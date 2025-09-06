Ετοιμάζεται ο Μακρόν να εμπλέξει τη Γαλλία σε πόλεμο; Υπ’ ατμόν οι χρήστες του διαδικτύου

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατέληξαν σε ένα περίεργο συμπέρασμα, ισχυριζόμενοι ότι η κυβέρνηση του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ετοιμάζεται μυστικά να πάει σε πόλεμο με τη Ρωσία έως τον Μάρτιο του 2026, επικαλούμενοι άρθρο που δημοσιεύτηκε στη σατιρική εφημερίδα «Le Canard enchaîné».

Πώς προέκυψε όλο αυτό;

Γιατί οι πολίτες βλέπουν τον Μακρόν να εμπλέκει την Γαλλία στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας

«Πίσω από τα όμορφα λόγια του για την ειρήνη στην Ουκρανία, έρχεται στο φως η υποκρισία του [του Εμανουέλ Μακρόν]», έγραψε ένας χρήστης του διαδικτύου σε ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στο X τον Αύγουστο.

Ο Τιερί Μαριανί, ευρωβουλευτής του ακροδεξιού κόμματος Rassemblement National, υπαινίχθηκε ότι ο Μακρόν θα υποστήριζε έναν πόλεμο επειδή αυτό θα του επέτρεπε να ακυρώσει τις εκλογές του 2027, λέγοντας ότι «σε έναν πόλεμο δεν μπορείς πλέον να κάνεις εκλογές».

Περισσότερα από τρία χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτές οι φήμες έχουν προκαλέσει ανησυχία και προβληματισμό. Για να διερευνήσει αυτή τη φημολογία, το EuroVerify προχώρησε σε έλεγχο των γεγονότων.

Αρχικά, το άρθρο του Le Canard enchaîné είναι αυθεντικό και δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο.

Η εφημερίδα αποκάλυψε ότι η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας, Κατρίν Βοτρίν, ζήτησε από τις γαλλικές υγειονομικές υπηρεσίες να προετοιμαστούν για ένα πιθανό «μεγάλο μέτωπο» έως τον Μάρτιο του 2026, σε επιστολή που φέρεται να εστάλη στις 18 Ιουλίου, αναφέρει το Euro News.

Το υπουργείο ανέφερε ότι τα γαλλικά νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν επίγνωση των «περιορισμών σε καιρό πολέμου».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι γαλλικές αρχές έχουν επίσης ζητήσει από τα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο περίθαλψης αρκετών χιλιάδων στρατιωτών για χρονικό διάστημα που θα μπορούσε να κυμανθεί από 10 έως 180 ημέρες.

Το υπουργείο ανέφερε ότι τα γαλλικά νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν επίγνωση των «περιορισμών σε καιρό πολέμου» και να είναι έτοιμα να φροντίσουν τόσο Γάλλους όσο και ξένους στρατιώτες σε περίπτωση μείζονος σύγκρουσης.

Η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας δεν διέψευσε την ύπαρξη της επιστολής σε συνέντευξή της στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFM-TV.

Ένας εκπρόσωπος του κέντρου κρίσης του Υπουργείου Υγείας δήλωσε στο EuroVerify ότι προετοιμάζεται για τους «διάφορους κινδύνους και απειλές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το γαλλικό σύστημα υγείας».

Ο εκπρόσωπος εξήγησε ότι γίνεται προετοιμασία για το ενδεχόμενο διαχείρισης «μιας πιθανώς μεγάλης εισροής θυμάτων από το εξωτερικό», κάτι που σημαίνει ότι τα νοσοκομεία της χώρας πρέπει να είναι έτοιμα να περιθάλψουν «στρατιωτικούς ασθενείς στο πολιτικό σύστημα υγείας».

Προληπτικά μέτρα επιθυμεί να εφαρμοστούν ο Μακρόν

Με βάση τις πληροφορίες που παρείχαν οι γαλλικές αρχές στο EuroVerify, φαίνεται ότι ο Μακρόν επιδιώκει την εφαρμογή προληπτικών μέτρων σε περίπτωση που προκύψει σύγκρουση, παρά την ενεργή επιδίωξη πολέμου — γεγονός που αντικρούει τους ισχυρισμούς των χρηστών του διαδικτύου.

Παράλληλα, οι κατηγορίες ότι ο Εμανουέλ Μακρόν επιδιώκει μυστικά να προκαλέσει σύγκρουση με τη Ρωσία αντιβαίνουν στις δημόσιες δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου.

Ο Μακρόν συχνά μιλάει για την απειλή που συνιστά η Μόσχα, περιγράφοντας τον Πούτιν ως «έναν ανθρωποφάγο».

Ο Γάλλος Πρόεδρος υποστηρίζει την ευρωπαϊκή επανεξοπλιστική στρατηγική και τη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων» που συγκροτήθηκε για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, αλλά έχει επίσης υπογραμμίσει τη σημασία της αποτροπής, ώστε να μην επεκτείνει η Ρωσία τον πόλεμο επιθετικότητάς της στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σύμφωνα με το Euro News, παρά το γεγονός ότι το 2022 είχε αναφερθεί στη σημασία του «να μη ταπεινωθεί η Ρωσία», ο Μακρόν συχνά μιλάει για την απειλή που συνιστά η Μόσχα, περιγράφοντας τον Πούτιν ως «έναν ανθρωποφάγο» που «πρέπει να συνεχίσει να τρώει» για να εξασφαλίσει «την επιβίωσή του».

Ενώ οι ακροδεξιοί κύκλοι κατηγορούν συχνά τον Μακρόν ότι υπερβάλλει για την απειλή που συνιστά η Μόσχα προκειμένου να διατηρηθεί στην εξουσία, το EuroVerify δεν συγκέντρωσε κανένα στοιχείο που να στηρίζει αυτήν την υπόθεση.