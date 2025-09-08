newspaper
«Chipocalypse Now»: Μήπως η κυβέρνηση Τραμπ είναι πολιτισμικά αναλφάβητη;
Κόσμος 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:36

«Chipocalypse Now»: Μήπως η κυβέρνηση Τραμπ είναι πολιτισμικά αναλφάβητη;

Ο Τραμπ στο «Αποκάλυψη τώρα», ο Τραμπ Σούπερμαν, ο Τραμπ στο Star Wars. Ξέρει όμως τι σημαίνουν στ’ αλήθεια όλα αυτά;

Σιμόνι Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Spotlight

Αυτό το Σαββατοκύριακο, ο Ντόναλντ Τραμπ μοιράστηκε μια εικόνα του εαυτού του, δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, με την οποία ουσιαστικά απειλεί να κηρύξει πόλεμο στο Σικάγο, μια δημοκρατική πόλη που έχει βάλει ως τον επόμενο στόχο του στην καταπολέμηση της μετανάστευσης και του εγκλήματος.

Ωστόσο, η εικόνα αποκαλύπτει πόσο λίγο καταλαβαίνει την αναφορά στην ταινία που χρησιμοποιεί.

Και δεν είναι η πρώτη φορά…

Πόλεμος στο Σικάγο

Μετά την μετονομασία του Υπουργείου Άμυνας σε «Υπουργείο Πολέμου», ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε –όπως συνηθίζει- μια εικόνα του εαυτού του που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη σε μία προσπάθεια να δείξει ότι με «πόλεμο» την πόλη του Σικάγο.

Η εικόνα τον απεικονίζει ως τον χαρακτήρα του Ρόμπερτ Ντουβάλ, τον υπολοχαγό Γουίλιαμ Κίλγκορ, στην ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα «Apocalypse Now» του 1979.

Το φόντο απεικονίζει τον ορίζοντα του Σικάγο γεμάτο ελικόπτερα και φωτιές, προφανώς μιμούμενο μια εμπόλεμη ζώνη.

Λατρεύω τη μυρωδιά του ναπάλμ το πρωί

Στιγμιότυπο από την ταινία «Αποκάλυψη τώρα»

«Το Σικάγο πρόκειται να ανακαλύψει γιατί ονομάζεται Υπουργείο ΠΟΛΕΜΟΥ», γράφει η λεζάντα της εικόνας, με μια τροποποιημένη εκδοχή μιας από τις πιο διάσημες ατάκες της ταινίας, που αναφέρεται στο σχέδιο του Τραμπ να φέρει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο – μια κίνηση που ακολουθεί τη κλιμακούμενη στρατιωτικοποίηση της Ουάσιγκτον:

«Λατρεύω τη μυρωδιά των απελάσεων το πρωί…».

Η αρχική φράση είναι: «Λατρεύω τη μυρωδιά του ναπάλμ το πρωί».

Ο Τραμπ συνόδευσε την εικόνα AI με μια παρωδία του τίτλου της ταινίας, μετατρέποντάς τον σε «Chipocalypse Now».

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Η αντίδραση σε αυτή την ανησυχητική ανάρτηση του Τραμπ ήταν άμεση.

«Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απειλεί να κηρύξει πόλεμο σε μια αμερικανική πόλη. Αυτό δεν είναι αστείο. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό», έγραψε ο κυβερνήτης του Ιλινόις Τζέι Μπι Πρίτζκερ στο X.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ισχυρός άνδρας, είναι ένας φοβισμένος άνδρας. Το Ιλινόις δεν θα εκφοβιστεί από έναν επίδοξο δικτάτορα».

Ο δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, έγραψε: «Οι απειλές του Προέδρου υποτιμούν την χώρα μας, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θέλει να καταλάβει την πόλη μας και να παραβιάσει το Σύνταγμά μας. Πρέπει να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία μας από αυτόν τον αυταρχισμό, προστατεύοντας ο ένας τον άλλον και προστατεύοντας το Σικάγο από τον Ντόναλντ Τραμπ».

