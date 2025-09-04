sports betsson
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
«Πόλεμος» ανάμεσα σε beIN Sports και LFP Media
Ποδόσφαιρο 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:12

«Πόλεμος» ανάμεσα σε beIN Sports και LFP Media

Η beIN υποστηρίζει ότι το συμβόλαιό της είναι γεμάτο περιορισμούς που μειώνουν την εμπορική του αξία.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Spotlight

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη beIN Sports και την LFP Media, τη θυγατρική της Γαλλικής Λίγκας Ποδοσφαίρου, παίρνει πλέον διαστάσεις δικαστικής μάχης. Ο γαλλο-καταριανός τηλεοπτικός όμιλος, που έχει αγοράσει το «πακέτο» του αγώνα του Σαββάτου στις 17:00 με τίμημα 78,5 εκατ. ευρώ ετησίως, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη διεκδικώντας 29 εκατ. ευρώ αποζημίωση από τη Λίγκα.

Η beIN υποστηρίζει ότι το συμβόλαιό της είναι γεμάτο περιορισμούς που μειώνουν την εμπορική του αξία. Συγκεκριμένα, δεν μπορεί να μεταδώσει περισσότερες από οκτώ φορές την ίδια ομάδα μέσα στη σεζόν, ούτε να προβάλει δύο συνεχόμενες αγωνιστικές τον ίδιο σύλλογο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πιο εμπορικές ομάδες, όπως η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μαρσέιγ, καταλήγουν σχεδόν αποκλειστικά στην πλατφόρμα Ligue 1+, που έχει τον κύριο όγκο των δικαιωμάτων.

Η beIN θεωρεί ότι αναγκάστηκε να αποδεχθεί αυτούς τους όρους ώστε να συμπληρώνει το προϊόν της DAZN την περασμένη σεζόν. Όμως, αφού η DAZN αποχώρησε και αντικαταστάθηκε από τη Ligue 1+, οι περιορισμοί αυτοί δεν έχουν πλέον καμία βάση.

Στις 5 Αυγούστου, η beIN πλήρωσε μόνο 14 εκατ. ευρώ από τα 18 εκατ. της πρώτης δόσης, στέλνοντας σαφές μήνυμα διαμαρτυρίας. Παράλληλα, κατέθεσε αγωγή στο Δικαστήριο Οικονομικών Δραστηριοτήτων του Παρισιού αμφισβητώντας τη νομιμότητα των περιορισμών.

Η απάντηση της LFP Media ήταν άμεση: προσέφυγε και εκείνη στο ίδιο δικαστήριο απαιτώντας την εξόφληση ολόκληρου του ποσού. Η πρώτη ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 25 Νοεμβρίου.

Στις 26 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε συνάντηση κορυφής, με τον Νικολά ντε Ταβερνόστ (διευθύνων σύμβουλος της LFP Media), τον Ζαν-Κριστόφ Ζερμανί (εκ μέρους του fund CVC) και τον Γιουσέφ Αλ-Ομπάιντλι (επικεφαλής της beIN). Η Λίγκα πρότεινε χαλάρωση των όρων:

να επιτραπούν δύο συνεχόμενες μεταδόσεις του ίδιου συλλόγου, να αυξηθεί το όριο εμφανίσεων από 8 σε 10, με τα δύο επιπλέον παιχνίδια να προβάλλονται παράλληλα και από τη Ligue 1+ και να δοθεί περισσότερη ευελιξία στις ώρες μετάδοσης.

Ωστόσο, οι παραχωρήσεις δεν κρίθηκαν επαρκείς από την beIN, με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις να καταρρεύσουν.

Αν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου δεν βρεθεί κοινός τόπος, η απόφαση θα περάσει στα χέρια των δικαστών. Το διακύβευμα είναι τεράστιο: δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, αλλά και η αξιοπιστία του ίδιου του προϊόντος της Ligue 1, το οποίο παραμένει ευάλωτο λόγω των συνεχών κρίσεων γύρω από τα τηλεοπτικά του δικαιώματα.

