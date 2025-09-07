sports betsson
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου της Εθνικής ενόψει Δανίας
Ποδόσφαιρο 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:50

Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου της Εθνικής ενόψει Δανίας

Παρακολουθήστε σε live streaming την Συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ομάδας για τον αγώνα απέναντι στην Δανία

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 17:45 από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ομάδας ενόψει του αγώνα με την Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (08/09, 21:45).

Δείτε το live streaming:

YouTube thumbnail
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Παπαθανάσης: Καλοδεχούμενος ο οποιοσδήποτε έλεγχος, έχουμε διαφανείς διαδικασίες

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Παπαθανάσης: Καλοδεχούμενος ο οποιοσδήποτε έλεγχος, έχουμε διαφανείς διαδικασίες

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Θεοχάρης: Τα μέτρα στοχεύουν καταρχήν την ακρίβεια

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Θεοχάρης: Τα μέτρα στοχεύουν καταρχήν την ακρίβεια

On Field 07.09.25

Τώρα είναι πιο δύσκολο…

Η εθνική μας πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μεγάλη «μάχη» απέναντι στους Δανούς, μετά την ισοπαλία των αντιπάλων μας με την Σκωτία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
On Field 07.09.25

Τα δύο μηνύματα του Μέντι

Ο Ισπανός τεχνικός θα μιλήσει στους παίκτες του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, εστιάζοντας σε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε πίσω του τον Λιονέλ Μέσι
Ποδόσφαιρο 07.09.25

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε πίσω του τον Λιονέλ Μέσι

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στην Αρμενία, ξεπέρασε τον Λιονέλ Μέσι στη λίστα των σκόρερ σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον έχει βάλει πλώρη για την πρώτη θέση

Σύνταξη
Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το Ελλάδα- Δανία: Πόσα έχουν απομείνει
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το Ελλάδα- Δανία: Πόσα έχουν απομείνει

Μετά την φοβερή εμφάνιση της Εθνικής μας κόντρα στην Λευκορωσία, «τρέλα» επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων και για το επόμενο ματς κόντρα στη Δανία, με το sold out να πλησιάζει.

Σύνταξη
LIVE: Αυστρία – Κύπρος
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αυστρία – Κύπρος

LIVE: Αυστρία – Κύπρος. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αυστρία – Κύπρος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε για 23η σερί σεζόν στην καριέρα του με την Εθνική! Τα πόσα γκολ έφτασε συνολικά
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Ο Ρονάλντο σκόραρε για 23η σερί σεζόν με την Εθνική! Τα πόσα γκολ έφτασε συνολικά

Στην ηλικία των 40 ετών και στην 6η δική του διαδικασία προκριματικών Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει σκοράρει και στις 23 αγωνιστικές περιόδους που έχει παίξει με την Εθνική του!

Σύνταξη
Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!

Η Εθνική Ελλάδας μπήκε... φουριόζα στα προκριματικά του Μουντιάλ και το κυριότερο είναι ότι δείχνει να διαθέτει όχι απλά ελκυστικό παρόν, αλλά ακόμη καλύτερα πολύ ελπιδοφόρο μέλλον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία

LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αρμενία – Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα

LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αγγλία – Ανδόρρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός
Aποστεωμένος 07.09.25

Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός

Το Cut με τον Ορλάντο Μπλουμ δεν είναι άλλη μια ιστορία τύπου Rocky, όπου ένας γέρος μποξέρ έχει μια τελευταία ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο — είναι μια πραγματικά πρωτότυπη προσέγγιση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΝΦΙΑ: Ο φόρος που ήρθε για να μείνει – Από τις έκτακτες εισφορές στη… μονιμότητα
Τότε και τώρα 07.09.25

Ο ΕΝΦΙΑ ήρθε για να μείνει - Από τις έκτακτες εισφορές στον μόνιμο φόρο ακινήτων

Δεν τίθεται θέμα κατάργησης του ΕΝΦΙΑ ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι αυτό θα ήταν «άδικο». Ένας φόρος που θεσπίστηκε το 2013 και παρά τις αντιδράσεις που προκαλεί έχει «ριζώσει» για τα καλά

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παππάς: Η στά
ΣΥΡΙΖΑ 07.09.25

Παππάς: Η στάση Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα τον εκθέτει απόλυτα – Θα πράξει το αυτονόητο;

«Ούτε το υψηλό ΦΠΑ (σ.σ. αύξηση 12 δισ. σε πέντε χρόνια) πληρώνει από το ταμείο του ούτε το πρόστιμο θα βάλει από την τσέπη του», τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νίκος Παππάς

