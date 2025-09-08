«Chipocalypse Now»: Μήπως η κυβέρνηση Τραμπ είναι πολιτισμικά αναλφάβητη;

Αυτό το Σαββατοκύριακο, ο Ντόναλντ Τραμπ μοιράστηκε μια εικόνα του εαυτού του, δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, με την οποία ουσιαστικά απειλεί να κηρύξει πόλεμο στο Σικάγο, μια δημοκρατική πόλη που έχει βάλει ως τον επόμενο στόχο του στην καταπολέμηση της μετανάστευσης και του εγκλήματος.

Ωστόσο, η εικόνα αποκαλύπτει πόσο λίγο καταλαβαίνει την αναφορά στην ταινία που χρησιμοποιεί.

Και δεν είναι η πρώτη φορά…

Πόλεμος στο Σικάγο

Μετά την μετονομασία του Υπουργείου Άμυνας σε «Υπουργείο Πολέμου», ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε –όπως συνηθίζει- μια εικόνα του εαυτού του που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη σε μία προσπάθεια να δείξει ότι με «πόλεμο» την πόλη του Σικάγο.

Η εικόνα τον απεικονίζει ως τον χαρακτήρα του Ρόμπερτ Ντουβάλ, τον υπολοχαγό Γουίλιαμ Κίλγκορ, στην ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα «Apocalypse Now» του 1979.

Το φόντο απεικονίζει τον ορίζοντα του Σικάγο γεμάτο ελικόπτερα και φωτιές, προφανώς μιμούμενο μια εμπόλεμη ζώνη.

Λατρεύω τη μυρωδιά του ναπάλμ το πρωί

«Το Σικάγο πρόκειται να ανακαλύψει γιατί ονομάζεται Υπουργείο ΠΟΛΕΜΟΥ», γράφει η λεζάντα της εικόνας, με μια τροποποιημένη εκδοχή μιας από τις πιο διάσημες ατάκες της ταινίας, που αναφέρεται στο σχέδιο του Τραμπ να φέρει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο – μια κίνηση που ακολουθεί τη κλιμακούμενη στρατιωτικοποίηση της Ουάσιγκτον:

«Λατρεύω τη μυρωδιά των απελάσεων το πρωί…».

Η αρχική φράση είναι: «Λατρεύω τη μυρωδιά του ναπάλμ το πρωί».

Ο Τραμπ συνόδευσε την εικόνα AI με μια παρωδία του τίτλου της ταινίας, μετατρέποντάς τον σε «Chipocalypse Now».

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Η αντίδραση σε αυτή την ανησυχητική ανάρτηση του Τραμπ ήταν άμεση.

«Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απειλεί να κηρύξει πόλεμο σε μια αμερικανική πόλη. Αυτό δεν είναι αστείο. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό», έγραψε ο κυβερνήτης του Ιλινόις Τζέι Μπι Πρίτζκερ στο X.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ισχυρός άνδρας, είναι ένας φοβισμένος άνδρας. Το Ιλινόις δεν θα εκφοβιστεί από έναν επίδοξο δικτάτορα».

Ο δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, έγραψε: «Οι απειλές του Προέδρου υποτιμούν την χώρα μας, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θέλει να καταλάβει την πόλη μας και να παραβιάσει το Σύνταγμά μας. Πρέπει να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία μας από αυτόν τον αυταρχισμό, προστατεύοντας ο ένας τον άλλον και προστατεύοντας το Σικάγο από τον Ντόναλντ Τραμπ».

Όσον αφορά τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ , κατηγόρησε τον Τραμπότι χρησιμοποιεί τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις «σαν πολιτικά πιόνια», προσθέτοντας: «ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΣΑΣ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ».

Ο πόλεμος των εικόνων

Δεν πρόκειται για την πιο επιτακτική προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές του Τραμπ, αλλά η εικόνα δείχνει για άλλη μια φορά μια κλασική τακτική του προέδρου και της κυβέρνησής του: τη χρήση AI memes για να συμμετάσχουν σε έναν «πόλεμο των memes» (memetic warfare) – ένας όρος που χρησιμοποιείται από τον Κουρτ Σενγκούλ, ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Μακκουάρι της Αυστραλίας.

Ο Σενγκούλ μίλησε πρόσφατα στο Euronews Culture για τον Τραμπ και τη χρήση memes και γενετικής τεχνητής νοημοσύνης από την κυβέρνησή του, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος όπου τίποτα δεν φαίνεται να είναι σοβαρό.

Η θέση του Τραμπ είναι ότι αν σας ενοχλεί, είναι επειδή «δεν έχετε αίσθηση του χιούμορ και δεν μπορείτε να δεχτείτε ένα αστείο», σύμφωνα με τον Σενγκούλ.

Επιπλέον, αυτό το τελευταίο meme «Apocalypse Now» προδίδει πόσο πολιτισμικά αγράμματοι είναι ο Τραμπ και η κυβέρνησή του όσον αφορά τις αναφορές σε ταινίες.

Ανίδεος για τις αναφορές του

Ένα παράδειγμα είναι η εικόνα των Τζεντάι που δημοσίευσε την Ημέρα του Star Wars (May the 4th) το 2025, μια εικόνα που δημιουργήθηκε με υπολογιστή και απεικονίζει έναν Τραμπ με υπερβολικά μυώδη σωματική διάπλαση να κρατά ένα κόκκινο φωτόσπαθο μπροστά από αμερικανικές σημαίες και ένα ζευγάρι φαλακρών αετών.

The official White House account posted an AI-generated image of Donald Trump with a red lightsaber for #StarWarsDay The caption claims they’re fighting Sith Lords — and calls the ‘Radical Left Lunatics’ the Empire pic.twitter.com/murWO1xkiH — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) May 4, 2025



Η λεζάντα έγραφε: «Καλή 4η Μαΐου σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ριζοσπαστικών τρελών της Αριστεράς που αγωνίζονται τόσο σκληρά για να φέρουν τους Άρχοντες των Σιθ, τους Δολοφόνους, τους Άρχοντες των Ναρκωτικών, τους Επικίνδυνους Φυλακισμένους και τα γνωστά μέλη της συμμορίας MS-13 πίσω στον Γαλαξία μας. Δεν είστε η Επανάσταση – είστε η Αυτοκρατορία».

Όπως μπορούν να επιβεβαιώσουν ακόμη και οι πιο περιστασιακοί οπαδοί του Star Wars, το κόκκινο είναι το χρώμα που έχουν επιλέξει οι κακοί Άρχοντες των Σιθ. Ο δημιουργός του Star Wars, Τζορτζ Λούκας, είπε κάποτε σχετικά με τα χρώματα των φωτόσπαθων: «Οι καλοί είναι πράσινοι και μπλε, οι κακοί είναι κόκκινοι».

Δεν είναι και πολύ δύσκολο να το καταλάβει κανείς, αλλά έκανε την εικόνα του Τραμπ να φαίνεται σαν μια πανίσχυρη αυτοκριτική, υποδηλώνοντας ότι ο ίδιος και οι Ρεπουμπλικάνοι είναι η Αυτοκρατορία.

THE SYMBOL OF HOPE. TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY. SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq — The White House (@WhiteHouse) July 11, 2025



Στη συνέχεια, ήρθε η ενοχλητική εικόνα του Τραμπ ως Superman, που δημοσιεύτηκε από τον Λευκό Οίκο με τη λεζάντα:

«ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ. ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ. Ο ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ ΤΡΑΜΠ».

Για άλλη μια φορά, ο Τραμπ δεν κατάλαβε την πολιτιστική αναφορά: ο Σούπερμαν ήταν τεχνικά ένας παράνομος μετανάστης που μεγάλωσε σε μια αμερικανική φάρμα.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την κραυγαλέα ειρωνεία, η εικόνα έδειξε μόνο ότι ο Τραμπ, του οποίου η αντιμεταναστευτική ατζέντα οδήγησε σε ευρείες διαμαρτυρίες για τις επιδρομές της ICE φέτος, χρησιμοποιούσε τη λάθος αναφορά τη λάθος στιγμή.

«Αποκάλυψη τώρα»: Ο παραλογισμός του πολέμου

Αυτό μας φέρνει πίσω στην τελευταία γκάφα του που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη: «Chipocalypse Now».

Το κλασικό έργο του Κόπολα μεταφέρει το βιβλίο του Τζόζεφ Κόνραντ «Η καρδιά του σκότους» του 1899 στον πόλεμο του Βιετνάμ, και η ταινία του παρουσιάζει μια άγρια εικόνα του παραλογισμού του πολέμου.

Η ταινία απεικονίζει τις πιο σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης υπόστασης και πώς η ικανότητα της ανθρωπότητας για το κακό μέσω της διεξαγωγής πολέμου μπορεί να οδηγήσει μόνο στην τρέλα.

Αρκεί να κοιτάξουμε τον χαρακτήρα που ο Τραμπ έχει επιλέξει ως γενναίο άβατάρ του. Ο Κίλγκορ διατάζει μια επίθεση με ελικόπτερα εναντίον ενός χωριού αμάχων και διατάζει μια επίθεση με ναπάλμ – κάτι που οδηγεί στη διάσημη ατάκα «ναπάλμ το πρωί».

Δίνει το αντίθετο μήνυμα

Αν ο Τραμπ ήθελε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως έναν παράλογο, χωρίς ενσυναίσθηση χαρακτήρα, ικανό για άσκοπη βία, η εικόνα που δημιουργήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη είναι ακριβώς αυτό.

Κανείς δεν ζητάει φανατική κινηματογραφική γνώση, αλλά αν αυτός ή οποιοσδήποτε πίσω από αυτή την εικόνα είχε μπει στον κόπο να διαβάσει να δει το «Apocalypse Now», θα είχε συναντήσει τον αλήτη συνταγματάρχη Γουόλτερ Κερτς του Μάρλον Μπράντο.

Ο Κερτς παρατηρεί σχετικά με τον αμερικανικό στρατιωτικό μηχανισμό και την τρέλα της βίας: «Εκπαιδεύουμε νέους άνδρες να ρίχνουν πυρά σε ανθρώπους, αλλά οι διοικητές τους δεν τους επιτρέπουν να γράφουν «fuck» στα αεροπλάνα τους επειδή είναι άσεμνο».

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του θα μπορούσαν να μάθουν κάτι από αυτό. Η τελευταία τους εικόνα είναι διπλή απόδειξη ότι ο πόλεμος των meme στον οποίο έχουν εμπλακεί τώρα τους γυρίζει μπούμερανγκ, χωρίς τα κατάλληλα πολιτισμικά πυρομαχικά.

Με τα λόγια του Κερτς: «The horror…the horror».