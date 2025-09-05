newspaper
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.09.2025 | 13:43
Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στη Δικαιοσύνη – «Η κυβέρνηση κουρελιάζει το Σύνταγμα όταν δεν τη βολεύει»
Πολιτική Γραμματεία 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:02

ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στη Δικαιοσύνη – «Η κυβέρνηση κουρελιάζει το Σύνταγμα όταν δεν τη βολεύει»

«Ο κ. Μητσοτάκης λειτούργησε ως μεγάλος απορρυθμιστής στη Δικαιοσύνη και τους Θεσμούς», επισήμανε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, παρουσιάζοντας τη «μαύρη βίβλο» του κυβερνώντος κόμματος

Πάνος Τσίκαλας
ΡεπορτάζΠάνος Τσίκαλας
Upd:5.09.2025, 13:45
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Spotlight

Για «θεσμική εκτροπή της χώρας» από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που λειτούργησε «ως μεγάλος απορρυθμιστής στη Δικαιοσύνη και τους Θεσμούς», κάνουν λόγο τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, παρουσιάζοντας τη «μαύρη βίβλο» της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στους τομείς της Δικαιοσύνης, των Θεσμών και της Δημόσιας Διοίκησης, στην τελευταία από τις τέσσερις συνεντεύξεις Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα πεπραγμένα του κυβερνώντος κόμματος.

Ομιλητές ήταν η βουλεύτρια Λάρισας και υπεύθυνη του ΚΤΕ Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας Ευαγγελία Λιακούλη, ο βουλευτής Επικρατείας και υπεύθυνος ΚΤΕ Εσωτερικών Παναγιώτης Δουδωνής, ο γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης, η γραμματέας του τομέα Θεσμών Κωνσταντίνα Γεωργάκη και ο γραμματέας του τομέα Δημόσιας Διοίκησης Παναγιώτης Βλάχος.

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου:

YouTube thumbnail

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση κουρελιάζει το Σύνταγμα όταν δεν τη βολεύει

Εισαγωγική τοποθέτηση πραγματοποίησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς. Όπως είπε, «σήμερα μιλάμε για τους Θεσμούς. Η Δικαιοσύνη είναι ένας κεντρικός πυλώνας μιας υγιούς Δημοκρατίας. Είναι δείκτης και μονάδας μέτρησης του πολιτισμού. Ο σημερινός πρωθυπουργός ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε βάλει πολύ ψηλά τον πήχη. Ο κ. Μητσοτάκης λειτούργησε, ωστόσο, ως μεγάλος απορρυθμιστής. Είδαμε σκανδαλώδεις αποφάσεις υπέρ των ισχυρών. Μια κυβέρνηση που κουρελιάζει το Σύνταγμα όταν δεν τη βολεύει. Είναι μια κυβέρνηση που δεν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη».

Πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταντήσει ανέκδοτο την αξιολόγηση. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη δημόσια διοίκηση και το κράτος ως λάφυρο». Συμπλήρωσε ότι «θα έρθουμε με μια σειρά προτάσεων για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης».

Ο Κώστας Τσουκαλάς

Λιακούλη: Οι δώδεκα ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη που αφήνει η ΝΔ

Η βουλεύτρια Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, επισήμανε ότι η Δικαιοσύνη είναι απόλυτη προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ. «Μαύρη βίβλο ονομάσαμε όσα συμβαίνει με τη ΝΔ σήμερα. Με ένα τίτλο θα το έλεγα οι δώδεκα ανοιχτές πληγές στον χώρο της Δικαιοσύνης. Έξι χρόνια κυβέρνηση και καμία μεγάλη μεταρρύθμιση δεν είδαμε».

Η κ. Λιακούλη τόνισε πως δεν υλοποιήθηκαν οι εξαγγελίες για επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση της πολυνομίας. «Η Ελλάδα δεν έχει εναρμονιστεί καν με τις αποφάσεις της ΕΔΔΑ», ανέφερε.

