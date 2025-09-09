Εποχή Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ Φόρεστ (pic)

Ο διάδοχος του Νούνο Εσπίριτο Σάντο στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ δεν άργησε να βρεθεί, με τον Έλληνα ομογενή τεχνικό, Άγγελο Ποστέκογλου, να είναι ο «εκλεκτός», όπως ανακοίνωσε επίσημα την Τρίτη ο αγγλικός σύλλογος.

O Ελληνο-Αυστραλός προπονητής βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (9/9) στο προπονητικό κέντρο των «Reds» και αφού τα είχε ήδη βρει σε όλα με τη διοίκηση του συλλόγου, ακολούθως υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο.

Μάλιστα, ο 60χρονος προπονητής θα καθίσει στον πάγκο της Φόρεστ το προσεχές Σάββατο κόντρα στην Άρσεναλ για την Premier League. Μαζί του εκεί θα είναι και αρκετά μέλη του τεχνικού τιμ που είχε στην Τότεναμ, την οποία οδήγησε τον περασμένο Μάιο στην κατάκτηση του Europa League, το πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά από 41 χρόνι, πριν τελικά απολυθεί 9 μέρες αργότερα.

Ο Ποστέκογλου που ήταν ελεύθερος όλο αυτό το διάστημα, είχε απορρίψει πρόταση της Φενέρμπαχτσε, αφού προτιμούσε να καθίσει στον πάγκο ομάδας από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η επίσημη ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ:

Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Ange Postecoglou as the Club’s First Team Head Coach. Postecoglou has been in management for over 25 years, arriving on Trentside with experience of regularly competing and winning trophies at the highest level.… pic.twitter.com/Yc2XLrZa7M — Nottingham Forest (@NFFC) September 9, 2025

Μαρινάκης: «Να διεκδικήσουμε τρόπαια με τον Άντζε»

Στην ανακοίνωση της Φόρεστ, φιλοξενούνται και δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη σχετικά με την επιλογή του Άγγελου Ποστέκογλου, με τον ηγέτη της αγγλικής ομάδας να τονίζει ότι ο Έλληνας τεχνικός έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο και πως μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να διεκδικήσει τίτλους.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη για την πρόσληψη του Ποστέκογλου:

«Φέρνουμε έναν προπονητή στον σύλλογο που έχει αποδεδειγμένο και σταθερό ιστορικό κατακτήσεων τροπαίων. Η εμπειρία του ως προπονητής ομάδων στο υψηλότερο επίπεδο, μαζί με την επιθυμία του να χτίσει κάτι ξεχωριστό μαζί μας στη Φόρεστ, τον καθιστά έναν φανταστικό άνθρωπο για να μας βοηθήσει στο ταξίδι μας και να πετύχουμε με συνέπεια όλες τις φιλοδοξίες μας.

Αφού κερδίσαμε την άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ και στη συνέχεια χτίσαμε με συνέπεια σεζόν με τη σεζόν για να εξασφαλίσουμε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τώρα πρέπει να κάνουμε το σωστό βήμα για να ανταγωνιστούμε τους καλύτερους και να διεκδικήσουμε τρόπαια. Ο Άντζε έχει τα διαπιστευτήρια και το ιστορικό για να το κάνει αυτό και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μας συνοδεύσει στο φιλόδοξο ταξίδι μας».