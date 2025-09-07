newspaper
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Ματωμένο φεγγάρι»: Οι πρώτες φωτογραφίες με την ολική έκλειψη Σελήνης
Ελλάδα 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:42

«Ματωμένο φεγγάρι»: Οι πρώτες φωτογραφίες με την ολική έκλειψη Σελήνης

Το φαινόμενο και το «ματωμένο φεγγάρι» θα γίνει ορατό και σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Spotlight

Σήμερα είναι η πρώτη Κυριακή του φθινοπώρου και ο ουρανός ετοιμάζει ένα σπάνιο θέαμα. Απόψε θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την πανσέληνο, η οποία θα συνοδευτεί από μια ολική σεληνιακή έκλειψη.

Το φαινόμενο θα είναι ορατό και από τη χώρα μας για περίπου 82 λεπτά, από τις 20:30 έως τις 21:52, και μάλιστα χωρίς καμία ανάγκη για τηλεσκόπιο – μόνο με γυμνό μάτι.

Σύμφωνα με τη NASA, η σεληνιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η Γη περνάει ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, ρίχνοντας τη σκιά της στην επιφάνειά της. Κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης, η Σελήνη παίρνει μια βαθιά κόκκινη ή χαλκί απόχρωση, γι’ αυτό και ονομάζεται «ματωμένο φεγγάρι».

Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες από το «ματωμένο φεγγάρι»:

Ο όρος Blood Moon αναφέρεται στην ολική έκλειψη του φεγγαριού όταν η Γη στέκεται ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, με αποτέλεσμα η σκιά της να το καλύπτει πλήρως. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η Σελήνη παίρνει μια κόκκινη ή χαλκώδη απόχρωση λόγω της διάθλασης του ηλιακού φωτός στην ατμόσφαιρα της Γης.

Το φαινόμενο θα γίνει ορατό και σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά όχι στις ΗΠΑ. Η έκλειψη θα φανεί σε ολόκληρη την Ασία και τη Δυτική Αυστραλία, σε μέρος της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ανατολικής Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Περίπου το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει το φαινόμενο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Παπαθανάσης: Καλοδεχούμενος ο οποιοσδήποτε έλεγχος, έχουμε διαφανείς διαδικασίες

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Παπαθανάσης: Καλοδεχούμενος ο οποιοσδήποτε έλεγχος, έχουμε διαφανείς διαδικασίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Θεοχάρης: Τα μέτρα στοχεύουν καταρχήν την ακρίβεια

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Θεοχάρης: Τα μέτρα στοχεύουν καταρχήν την ακρίβεια

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Ματωμένο φεγγάρι»: Γύρω στις 20:30 θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη – Από πού πήρε την ονομασία του
Τα στάδια 07.09.25

Τι ώρα θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη της Σελήνης την Κυριακή - Γιατί το λέμε «ματωμένο φεγγάρι»

Η συνολική διάρκεια της έκλειψης, συμπεριλαμβανομένων της παρασκιάς και της μερικής φάσης, θα είναι 5 ώρες και 27 λεπτά - Με γυμνό μάτι θα είναι ορατό στην Ελλάδα το «ματωμένο φεγγάρι»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Σωτηρία από τον ουρανό – Το hi-tech θαύμα της NASA που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της ΕΕ
Έως το 2050 23.08.25

Σωτηρία από τον ουρανό; Το τεχνολογικό θαύμα που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της Ευρώπης

Πώς η Ευρώπη θα μπορούσε απεξαρτηθεί, μέσω NASA, από την ενέργεια που παράγεται από το φυσικό αέριο - Η... σωτηρία έρχεται από το διάστημα, με προτεινόμενη λύση σε κλίμακα ηπείρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιταλία – Σλοβενία 77-84: Ο «Βασιλιάς» Ντόντσιτς έστειλε την ομάδα του στους «8»
Μπάσκετ 07.09.25

Ιταλία – Σλοβενία 77-84: Ο «Βασιλιάς» Ντόντσιτς έστειλε την ομάδα του στους «8»

Με 42 πόντους και εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύτερα του NBA, o... τελευταίος βασιλιάς του παγκόσμιου μπάσκετ, Λούκα Ντόντσιτς, απέκλεισε την Ιταλία και έστειλε τη Σλοβενία στους «8» του Eurobasket, όπου περιμένει η Γερμανία.

Σύνταξη
Ντάνιελ Σαν Ντιέγκο: Ο καταζητούμενος που κατάφερε να ξεφύγει από το FBI για 21 χρόνια, ενώπιον της δικαιοσύνης
Ουαλία 07.09.25

Ντάνιελ Σαν Ντιέγκο: Ο καταζητούμενος που κατάφερε να ξεφύγει από το FBI για 21 χρόνια, ενώπιον της δικαιοσύνης

Μετά από 21 χρόνια φυγής, ο Ντάνιελ Αντρέας Σαν Ντιέγκο, ένας από τους πιο καταζητούμενους Αμερικανούς εγκληματίες, δικάζεται Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνταξη
Επεισόδιο μεταξύ Γιαμπουσέλε και Γεωργιανού δημοσιογράφου μετά το Γαλλία – Γεωργία (vid)
Μπάσκετ 07.09.25

Επεισόδιο μεταξύ Γιαμπουσέλε και Γεωργιανού δημοσιογράφου μετά το Γαλλία – Γεωργία (vid)

Η Γαλλία έπεσε θύμα μιας ακόμη έκπληξης στο Eurobasket γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη Γεωργία και ο εκνευρισμός των «τρικολόρ» ήταν εμφανής μετά το τέλος του αγώνα, όταν ο Γιαμπουσέλε είχε ένα επεισόδιο με Γεωργιανό δημοσιογράφο.

Σύνταξη
Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός
Aποστεωμένος 07.09.25

Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός

Το Cut με τον Ορλάντο Μπλουμ δεν είναι άλλη μια ιστορία τύπου Rocky, όπου ένας γέρος μποξέρ έχει μια τελευταία ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο — είναι μια πραγματικά πρωτότυπη προσέγγιση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΝΦΙΑ: Ο φόρος που ήρθε για να μείνει – Από τις έκτακτες εισφορές στη… μονιμότητα
Τότε και τώρα 07.09.25

Ο ΕΝΦΙΑ ήρθε για να μείνει - Από τις έκτακτες εισφορές στον μόνιμο φόρο ακινήτων

Δεν τίθεται θέμα κατάργησης του ΕΝΦΙΑ ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι αυτό θα ήταν «άδικο». Ένας φόρος που θεσπίστηκε το 2013 και παρά τις αντιδράσεις που προκαλεί έχει «ριζώσει» για τα καλά

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παππάς: Η στάση Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα τον εκθέτει απόλυτα – Θα πράξει το αυτονόητο;
ΣΥΡΙΖΑ 07.09.25

Παππάς: Η στάση Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα τον εκθέτει απόλυτα – Θα πράξει το αυτονόητο;

«Ούτε το υψηλό ΦΠΑ (σ.σ. αύξηση 12 δισ. σε πέντε χρόνια) πληρώνει από το ταμείο του ούτε το πρόστιμο θα βάλει από την τσέπη του», τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νίκος Παππάς

Σύνταξη
Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά
Trump 2.0 07.09.25

Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά

Οι άνθρωποι της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις ΗΠΑ σκέφτονται να μετακομίσουν βόρεια, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με την επίθεση του προέδρου κατά των δικαιωμάτων τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Τολμηρή, προοδευτική» – Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε στο Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ
«Θρυλική μορφή» 07.09.25

«Τολμηρή, προοδευτική» – Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε στο Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ

Το γαλλικό φεστιβάλ κινηματογράφου ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι η βράβευση της Κιμ Νόβακ έχει ως πρωταρχικό σκοπό να «γιορτάσει το βάθος και την επιρροή της πορείας της» στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κίνημα Δημοκρατίας: Η εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κατέδειξε το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα
Μύδροι 07.09.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Η εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κατέδειξε το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα

«Η σημερινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ανέδειξε για ακόμη μία φορά το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Τώρα είναι πιο δύσκολο…
On Field 07.09.25

Τώρα είναι πιο δύσκολο…

Η εθνική μας πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μεγάλη «μάχη» απέναντι στους Δανούς, μετά την ισοπαλία των αντιπάλων μας με την Σκωτία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης απέκλεισε ΜΜΕ που δεν του είναι αρεστά, προσπαθώντας να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα
Σφοδρά πυρά 07.09.25

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης απέκλεισε ΜΜΕ που δεν του είναι αρεστά, προσπαθώντας να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «κάλεσε τον λαό να κάνει ξανά υπομονή μέχρι το τέλος της τετραετίας», αναφέρει το ΚΚΕ, εξαπολύοντας πυρά κατά του πρωθυπουργού

Σύνταξη
New York Times: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να τα βάλουν με τη Κίνα, αλλά…
New York Times 07.09.25

Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να τα βάλουν με τη Κίνα, αλλά...

Το μοναδικό αμερικανικό πλεονέκτημα στο παγκόσμιο τοπίο ισχύος, ειδικά με την Κίνα να αναπτύσσεται ραγδαία, είναι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ. Ειδάλλως ο «αετός» δεν θα τα καταφέρει έναντι του «δράκου»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο