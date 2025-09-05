Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου στην Κόρινθο.

Το τροχαίο έγινε όταν Ι.Χ εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Το αυτοκίνητο υπέστη πολύ σοβαρές υλικές ζημιές.