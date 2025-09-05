ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στη Δικαιοσύνη – «Η κυβέρνηση κουρελιάζει το Σύνταγμα όταν δεν τη βολεύει»

Για «θεσμική εκτροπή της χώρας» από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που λειτούργησε «ως μεγάλος απορρυθμιστής στη Δικαιοσύνη και τους Θεσμούς», κάνουν λόγο τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, παρουσιάζοντας τη «μαύρη βίβλο» της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στους τομείς της Δικαιοσύνης, των Θεσμών και της Δημόσιας Διοίκησης, στην τελευταία από τις τέσσερις συνεντεύξεις Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα πεπραγμένα του κυβερνώντος κόμματος.

Ομιλητές ήταν η βουλεύτρια Λάρισας και υπεύθυνη του ΚΤΕ Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας Ευαγγελία Λιακούλη, ο βουλευτής Επικρατείας και υπεύθυνος ΚΤΕ Εσωτερικών Παναγιώτης Δουδωνής, ο γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης, η γραμματέας του τομέα Θεσμών Κωνσταντίνα Γεωργάκη και ο γραμματέας του τομέα Δημόσιας Διοίκησης Παναγιώτης Βλάχος.

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου:

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση κουρελιάζει το Σύνταγμα όταν δεν τη βολεύει

Εισαγωγική τοποθέτηση πραγματοποίησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς. Όπως είπε, «σήμερα μιλάμε για τους Θεσμούς. Η Δικαιοσύνη είναι ένας κεντρικός πυλώνας μιας υγιούς Δημοκρατίας. Είναι δείκτης και μονάδας μέτρησης του πολιτισμού. Ο σημερινός πρωθυπουργός ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε βάλει πολύ ψηλά τον πήχη. Ο κ. Μητσοτάκης λειτούργησε, ωστόσο, ως μεγάλος απορρυθμιστής. Είδαμε σκανδαλώδεις αποφάσεις υπέρ των ισχυρών. Μια κυβέρνηση που κουρελιάζει το Σύνταγμα όταν δεν τη βολεύει. Είναι μια κυβέρνηση που δεν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη».

Πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταντήσει ανέκδοτο την αξιολόγηση. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη δημόσια διοίκηση και το κράτος ως λάφυρο». Συμπλήρωσε ότι «θα έρθουμε με μια σειρά προτάσεων για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης».

Λιακούλη: Οι δώδεκα ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη που αφήνει η ΝΔ

Η βουλεύτρια Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, επισήμανε ότι η Δικαιοσύνη είναι απόλυτη προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ. «Μαύρη βίβλο ονομάσαμε όσα συμβαίνει με τη ΝΔ σήμερα. Με ένα τίτλο θα το έλεγα οι δώδεκα ανοιχτές πληγές στον χώρο της Δικαιοσύνης. Έξι χρόνια κυβέρνηση και καμία μεγάλη μεταρρύθμιση δεν είδαμε».

Η κ. Λιακούλη τόνισε πως δεν υλοποιήθηκαν οι εξαγγελίες για επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση της πολυνομίας. «Η Ελλάδα δεν έχει εναρμονιστεί καν με τις αποφάσεις της ΕΔΔΑ», ανέφερε.

Έκανε λόγο για σκάνδαλο σε σχέση με το ακαταδίωκτο στο νέο ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναφέρθηκε για συγκάλυψη σκανδάλων όπως στις υποκλοπές και την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Για το Ταμείο Ανάκαμψης η βουλεύτρια Λάρισας τόνισε πως απορροφήθηκε μόλις το 35% των πόρων για τη Δικαιοσύνη.

Παρουσίασε ακολούθως ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Justice Scoreboard» που μετράει και συγκρίνει την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Δείτε τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ για τη Δικαιοσύνη εδώ.

Κακλαμάνης: Ακροδεξιά στροφή της κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη

Ο γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης, τόνισε πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη εμφανίστηκε ως μεταρρυθμιστική κυβέρνηση του φιλελεύθερου Κέντρου. Ως δικηγόρος της πράξης, από την υπόσχεση της πλήρης ψηφιοποίησης, σήμερα στα περισσότερα δικαστήρια της χώρας δεν μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονική κατάθεση εγγράφων».

Είπε, επίσης, πως «ενώ στα υπόλοιπα μιλάμε για αποτυχία, εδώ μιλάμε για ακροδεξιά στροφή στη Δικαιοσύνη. Έχοντας αποτύχει να διαχειριστεί την εγκληματικότητα, προσφέρει ως υποκατάστατο διαδοχικά σόου των επαπειλούμενων ποινών. Τον μόνο στόχο που έχουν είναι η μείωση των διαρροών της προς την Ακροδεξιά».

Ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε πως «οι ποινικοί μας κώδικες έχουν τροποποιηθεί 17 φορές. Έχει οδηγήσει σε απόγνωση ακόμη και τους έμπειρους εισαγγελείς. Όλα αυτά γίνονται για επικοινωνιακούς λόγους. Μετράνε την επιτυχία τους ανάλογα με τους πόσους θα βάλουν στη φυλακή».

Για το έγκλημα του εμπρησμού, υποστήριξε ότι οι αυξήσεις των ποινών δεν οδήγησαν σε μείωση των περιστατικών.

Γεωργάκη: Έξι χρόνια μετά έχουν καταφέρει τη θεσμική εκτροπή της χώρας

Από την πλευρά της, η γραμματέας του τομέα Θεσμών Κωνσταντίνα Γεωργάκη, υπογράμμισε πως «το 2019, ο πρωθυπουργός της χώρας μας συστήθηκε ως μετριοπαθής μεταρρυθμιστής. Υπόσχονταν ένα θεσμικό κράτος, στα ενωσιακά πρότυπα, με ποιοτικούς πολιτικούς θεσμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της Δημοκρατίας και μέσω αυτής, η ανάπτυξη. Έξι χρόνια μετά έχουν καταφέρει τη θεσμική εκτροπή της χώρας με σωρεία παραβιάσεων του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, διαρκείς παρεμβολές στις Ανεξάρτητες Αρχές και ευτελισμούς στη διαδικασία των εξεταστικών επιτροπών».

«Μετρούμε ήδη δύο εξεταστικές επιτροπές φιάσκο και πάμε για την τρίτη», επισήμανε. Τόνισε με έμφαση ότι αυτή τη στιγμή, χαρακτηριστικότερο παράδειγμα κυβερνητικής διαφθοράς αποτελεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έκανε λόγο, παράλληλα, για επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και τους ευρωβουλευτές.

Όσον αφορά το «επιτελικό κράτος», επισήμανε πως υπήρξε «συγκέντρωση υπερεξουσιών στο Μέγαρο Μαξίμου. Δημιουργήθηκε ένα παντοδύναμο, παράλληλο μηχανισμό διοίκησης».

Δείτε τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ για τους θεσμούς εδώ.

Βλάχος: Θεσμικός λαϊκισμός με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων

Από την πλευρά ο γραμματέας του τομέα Δημόσιας Διοίκησης Παναγιώτης Βλάχος, ανέφερε ότι ο νόμος για το επιτελικό κράτος δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

Μίλησε για αύξηση των μετακλητών που έφτασαν, σύμφωνα με τον ίδιο τους 3.303, έναντι 2.200 της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

«Άλλο ισοβιότητα και άλλο μονιμότητα που προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Είδαμε έναν θεσμικό λαϊκισμό, παρότι 1.200 δημόσιοι υπάλληλοι είχαν απολυθεί από το 2018 μέχρι σήμερα, προσπάθησαν να ταυτίσουν τις κακοδαιμονίες του κράτους με τους δημοσίους υπαλλήλους», είπε ο κ. Βλάχος. Ακόμη, έκανε λόγο για συνεχείς εξωτερικές αναθέσεις.

Δείτε τη «μαύρη βίβλο» για τη δημόσια διοίκηση εδώ.

Δουδωνής: Θέλουμε να δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα στην πολιτική

Τελευταίος ομιλητής ήταν ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Παναγιώτης Δουδωνής, ανέφερε πως το πρόταγμα του κόμματος είναι μια άλλη ηθική στην πολιτική. «Αυτή η καταρράκωση των Θεσμών έχει άμεση σχέση με τα φαινόμενα διαφθοράς. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι και θέλουμε να δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα στην πολιτική», συμπλήρωσε.

«Δεν θεωρούμε ότι έχει γίνει έγκυρη ψηφοφορία για για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους κ.κ. Βορίδη, Αυγενάκη», επανέλαβε ο κ. Δουδωνής, εκτιμώντας ότι η ΝΔ φοβόταν τους βουλευτές της και προχώρησε στις επιστολικές ψήφους.

«Όλοι η μεθόδευση έγινε για να μην επανέλθει η Βουλή στο ζήτημα της προανακριτικής», συμπλήρωσε.