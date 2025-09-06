newspaper
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η Νορβηγία και το δίλημμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κόσμος 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00

Η Νορβηγία και το δίλημμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Νορβηγία καλείται να επιλέξει ανάμεσα στη βελτίωση του ΕΟΧ, την πλήρη ένταξη στην ΕΕ ή έναν δύσκολο «ελβετικό δρόμο», με το κόστος της αποχής από τα κέντρα αποφάσεων να αυξάνεται συνεχώς.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Spotlight

Η Νορβηγία υπήρξε για δεκαετίες ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα χώρας που βρίσκεται «μέσα αλλά… έξω» από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμμετέχει στην ενιαία αγορά, έχει προνομιακή πρόσβαση σε εμπορικές και οικονομικές συνεργασίες, και αποτελεί στρατηγικό προμηθευτή ενέργειας – κυρίως φυσικού αερίου – προς τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Ωστόσο, οι Νορβηγοί πολίτες έχουν επανειλημμένα απορρίψει την πλήρη ένταξη στην ΕΕ, σεβόμενοι το δικαίωμά τους να διατηρούν απόλυτο έλεγχο στην οικονομική και πολιτική τους κυριαρχία.

Η συγκυρία όμως δείχνει να αλλάζει. Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ ότι «το τίμημα του να μην ανήκουμε στην ΕΕ αυξάνεται συνεχώς» αποτυπώνουν μια μετατόπιση στην πολιτική ατζέντα της χώρας. Ακόμη πιο ευθύς ήταν ο αντίπαλός του, Ίνε Έρικσεν, υπογραμμίζοντας ότι «η σημερινή μας θέση μάς εκθέτει σε μεγάλες ευαλωτότητες, μένουμε εκτός από τις αποφάσεις στις οποίες θέλουμε να συμμετέχουμε».

Τα παραδείγματα είναι πολλά:

• Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ, στην οποία η Νορβηγία βρέθηκε σε μειονεκτική θέση συγκριτικά με τα κράτη της ΕΕ, που διαπραγματεύονται ως μπλοκ.
• Το Brexit, που ανέδειξε τις δυσκολίες και το κόστος για χώρες που βρίσκονται «εκτός».
• Η προσφυγική κρίση, η πανδημία και, πιο πρόσφατα, ο πόλεμος στην Ουκρανία, που κατέδειξαν την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής σε ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Νορβηγία εξακολουθεί να διατηρεί υψηλά επίπεδα ανεξαρτησίας και ένα αξιοζήλευτο κοινωνικό μοντέλο βασισμένο στα έσοδα από τους υδρογονάνθρακες. Ωστόσο, η εξάρτηση της Ευρώπης από το νορβηγικό αέριο μετά την κρίση με τη Ρωσία, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ενεργειακή συνεργασία των κρατών-μελών, φέρνει το Όσλο πιο κοντά στο δίλημμα: να συνεχίσει να «παίζει διπλό παιχνίδι» ή να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο μέσα στους θεσμούς της Ένωσης.

Αν και δεν υπάρχει ακόμη προγραμματισμένο δημοψήφισμα, οι δύο μεγάλες πολιτικές δυνάμεις – Εργατικοί και Συντηρητικοί – αφήνουν πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας στροφής. Το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι «το κόστος του να μένουμε εκτός μεγαλώνει μέρα με τη μέρα». Το ερώτημα είναι εάν η κοινωνία, που παραδοσιακά φοβάται την απώλεια κυριαρχίας, είναι έτοιμη να ακούσει το κάλεσμα για μια πλήρη ευρωπαϊκή ένταξη.

H Nορβηγία σήμερα

Η Νορβηγία βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι όσον αφορά τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και άρα απολαμβάνει πλήρη πρόσβαση στην ενιαία αγορά και στις «τέσσερις ελευθερίες», η χώρα δεν διαθέτει ουσιαστική φωνή στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτό δημιουργεί αυξανόμενη πολιτική πίεση, καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες επηρεάζουν άμεσα τη νορβηγική οικονομία, από το εμπόριο και τη βιομηχανία μέχρι την ενέργεια και την ψηφιακή πολιτική. Σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώνονται τρία ρεαλιστικά σενάρια.