Όσον αφορά τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ , κατηγόρησε τον Τραμπότι χρησιμοποιεί τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις «σαν πολιτικά πιόνια», προσθέτοντας: «ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΣΑΣ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ».

Ο πόλεμος των εικόνων

Δεν πρόκειται για την πιο επιτακτική προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές του Τραμπ, αλλά η εικόνα δείχνει για άλλη μια φορά μια κλασική τακτική του προέδρου και της κυβέρνησής του: τη χρήση AI memes για να συμμετάσχουν σε έναν «πόλεμο των memes» (memetic warfare) – ένας όρος που χρησιμοποιείται από τον Κουρτ Σενγκούλ, ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Μακκουάρι της Αυστραλίας.

Ο Σενγκούλ μίλησε πρόσφατα στο Euronews Culture για τον Τραμπ και τη χρήση memes και γενετικής τεχνητής νοημοσύνης από την κυβέρνησή του, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος όπου τίποτα δεν φαίνεται να είναι σοβαρό.

Η θέση του Τραμπ είναι ότι αν σας ενοχλεί, είναι επειδή «δεν έχετε αίσθηση του χιούμορ και δεν μπορείτε να δεχτείτε ένα αστείο», σύμφωνα με τον Σενγκούλ.

Επιπλέον, αυτό το τελευταίο meme «Apocalypse Now» προδίδει πόσο πολιτισμικά αγράμματοι είναι ο Τραμπ και η κυβέρνησή του όσον αφορά τις αναφορές σε ταινίες.

Ανίδεος για τις αναφορές του

Ένα παράδειγμα είναι η εικόνα των Τζεντάι που δημοσίευσε την Ημέρα του Star Wars (May the 4th) το 2025, μια εικόνα που δημιουργήθηκε με υπολογιστή και απεικονίζει έναν Τραμπ με υπερβολικά μυώδη σωματική διάπλαση να κρατά ένα κόκκινο φωτόσπαθο μπροστά από αμερικανικές σημαίες και ένα ζευγάρι φαλακρών αετών.


Η λεζάντα έγραφε: «Καλή 4η Μαΐου σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ριζοσπαστικών τρελών της Αριστεράς που αγωνίζονται τόσο σκληρά για να φέρουν τους Άρχοντες των Σιθ, τους Δολοφόνους, τους Άρχοντες των Ναρκωτικών, τους Επικίνδυνους Φυλακισμένους και τα γνωστά μέλη της συμμορίας MS-13 πίσω στον Γαλαξία μας. Δεν είστε η Επανάσταση – είστε η Αυτοκρατορία».

Όπως μπορούν να επιβεβαιώσουν ακόμη και οι πιο περιστασιακοί οπαδοί του Star Wars, το κόκκινο είναι το χρώμα που έχουν επιλέξει οι κακοί Άρχοντες των Σιθ. Ο δημιουργός του Star Wars, Τζορτζ Λούκας, είπε κάποτε σχετικά με τα χρώματα των φωτόσπαθων: «Οι καλοί είναι πράσινοι και μπλε, οι κακοί είναι κόκκινοι».

Δεν είναι και πολύ δύσκολο να το καταλάβει κανείς, αλλά έκανε την εικόνα του Τραμπ να φαίνεται σαν μια πανίσχυρη αυτοκριτική, υποδηλώνοντας ότι ο ίδιος και οι Ρεπουμπλικάνοι είναι η Αυτοκρατορία.


Στη συνέχεια, ήρθε η ενοχλητική εικόνα του Τραμπ ως Superman, που δημοσιεύτηκε από τον Λευκό Οίκο με τη λεζάντα:

«ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ. ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ. Ο ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ ΤΡΑΜΠ».

