Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου της Εθνικής ενόψει Δανίας
Παρακολουθήστε σε live streaming την Συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ομάδας για τον αγώνα απέναντι στην Δανία
Παρακολουθήστε σε live streaming στις 17:45 από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ομάδας ενόψει του αγώνα με την Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (08/09, 21:45).
Δείτε το live streaming:
