Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Προπονητής Δανίας: «Κίνητρο η καυτή ατμόσφαιρα κόντρα στην Ελλάδα»
Ποδόσφαιρο 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:35

Προπονητής Δανίας: «Κίνητρο η καυτή ατμόσφαιρα κόντρα στην Ελλάδα»

Η Ελλάδα φιλοξενεί τη Δανία τη Δευτέρα για τη 2η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ και ο ομοσπονδιακός προπονητής των Σκανδιναβών, Μπρίαν Ρίμερ, δήλωσε ότι περιμένει η καυτή ατμόσφαιρα να λειτουργήσει υπέρ της ομάδας του.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Ο προπονητής της Δανίας, Μπρίαν Ρίμερ και ο ακραίος μπακ, Γιόακιμ Μέλε μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ενόψει του κρίσιμου αγώνα της Δευτέρας για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ, το φαληρικό γήπεδο αναμένεται να είναι γεμάτο από φιλάθλους της επίσημης αγαπημένης, ωστόσο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Δανίας, σχολίασε ότι η καυτή ατμόσφαιρα και η πίεση που θα δημιουργήσουν οι Έλληνες φίλαθλοι, θα λειτουργήσει ως κίνητρο για τους παίκτες του.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις των Ρίμερ και Μέλε:

Για την ατμόσφαιρα στο «Γ.Καραϊσκάκη» ανέφερε ο Ρίμερ: «Αυτοί οι παίκτες παίζουν συχνά υπό τεράστια πίεση και απέναντι σε φανατικούς οπαδούς. Δεν είναι κάτι καινούργιο για αυτούς να τους αποδοκιμάζουν. Πιστεύω μάλιστα ότι από άποψη κινήτρου και ετοιμότητας, αυτή η ένταση είναι υπέρ μας.»

Ο 28χρονος αριστερός μπακ της Δανίας, Γιόακιμ Μέλε, συμπαίκτης του Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ, έχει ήδη εμπειρία από το «Γ. Καραϊσκάκης» και έκανε το δικό του σχόλιο: «Ανυπομονούμε για έναν ωραίο αγώνα. Θα είναι μια «καυτή» ατμόσφαιρα. Έχω δει αγώνες εκεί και έχω παίξει ευρωπαϊκά ματς σε αυτό το γήπεδο κι έχει ένταση. Ελπίζω να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως κίνητρο.»

Για τις ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες για τα δεδομένα των Δανών ο Ρίμερ υπογράμμισε: «Έχει λίγη περισσότερη ζέστη. Πρέπει να σκεφτείς πώς διαχειρίζεσαι τις δυνάμεις σου. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να το έχουμε υπόψη. Αυτές είναι συνθήκες που δεν μπορείς να αλλάξεις, και όταν κάτι δεν μπορείς να το αλλάξεις, δεν έχει νόημα να σπαταλάς χρόνο. Η θερμοκρασία είναι αυτή που είναι, οι άνθρωποι που θα έρθουν είναι αυτοί που είναι, και θα φωνάξουν ό,τι θέλουν να φωνάξουν. Αυτό που με νοιάζει είναι η ομάδα να είναι έτοιμη, και να στείλω την κατάλληλη ενδεκάδα στον αγωνιστικό χώρο».

Economy
Δημογραφικό: Μόνο η μείωση των φόρων δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα

Δημογραφικό: Μόνο η μείωση των φόρων δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία
Ποδόσφαιρο 07.09.25

LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία

LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Τουρκία – Ισπανία
Ποδόσφαιρο 07.09.25

LIVE: Τουρκία – Ισπανία

LIVE: Τουρκία – Ισπανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Τουρκία – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Τώρα είναι πιο δύσκολο…
On Field 07.09.25

Τώρα είναι πιο δύσκολο…

Η εθνική μας πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μεγάλη «μάχη» απέναντι στους Δανούς, μετά την ισοπαλία των αντιπάλων μας με την Σκωτία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα δύο μηνύματα του Μέντι
On Field 07.09.25

Τα δύο μηνύματα του Μέντι

Ο Ισπανός τεχνικός θα μιλήσει στους παίκτες του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, εστιάζοντας σε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε πίσω του τον Λιονέλ Μέσι
Ποδόσφαιρο 07.09.25

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε πίσω του τον Λιονέλ Μέσι

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στην Αρμενία, ξεπέρασε τον Λιονέλ Μέσι στη λίστα των σκόρερ σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον έχει βάλει πλώρη για την πρώτη θέση

Σύνταξη
Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το Ελλάδα- Δανία: Πόσα έχουν απομείνει
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το Ελλάδα- Δανία: Πόσα έχουν απομείνει

Μετά την φοβερή εμφάνιση της Εθνικής μας κόντρα στην Λευκορωσία, «τρέλα» επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων και για το επόμενο ματς κόντρα στη Δανία, με το sold out να πλησιάζει.

Σύνταξη
LIVE: Αυστρία – Κύπρος
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αυστρία – Κύπρος

LIVE: Αυστρία – Κύπρος. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αυστρία – Κύπρος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»
Δημοσίευμα Barron's 07.09.25

Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»

Τα έσοδα από το τεράστιο δίκτυο πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εσόδων από εξαγωγές και πάνω από το 30% των εσόδων του προϋπολογισμού της

Σύνταξη
89η ΔΕΘ: Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας
Πυρά από την αντιπολίτευση 07.09.25

Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας

Ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε από τη ΔΕΘ να αλλάξει το κλίμα για την κυβέρνηση και υπερασπίστηκε στο έπακρο τις πολιτικές που εφαρμόζει. Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση για «το πιο βαθύ και το πιο σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής» που έχει απλωθεί στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αμερική, σώσε τη Βραζιλία»: Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο ικετεύουν τον Τραμπ να αποτρέψει την καταδίκη του
Ημέρα ανεξαρτησίας 07.09.25

«Αμερική, σώσε τη Βραζιλία»: Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο ικετεύουν τον Τραμπ να αποτρέψει την καταδίκη του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει τις βραζιλιάνικες αρχές να σταματήσουν τη δίωξη του πρώην προέδρου της χώρας Ζαΐρ Μπολσονάρο, κατηγορώντας τις ότι διεξάγουν «κυνήγι μαγισσών».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βρέθηκε η χαμένη Ατλαντίδα; Αρχαιολόγος πιστεύει πως έχει την απάντηση στο αιώνιο μυστήριο
Ισπανία 07.09.25

Βρέθηκε η χαμένη Ατλαντίδα; Αρχαιολόγος πιστεύει πως έχει την απάντηση στο αιώνιο μυστήριο

Τα γραπτά του Πλάτωνα περιγράφουν την Ατλαντίδα, έναν προηγμένο πολιτισμό που έχτισε μεγαλοπρεπείς ναούς και τεράστια τείχη προτού τον καταπιεί η θάλασσα πριν από περισσότερα από 11.000 χρόνια

Σύνταξη
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ περιγράφει την πρώτη συναυλία των Oasis με μια μόνο λέξη
Rose Bowl 07.09.25

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ περιγράφει την πρώτη συναυλία των Oasis με μια μόνο λέξη

Μετά την συναυλία των Oasis, ένας παπαράτσι φωτογράφησε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ καθώς κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του και τον ρώτησε πώς ήταν η συναυλία - εκείνος, απάντησε λακωνικά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ποτσέκο ανακοίνωσε το τέλος του από την Εθνική Ιταλίας και ξέσπασε: «Δεν με νοιάζει τι νομίζει ο κόσμος για μένα»
Μπάσκετ 07.09.25

Ο Ποτσέκο ανακοίνωσε το τέλος του από την Εθνική Ιταλίας και ξέσπασε: «Δεν με νοιάζει τι νομίζει ο κόσμος για μένα»

Την παραίτησή του από τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, ανακοίνωσε ο Τζανμάρκο Ποτσέκο μετά τον αποκλεισμό της «σκουάντρα ατζούρα» από το Eurobasket.

Σύνταξη
Βασιλιάς Αμπντάλα: Απορρίπτει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων
Ιορδανία 07.09.25

Απορρίπτει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων ο βασιλιάς Αμπντάλα

Ο Ιορδανός μονάρχης έκανε αυτή τη δήλωση αφού πολλοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ ενδέχεται να προχωρήσει στην προσάρτηση μεγάλων εκτάσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία
Ποδόσφαιρο 07.09.25

LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία

LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Τουρκία – Ισπανία
Ποδόσφαιρο 07.09.25

LIVE: Τουρκία – Ισπανία

LIVE: Τουρκία – Ισπανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Τουρκία – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Γαλλία: Στην «γκιλοτίνα» η κυβέρνηση του Μπαϊρού – Ανάμεσα σε συμπληγάδες ο πρόεδρος Μακρόν
Η ημέρα της κρίσης 07.09.25

Στην «γκιλοτίνα» η κυβέρνηση του Μπαϊρού - Ανάμεσα σε συμπληγάδες ο πρόεδρος Μακρόν

Σχεδόν βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται η κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού στη Γαλλία. Τη Δευτέρα η κρίσιμη ψηφοφορία. Οι κινήσεις στην πολιτική σκακιέρα που προετοιμάζει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους των Βρυξελλών για την Παλαιστίνη – «Ονειρεύομαι παλαιστινιακό κράτος»
Βέλγιο 07.09.25

Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους των Βρυξελλών για την Παλαιστίνη – «Ονειρεύομαι παλαιστινιακό κράτος»

συμμετέχοντες, ντυμένοι στα κόκκινα και κρατώντας κόκκινα πλακάτ, ζητούσαν να ληφθούν πρόσθετα μέτρα εναντίον του Ισραήλ για να προστατευθούν οι Παλαιστίνιοι άμαχοι

Σύνταξη
«Τα είχαμε από τον παππού μας, έχω και χαρτί από τον λογιστή» – Τι λέει ο «αρχηγός» της μαφίας στην Κρήτη για τα στρέμματα της Μονής
Ελλάδα 07.09.25

«Τα είχαμε από τον παππού μας, έχω και χαρτί από τον λογιστή» – Τι λέει ο «αρχηγός» της μαφίας στην Κρήτη για τα στρέμματα της Μονής

Ο ένας από τους αδελφούς που φέρονται ως οι «αρχηγοί» της εγκληματικής οργάνωσης δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με εκβιασμούς.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ
Eurobasket 2025 07.09.25

Live το μεγάλο παιχνίδι Ελλάδα - Ισραήλ: 82-74

Me show του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Ελλάδα προηγείται του Ισραήλ στο β' ημίχρονο. Παρακολουθήστε live τον σπουδαίο αγώνα της Εθνικής για τη φάση των «16» του Eurobasket.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

