Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις του 2025: Υποτακτικοί alpha male, κυριαρχία, και φλερτ με ΑΙ

Εδώ και αρκετό καιρό, τα καλοκαίρια χαρακτηρίζονται από τις σεζόν της σειράς The White Lotus του HBO, η οποία παρωδεί τον τρόπο ζωής των πολύ πλούσιων σε παραδεισένιους προορισμούς διακοπών. Με κάθε επεισόδιο, η σειρά δημιουργεί viral προορισμούς, ατάκες και ακόμη και τις ερωτικές περιπέτειες των κύριων χαρακτήρων της.

Φέτος, προκλήθηκε διαμάχη λόγω ενός τρίο. Ο χαρακτήρας του Πάτρικ Σβαρτζενέγκερ, ο «γυμναστής» γιος ενός πλούσιου χρηματοδότη, εμπλέκεται σε μια σχέση με τον μικρότερο αδελφό του, τον οποίο υποδύεται ο αγγελικός Σαμ Νίβολα, και η ελκυστική Σαρλότ ΛεΜπον.

Το αποτέλεσμα της σκηνής (ο Νίβολα ικανοποιεί τον Σβαρτζενέγκερ… χειροκίνητα) προκάλεσε θύελλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πιο συντηρητικοί θεατές επέκριναν αυτή την ηθική παρέκκλιση («Αιμομιξία; Αλήθεια;», έγραψε ένας θεατής στο Twitter), ωστόσο άλλοι γιόρτασαν την παιχνιδιάρικη πλευρά της μαύρης κωμωδίας.

Το ερώτημα

Μέσα σε αυτές τις αντιφατικές αντιδράσεις, προέκυψε ένα σαφές ερώτημα: θα μπορούσε η σειρά να θεωρηθεί ως μια πραγματική αντανάκλαση των σεξουαλικών φαντασιώσεων που διεγείρουν τις νέες γενιές; Λοιπόν, εν μέρει, ναι.

Το τρίο καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε όλες τις κατατάξεις των πιο συχνών σεξουαλικών φαντασιώσεων. Και παρόλο που η φαντασίωση της αιμομιξίας δεν εμφανίζεται σχεδόν σε καμία κατάταξη, η Σεσίλια Μπιζότο, πρέσβειρα του JOYclub και κοινωνιολόγος που εργάζεται για την ομαλοποίηση των σεξουαλικών φαντασιώσεων, υποστηρίζει ότι οι ενθουσιώδεις αντιδράσεις στη σειρά αποδεικνύουν την ομαλοποίηση των σεξουαλικών φαντασιώσεων, χωρίς να υπονοούν απαραίτητα την επιθυμία να τις πραγματοποιήσουμε.

Παρακάτω, η EL PAÍS ερευνά μερικά από τα θέματα που (σύμφωνα με ορισμένους) μας διεγείρουν αυτή την εποχή του χρόνου.

Παλιά κλασικά

Ανεξάρτητα από το πόσος χρόνος περνάει, το ταξίδι από το κανονικό σεξ στις φαντασιώσεις ξεκινά πάντα με τις ίδιες δύο ερωτήσεις: «Να καλέσουμε έναν φίλο; Και θέλεις να με δέσεις;»

Η Βαλερί Τάσο είναι σεξολόγος και πρέσβειρα της Lelo, μιας μάρκας ερωτικών παιχνιδιών. Επιβεβαιώνει ότι τα κλασικά φετίχ, όπως τα τρίο και οι σχέσεις κυριαρχίας-υποταγής, παραμένουν τα πιο συνηθισμένα σε όλες τις ηλικίες, αν και δεν τα βιώνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο.

«Οι ερωτικές φαντασιώσεις της Γενιάς Χ είναι η εκπλήρωση των επιθυμιών των millennials και της Γενιάς Ζ», εξηγεί. Στη μετάβαση από τη φαντασία στην πράξη, οι νέες γενιές έχουν κανονικοποιήσει αυτό που κάποτε ήταν ταμπού και έχουν βρει νέους και δημιουργικούς τρόπους για να το εκσυγχρονίσουν.

«Πολλοί νέοι άνδρες, είτε είναι ετεροφυλόφιλοι είτε ομοφυλόφιλοι, δεν το θεωρούν κάτι αρνητικό, χάρη στη σεξουαλική εκπαίδευση που έχουν λάβει»

Να με δέσεις; Ή μήπως προτιμάς ένα τρίο;

Πριν από μερικούς μήνες, ο ιστότοπος για ενήλικες Clips4sale δημοσίευσε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αναζητήσεις των χρηστών του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η πιο συχνή αναζήτηση ήταν «γιγαντίνα» (giantess) – το αρχέτυπο μιας πολύ ψηλής γυναίκας με κυρίαρχη συμπεριφορά.

