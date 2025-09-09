Στα… πράσινα οι «reds»: Τα «σπάει» η νέα εμφάνιση της Λίβερπουλ (pics)

Με… άρωμα 90s κυκλοφόρησε η νέα, τρίτη εμφάνιση της Λίβερπουλ! Οι «κόκκινοι» θα γίνουν για τις ανάγκες κάποιων αγώνων τους… πράσινοι, αφού αυτό είναι το χρώμα της τελευταίας από τις τρεις φανέλες της ομάδας για τη σεζόν 2025-26 που παρουσιάστηκε επίσημα την Τρίτη, μέσω των social media του συλλόγου.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια ρετρό εμφάνιση των «reds» με το χαρακτηριστικό έντονο πράσινο, σε πλήρη αντίθεση δηλαδή με την αρχετυπική παραδοσιακή κατακόκκινη εμφάνιση του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ.

Μοχάμεντ Σαλάχ και Βίρτζιλ Φαν Ντάικ πόζαραν για τις ανάγκες της παρουσίασης της νέας αυτής εμφάνισης της ομάδας, η οποία φυσικά επισφραγίζει και τη νέα χρυσοφόρα συνεργασία της Λίβερπουλ με την Adidas, ως κύριο προμηθευτή του αθλητικού υλικού του συλλόγου, διαδεχόμενη τη Nike.

Όπως ήταν λογικό, από τις πρώτες κιόλας ώρες οι νέες πράσινες φανέλες της Λίβερπουλ έγιναν ανάρπαστες στο ηλεκτρονικό κατάστημα του συλλόγου. Η τιμή της -με εκτύπωση ονόματος- ανέρχεται στα 100 ευρώ, ενώ αν κάποιος θέλει να προσθέσει και το λογότυπο του πρωταθλητή της Premier League, η τιμή φτάνει τα 147,50 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε επίπεδο πρώτης ομάδας, η πράσινη φανέλα θα φορεθεί την προσεχή κιόλας Κυριακή, στο εκτός έδρας παιχνίδι της Λίβερπουλ κόντρα στη Μπέρνλι.

Η εντυπωσιακή τρίτη εμφάνιση της Λίβερπουλ:

Introducing our 2025/26 @adidasfootball third kit. Inspired by the 90s. 😮‍💨 pic.twitter.com/YC48T34oDn — Liverpool FC (@LFC) September 9, 2025

An instant classic 🤩 — Liverpool FC (@LFC) September 9, 2025