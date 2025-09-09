Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Mediterranean College: Εκεί όπου το ταλέντο συναντά την ευκαιρία!
Τα Νέα της Αγοράς 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:15

Mediterranean College: Εκεί όπου το ταλέντο συναντά την ευκαιρία!

Η Γενική Διευθύντρια Κατερίνα Ξυνή μιλά για τη στρατηγική franchise συνεργασία με το University of Derby, τις καινοτομίες στην εκπαίδευση και τις ευκαιρίες που προσφέρει το Mediterranean College στους φοιτητές του.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Spotlight

Από το 1977, το Mediterranean College χαράζει καινοτόμους δρόμους στην ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα, προσφέροντας διεθνείς συνεργασίες, προγράμματα υψηλού κύρους και ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης των φοιτητών του. Με αφορμή την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, η Γενική Διευθύντρια, κα Κατερίνα Ξυνή, μιλά για το όραμα, τις στρατηγικές συνεργασίες και τα επόμενα βήματα του Κολλεγίου.

  • Κα Ξυνή, το Mediterranean College έφερε πρώτο στην Ελλάδα σπουδές MBA, όπως και το ακαδημαϊκό franchise -με συνεργασίες μεγάλων πανεπιστημίων του εξωτερικού. Ποιες είναι οι επόμενες καινοτομίες που σχεδιάζετε για να διατηρήσετε την πρωτοπορία του Κολλεγίου σας στη νέα ψηφιακή εποχή της εκπαίδευσης;

Η εκπαίδευση αλλάζει ραγδαία και εμείς θέλουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Επενδύουμε σε τεχνητή νοημοσύνη, υβριδική μάθηση, εικονικά περιβάλλοντα μάθησης, εξωστρέφεια και διεθνοποίηση της εκπαίδευσης. Ο στόχος μας είναι οι φοιτητές να αποκτούν γνώσεις που εφαρμόζονται άμεσα στην αγορά εργασίας και μεταφερόμενες δεξιότητες που τους θωρακίζουν στις μελλοντικές αλλαγές.

  • Το Mediterranean College είναι το μοναδικό στη χώρα μας που είναι μέλος της European University Association (EUA). Τι οφέλη προκύπτουν από αυτό για τον απλό φοιτητή;

Είμαστε ο μοναδικός ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα που αποτελεί μέλος ένωσης πανεπιστημίων και μάλιστα της EUA, στην οποία συμμετέχουν 800 κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Η συμμετοχή μας στην EUA πιστοποιεί ότι λειτουργούμε με τα υψηλότερα κριτήρια ποιότητας και διαθέτουμε προσωπικό, υπηρεσίες και δομές στα πρότυπα διεθνών πανεπιστημίων. Για τους φοιτητές μας αυτό αποτελεί εχέγγυο της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που θα λάβουν.

  • Η συνεργασία με το University of Derby, ένα από τα Top 10 πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, και το University of Wolverhampton είναι στρατηγική. Πώς βιώνεται αυτή η διασύνδεση για έναν φοιτητή σας στην καθημερινή ακαδημαϊκή εμπειρία του;

Καθημερινά. Από το συνεχώς ανανεούμενο περιεχόμενο, τον διαδραστικό τρόπο διδασκαλίας μέχρι την πολυτροπική αξιολόγηση, η εμπειρία είναι βρετανική σε όλα τα επίπεδα. Και το πιο σημαντικό: το πτυχίο τους απονέμεται απευθείας από τα ίδια τα πανεπιστήμια, με διεθνή αναγνώριση, ενώ στην Ελλάδα αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ΑΤΕΕΝ) ως επαγγελματικά ισοδύναμο των ελληνικών πανεπιστημίων.

  • Προσφέρετε μια ολοκληρωμένη φοιτητική μέριμνα: από την Εβδομάδα Προσανατολισμού & Ένταξης για τους νέους φοιτητές, το Συμβουλευτικό Κέντρο, τον Προσωπικό Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, μέχρι και το Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων. Πώς λειτουργεί στην πράξη αυτό το σύστημα κατά τη διάρκεια των σπουδών και πώς σκοπεύετε να την αναβαθμίσετε περαιτέρω;

Δεν αφήνουμε κανέναν φοιτητή μόνο του. Ο προσωπικός ακαδημαϊκός σύμβουλος, το συμβουλευτικό κέντρο και οι δράσεις του Γραφείου Φοιτητικών Υποθέσεων δημιουργούν ένα πλέγμα στήριξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Κάθε φοιτητής ξέρει ότι έχει δίπλα του ανθρώπους που τον καθοδηγούν. Στο μέλλον θα εμπλουτίσουμε τις υπηρεσίες με περισσότερα ψηφιακά εργαλεία υποστήριξης.

  • Πώς έχει υποδεχτεί η φοιτητική κοινότητα το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών με το University of Derby και το University of Wolverhampton και τι προσφέρει συνολικά σε έναν φοιτητή που επιλέγει να συμμετάσχει; Ποια είναι η μέχρι τώρα πληροφόρηση (feedback) που έχετε από τους φοιτητές που είχαν αυτήν την εμπειρία σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο; Είναι προσιτό από οικονομική άποψη;

Με μεγάλο ενθουσιασμό! Οι φοιτητές που το έζησαν μας λένε ότι η εμπειρία άλλαξε τον τρόπο που βλέπουν τις σπουδές και την καριέρα τους. Όλοι έκαναν νέους φίλους -από διάφορες χώρες του κόσμου- και διεύρυναν τους ορίζοντές τους. Πολλοί μάλιστα έκαναν το επόμενο βήμα να συνεχίσουν τις σπουδές και την καριέρα τους στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και οικονομικά προσιτό, γι’ αυτό και έχει μεγάλη απήχηση.

  • Ποιους κλάδους καλύπτετε ακαδημαϊκά; Με ποιον τρόπο διασφαλίζετε ότι τα προγράμματα σπουδών του Mediterranean College ευθυγραμμίζονται συνεχώς με τις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας;

Το Mediterranean College αποτελείται από 9 Ακαδημαϊκές Σχολές και προσφέρει περισσότερα από 60 αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών: Bachelor’s, Master’s – MBA και Professional Doctorate, σε συνεργασία με το University of Derby (TOP 10 UK University σύμφωνα με το Uni Compare 2026) και το University of Wolverhampton σε περιζήτητους τομείς: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά, Τουρισμός, Ναυτιλία, Πληροφορική, Ψυχολογία, Εκπαίδευση, Αθλητισμός, Υγεία, Engineering, Τέχνες. Τα προγράμματα σχεδιάζονται από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, είναι διαπιστευμένα από επαγγελματικούς φορείς και επικαιροποιούνται συνεχώς, ώστε να συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας. Παράλληλα, μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Mediterranean Professional Studies, διατίθενται περισσότερα από 30 εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προγράμματα επαγγελματικής ειδίκευσης, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης.

  • Τι ακριβώς είναι το MC Employability Scheme®; Μπορείτε να μας δώσετε ένα πρακτικό παράδειγμα του πώς ένας φοιτητής, ας πούμε των Business Studies, ωφελείται κατά τη διάρκεια των σπουδών του; Ποιες είναι οι κυριότερες δεξιότητες που θεωρείτε ότι αναζητούν οι εργοδότες σήμερα και πώς το Κολλέγιο προετοιμάζει τους φοιτητές του για αυτές;

Το MC Employability Scheme® είναι το “διαβατήριο” των φοιτητών μας για την αγορά εργασίας. Συνεργαζόμαστε με πάνω από 500 επιχειρήσεις και οργανισμούς, διασφαλίζοντας ότι οι φοιτητές αποκτούν πρακτική εμπειρία, δεξιότητες ζωής, επαγγελματική δικτύωση και ενίσχυση του επαγγελματικού τους προφίλ. Ένας φοιτητής Business Studies, για παράδειγμα, θα συμμετάσχει σε συμβουλευτικά projects σε επιχειρήσεις, θα κάνει πρακτική σε εταιρείες, θα παρακολουθήσει panel talks με CEOs & ανώτατα στελέχη, και θα αποκτήσει επαφές που δίνουν άλλη διάσταση στις επαγγελματικές του προοπτικές. Σήμερα οι εργοδότες αναζητούν ανθεκτικότητα, κριτική σκέψη και επικοινωνιακές δεξιότητες — και εμείς τους προετοιμάζουμε ακριβώς για αυτό.

  • Κάτι που σας διαφοροποιεί είναι η δίγλωσση εκπαίδευση (Ελληνικά & Αγγλικά) που προσφέρετε χωρίς προπαρασκευαστικό έτος. Πώς ακριβώς αυτό ενισχύει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική προοπτική ενός απόφοιτου, και πώς βιώνουν αυτή την διγλωσσία οι φοιτητές σας στην καθημερινότητά τους (π.χ. σε μαθήματα, εξετάσεις κα.);

Δίνει στους αποφοίτους μας προβάδισμα. Μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές βιβλιοθήκες και τη διεθνή βιβλιογραφία, να συνεχίσουν σπουδές στο εξωτερικό ή να εργαστούν σε διεθνές περιβάλλον χωρίς εμπόδια. Οι φοιτητές τη βιώνουν καθημερινά στα μαθήματα, στις εξετάσεις και στις εργασίες τους, αποκτώντας αυτοπεποίθηση και στις δύο γλώσσες. Η μετάβαση από τα ελληνικά στα αγγλικά είναι απολύτως ομαλή, με ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα και υπηρεσίες στήριξης.

  • Τέλος, κα Ξυνή, με αφορμή την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε σε έναν υποψήφιο φοιτητή/τρια που σκέφτεται να ξεκινήσει το εκπαιδευτικό του ταξίδι στο Mediterranean College αυτόν τον Οκτώβριο; Και τι θα τους συμβουλεύατε για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρει το Κολλέγιό σας;

Το Mediterranean College είναι το μέρος όπου το ταλέντο συναντά την ευκαιρία. Αν μας εμπιστευτούν, θα αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο, εμπειρίες που θα τους αλλάξουν τη ζωή και δεξιότητες που θα τους ανοίξουν νέους δρόμους. Η συμβουλή μου είναι να εκμεταλλευτούν κάθε δυνατότητα που προσφέρουμε — από τα ακαδημαϊκά προγράμματα μέχρι τις δράσεις φοιτητικής ζωής. Έτσι η εμπειρία τους εδώ θα είναι πραγματικά μοναδική.

INFO:

Συμπληρώστε τη φόρμα και πάρτε πληροφορίες για το πρόγραμμα του ενδιαφέροντός σας.

Mediterranean College

ΑΘΗΝΑ-ΓΛΥΦΑΔΑ: 210 8899600

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 287779

www.medcollege.edu.gr

Εγκαταστάσεις

Αθήνα: Πατησίων 94 & Κοδριγκτώνος 13, 10434

Θεσσαλονίκη: Ίωνος Δραγούμη 21, 54625

Γλυφάδα: Αχιλλέως 33 & Λ. Βουλιαγμένης 65, 16675