Status quo plus

Το πρώτο είναι το λεγόμενο «Status quo plus»: η διατήρηση του μοντέλου του ΕΟΧ με βελτιώσεις στους μηχανισμούς ενημέρωσης και διαβούλευσης. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει την αίσθηση περιθωριοποίησης, προσφέροντας περισσότερο χρόνο για πολιτική ωρίμανση εντός της χώρας. Είναι μια λύση πολιτικά εύπεπτη, καθώς αποφεύγει το ρίσκο ενός δημοψηφίσματος και διατηρεί τον έλεγχο σε τομείς-τοτέμ, όπως η αλιεία και η γεωργία. Ωστόσο, δεν λύνει το βασικό πρόβλημα: η Νορβηγία παραμένει «rule-taker», υιοθετώντας νομοθεσία χωρίς να συναποφασίζει. Αν η ΕΕ κινηθεί γρήγορα σε στρατηγικούς τομείς – πράσινη βιομηχανική πολιτική, τεχνητή νοημοσύνη, άμυνα, ενέργεια – το Όσλο θα συνεχίσει να τρέχει πίσω από εξελίξεις που δεν μπορεί να επηρεάσει.

Πλήρης ένταξη

Το δεύτερο σενάριο είναι η πλήρης ένταξη στην ΕΕ, μέσω της διαδικασίας του άρθρου 49 ΣΕΕ. Η Νορβηγία θα αποκτούσε πλήρη δικαιώματα ψήφου, συμμετοχή σε όλα τα όργανα και ισότιμη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και πολιτικές. Η μείωση της ρυθμιστικής αβεβαιότητας θα ωφελούσε ιδιαίτερα τις εξαγωγικές και τεχνολογικές επιχειρήσεις, ενώ ο στρατηγικός ρόλος της χώρας ως κορυφαίου προμηθευτή αερίου θα αναβαθμιζόταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, εδώ βρίσκονται και τα πιο ευαίσθητα ζητήματα: η Κοινή Αλιευτική Πολιτική, που ιστορικά αποτέλεσε λόγο απόρριψης της ένταξης στα δημοψηφίσματα του 1972 και του 1994· η γεωργία· η προοπτική ένταξης στο ευρώ· και οι φόβοι ότι η κυριαρχία σε κρίσιμους τομείς θα περιοριστεί. Μολονότι το Ταμείο Πετρελαίου (GPFG) δεν θίγεται, οι μεταβατικές ρυθμίσεις για την αλιεία θα είναι καθοριστικές για το αποτέλεσμα ενός πιθανού νέου δημοψηφίσματος.

A la Suisse

Το τρίτο σενάριο είναι ένας «διμερής δρόμος à la Suisse», δηλαδή η αντικατάσταση του ΕΟΧ με μια δέσμη διμερών συμφωνιών. Ωστόσο, η εμπειρία της Ελβετίας έχει δείξει ότι το μοντέλο αυτό θεωρείται δύσχρηστο από την ΕΕ και λιγότερο ελκυστικό, αφού απαιτεί πολύπλοκους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών και συνεχή αναθεώρηση. Πολιτικά δεν είναι ο δρόμος που προκρίνουν σήμερα τα μεγάλα νορβηγικά κόμματα.
Συνολικά, το «κόστος του εκτός» αυξάνεται διαρκώς. Βραχυπρόθεσμα, η ενίσχυση του ΕΟΧ μπορεί να λειτουργήσει ως μεταβατική λύση. Μεσοπρόθεσμα, όμως, μόνο η πλήρης ένταξη μπορεί να μετατρέψει τη Νορβηγία από «rule-taker» σε «rule-maker». Αν εξασφαλιστούν χειροπιαστές εγγυήσεις για τις αλιευτικές και αγροτικές κοινότητες, η ένταξη θα μπορούσε να αποδειχθεί το μόνο σενάριο που προσφέρει πραγματική επιρροή και σταθερότητα στη νέα γεωοικονομική πραγματικότητα της Ευρώπης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
DBRS: Τα δύο «αγκάθια« που συγκράτησαν την αξιολόγηση της Ελλάδας

DBRS: Τα δύο «αγκάθια« που συγκράτησαν την αξιολόγηση της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Στο επιχειρείν και την οικονομία τα μικρόφωνα του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Στο επιχειρείν και την οικονομία τα μικρόφωνα του ΟΤ

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μονή Σινά: Ζητείται συμφωνία για τους όρους αποχώρησης του Δαμιανού
Προσπάθειες για ενότητα 06.09.25

Διαδοχή Δαμιανού στη Μονή Σινά - Ζητείται συμφωνία για τους όρους αποχώρησης

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δρομολογεί τη διαδοχή του στη Μονή Σινά και προδιαγράφει τις εξελίξεις - «Έωλη και ανεπέρειστη» χαρακτηρίζει την παρέμβαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Απαγωγές, αναγκαστικοί γάμοι, εκβιασμοί, εκδίκηση – Οι «εξαφανισμένες» γυναίκες στη Συρία
Ένοχη σιωπή 06.09.25