Έκανε λόγο για σκάνδαλο σε σχέση με το ακαταδίωκτο στο νέο ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναφέρθηκε για συγκάλυψη σκανδάλων όπως στις υποκλοπές και την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Για το Ταμείο Ανάκαμψης η βουλεύτρια Λάρισας τόνισε πως απορροφήθηκε μόλις το 35% των πόρων για τη Δικαιοσύνη.

Παρουσίασε ακολούθως ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Justice Scoreboard» που μετράει και συγκρίνει την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Δείτε τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ για τη Δικαιοσύνη εδώ.

Η Ευαγγελία Λιακούλη

Κακλαμάνης: Ακροδεξιά στροφή της κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη

Ο γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης, τόνισε πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη εμφανίστηκε ως μεταρρυθμιστική κυβέρνηση του φιλελεύθερου Κέντρου. Ως δικηγόρος της πράξης, από την υπόσχεση της πλήρης ψηφιοποίησης, σήμερα στα περισσότερα δικαστήρια της χώρας δεν μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονική κατάθεση εγγράφων».

Είπε, επίσης, πως «ενώ στα υπόλοιπα μιλάμε για αποτυχία, εδώ μιλάμε για ακροδεξιά στροφή στη Δικαιοσύνη. Έχοντας αποτύχει να διαχειριστεί την εγκληματικότητα, προσφέρει ως υποκατάστατο διαδοχικά σόου των επαπειλούμενων ποινών. Τον μόνο στόχο που έχουν είναι η μείωση των διαρροών της προς την Ακροδεξιά».

Ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε πως «οι ποινικοί μας κώδικες έχουν τροποποιηθεί 17 φορές. Έχει οδηγήσει σε απόγνωση ακόμη και τους έμπειρους εισαγγελείς. Όλα αυτά γίνονται για επικοινωνιακούς λόγους. Μετράνε την επιτυχία τους ανάλογα με τους πόσους θα βάλουν στη φυλακή».

Για το έγκλημα του εμπρησμού, υποστήριξε ότι οι αυξήσεις των ποινών δεν οδήγησαν σε μείωση των περιστατικών.

Ο Χρήστος Κακλαμάνης

Γεωργάκη: Έξι χρόνια μετά έχουν καταφέρει τη θεσμική εκτροπή της χώρας

Από την πλευρά της, η γραμματέας του τομέα Θεσμών Κωνσταντίνα Γεωργάκη, υπογράμμισε πως «το 2019, ο πρωθυπουργός της χώρας μας συστήθηκε ως μετριοπαθής μεταρρυθμιστής. Υπόσχονταν ένα θεσμικό κράτος, στα ενωσιακά πρότυπα, με ποιοτικούς πολιτικούς θεσμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της Δημοκρατίας και μέσω αυτής, η ανάπτυξη. Έξι χρόνια μετά έχουν καταφέρει τη θεσμική εκτροπή της χώρας με σωρεία παραβιάσεων του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, διαρκείς παρεμβολές στις Ανεξάρτητες Αρχές και ευτελισμούς στη διαδικασία των εξεταστικών επιτροπών».

«Μετρούμε ήδη δύο εξεταστικές επιτροπές φιάσκο και πάμε για την τρίτη», επισήμανε. Τόνισε με έμφαση ότι αυτή τη στιγμή, χαρακτηριστικότερο παράδειγμα κυβερνητικής διαφθοράς αποτελεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έκανε λόγο, παράλληλα, για επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και τους ευρωβουλευτές.

Όσον αφορά το «επιτελικό κράτος», επισήμανε πως υπήρξε «συγκέντρωση υπερεξουσιών στο Μέγαρο Μαξίμου. Δημιουργήθηκε ένα παντοδύναμο, παράλληλο μηχανισμό διοίκησης».

Δείτε τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ για τους θεσμούς εδώ.

