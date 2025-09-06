ΗΠΑ: Μεγάλη πτώση στη μετοχή της Kenvue από τις φήμες για σύνδεση του Tylenol με τον αυτισμό
Η μετοχή της Kenvue γκρεμίζεται καθώς ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ετοιμάζεται να συνδέσει τη λήψη ακεταμινοφαίνης, του κυριότερου δραστικού συστατικού του Tylenol, με τον αυτισμό.
Η μετοχή της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας Kenvue καταγράφει μεγάλη πτώση στη Γουόλ Στριτ, αφού κυκλοφόρησαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ ενδέχεται να συνδέσει το κυριότερο σκεύασμά της, το Tylenol, με την εμφάνιση διαταραχής του αυτιστικού φάσματος στα παιδιά (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Brian Snyder, επάνω, ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ).
Η μετοχή ήταν σχεδόν σταθερή κατά το πρώτο μισό της συνεδρίασης αλλά γύρω στις 22.25 (ώρα Ελλάδας) υποχωρούσε κατά 9,65%, στα 15,56 δολάρια.
O Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ετοιμάζεται να συνδέσει τη λήψη ακεταμινοφαίνης με τον αυτισμό
Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστός για τις αντιεμβολιαστικές θέσεις του, ετοιμάζεται να συνδέσει τη λήψη ακεταμινοφαίνης (παρακεταμόλη), του κυριότερου δραστικού συστατικού του Tylenol, από τις έγκυες στην ανάπτυξη νευροαναπτυξιακών διαταραχών στα βρέφη, μεταξύ των οποίων και αυτισμό.
Τα συμπεράσματα αυτά θα περιλαμβάνονται στην έκθεση που θα δώσει στη δημοσιότητα το υπουργείο αυτόν τον μήνα.
Ενας εκπρόσωπος του υπουργείου είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, σχολιάζοντας το δημοσίευμα, ότι «μέχρι να ανακοινώσουμε την τελική έκθεση, οι ισχυρισμοί για το περιεχόμενό της δεν είναι παρά εικασίες».
Η πιθανή εμπλοκή αυτού του εξαιρετικά διαδεδομένου αναλγητικού στην εμφάνιση νευροαναπτυξιακών διαταραχών στα παιδιά έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνών τα τελευταία χρόνια, με τα συμπεράσματα να είναι αντικρουόμενα.
«Επιδημία»
Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ υποσχέθηκε τον Απρίλιο ότι «μέχρι τον Σεπτέμβριο» θα ανακάλυπτε τις αιτίες της αύξησης του αυτισμού στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «επιδημία».
Αυτή η εξαιρετικά φιλόδοξη ανακοίνωση ανησύχησε πολλούς επιστήμονες και ενώσεις ασθενών, αφού ο αυτισμός ή διαταραχή αυτιστικού φάσματος είναι μια σύνθετη διαταραχή που μελετάται εδώ και δεκαετίες.
Μολονότι μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη αιτία για την εμφάνισή του, οι επιστήμονες έχουν προβάλλει πολλούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως τη νευροφλεγμονή ή τη λήψη ορισμένων φαρμάκων, όπως το αντιεπιληπτικό Depakine κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς επίσης και τη γενετική προδιάθεση.