Σύνταξη
Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά
Trump 2.0 07.09.25

Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά

Οι άνθρωποι της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις ΗΠΑ σκέφτονται να μετακομίσουν βόρεια, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με την επίθεση του προέδρου κατά των δικαιωμάτων τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Τολμηρή, προοδευτική» – Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε στο Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ
«Θρυλική μορφή» 07.09.25

«Τολμηρή, προοδευτική» – Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε στο Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ

Το γαλλικό φεστιβάλ κινηματογράφου ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι η βράβευση της Κιμ Νόβακ έχει ως πρωταρχικό σκοπό να «γιορτάσει το βάθος και την επιρροή της πορείας της» στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κίνημα Δημοκρατίας: Η εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κατέδειξε το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα
Μύδροι 07.09.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Η εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κατέδειξε το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα

«Η σημερινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ανέδειξε για ακόμη μία φορά το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Τώρα είναι πιο δύσκολο…
On Field 07.09.25

Τώρα είναι πιο δύσκολο…

Η εθνική μας πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μεγάλη «μάχη» απέναντι στους Δανούς, μετά την ισοπαλία των αντιπάλων μας με την Σκωτία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης απέκλεισε ΜΜΕ που δεν του είναι αρεστά, προσπαθώντας να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα
Σφοδρά πυρά 07.09.25

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης απέκλεισε ΜΜΕ που δεν του είναι αρεστά, προσπαθώντας να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «κάλεσε τον λαό να κάνει ξανά υπομονή μέχρι το τέλος της τετραετίας», αναφέρει το ΚΚΕ, εξαπολύοντας πυρά κατά του πρωθυπουργού

Σύνταξη
New York Times: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να τα βάλουν με τη Κίνα, αλλά…
New York Times 07.09.25

Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να τα βάλουν με τη Κίνα, αλλά...

Το μοναδικό αμερικανικό πλεονέκτημα στο παγκόσμιο τοπίο ισχύος, ειδικά με την Κίνα να αναπτύσσεται ραγδαία, είναι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ. Ειδάλλως ο «αετός» δεν θα τα καταφέρει έναντι του «δράκου»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι, τον σούπερ σταρ της κωμωδίας που έφυγε νωρίς
Ήταν 43 ετών 07.09.25

Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι, τον σούπερ σταρ της κωμωδίας που έφυγε νωρίς

Στην αρχή του συγκινητικού νέου ντοκιμαντέρ «John Candy: I Like Me», που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ο ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ κάνει μια σύνοψη της τρυφερής ταινίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Χρειάζεται άμεση αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τα voucher βρεφονηπιακών σταθμών
«Οι γονείς αδυνατούν» 07.09.25

ΠΑΣΟΚ: Χρειάζεται άμεση αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τα voucher βρεφονηπιακών σταθμών

«Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί αποτελούν βασικό πυλώνα για την εναρμόνιση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Θοδωρής Φέρρης: «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)» – Η πιο ερωτική επιτυχία σ’ ένα ατμοσφαιρικό video
Music Stage 07.09.25

Θοδωρής Φέρρης: «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)» – Η πιο ερωτική επιτυχία σ’ ένα ατμοσφαιρικό video

Στο video ο Θοδωρής Φέρρης, ο σαρωτικός και πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, τραγουδά με φόντο το ηλιοβασίλεμα και το φεγγάρι στην περιοχή της Ακρόπολης

Σύνταξη
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου και αλλαγή πλεύσης στην αντιμετώπιση Τσίπρα
Πολιτική 07.09.25

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου και αλλαγή πλεύσης στην αντιμετώπιση Τσίπρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε απαντήσεις στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ τόσο για τα μέτρα που ανακοίνωσε όσο και για την πολιτική συγκυρία. Άκρατος κυνισμός στο θέμα του 13ου μισθού, αλλαγή πλεύσης στο πως αντιμετωπίζει τον Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Οι Αθηναίοι τρέχουν για μπάνιο πριν το φθινόπωρο: Οι τελευταίες βουτιές με τις υψηλές θερμοκρασίες ως σύμμαχο
InShorts 07.09.25

Οι Αθηναίοι τρέχουν για μπάνιο πριν το φθινόπωρο: Οι τελευταίες βουτιές με τις υψηλές θερμοκρασίες ως σύμμαχο

Η κίνηση ήταν αισθητά αυξημένη στο παραλιακό μέτωπο, με τους πολίτες να επισκέπτονται παραλίες σε Φάληρο, Άλιμο, Γλυφάδα, καθώς και σε Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Λαγονήσι, Σαρωνίδα και Ανάβυσσο.

Σύνταξη
