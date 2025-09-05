Πολωνία – Βέλγιο 69-70: Νίκη γοήτρου για τους αποκλεισμένους Βέλγους

Το Βέλγιο, το οποίο έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια του Εurobasket 2025, πήρε μία άνευ αντικρίσματος νίκη με 70-69 επί της Πολωνίας, η οποία με ρεκόρ 3-2 τερμάτισε στη 2η θέση του 4ου ομίλου (Κατόβιτσε) και στους «16» θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη.

«Ήρωας» των Βέλγων, ο Εμανουέλ Λεκόμπτ, ο οποίος εκτός από 19 πόντους σημείωσε στα 3,8΄΄ για τη λήξη και το καλάθι που διαμόρφωσε το τελικό 69-70, καθώς ο Σοκολόφσκι αστόχησε στο νικητήριο τρίποντο.

Από την Πολωνία ξεχώρισε ο Ματέους Πονίτκα με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 17-16, 33-39, 58-58, 69-70

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*