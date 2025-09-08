Καβάλα: Η αιτία θανάτου της 59χρονης Βρετανίδας – Τι καταγγέλλει ο σύζυγός της

Δεν βρέθηκαν σημάδια εγκληματικής ενέργειας στην ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στην 59χρονη Βρετανίδα Michele Ann Joy Bourda , η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Καβάλα 40 ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με την The Sun, η 59χρονη βρέθηκε να επιπλέει νεκρή από διερχόμενο γιοτ, στα ανοικτά του νησιού Φιδονήσι Καβάλας, περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από την παραλία που βρισκόταν για τελευταία φορά. Η 59χρονη είχε εξαφανιστεί την 1η Αυγούστου από την παραλία Οφρυνίου, στην Καβάλα όπου είχε πάει για μπάνιο με τον σύζυγό της.

Πνιγμό «δείχνει» η ιατροδικαστή

Δεν υπήρχαν άλλοι τραυματισμοί… Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της ήταν αποτέλεσμα πνιγμού στο νερό», τόνισε ο ιατροδικαστής Νίκος Κιφνίδης μιλώντας στην εφημερίδα «The Sun».

Σχετικά με την δύσκολη αναγνώριση της σορού, ο ιατροδικαστής ξεκαθάρισε πως έπαιξε σημαντικό ρόλο τόσο το μαγιό που φορούσε όσο και ένα σημάδι που έφερε από μία παλαιότερη επέμβαση που είχε κάνει.

«Το μαγιό που φορούσε, αγορασμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αναγνώρισή της», ανέφερε συγκεκριμένα. Ο σύζυγός της, αναγκάστηκε να αναγνωρίσει την σορό του ανθρώπου του από τα κόκκαλά της.

Ο σύζυγος της 59χρονης επέκρινε τους αστυνομικούς για αργοπορία κατά τη διάρκεια της έρευνας, προσθέτοντας ότι είχε ασκήσει μήνυση κατά των τοπικών αρχών για τον χειρισμό της υπόθεσης.

«Δυστυχώς, το περίμενα»

«Ήταν χαρούμενη εκείνη την ημέρα. Κάναμε μια μικρή βουτιά, αν και είχε αέρα και λίγα κύματα. Μετά παρήγγειλε μερικές κρέπες και είπε ότι μπορούσαμε να κοιμηθούμε λίγο. Δυστυχώς, αποκοιμήθηκα πρώτος και όταν ξύπνησα, δεν ήταν πουθενά», δήλωσε για την ημέρα της εξαφάνισης ο σύζυγος της 59χρονης μιλώντας στη Daily Mail.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, άρχισε αμέσως να την ψάχνει: «Έτρεξα στις τουαλέτες, χτύπησα την πόρτα των γυναικών αλλά δεν ήταν μέσα. Μετά γύρισα γρήγορα στην παραλία και κοίταξα ξανά στη θάλασσα. Ρώτησα τους ανθρώπους πίσω μας αν την είχαν δει, είπαν όχι, αλλά αργότερα έστειλαν μια φωτογραφία στην αστυνομία όπου φαινόμασταν να τρώμε κρέπες».

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Πήγα γρήγορα στον σερβιτόρο και του είπα ότι η γυναίκα μου χάθηκε, τον ρώτησα αν την είχε δει. Εκείνος άρχισε να γελάει».

Για την ημέρα της ανεύρεσης της σορού ο σύζυγος της 59χρονης δήλωσε στην Daily Mail: «Δυστυχώς, το περίμενα αυτό».