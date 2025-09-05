Πολωνία – Βέλγιο 69-70: Νίκη γοήτρου για τους αποκλεισμένους Βέλγους
Το Βέλγιο κατάφερε να πάρει νίκη γοήτρου με 70-69 επί της Πολωνίας στην τελευταία αγωνιστική του Δ' ομίλου του EuroBasket 2025, καθώς δεν κρινόταν κάτι.
Το Βέλγιο, το οποίο έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια του Εurobasket 2025, πήρε μία άνευ αντικρίσματος νίκη με 70-69 επί της Πολωνίας, η οποία με ρεκόρ 3-2 τερμάτισε στη 2η θέση του 4ου ομίλου (Κατόβιτσε) και στους «16» θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη.
«Ήρωας» των Βέλγων, ο Εμανουέλ Λεκόμπτ, ο οποίος εκτός από 19 πόντους σημείωσε στα 3,8΄΄ για τη λήξη και το καλάθι που διαμόρφωσε το τελικό 69-70, καθώς ο Σοκολόφσκι αστόχησε στο νικητήριο τρίποντο.
Από την Πολωνία ξεχώρισε ο Ματέους Πονίτκα με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 17-16, 33-39, 58-58, 69-70
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*
