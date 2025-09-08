Παράνομο καζίνο με ειδικές κρύπτες διαφυγής εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας – Δέκα συλλήψεις
Το παράνομο καζίνο λειτουργούσε εντός καταστήματος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα
Αστυνομική επιχείρηση με έφοδο σε κατάστημα στον Άγιο Παντελεήμονα όπου διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί παράνομο καζίνο πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (4/9).
Συνελήφθησαν συνολικά δέκα άτομα και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για παράβαση της νομοθεσίας περί παιγνίων.
Μέτρα αντιπαρακολούθησης
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. η παράνομη επιχείρηση χρησιμοποιούσε μέτρα αντιπαρακαλούθησης όπως τσιλιαδόρους με μπουτόν για διάνοιξη των θυρών και έλεγχο των ατόμων που εισέρχονταν στο καζίνο, καθώς και κάμερες κλειστού κυκλώματος εσωτερικά και εξωτερικά του καταστήματος.
Επισημαίνεται ότι για τη διακρίβωση της λειτουργίας του παράνομου καζίνο, λίγα λεπτά πριν την αστυνομική επιχείρηση, εισήλθε στο παράνομο καζίνο αστυνομικός υποδυόμενος τον πελάτη, όπου διαπίστωσε την ύπαρξη πλήθους πελατών και παιχνιδομηχανών.
Μυστικές κρύπτες
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εντός του κτηρίου είχαν διαμορφώσει ειδικές κρύπτες συνδεδεμένες με παράπλευρες εξόδους, με σκοπό την απόκρυψη των θαμώνων και τη διαφυγή τους σε περίπτωση ελέγχου.
Μετά από έρευνα στο κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 28 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών μαζί με οθόνες,
- 6 ειδικά διαμορφωμένα τραπέζια για τη διενέργεια τυχερών παιγνίων(ρουλέτα),
- ταμειακή μηχανή,
- μπουτόν διάνοιξης πόρτας,
- πλήθος μάρκων και αποδείξεων,
- 3 κάμερες,
- 3 κεντρικές μονάδες υπολογιστών(server).
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