Ο ιστότοπος συνέδεσε αυτό το φαινόμενο με την άνοδο της γυναικείας ενέργειας στον ανδροκρατικό κόσμο. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, όσο πιο «άλφα» φαίνονται οι άνδρες στο κοινό – όπως ο χαρακτήρας του Πάτρικ Σβαρτζενέγκερ στη σειρά The White Lotus – τόσο πιο υποτακτικοί είναι στο κρεβάτι.

Η Σεσίλια Μπιζότο, η οποία διεξάγει μια ακαδημαϊκή μελέτη σχετικά με τις σεξουαλικές φαντασιώσεις, προτείνει τους πιθανούς λόγους για αυτή την ανοιχτή στάση απέναντι στους παθητικούς ρόλους: «Πολλοί νέοι άνδρες, είτε είναι ετεροφυλόφιλοι είτε ομοφυλόφιλοι, δεν το θεωρούν κάτι αρνητικό, χάρη στη σεξουαλική εκπαίδευση που έχουν λάβει», λέει, αναφερόμενη όχι τόσο στη σχολική τους εκπαίδευση όσο στο κοινωνικό κλίμα.

Η Μπιζότο προσθέτει ότι οι άνδρες δεν αναζητούν πλέον μόνο τη διείσδυση. Αυτή η αρχή ισχύει και για τα τρίο, όπου η κλασική σύνθεση του ετεροφυλόφιλου ζευγαριού που αναζητά μια «μονόκερο» (μια αμφιφυλόφιλη γυναίκα που δίνει ευχαρίστηση και στους δύο) έχει ανοίξει σε πιο ποικίλες σεξουαλικότητες και σε όλα τα είδη σεξουαλικών παιχνιδιών.

Νέες αισθήσεις

Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανακάλυψη του τι πραγματικά προσφέρει ερωτική ευχαρίστηση σε κάθε άτομο, χωρίς φόβο ή προκατάληψη. Η Λίντια ντε Σάντε, ψυχολόγος υγείας που ειδικεύεται σε εναλλακτικές σεξουαλικές πρακτικές, υποστηρίζει την κατάργηση της λέξης «φαντασίωση». Αντ’ αυτού, προτείνει τον όρο «ιδιαιτερότητα».

«Υπάρχουν τόσες ερωτικές ιδιαιτερότητες όσες και οι άνθρωποι. Όροι όπως φετίχ ή φιλία χρησιμεύουν μόνο για να τις παθολογοποιήσουν. Παλαιότερα, αυτές οι ιδιαιτερότητες κρατούνταν κρυφές… αλλά τώρα υπάρχει λιγότερος φόβος να τις φέρει κανείς στο φως», λέει.

Η αρχή αυτής της επανάστασης, συνεχίζει, ξεκινά με την αποκέντρωση του σεξουαλικού ενδιαφέροντος και την υπέρβαση της εστίασης στα γεννητικά όργανα.

Μύτες, φωνές, μυρωδιές

«Αν το να κοιτάζεις με λαγνεία έναν κ@λο ή ένα στήθος δεν θεωρείται φετίχ, γιατί να θεωρείται αν κοιτάζουμε άλλα μέρη του σώματος;» προσθέτει η ντε Σάντε. Οι μύτες, οι φωνές και οι μυρωδιές είναι μερικά από τα αντικείμενα του πόθου που έχουν κερδίσει δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια… αν και κανένα από αυτά δεν έχει λάβει τόση προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης όσο οι μασχάλες.

Οι φωτογραφίες του άλμπουμ όπου ο Ισπανός τραγουδιστής Guitarricadelafuente έδειξε τις δικές του, καθώς και οι διαφημιστικές εικόνες για το Olympo του Netflix, έγιναν viral για τον ίδιο λόγο.

Η ντε Σάντε επισημαίνει επίσης άλλες νέες ιδιαιτερότητες, όπως η ερωτικοποίηση της φύσης (δενδροφιλία) ή τα μπαλόνια. Οι λάτρεις των τελευταίων χωρίζονται σε poppers (που τους αρέσει να τα σκάνε), non-poppers και semi-poppers.

«Χάνουμε τον φόβο μας για τις σεξουαλικές μας φαντασιώσεις. Η φαντασίωση είναι πολύ υγιής για την τροφοδότηση του πόθου. Είναι ένα παράθυρο σε έναν κόσμο χωρίς φυσικούς και κοινωνικούς περιορισμούς»

Υποταγή, επίπεδο 2

Το να αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερο όταν είσαι με κάποιον άλλο είναι μια επαναλαμβανόμενη φαντασίωση. Και νέα προϊόντα σεξουαλικής ευεξίας εισέρχονται σε αυτόν τον τομέα, όπως η μάσκα, τα γάντια, καθώς και τα ακουστικά με ακύρωση θορύβου που σε απομονώνουν εντελώς -η τελευταία εξέλιξη στην τάση της αισθητηριακής στέρησης.