Η Κωνσταντίνα Γεωργάκη

Βλάχος: Θεσμικός λαϊκισμός με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων

Από την πλευρά ο γραμματέας του τομέα Δημόσιας Διοίκησης Παναγιώτης Βλάχος, ανέφερε ότι ο νόμος για το επιτελικό κράτος δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

Μίλησε για αύξηση των μετακλητών που έφτασαν, σύμφωνα με τον ίδιο τους 3.303, έναντι 2.200 της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

«Άλλο ισοβιότητα και άλλο μονιμότητα που προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Είδαμε έναν θεσμικό λαϊκισμό, παρότι 1.200 δημόσιοι υπάλληλοι είχαν απολυθεί από το 2018 μέχρι σήμερα, προσπάθησαν να ταυτίσουν τις κακοδαιμονίες του κράτους με τους δημοσίους υπαλλήλους», είπε ο κ. Βλάχος. Ακόμη, έκανε λόγο για συνεχείς εξωτερικές αναθέσεις.

Δείτε τη «μαύρη βίβλο» για τη δημόσια διοίκηση εδώ.

Ο Παναγιώτης Βλάχος

Δουδωνής: Θέλουμε να δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα στην πολιτική

Τελευταίος ομιλητής ήταν ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Παναγιώτης Δουδωνής, ανέφερε πως το πρόταγμα του κόμματος είναι μια άλλη ηθική στην πολιτική. «Αυτή η καταρράκωση των Θεσμών έχει άμεση σχέση με τα φαινόμενα διαφθοράς. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι και θέλουμε να δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα στην πολιτική», συμπλήρωσε.

«Δεν θεωρούμε ότι έχει γίνει έγκυρη ψηφοφορία για για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους κ.κ. Βορίδη, Αυγενάκη», επανέλαβε ο κ. Δουδωνής, εκτιμώντας ότι η ΝΔ φοβόταν τους βουλευτές της και προχώρησε στις επιστολικές ψήφους.

«Όλοι η μεθόδευση έγινε για να μην επανέλθει η Βουλή στο ζήτημα της προανακριτικής», συμπλήρωσε.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητά στηρίξεις η αγορά, κυριαρχούν οι πωλητές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητά στηρίξεις η αγορά, κυριαρχούν οι πωλητές

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αδ. Γεωργιάδης: Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας – Νέα Δημοκρατία ή χάος…
«Oυαί κι αλίμονο...» 04.09.25

Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας από τον Γεωργιάδη - Νέα Δημοκρατία ή χάος…

Σε μια χρονική περίοδο που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται «στα σχοινιά» ο υπουργός Υγείας ανέλαβε να τονώσει το ηθικό φίλων και μελών του κόμματος χωρίς να αποφύγει την κινδυνολογία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ευρωκοινοβουλίο: Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»
Στην Κομισιόν 04.09.25

Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»

«Κυβέρνηση ΝΔ και ΕΕ, εμφανίζουν τον ΑΤΑΚ ως ένα εργαλείο με το οποίο δήθεν θα εξασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις θα κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα πριν τη ΔΕΘ – Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
Κακό timing 04.09.25

Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση πριν τη ΔΕΘ - Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Ένας ακόμη «πονοκέφαλος» για την κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κυπριακής Δημοκρατίας. Η «σφήνα» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός και η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ
Έντεκα σημεία 04.09.25

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ

«Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από καταστροφολογία και μηδενισμό», υπογραμμίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, απαντώντας στη «μαύρη βίβλο» που συνέταξε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων
Νέο «χτύπημα» 04.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος χαρακτηριστικά στις «ορατές πολιτικές της και τις 'αόρατες' πρακτικές της»

Σύνταξη
ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς
«Κουβάρι ανταγωνισμών» 04.09.25

ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς

«Οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση έχουν σταματήσει ένα χρόνο τώρα με την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων, στα γεγονότα στην Κάσο, και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα… εσωκομματικών – «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων
ΠΑΣΟΚ 04.09.25

Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα... εσωκομματικών - «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων

Ο Παύλος Γερουλάνος σχολίασε την περίοδο δημαρχίας του Χάρη Δούκα - Ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε ζητώντας από τον βουλευτή Α' Αθηνών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να είναι «δίπλα του»

Σύνταξη
Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ
Με τον Τσουκαλά 04.09.25

Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ

Από αρχές Οκτωβρίου ο κ. Τσουκαλάς θα αντιπαρατίθεται σε επίπεδο... ενημέρωσης με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, παρουσιάζοντας σε άμεσο χρόνο τις θέσεις και τις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΣΥΡΙΖΑ για κρητική μαφία: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;
Επικαιρότητα 04.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για κρητική μαφία: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;

«Δεν περιμένουνε από την κυβέρνηση κάποια πειστική απάντηση. Είναι εθισμένη άλλωστε στην διαρκή συγκάλυψη των σκανδάλων της, στο ψέμα», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Οι 17 νεκροί και οι χιλιάδες πληγέντες του Daniel, απόδειξη της ανικανότητας της ΝΔ
Δύο χρόνια 04.09.25

Νέα Αριστερά: Οι 17 νεκροί και οι χιλιάδες πληγέντες του Daniel, απόδειξη της ανικανότητας της ΝΔ

«Οι ευθύνες δεν θάβονται. Βαραίνουν μια κυβέρνηση που απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες της», τονίζει η Νέα Αριστερά για τη θλιβερή επέτειο της καταστροφικής κακοκαιρίας Daniel

Σύνταξη
Με Μπ. Τζόνσον και Β. Μαρινάκη ξεκινά το Συνέδριο του Economist – Κλείνει τη διημερίδα ο Αλ. Τσίπρας
Θεσσαλονίκη 04.09.25

Με Μπ. Τζόνσον και Β. Μαρινάκη ξεκινά το Συνέδριο του Economist – Κλείνει τη διημερίδα ο Αλ. Τσίπρας

Με φόντο τη δεύτερη θητεία Τραμπ, τη γεωπολιτική ρευστότητα αλλά και τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα του εμπορίου, ξεκινούν οι εργασίες του 5ου Συνεδρίου «Thessaloniki Metropolitan Summit» που διοργανώνει ο Economist. Μπόρις Τζόνσον και Βαγγέλης Μαρινάκης ανοίγουν την αυλαία.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Επικίνδυνο πείραμα της κυβέρνησης ΝΔ – Παίζει με το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς νομικών
«Χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο» 04.09.25

ΠΑΣΟΚ: Επικίνδυνο πείραμα της κυβέρνησης ΝΔ – Παίζει με το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς νομικών

«Η κυβέρνηση αδειοδοτεί νέες νομικές σχολές σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, που όμως δημοσιοποιούν προγράμματα σπουδών αμφίβολης ποιότητας, όπου λείπουν βασικά μαθήματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Boeing Defense: Με νέες προσλήψεις απαντά στην απεργία – Εξετάζει να αντικαταστήσει μέλη του συνδικάτου
Διεθνής Οικονομία 05.09.25

Νέες προσλήψεις προς αντικατάσταση των απεργών μηχανικών σχεδιάζει η Boeing Defense

Επανάληψη των διαπραγματεύσεων ζητούν από την Boeing οι ηγέτες των συνδικάτων - Ο πρόεδρος της IAM Μπράιαν Μπράιαντ, χαρακτήρισε την απόφαση της εταιρείας ως συνέχεια της κακοδιαχείρισης

Σύνταξη
Ανατροπή «καθεστώτος» στο Ισραήλ προτείνει Αμερικανός καθηγητής – Ό,τι συνέβη με τον Άξονα μετά τον Β΄ ΠΠ
Τέλος νομιμοποίησης 05.09.25

Ανατροπή «καθεστώτος» στο Ισραήλ προτείνει Αμερικανός καθηγητής - Ό,τι συνέβη με τον Άξονα μετά τον Β΄ ΠΠ

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν το καθεστώς στο Ισραήλ, το οποίο κυβερνά το κράτος από τη γέννησή του το 1947, έχει χάσει το δικαίωμα ύπαρξής του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια
Κόσμος 05.09.25 Upd: 13:58

Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια

Άνδρας προέβη σε επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία διδάσκουσα και ο δράστης να χάσει τη ζωή του από αστυνομικά πυρά

Σύνταξη
Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία
Παγκόσμιο Κύπελλο 05.09.25

Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία

Η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα για να προκριθεί στο Μουντιάλ και να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο, όμως χάρη στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνδέθηκε ξανά με τους Έλληνες φιλάθλους.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι
Έβλεπε μπροστά 05.09.25

«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν «υποκλίθηκε» στον αδικοχαμένο ηθοποιό Τζον Κάντι, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως ο πατέρας του σταρ του Χόλιγουντ ήταν ένας κακοποιητικός χαρακτήρας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κρήτη: Αδιανόητη προσπέραση στον ΒΟΑΚ – Στο «παρά πέντε» αποφεύχθηκε μετωπική σύγκρουση
Κρήτη 05.09.25

Αδιανόητη προσπέραση στον ΒΟΑΚ - Στο «παρά πέντε» αποφεύχθηκε μετωπική σύγκρουση

Ο εγκληματίας οδηγός επιχειρεί την προσπέραση πάνω σε γέφυρα, όπου δεν υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης, ενώ σε περίπτωση σύγκρουσης τα οχήματα μπορεί να ανατραπούν εκτός δρόμου από μεγάλο ύψος

Σύνταξη
Evangelos Marinakis: “Stop Children from Being Killed in Ukraine”
English edition 05.09.25

Evangelos Marinakis: “Stop Children from Being Killed in Ukraine”

Evangelos Marinakis, founder and president of the shipping group Capital Maritime & Trading Corp and main shareholder of Alter Ego Media, appeals for an end to the war in Ukraine and references the poor economic situation of Greek households in his intervention at the 5th Thessaloniki Metropolitan Summit

Σύνταξη
Κύπρος: Σεξ με τη μικρή αδελφή του έκανε 14χρονος και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους
Στην Κύπρο 05.09.25

Ανήλικος έκανε σεξ με τη μικρή αδελφή του και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους

Ο ανήλικος φέρεται να είχε προσκαλέσει και άλλους να κάνουν σεξ με την αδελφή του - Σε κινητό τηλέφωνο συμμαθητή του βρέθηκαν εννέα βίντεο με πορνογραφικό υλικό από τις αιμομικτικές συνευρέσεις

Σύνταξη
Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα
Ιταλική ραφή 05.09.25

Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα

Όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς «Sex and the City», Κάρι Μπράντσο βλέπει τον Mr. Big να βγαίνει από μια πρεσβυτεριανή εκκλησία στο Μανχάταν, παρατηρεί με ιδιαίτερη ευλάβεια ότι «φορούσε Αρμάνι την Κυριακή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά – Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου
Στην ίδια πλευρά 05.09.25

Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά: Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Τραμπ μίλησε με Ευρωπαίους και Ζελένσκι ρίχνοντας περισσότερα πυρά σε αυτούς παρά στη Ρωσία - Τι επιδιώκει ο Πούτιν - Άλλη μια εβδομάδα όπου κυριαρχεί η στασιμότητα στις ειρηνευτικές προσπάθειες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα
Διεθνές κύρος 05.09.25

Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα

Η Ρωσία δείχνει να απέχει πολύ από τη διεθνή απομόνωση και, αντιθέτως, ενισχύει το κύρος της ως μεγάλη δύναμη αντιστεκόμενη στην αμερικανική πρωτοκαθεδρία, όσο μπορεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Υγειονομικοί: Άνοιξαν τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ
Δείτε φωτογραφίες 05.09.25

«Φτάνει πια»: Τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ άνοιξαν οι υγειονομικοί

Οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσλήψεις και αυξήσεις στους μισθούς - Το Σάββατο ακολουθούν νέες εργατικές κινητοποιήσεις εν όψει των εγκαινίων της ΔΕΘ

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο