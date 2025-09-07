Προπονητής Δανίας: «Κίνητρο η καυτή ατμόσφαιρα κόντρα στην Ελλάδα»

Ο προπονητής της Δανίας, Μπρίαν Ρίμερ και ο ακραίος μπακ, Γιόακιμ Μέλε μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ενόψει του κρίσιμου αγώνα της Δευτέρας για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ, το φαληρικό γήπεδο αναμένεται να είναι γεμάτο από φιλάθλους της επίσημης αγαπημένης, ωστόσο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Δανίας, σχολίασε ότι η καυτή ατμόσφαιρα και η πίεση που θα δημιουργήσουν οι Έλληνες φίλαθλοι, θα λειτουργήσει ως κίνητρο για τους παίκτες του.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις των Ρίμερ και Μέλε:

Για την ατμόσφαιρα στο «Γ.Καραϊσκάκη» ανέφερε ο Ρίμερ: «Αυτοί οι παίκτες παίζουν συχνά υπό τεράστια πίεση και απέναντι σε φανατικούς οπαδούς. Δεν είναι κάτι καινούργιο για αυτούς να τους αποδοκιμάζουν. Πιστεύω μάλιστα ότι από άποψη κινήτρου και ετοιμότητας, αυτή η ένταση είναι υπέρ μας.»

Ο 28χρονος αριστερός μπακ της Δανίας, Γιόακιμ Μέλε, συμπαίκτης του Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ, έχει ήδη εμπειρία από το «Γ. Καραϊσκάκης» και έκανε το δικό του σχόλιο: «Ανυπομονούμε για έναν ωραίο αγώνα. Θα είναι μια «καυτή» ατμόσφαιρα. Έχω δει αγώνες εκεί και έχω παίξει ευρωπαϊκά ματς σε αυτό το γήπεδο κι έχει ένταση. Ελπίζω να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως κίνητρο.»

Για τις ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες για τα δεδομένα των Δανών ο Ρίμερ υπογράμμισε: «Έχει λίγη περισσότερη ζέστη. Πρέπει να σκεφτείς πώς διαχειρίζεσαι τις δυνάμεις σου. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να το έχουμε υπόψη. Αυτές είναι συνθήκες που δεν μπορείς να αλλάξεις, και όταν κάτι δεν μπορείς να το αλλάξεις, δεν έχει νόημα να σπαταλάς χρόνο. Η θερμοκρασία είναι αυτή που είναι, οι άνθρωποι που θα έρθουν είναι αυτοί που είναι, και θα φωνάξουν ό,τι θέλουν να φωνάξουν. Αυτό που με νοιάζει είναι η ομάδα να είναι έτοιμη, και να στείλω την κατάλληλη ενδεκάδα στον αγωνιστικό χώρο».