Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Καβάλα: Η αιτία θανάτου της 59χρονης Βρετανίδας – Τι καταγγέλλει ο σύζυγός της
Ελλάδα 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:52

Καβάλα: Η αιτία θανάτου της 59χρονης Βρετανίδας – Τι καταγγέλλει ο σύζυγός της

Τι λέει ο ιατροδικαστής Νίκος Κιφνίδης για την αιτία θανάτου της 59χρονης στην Καβάλα

Σύνταξη
Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Spotlight

Δεν βρέθηκαν σημάδια εγκληματικής ενέργειας στην ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στην 59χρονη Βρετανίδα Michele Ann Joy Bourda , η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Καβάλα 40 ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

«Το μαγιό που φορούσε, αγορασμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αναγνώρισή της»

Σύμφωνα με την The Sun, η 59χρονη βρέθηκε να επιπλέει νεκρή από διερχόμενο γιοτ, στα ανοικτά του νησιού Φιδονήσι Καβάλας, περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από την παραλία που βρισκόταν για τελευταία φορά. Η 59χρονη είχε εξαφανιστεί την 1η Αυγούστου από την παραλία Οφρυνίου, στην Καβάλα όπου είχε πάει για μπάνιο με τον σύζυγό της.

Πνιγμό «δείχνει» η ιατροδικαστή

Δεν υπήρχαν άλλοι τραυματισμοί… Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της ήταν αποτέλεσμα πνιγμού στο νερό», τόνισε ο ιατροδικαστής Νίκος Κιφνίδης  μιλώντας στην εφημερίδα «The Sun».

Σχετικά με την δύσκολη αναγνώριση της σορού, ο ιατροδικαστής ξεκαθάρισε πως έπαιξε σημαντικό ρόλο τόσο το μαγιό που φορούσε όσο και ένα σημάδι που έφερε από μία παλαιότερη επέμβαση που είχε κάνει.

«Το μαγιό που φορούσε, αγορασμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αναγνώρισή της», ανέφερε συγκεκριμένα. Ο σύζυγός της, αναγκάστηκε να αναγνωρίσει την σορό του ανθρώπου του από τα κόκκαλά της.

Ο σύζυγος της 59χρονης επέκρινε τους αστυνομικούς για αργοπορία κατά τη διάρκεια της έρευνας, προσθέτοντας ότι είχε ασκήσει μήνυση κατά των τοπικών αρχών για τον χειρισμό της υπόθεσης.

«Δυστυχώς, το περίμενα»

«Ήταν χαρούμενη εκείνη την ημέρα. Κάναμε μια μικρή βουτιά, αν και είχε αέρα και λίγα κύματα. Μετά παρήγγειλε μερικές κρέπες και είπε ότι μπορούσαμε να κοιμηθούμε λίγο. Δυστυχώς, αποκοιμήθηκα πρώτος και όταν ξύπνησα, δεν ήταν πουθενά», δήλωσε για την ημέρα της εξαφάνισης ο σύζυγος της 59χρονης μιλώντας στη Daily Mail.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, άρχισε αμέσως να την ψάχνει: «Έτρεξα στις τουαλέτες, χτύπησα την πόρτα των γυναικών αλλά δεν ήταν μέσα. Μετά γύρισα γρήγορα στην παραλία και κοίταξα ξανά στη θάλασσα. Ρώτησα τους ανθρώπους πίσω μας αν την είχαν δει, είπαν όχι, αλλά αργότερα έστειλαν μια φωτογραφία στην αστυνομία όπου φαινόμασταν να τρώμε κρέπες».

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Πήγα γρήγορα στον σερβιτόρο και του είπα ότι η γυναίκα μου χάθηκε, τον ρώτησα αν την είχε δει. Εκείνος άρχισε να γελάει».

Για την ημέρα της ανεύρεσης της σορού ο σύζυγος της 59χρονης δήλωσε στην Daily Mail: «Δυστυχώς, το περίμενα αυτό».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε

Σε αρκετές απαντήσεις του ο πρωθυπουργός έδειξε ότι είχε στο μυαλό του τον Αλέξη Τσίπρα, με αντίδοτο στην τοξικότητα του Μεγάρου Μαξίμου ο πρώην πρωθυπουργός

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Δε θα φάω έντομα!»: Πώς η εντομοφαγία έγινε η θεωρία συνωμοσίας που λατρεύει η ακροδεξιά – «Ελίτ σκουλήκια»
Τσαπουλίνες κανείς; 08.09.25

«Δε θα φάω έντομα!»: Πώς η εντομοφαγία έγινε η θεωρία συνωμοσίας που λατρεύει η ακροδεξιά – «Ελίτ σκουλήκια»

Η πίστη ότι η εντομοφαγία είναι στην ατζέντα μιας σκοτεινής ελίτ είναι η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει γίνει κίνημα. Μας εξαναγκάζουν οι ολιγάρχες να φάμε έντομα; Το BBC καταδύεται στην κουνελότρυπα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»
Euroleague 08.09.25

Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»

Ο Βασίλιε Μίτσιτς μίλησε για τη μεταγραφή του στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τόνισε ότι ήταν η πιο σημαντική απόφαση της καριέρας του – Τι αποκάλυψε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου

Η Ελλάδα μετά τη νίκη της με 5-1 επί της Λευκορωσίας θέλει να συνεχίσει με το απόλυτο στον όμιλο και να παραμείνει φαβορί για την πρώτη θέση, αυτή τη φορά κόντρα στη Δανία (8/9, 21:45).

Σύνταξη
Γαλλία: Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο του Μπαϊρού από την πρωθυπουργία – Στενεύουν τα περιθώρια για Μακρόν
Η Γαλλία σε δίνη 08.09.25

Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο του Μπαϊρού από την πρωθυπουργία - Στενεύουν τα περιθώρια για Μακρόν

Αντιμέτωπη με κρίση χρέους, έντονη πολιτική αστάθεια και αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια η Γαλλία αποχαιρετά σήμερα τον τέταρτο κατά σειρά πρωθυπουργό σε δύο χρόνια

Σύνταξη
Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;
Νέα εποχή 08.09.25

Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;

Οι επιθέσεις του Ισραήλ συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός νέου αισθήματος πατριωτισμού στο Ιράν και αύξησαν τις προσδοκίες για ένα μέλλον μεταρρυθμιστικής πολιτικής.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις

Όλα για όλα τα έπαιξε ο Κυρ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, προσπαθώντας να καλύψει ανοιχτά ρήγματα και μέτωπα. Από το ρήγμα με κοινωνικά στρώματα, μέχρι το ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο. Οι μεγάλες αναδιπλώσεις στις οποίες υποχρεώθηκε.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
