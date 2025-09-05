Κόρινθος: Δύο τραυματίες σε σοβαρό τροχαίο
ΙΧ στην Κόρινθο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε δέντρο.
- Ατύχημα με σχολικό λεωφορείο στη Λεωφόρο Συγγρού, επέβαινε μόνο ο οδηγός
- «Big data» και «πράσινη» μετάβαση της ΚΑΠ - Ευκαιρία ή νέα επιβάρυνση;
- Ερευνητές εντόπισαν το παλαιότερο γραπτό που υποστηρίζει ότι η Ιερά Σινδόνη είναι ψεύτικη
- Θρίλερ στο Νέο Κόσμο με το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό – Φόνος και αυτοκτονία το επικρατέστερο σενάριο
Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου στην Κόρινθο.
Το τροχαίο έγινε όταν Ι.Χ εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου.
Το αυτοκίνητο υπέστη πολύ σοβαρές υλικές ζημιές.
- Κύπρος: Σεξ με τη μικρή αδελφή του έκανε 14χρονος και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους
- Λεωφόρος Συγγρού: Ατύχημα με σχολικό λεωφορείο, επέβαινε μόνο ο οδηγός
- «What do you want φίλε;» – Γιατί εκνευρίστηκε ο Σπανούλης με τον Αλντάμα (vid)
- Στο νοσοκομείο 13χρονη μετά από τραυματισμό σε θαλάσσια παιδική χαρά στη Χαλκιδική
- ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στη Δικαιοσύνη – «Η κυβέρνηση κουρελιάζει το Σύνταγμα όταν δεν τη βολεύει»
- Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις