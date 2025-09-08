Ουγκάντα: Γνωρίστε τη γυναίκα που γέννησε 47 παιδιά – Η θλιβερή ιστορία της
Η γυναίκα έχει αφιερώσει τη ζωή της στην ανατροφή των παιδιών της
- Γνωρίστε τη «Μαμά Ουγκάντα» τη γυναίκα που γέννησε 47 παιδιά - Η θλιβερή ιστορία της
Μια γυναίκα από την Ουγκάντα έζησε μια από τις πιο δύσκολες και θλιβερές ιστορίες, η οποία την έκανε γνωστή παγκοσμίως.
Πριν από λίγα χρόνια, η 45χρονη γυναίκα που ακούει στο όνομα Μαριάμ, αυτοανακηρύχθηκε η πιο γόνιμη γυναίκα στον κόσμο, έχοντας συλλάβει «47 παιδιά σε 15 γεννήσεις». Γεννούσε πεντάδυμα, τετράδυμα, τρίδυμα και δίδυμα.
Μαμά Ουγκάντα, η γυναίκα με τα 47 παιδιά
Χάρη σε μια συνέντευξη με τη φωτογράφο ντοκιμαντέρ Sofía Prado ήρθαν στο φως μερικές από τις πιο σπαρακτικές λεπτομέρειες της ιστορίας της.
Η γυναίκα, γνωστή ως Maama Uganda ή Μητέρα Ουγκάντα, έχει μια γενετική πάθηση που της έχει προκαλέσει τις πολλαπλές εγκυμοσύνες: «Φέρει μια σπάνια μορφή γενετικής υπερωορρηξίας. Αυτή η ανωμαλία προκαλεί τις ωοθήκες της να απελευθερώνουν πολλά ωάρια σε έναν μόνο έμμηνο κύκλο, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα σύλληψης διδύμων, τριδύμων, τετραδύμων ή άλλων παιδιών», εξήγησε η Prado, σύμφωνα με το infobae.com.
Πριν ξεκινήσει τη συζήτηση στο σπίτι της, παρουσία μερικών από τα παιδιά και τα εγγόνια της , η γυναίκα από την Ουγκάντα ήθελε να διευκρινίσει ότι «είχα συνολικά 47 παιδιά, αλλά έχασα τρία». Ακόμα κι έτσι, τώρα με «44 ζωντανά παιδιά», της αρέσει πάντα να τονίζει ότι είχε 47.
Όπως είπε στην Prado, σε ηλικία 12 ετών πουλήθηκε από τον ίδιο της τον πατέρα σε έναν άνδρα 33 χρόνια μεγαλύτερό της.
Αυτό συνέβη σε ένα πλαίσιο στο οποίο ο πατέρας της είχε μόλις παντρευτεί μια άλλη γυναίκα μετά τον θάνατο της μητέρας της. «Αυτά ήταν συνηθισμένα πράγματα που συμβαίνουν στην Ουγκάντα, όταν δεν είχες μητέρα», δήλωσε.
Η Μαριάμ έμεινε έγκυος σε ηλικία 13 ετών.
Μόλις γέννησε το τελευταίο της παιδί, ο άντρας της, την παράτησε.
Τώρα, μετά από σχεδόν μια δεκαετία χωριστά, έχει τους δικούς της στόχους να στηρίξει τα παιδιά και τα εγγόνια της.
«Ο στόχος μου, αν μπορώ, είναι να ξεκινήσω μια φάρμα με κοτόπουλα για να δημιουργήσω εισόδημα», λέει…
Η σπάνια πάθηση
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Monitor, ο Δρ. Charles Kiggundu, γυναικολόγος στο Νοσοκομείο Mulago στην Καμάλα, δήλωσε ότι η πιο πιθανή αιτία της ακραίας γονιμότητας της Mariam ήταν κληρονομική. Είπε: «Η περίπτωσή της είναι μια γενετική προδιάθεση για υπερωορρηξία — απελευθέρωση πολλαπλών ωαρίων σε έναν κύκλο — η οποία αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες πολλαπλών γεννήσεων».
Οι γιατροί της είπαν επίσης ότι ήταν πολύ γόνιμη και ότι έπρεπε να συνεχίσει να γεννάει για να μειώσουν τα επίπεδα γονιμότητας στις ωοθήκες της. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν τη μήτρα της από μέσα, ώστε να μπορέσει να σταματήσει να γεννά περισσότερα παιδιά.
