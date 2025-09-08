Ενώπιον της δικαιοσύνης ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ στην Φλόριντα

Ο άνδρας που κατηγορείται για την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, στο γήπεδο γκολφ του στη Φλόριντα, απέλυσε τους δικηγόρους του και αποφάσισε να υπερασπιστεί μόνος του τον εαυτό του στη δίκη του που ξεκίνησε σήμερα.

Ο Ράιαν Ρουθ, 59 ετών, βρίσκεται απειλείται με ισόβια κάθειρξη για την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ όσο εκείνος ήταν ακόμα υποψήφιος.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, κρύφτηκε έχοντας μαζί του ένα τουφέκι, στο Διεθνές Κλαμπ Γκολφ του Τραμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, με σκοπό να πυροβολήσει τον Ντόναλντ Τραμπ λίγες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τον εντόπισε να κρύβεται σε δέντρα και άνοιξε πυρ, αναγκάζοντάς τον να φύγει τρέχοντας, χωρίς να πυροβολήσει.

Αυτή ήταν η δεύτερη απόπειρα σε βάρος του Τραμπ μέσα σε δύο μήνες. Στην πρώτη, ο ένοπλος σκοτώθηκε επί τόπου από αστυνομικούς.

The fact that Ryan Routh is representing himself in federal court where he is accused of attempting to kill President Trump is a bad idea. He will be facing the best of the best in terms of prosecutors and Routh doesn’t know his arse from a banjo (as my mom would say) when it… pic.twitter.com/7fPm1tc6r6 — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) September 8, 2025

Η δίκη

Ο Ράουθ δηλώνει αθώος σε όλες τις κατηγορίες.

Η δίκη του στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Φορτ Πιρς ξεκίνησε την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, με την επιλογή των ενόρκων.

Ο Ρουθ, ένας πρώην εργολάβος κατασκευής στεγών, με ιστορικό δονκιχωτικής υπεράσπισης «ευάλωτων» δημοκρατιών όπως η Ουκρανία και η Ταϊβάν, είναι πιθανό να μετατρέψει τη δίκη του σε φόρουμ παρουσίασης των απόψεών του.

Σήμερα, η δικαστής Αϊλίν Κάνον απέρριψε κάποιες από τις ερωτήσεις που έθετε ο κατηγορούμενος στους υποψήφιους ενόρκου ως «άσχετες με τη διαδικασία» αφού περιλάμβαναν ερωτήματα σχετικά με τους φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές στα πανεπιστήμια και την κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Ο Ρουθ έχει δηλώσει επίσης ότι ψήφισε τον Τραμπ στις εκλογές του 2016 αλλά στη συνέχεια απογοητεύτηκε από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.