Για άλλη μια φορά, ο Τραμπ δεν κατάλαβε την πολιτιστική αναφορά: ο Σούπερμαν ήταν τεχνικά ένας παράνομος μετανάστης που μεγάλωσε σε μια αμερικανική φάρμα.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την κραυγαλέα ειρωνεία, η εικόνα έδειξε μόνο ότι ο Τραμπ, του οποίου η αντιμεταναστευτική ατζέντα οδήγησε σε ευρείες διαμαρτυρίες για τις επιδρομές της ICE φέτος, χρησιμοποιούσε τη λάθος αναφορά τη λάθος στιγμή.

«Αποκάλυψη τώρα»: Ο παραλογισμός του πολέμου

Αυτό μας φέρνει πίσω στην τελευταία γκάφα του που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη: «Chipocalypse Now».

Το κλασικό έργο του Κόπολα μεταφέρει το βιβλίο του Τζόζεφ Κόνραντ «Η καρδιά του σκότους» του 1899 στον πόλεμο του Βιετνάμ, και η ταινία του παρουσιάζει μια άγρια εικόνα του παραλογισμού του πολέμου.

Η ταινία απεικονίζει τις πιο σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης υπόστασης και πώς η ικανότητα της ανθρωπότητας για το κακό μέσω της διεξαγωγής πολέμου μπορεί να οδηγήσει μόνο στην τρέλα.

Αρκεί να κοιτάξουμε τον χαρακτήρα που ο Τραμπ έχει επιλέξει ως γενναίο άβατάρ του. Ο Κίλγκορ διατάζει μια επίθεση με ελικόπτερα εναντίον ενός χωριού αμάχων και διατάζει μια επίθεση με ναπάλμ – κάτι που οδηγεί στη διάσημη ατάκα «ναπάλμ το πρωί».

Δίνει το αντίθετο μήνυμα

Αν ο Τραμπ ήθελε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως έναν παράλογο, χωρίς ενσυναίσθηση χαρακτήρα, ικανό για άσκοπη βία, η εικόνα που δημιουργήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη είναι ακριβώς αυτό.

Κανείς δεν ζητάει φανατική κινηματογραφική γνώση, αλλά αν αυτός ή οποιοσδήποτε πίσω από αυτή την εικόνα είχε μπει στον κόπο να διαβάσει να δει το «Apocalypse Now», θα είχε συναντήσει τον αλήτη συνταγματάρχη Γουόλτερ Κερτς του Μάρλον Μπράντο.

Ο Κερτς παρατηρεί σχετικά με τον αμερικανικό στρατιωτικό μηχανισμό και την τρέλα της βίας: «Εκπαιδεύουμε νέους άνδρες να ρίχνουν πυρά σε ανθρώπους, αλλά οι διοικητές τους δεν τους επιτρέπουν να γράφουν «fuck» στα αεροπλάνα τους επειδή είναι άσεμνο».

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του θα μπορούσαν να μάθουν κάτι από αυτό. Η τελευταία τους εικόνα είναι διπλή απόδειξη ότι ο πόλεμος των meme στον οποίο έχουν εμπλακεί τώρα τους γυρίζει μπούμερανγκ, χωρίς τα κατάλληλα πολιτισμικά πυρομαχικά.

Με τα λόγια του Κερτς: «The horror…the horror».

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Αργείτης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ): Στην ψηφιακή εποχή δεν μπορούμε να μιλάμε για 13ωρο

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Αργείτης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ): Στην ψηφιακή εποχή δεν μπορούμε να μιλάμε για 13ωρο

Vita.gr
Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

«Εξοντώνετε αθώους»: Η Ισπανία αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και επιβάλλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ
Κόσμος 08.09.25

«Εξοντώνετε αθώους»: Η Ισπανία αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και επιβάλλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

Η ισπανική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει επικρίνει ανοιχτά τον πόλεμο στη Γάζα και πλέον έχει αναγνωρίσει επίσημα την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος

Σύνταξη
Η Μεσόγειος Θάλασσα σε κίνδυνο: Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη ζημιά
Οικοσύστημα 08.09.25

Η Μεσόγειος Θάλασσα σε κίνδυνο: Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη ζημιά

Η αύξηση της θερμοκρασίας στην Μεσόγειο Θάλασσα, η οξίνιση και η άνοδος της στάθμης απειλούν τη βιοποικιλότητα, τα αλιευτικά αποθέματα και τα βασικά παράκτια οικοσυστήματα

Σύνταξη
Ρωσία: Ο χάρτης που αποκαλύπτει τις νέες εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν στην Ουκρανία – Ο απώτερος στόχος
Η σημασία της Οδησσού 08.09.25

Ο χάρτης που αποκαλύπτει τις νέες εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν στην Ουκρανία - Ο απώτερος στόχος

Χάρτης που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ρωσίας έχει ανάψει φωτιές σε σχέση με τις εδαφικές αξιώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μερτς: Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ
Αλλαγή ρότας 08.09.25

Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ, λέει ο Μερτς

«Η Ευρώπη πρέπει να επανεκτιμήσει τα συμφέροντά της και να επιδιώξει, πιο επιθετικά, νέες εταιρικές σχέσεις ανά τον κόσμο, καθώς η σχέση της με τις ΗΠΑ αλλάζει», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Μάντζος: Το πακέτο Μητσοτάκη δεν συνιστά «φορολογική μεταρρύθμιση» – Το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει τη ΔΕΘ ως «μεγάλο παζάρι»
ΔΕΘ 08.09.25

Μάντζος: Το πακέτο Μητσοτάκη δεν συνιστά «φορολογική μεταρρύθμιση» – Το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει τη ΔΕΘ ως «μεγάλο παζάρι»

«Διατυπώνουμε το δικό μας εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα απέναντι στη φιλοσοφία πελατειακής λογικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη», λέει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Καρολίνα Πελενδρίτου: Ταξιτζής αρνήθηκε να μεταφέρει την χρυσή Παραολυμπιονίκη λόγω του σκύλου-οδηγού της
Ελλάδα 08.09.25

«Δικό μου είναι το ταξί, εγώ κάνω κουμάντο»: Ταξιτζής αρνήθηκε να μεταφέρει σκύλο-οδηγό τυφλής παραολυμπιονίκη

Θύμα μισαναπηρικής συμπεριφοράς έπεσε η Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου, καθώς οδηγός ταξί αρνήθηκε να επιτρέψει την επιβίβαση λόγω του σκύλου-οδηγού της.

Σύνταξη
Το τελευταίο χαρτί: Ο Χάρι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο – Ο τάφος, η αμφιβολία και μια νέα ελπίδα
Μεγάλες προσδοκίες 08.09.25

Το τελευταίο χαρτί: Ο Χάρι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο – Ο τάφος, η αμφιβολία και μια νέα ελπίδα

Σε μια επίσκεψη φορτισμένη με συμβολισμούς και προσδοκίες ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αποτίσει φόρο τιμής στη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ Β’, αλλά το ταξίδι του αναζωπυρώνει το διαρκές ερώτημα: Θα συμφιλιωθεί επιτέλους με τον βασιλιά πατέρα του, Κάρολο Γ’, ή η ρήξη θα είναι παντοτινή;

Σύνταξη
Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναρμόδιος να απαντήσει δηλώνει ο Γιώργος Μυλωνάκης για την ομολογία Μπουκώρου και τον ρόλο του Μαξίμου αναφορικά με τις παρακολουθήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δεν απαντά στην Ερώτηση Κωνσταντοπούλου, την κατηγορεί ότι «κατασκευάζει κατηγορητήρια με μικροπολιτική σκοπιμότητα»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μίλησε για τις διαφορές ανάμεσα σε Premier League και Serie A, ενώ αλλά και την επερχόμενη αναμέτρηση της Νάπολι με την Μάντσεστερ Σίτι.

Σύνταξη
Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τρεις συλλήψεις
Ελλάδα 08.09.25

Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τρεις συλλήψεις

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες είχε σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, που τελικά οδήγησε στο θάνατο μιας 62χρονης γυναίκας.

Σύνταξη
