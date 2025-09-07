Χανιά: Μαχαίρωσαν δύο άντρες μέσα στο σπίτι τους – Αναζητούνται οι δράστες
Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων - Οι δράστες αναζητούνται
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, σε πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Ζυμβρακάκηδων και Γρηγορίου Ε΄στο κέντρο των Χανίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν σε δύο άτομα, μέσα στο σπίτι τους, και τους τραυμάτισαν με μαχαίρι.
Τα θύματα, είναι αλλοδαποί και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, φέροντας εκτεταμμένα τραύματα.
Οι δράστες, μετά το περιστατικό αποχώρησαν από το σημείο και αναζητούνται