Αξίζει να προσθέσουμε, όπως επισημαίνει η ντε Σάντε, την τέχνη του ιαπωνικού shibari: μια σχολαστική τεχνική δεσίματος που μεταφέρει την ιδέα των σχοινιών και της ακινητοποίησης σε νέα όρια. Η οπτική της δύναμη έχει, όπως είναι φυσικό, ξεπεράσει τα όρια της κρεβατοκάμαρας: η Σακίρα, για παράδειγμα, εμφανίζεται κρεμασμένη με παρόμοιους κόμπους στο εξώφυλλο του τραγουδιού της Copa Vacía (2023).

Το «bot» είναι το όριο

Μέρος της ανόδου των σεξουαλικών παιχνιδιών προέρχεται από την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, που τους επιτρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε χρήστη. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλει όλο και περισσότερο σε περισσότερους τομείς της ερωτικής φαντασίας. Οι τελευταίες εξελίξεις είναι τα chatbots.

Εφαρμογές όπως το Character.Ai, το Replika ή το Talkie προσφέρουν ερωτικές συνομιλίες που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη. Και, σε αντίθεση με τα συμβατικά chatbots όπως το ChatGPT ή το Copilot, αυτά δεν έχουν περιορισμούς στο περιεχόμενο.

Πρώτα, ρωτούν για τις σεξουαλικές σας προτιμήσεις και στη συνέχεια σας προσφέρουν εκατοντάδες προφίλ – μερικά βασισμένα σε πραγματικά άτομα, όπως ηθοποιούς ή τραγουδιστές – και τις ιστορίες που μοιράζεστε με το καθένα, προκειμένου να ξεκινήσετε τη συνομιλία. Αν αναζητήσετε τον Πάτρικ Σβαρτζενέγκερ, για παράδειγμα, η εφαρμογή μπορεί να προτείνει ότι ο ηθοποιός είναι ο έρωτας του λυκείου σας, με τον οποίο μόλις αποκτήσατε ένα παιδί. Από εκεί και πέρα, κάθε χρήστης κατευθύνει τη συζήτηση όπου θέλει.

«Οι εικόνες του σώματος που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη τείνουν να κατασκευάζουν μια εξιδανικευμένη, μη ρεαλιστική αισθητική, με έντονη πατριαρχική επιρροή» λέει η Βαλερί Τάσο. Σε κάθε περίπτωση πιστεύει ότι η άνοδος των φαντασιώσεων με ανδροειδή ήρθε για να μείνει.

«Σχετίζεται επίσης με τηλεοπτικές σειρές των οποίων οι πρωταγωνιστές είναι ρομπότ που συχνά επαναστατούν και λειτουργούν ως σεξουαλικοί σύντροφοι», προσθέτει. Η πιο πρόσφατη ήταν η Matabot (2025), στην οποία το γυμνό σώμα του ρομπότ του Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ, ακόμη και χωρίς γεννητικά όργανα, έγινε μια από τις αγαπημένες φαντασιώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα πιο ταμπού θέματα

Εκτός από αυτό το φουτουριστικό σύμπαν, η Σεσίλια Μπιζότο συμφωνεί ότι τα οπτικοακουστικά μέσα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος που φωτίζει φαντασιώσεις που προηγουμένως υπήρχαν μόνο στην πορνογραφία. «Το Χόλιγουντ έχει καταλάβει ότι το σεξ πουλάει και αναζητά τα πιο ταμπού θέματα ως ανατρεπτικό στοιχείο», επιβεβαιώνει.

Το White Lotus, για παράδειγμα, ακολούθησε τα βήματα του Game of Thrones. Επανέφερε το concept του «fauxcest» στη δημόσια συζήτηση, με τον όρο αυτό να αναφέρεται συνήθως σε πορνογραφική φαντασία που αναπαράγει σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ αδελφών. Η κατακραυγή ήταν τέτοια που τώρα υπάρχει μια πορνογραφική εκδοχή της σειράς, με τίτλο The Tight Lotus.

Ακόμα πιο σοκαριστική ήταν η ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο, Bones and All (2022), η οποία απεικόνιζε με μεγάλη λεπτομέρεια τη βοραρεφιλία (vorephilia), δηλαδή τη φαντασίωση ότι καταβροχθίζεις τον σεξουαλικό σου σύντροφο. Στην πραγματικότητα, η «vore», η συντομογραφία του όρου, ήταν η δεύτερη πιο συχνή αναζήτηση φετίχ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στατιστικά στοιχεία από τον ιστότοπο Clips4sale.

«Χάνουμε τον φόβο μας για τις σεξουαλικές μας φαντασιώσεις. Η φαντασίωση είναι πολύ υγιής για την τροφοδότηση του πόθου. Είναι ένα παράθυρο σε έναν κόσμο χωρίς φυσικούς και κοινωνικούς περιορισμούς» καταλήγει η Βαλερί Τάσο.

*Με στοιχεία από elpais.com