Απαγωγές, αναγκαστικοί γάμοι, εκβιασμοί, εκδίκηση – Οι «εξαφανισμένες» γυναίκες στη Συρία

Εν μέσω κλιμάκωσης της θρησκευτικής βίας και υπό ένα βαρύ πέπλο σιωπής, οι απαγωγές γυναικών και κοριτσιών που ανήκουν στις μειονότητες Αλαουϊτών και Δρούζων αυξάνονται στη Συρία της μετά Άσαντ εποχής

Σύνταξη
Γάζα: 700ή μέρα πολέμου, 700 μπαλόνια στον ουρανό του Τελ Αβίβ, 64.300 νεκροί Παλαιστίνιοι
Κόσμος 06.09.25

700ή μέρα πολέμου, 700 μπαλόνια στο Τελ Αβίβ, 64.300 νεκροί Παλαιστίνιοι στη Γάζα

700ή μέρα του πολέμου - χθες, 5 Σεπτεμβρίου 2025 - στη Γάζα, με τη σφαγή των Παλαιστινίων από το Ισραήλ να συνεχίζεται, όπως και η αγωνία των συγγενών και των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Σύνταξη
Αυστραλία: Αμοιβή άνευ προηγουμένου για τον εντοπισμό φερόμενου δολοφόνου 2 αστυνομικών
Αυστραλία 06.09.25

Δίνουν «χρυσάφι» για τον εντοπισμό φερόμενου δολοφόνου 2 αστυνομικών

Καταζητείται στην Αυστραλία άντρας 56 ετών ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε δυο αστυνομικούς, και για τον εντοπισμό του οι Αρχές προσφέρουν αμοιβή άνευ προηγουμένου που ξεπερνά τα 500.000 δολάρια.

Σύνταξη
Τραμπ για Βενεζουέλα: Θα καταρρίπτονται αεροσκάφη που μας απειλούν
«Εάν μας απειλούν» 06.09.25

Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι θα καταρρίπτει τα αεροσκάφη της Βενεζουέλας

Οι ΗΠΑ θα καταρρίπτουν αεροσκάφη της Βενεζουέλας «αν μας φέρουν σε επικίνδυνη θέση», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις αναφορές για υπερπτήσεις πάνω από αμερικανικά πολεμικά σκάφη.

Σύνταξη
Σερβία: Μεγάλη συγκέντρωση κατά της διαφθοράς στο Νόβι Σαντ διαλύεται από την αστυνομία
Σερβία 06.09.25

Η αστυνομία διέλυσε μεγάλη συγκέντρωση κατά της διαφθοράς στο Νόβι Σαντ

Μεγάλη διαδήλωση διαμαρτυρίας κατά της διαφθοράς στο Νόβι Σαντ της Σερβίας διαλύθηκε με επέμβαση της αστυνομίας, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου - λάμψης.

Σύνταξη
Ουκρανία: Διαδηλώσεις στην Ουκρανία – Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες
Θύελλα Αντιδράσεων 05.09.25

Διαδηλώσεις στην Ουκρανία - Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες

Νόμος που στοχεύει όσους λιποτακτούν ή δείχνουν ανυπακοή έναντι ανωτέρων, γίνεται η αφορμή για νέες διαδηλώσεις στην Ουκρανία. Πλέον η ανυπακοή θεωρείται κακούργημα με ποινές έως 10 έτη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους
«Διπλό πλήγμα» 05.09.25

Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους

Συνολικά, το Ισραήλ έπληξε «τέσσερις φορές» το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα με «οβίδες αρμάτων με μεγάλο εκρηκτικό φορτίο» και χωρίς καμία προειδοποίηση, τονίζει το Associated Press

Σύνταξη
Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα
Κάτι άλλαξε 05.09.25

Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα

Για μια φορά, η ολοκλήρωση της ΕΕ μπορεί να μην προωθείται από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω, σημειώνουν χαρακτηριστικά διεθνείς αναλυτές - Τι θέλουν οι Έλληνες;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ
Προειδοποίηση 05.09.25

Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ

Σημειώνεται ότι το Βέλγιο φιλοξενεί την Euroclear, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μονή Σινά: Ζητείται συμφωνία για τους όρους αποχώρησης του Δαμιανού
Προσπάθειες για ενότητα 06.09.25

Διαδοχή Δαμιανού στη Μονή Σινά - Ζητείται συμφωνία για τους όρους αποχώρησης

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δρομολογεί τη διαδοχή του στη Μονή Σινά και προδιαγράφει τις εξελίξεις - «Έωλη και ανεπέρειστη» χαρακτηρίζει την παρέμβαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Παγκόσμιοι πρωταθλητές στο οικονομικό άγχος τα ελληνικά νοικοκυριά – Χειρότερα και από την Κολομβία
Χώρες ΟΟΣΑ 06.09.25

Παγκόσμιοι πρωταθλητές στο οικονομικό άγχος τα ελληνικά νοικοκυριά – Χειρότερα και από την Κολομβία

Το μεγαλύτερο οικονομικό άγχος ανάμεσα σε 35 χώρες του ΟΟΣΑ βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, σύμφωνα με την πλατφόρμα Compare the Price. Πηγή στρες το υψηλό κόστος στέγασης και οι χαμηλοί μισθοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ουσία της πρότασης Τσίπρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού
Πολιτική 06.09.25

Η ουσία της πρότασης Τσίπρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού

Η Ελλάδα πεθαίνει σαν χώρα, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον. Η πρόταση Τσίπρα που συνέδεσε το δημογραφικό με το μεταναστευτικό ζήτημα ως λύση για το μέλλον.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μέγαρο Μαξίμου: Με φλερτ στην εσωκομματική αντιπολίτευση ψάχνει τη νηνεμία εν όψει ΔΕΘ
Πολιτική 06.09.25

Μέγαρο Μαξίμου: Με φλερτ στην εσωκομματική αντιπολίτευση ψάχνει τη νηνεμία εν όψει ΔΕΘ

Να ρίξει γέφυρες προς βουλευτές που κατατάσσονται στην εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθεί το μέγαρο Μαξίμου, επιχειρώντας να αμβλύνει το μέτωπο στο εσωτερικό της ΝΔ, εν μέσω ΔΕΘ.

Σύνταξη
Απαγωγές, αναγκαστικοί γάμοι, εκβιασμοί, εκδίκηση – Οι «εξαφανισμένες» γυναίκες στη Συρία
Ένοχη σιωπή 06.09.25

Απαγωγές, αναγκαστικοί γάμοι, εκβιασμοί, εκδίκηση – Οι «εξαφανισμένες» γυναίκες στη Συρία

Εν μέσω κλιμάκωσης της θρησκευτικής βίας και υπό ένα βαρύ πέπλο σιωπής, οι απαγωγές γυναικών και κοριτσιών που ανήκουν στις μειονότητες Αλαουϊτών και Δρούζων αυξάνονται στη Συρία της μετά Άσαντ εποχής

Σύνταξη
Γάζα: 700ή μέρα πολέμου, 700 μπαλόνια στον ουρανό του Τελ Αβίβ, 64.300 νεκροί Παλαιστίνιοι
Κόσμος 06.09.25

700ή μέρα πολέμου, 700 μπαλόνια στο Τελ Αβίβ, 64.300 νεκροί Παλαιστίνιοι στη Γάζα

700ή μέρα του πολέμου - χθες, 5 Σεπτεμβρίου 2025 - στη Γάζα, με τη σφαγή των Παλαιστινίων από το Ισραήλ να συνεχίζεται, όπως και η αγωνία των συγγενών και των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Σύνταξη
Αυστραλία: Αμοιβή άνευ προηγουμένου για τον εντοπισμό φερόμενου δολοφόνου 2 αστυνομικών
Αυστραλία 06.09.25

Δίνουν «χρυσάφι» για τον εντοπισμό φερόμενου δολοφόνου 2 αστυνομικών

Καταζητείται στην Αυστραλία άντρας 56 ετών ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε δυο αστυνομικούς, και για τον εντοπισμό του οι Αρχές προσφέρουν αμοιβή άνευ προηγουμένου που ξεπερνά τα 500.000 δολάρια.

Σύνταξη
Τραμπ για Βενεζουέλα: Θα καταρρίπτονται αεροσκάφη που μας απειλούν
«Εάν μας απειλούν» 06.09.25

Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι θα καταρρίπτει τα αεροσκάφη της Βενεζουέλας

Οι ΗΠΑ θα καταρρίπτουν αεροσκάφη της Βενεζουέλας «αν μας φέρουν σε επικίνδυνη θέση», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις αναφορές για υπερπτήσεις πάνω από αμερικανικά πολεμικά σκάφη.

Σύνταξη
Σερβία: Μεγάλη συγκέντρωση κατά της διαφθοράς στο Νόβι Σαντ διαλύεται από την αστυνομία
Σερβία 06.09.25

Η αστυνομία διέλυσε μεγάλη συγκέντρωση κατά της διαφθοράς στο Νόβι Σαντ

Μεγάλη διαδήλωση διαμαρτυρίας κατά της διαφθοράς στο Νόβι Σαντ της Σερβίας διαλύθηκε με επέμβαση της αστυνομίας, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου - λάμψης.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο