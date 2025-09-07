Σήμερα είναι η πρώτη Κυριακή του φθινοπώρου και ο ουρανός ετοιμάζει ένα σπάνιο θέαμα. Απόψε θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την πανσέληνο, η οποία θα συνοδευτεί από μια ολική σεληνιακή έκλειψη.

Το φαινόμενο θα είναι ορατό και από τη χώρα μας για περίπου 82 λεπτά, από τις 20:30 έως τις 21:52, και μάλιστα χωρίς καμία ανάγκη για τηλεσκόπιο – μόνο με γυμνό μάτι.

Σύμφωνα με τη NASA, η σεληνιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η Γη περνάει ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, ρίχνοντας τη σκιά της στην επιφάνειά της. Κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης, η Σελήνη παίρνει μια βαθιά κόκκινη ή χαλκί απόχρωση, γι’ αυτό και ονομάζεται «ματωμένο φεγγάρι».

Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες από το «ματωμένο φεγγάρι»:

Ο όρος Blood Moon αναφέρεται στην ολική έκλειψη του φεγγαριού όταν η Γη στέκεται ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, με αποτέλεσμα η σκιά της να το καλύπτει πλήρως. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η Σελήνη παίρνει μια κόκκινη ή χαλκώδη απόχρωση λόγω της διάθλασης του ηλιακού φωτός στην ατμόσφαιρα της Γης.

Το φαινόμενο θα γίνει ορατό και σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά όχι στις ΗΠΑ. Η έκλειψη θα φανεί σε ολόκληρη την Ασία και τη Δυτική Αυστραλία, σε μέρος της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ανατολικής Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Περίπου το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει το φαινόμενο.