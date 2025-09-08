Η επιδιόρθωση της καρδιάς μετά από έμφραγμα δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία

Μια επαναστατική ανακάλυψη στον τομέα της καρδιολογίας έρχεται από την Ιατρική Σχολή Lewis Katz του Πανεπιστημίου Temple στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Ερευνητές εντόπισαν μια νέα στρατηγική για την αποκατάσταση κατεστραμμένου καρδιακού ιστού μέσω της επανενεργοποίησης ενός κρίσιμου γονιδίου της εμβρυϊκής ανάπτυξης, του PSAT1, με τη βοήθεια τροποποιημένου συνθετικού αγγελιαφόρου RNA (mRNA).

Οι καρδιακές προσβολές παραμένουν μία από τις κύριες αιτίες θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως. Η μη αναστρέψιμη απώλεια των καρδιομυοκυττάρων και η περιορισμένη ικανότητα αναγέννησης της καρδιάς συχνά οδηγούν σε χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Οι σημερινές θεραπείες αντιμετωπίζουν κυρίως τα συμπτώματα, χωρίς να επανορθώνουν τη βασική βλάβη.

Στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Theranostics, οι επιστήμονες περιγράφουν πώς η χορήγηση του γονιδίου PSAT1 με τροποποιημένο mRNA μπορεί να διεγείρει την επιδιόρθωση του καρδιακού μυός και να βελτιώσει τη λειτουργία της καρδιάς μετά από έμφραγμα.

Ο καθηγητής Raj Kishore, επικεφαλής της έρευνας, εξηγεί ότι το PSAT1 είναι ένα γονίδιο με ισχυρή έκφραση κατά την πρώιμη ανάπτυξη, αλλά σχεδόν απενεργοποιημένο στην ενήλικη καρδιά. «Θέλαμε να δούμε εάν η επανενεργοποίησή του μετά από βλάβη θα μπορούσε να ενεργοποιήσει προγράμματα αναγέννησης στον ενήλικο καρδιακό ιστό», σημειώνει.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα

Οι ερευνητές χορήγησαν PSAT1-modRNA απευθείας στις καρδιές ποντικών αμέσως μετά από έμφραγμα. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: τα πειραματόζωα εμφάνισαν αυξημένο πολλαπλασιασμό καρδιομυοκυττάρων, μειωμένη ουλοποίηση, αυξημένη αγγειογένεση και σημαντική βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας και επιβίωσης.

Σε μοριακό επίπεδο, το PSAT1 ενεργοποίησε την οδό σύνθεσης σερίνης (SSP), η οποία παίζει ρόλο-κλειδί στη σύνθεση νουκλεοτιδίων και στην προστασία από το οξειδωτικό στρες και τις βλάβες στο DNA. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το PSAT1 ελέγχεται από τον μεταγραφικό ρυθμιστή YAP1 και προάγει την είσοδο των κυττάρων στον κυτταρικό κύκλο μέσω της πρωτεΐνης β-κατενίνη — μηχανισμοί κρίσιμοι για την αναγέννηση της καρδιάς.

Σύμφωνα με τον Kishore, η τεχνολογία του mRNA, η οποία έχει ήδη αλλάξει το τοπίο στον τομέα των εμβολίων, παρέχει μια ευέλικτη και ασφαλή πλατφόρμα για τη γονιδιακή θεραπεία, χωρίς τον κίνδυνο ενσωμάτωσης στο γονιδίωμα, όπως συμβαίνει με τις ιογενείς θεραπείες.

Οι επιστήμονες σκοπεύουν να προχωρήσουν σε δοκιμές σε μεγαλύτερα ζωικά μοντέλα, εστιάζοντας στην ασφάλεια, την ανθεκτικότητα των αποτελεσμάτων και τον έλεγχο της χρονικής και χωρικής έκφρασης του γονιδίου. Παρόλο που η μελέτη βρίσκεται ακόμη σε προκλινικό στάδιο, θεωρείται ένα καθοριστικό βήμα προς θεραπείες που δεν απλώς καθυστερούν την καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά την προλαμβάνουν στην πηγή της: επανορθώνοντας τον κατεστραμμένο καρδιακό ιστό.