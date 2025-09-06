newspaper
Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

Ετοιμάζεται ο Μακρόν να εμπλέξει τη Γαλλία σε πόλεμο; Υπ’ ατμόν οι χρήστες του διαδικτύου
Κόσμος 06 Σεπτεμβρίου 2025

Ετοιμάζεται ο Μακρόν να εμπλέξει τη Γαλλία σε πόλεμο; Υπ’ ατμόν οι χρήστες του διαδικτύου

Χρήστες του διαδικτύου δηλώνουν βέβαιοι ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, προετοιμάζει το έδαφος να στείλει τη Γαλλία σε πόλεμο

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Spotlight

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατέληξαν σε ένα περίεργο συμπέρασμα, ισχυριζόμενοι ότι η κυβέρνηση του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ετοιμάζεται μυστικά να πάει σε πόλεμο με τη Ρωσία έως τον Μάρτιο του 2026, επικαλούμενοι άρθρο που δημοσιεύτηκε στη σατιρική εφημερίδα «Le Canard enchaîné».

Πώς προέκυψε όλο αυτό;

Γιατί οι πολίτες βλέπουν τον Μακρόν να εμπλέκει την Γαλλία στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας

«Πίσω από τα όμορφα λόγια του για την ειρήνη στην Ουκρανία, έρχεται στο φως η υποκρισία του [του Εμανουέλ Μακρόν]», έγραψε ένας χρήστης του διαδικτύου σε ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στο X τον Αύγουστο.

Ο Τιερί Μαριανί, ευρωβουλευτής του ακροδεξιού κόμματος Rassemblement National, υπαινίχθηκε ότι ο Μακρόν θα υποστήριζε έναν πόλεμο επειδή αυτό θα του επέτρεπε να ακυρώσει τις εκλογές του 2027, λέγοντας ότι «σε έναν πόλεμο δεν μπορείς πλέον να κάνεις εκλογές».

Περισσότερα από τρία χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτές οι φήμες έχουν προκαλέσει ανησυχία και προβληματισμό. Για να διερευνήσει αυτή τη φημολογία, το EuroVerify προχώρησε σε έλεγχο των γεγονότων.

Αρχικά, το άρθρο του Le Canard enchaîné είναι αυθεντικό και δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο.

Η εφημερίδα αποκάλυψε ότι η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας, Κατρίν Βοτρίν, ζήτησε από τις γαλλικές υγειονομικές υπηρεσίες να προετοιμαστούν για ένα πιθανό «μεγάλο μέτωπο» έως τον Μάρτιο του 2026, σε επιστολή που φέρεται να εστάλη στις 18 Ιουλίου, αναφέρει το Euro News.

Το υπουργείο ανέφερε ότι τα γαλλικά νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν επίγνωση των «περιορισμών σε καιρό πολέμου».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι γαλλικές αρχές έχουν επίσης ζητήσει από τα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο περίθαλψης αρκετών χιλιάδων στρατιωτών για χρονικό διάστημα που θα μπορούσε να κυμανθεί από 10 έως 180 ημέρες.

Το υπουργείο ανέφερε ότι τα γαλλικά νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν επίγνωση των «περιορισμών σε καιρό πολέμου» και να είναι έτοιμα να φροντίσουν τόσο Γάλλους όσο και ξένους στρατιώτες σε περίπτωση μείζονος σύγκρουσης.

Η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας δεν διέψευσε την ύπαρξη της επιστολής σε συνέντευξή της στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFM-TV.

Ένας εκπρόσωπος του κέντρου κρίσης του Υπουργείου Υγείας δήλωσε στο EuroVerify ότι προετοιμάζεται για τους «διάφορους κινδύνους και απειλές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το γαλλικό σύστημα υγείας».

Ο εκπρόσωπος εξήγησε ότι γίνεται προετοιμασία για το ενδεχόμενο διαχείρισης «μιας πιθανώς μεγάλης εισροής θυμάτων από το εξωτερικό», κάτι που σημαίνει ότι τα νοσοκομεία της χώρας πρέπει να είναι έτοιμα να περιθάλψουν «στρατιωτικούς ασθενείς στο πολιτικό σύστημα υγείας».

Προληπτικά μέτρα επιθυμεί να εφαρμοστούν ο Μακρόν

Με βάση τις πληροφορίες που παρείχαν οι γαλλικές αρχές στο EuroVerify, φαίνεται ότι ο Μακρόν επιδιώκει την εφαρμογή προληπτικών μέτρων σε περίπτωση που προκύψει σύγκρουση, παρά την ενεργή επιδίωξη πολέμου — γεγονός που αντικρούει τους ισχυρισμούς των χρηστών του διαδικτύου.

Παράλληλα, οι κατηγορίες ότι ο Εμανουέλ Μακρόν επιδιώκει μυστικά να προκαλέσει σύγκρουση με τη Ρωσία αντιβαίνουν στις δημόσιες δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου.

Ο Μακρόν συχνά μιλάει για την απειλή που συνιστά η Μόσχα, περιγράφοντας τον Πούτιν ως «έναν ανθρωποφάγο».

Ο Γάλλος Πρόεδρος υποστηρίζει την ευρωπαϊκή επανεξοπλιστική στρατηγική και τη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων» που συγκροτήθηκε για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, αλλά έχει επίσης υπογραμμίσει τη σημασία της αποτροπής, ώστε να μην επεκτείνει η Ρωσία τον πόλεμο επιθετικότητάς της στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σύμφωνα με το Euro News, παρά το γεγονός ότι το 2022 είχε αναφερθεί στη σημασία του «να μη ταπεινωθεί η Ρωσία», ο Μακρόν συχνά μιλάει για την απειλή που συνιστά η Μόσχα, περιγράφοντας τον Πούτιν ως «έναν ανθρωποφάγο» που «πρέπει να συνεχίσει να τρώει» για να εξασφαλίσει «την επιβίωσή του».

Ενώ οι ακροδεξιοί κύκλοι κατηγορούν συχνά τον Μακρόν ότι υπερβάλλει για την απειλή που συνιστά η Μόσχα προκειμένου να διατηρηθεί στην εξουσία, το EuroVerify δεν συγκέντρωσε κανένα στοιχείο που να στηρίζει αυτήν την υπόθεση.

Κόσμος
Economist: Γιατί δεν αντιστέκεται κανείς σε έναν αντιδημοφιλή Τραμπ;

Economist: Γιατί δεν αντιστέκεται κανείς σε έναν αντιδημοφιλή Τραμπ;

Η Αριστερά και η ακροδεξιά πρόκειται να υποβάλουν δύο διαφορετικές προτάσεις μομφής κατά της ΕΕ - Η πρώτη ψηφοφορία αναμένεται τον Οκτώβριο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Το μήνυμα που εκπέμπει η Κίνα, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, είναι σαφές: ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις.

Σύνταξη
Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας
Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί
Το νησί-φάντασμα που αφηγείται τις σκιές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία
Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι – Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι
Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; «Αυτή η ακόρεστη πείνα»
Ζελένσκι: Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα και τον αποκαλεί «τρομοκράτη»
Κάρλο Ακούτις: O «influencer του Θεού» αγιοποιείται την Κυριακή
Νότια Κορέα: Θα υποστηρίξει τους πολίτες της που συνελήφθησαν από την υπηρεσία μετανάστευσης στις ΗΠΑ
Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Ελλάδα – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
LIVE: Αυστρία – Κύπρος
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
Λιθουανία – Λετονία 88-79: Πήρε το ντέρμπι και περιμένει Ελλάδα ή Ισραήλ στα προημιτελικά (vid)
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: Οι νικητές των βραβείων – Μάχη για τον Χρυσό Λέοντα
Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας
Μητσοτάκης: Μείωση φορολογικών συντελεστών με έμφαση σε νέους και οικογένειες
Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί
ΔΕΘ: Τετ α τετ Φάμελλου-Δούκα στο συλλαλητήριο – «Αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση»
Αλλαγή ονόματος για λόγους ασφαλείας
Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά
Πώς η διαφθορά θρέφει τη φτώχεια – Η διεθνής εμπειρία και το αποτύπωμα στην Ελλάδα
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κατηγορείται ότι «ώθησε» τον Έλβις προς το θάνατο σε νέα αγωγή – «Απαράδεκτοι ισχυρισμοί»
Έδωσε «τα ρέστα του» (τα οποία δεν φτάνουν πια) ο Μητσοτάκης για την πολιτική επιβίωση του
Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Ελλάδα – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!
Το νησί-φάντασμα που αφηγείται τις σκιές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Ποιος θα κληρονομήσει τα δισεκατομμύρια του Τζιόρτζιο Αρμάνι; Μέσα στην ασαφή ιστορία διαδοχής της μόδας
LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία
LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα
Η απάντηση του Νούρκιτς στον Αταμάν για την ώρα του αγώνα: «Έτοιμος να παίξω και στις πέντε το πρωί»
