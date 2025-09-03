Τα δύο μέτρα και σταθμά της Ευρώπης και της Δύσης σχετικά με τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα απειλούν να υπονομεύσουν την παγκόσμια θέση της Ένωσης, προειδοποίησε ο ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, περιγράφοντας την αντίδραση στην ισραηλινή επιθετικότητα στα παλαιστινιακά εδάφη ως ένα από τα πιο σκοτεινά επεισόδια των διεθνών σχέσεων στον 21ο αιώνα.

Σε συνέντευξή του στον Guardian πριν από τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, στο Λονδίνο την Τετάρτη, ο σοσιαλδημοκράτης ηγέτης δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ προσπαθούσαν να βάλουν τέλος στην παγκόσμια τάξη που δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η οποία «βασίζεται σε κανόνες».

Υπερασπίστηκε επίσης τα οφέλη της μετανάστευσης και κατηγόρησε τα παραδοσιακά δεξιά κόμματα ότι έσπασαν τη συναίνεση σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, αντιγράφοντας τις πολιτικές των λαϊκιστών αντιπάλων τους.

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι ήταν ευχαριστημένος που άλλα ευρωπαϊκά έθνη ακολουθούσαν το παράδειγμα της Ισπανίας στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, αλλά παραδέχτηκε ότι η αντίδραση της Ευρώπης ήταν κακή.

«Είναι μια αποτυχία», είπε. «Απολύτως. Είναι επίσης η πραγματικότητα ότι, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν χώρες που είναι διχασμένες όσον αφορά τον τρόπο επηρεασμού του Ισραήλ. Αλλά κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν είναι αποδεκτό και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι αν θέλουμε να αυξήσουμε την αξιοπιστία μας όσον αφορά άλλες κρίσεις, όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε στην Ουκρανία.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά

«Οι ρίζες αυτών των πολέμων είναι εντελώς διαφορετικές, αλλά, στο τέλος της ημέρας, ο κόσμος κοιτάζει την ΕΕ και επίσης τη δυτική κοινωνία και ρωτάει: «Γιατί εφαρμόζετε δύο μέτρα και σταθμά όσον αφορά την Ουκρανία και όσον αφορά τη Γάζα;»»

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πιέζει την Ευρώπη να κάνει περισσότερα, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής τιμωρίας του Ισραήλ.

«Αυτό που βλέπουμε τώρα στη Γάζα είναι ίσως ένα από τα πιο σκοτεινά επεισόδια των διεθνών σχέσεων στον 21ο αιώνα, και από αυτή την άποψη αυτό που έχω να πω είναι ότι η Ισπανία ήταν πολύ ξεκάθαρη εντός της ΕΕ και επίσης εντός της διεθνούς κοινότητας»

«Εντός της ΕΕ, αυτό που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής είναι να υποστηρίξουμε την αναστολή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που έχει η ΕΕ με το Ισραήλ».

«Η πιο σοκαριστική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι ο κύριος αρχιτέκτονας της διεθνούς τάξης – που είναι οι ΗΠΑ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο – αποδυναμώνει τώρα αυτήν τη διεθνή τάξη, και αυτό είναι κάτι που δεν θα είναι θετικό για την αμερικανική κοινωνία ή για τον υπόλοιπο κόσμο, ιδίως για τις δυτικές χώρες», είπε. «Γι’ αυτό πιστεύω ότι υπάρχει μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης για το Ηνωμένο Βασίλειο».

Πρόσθεσε ότι, ενώ εξακολουθούν να είναι πιστές στον «διατλαντικό δεσμό», οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη δύναμη και την επιρροή τους – αν ενεργούσαν ηθικά και με συνέπεια.

Στην πολιτική δεν υπάρχουν κενά

«Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι πρέπει να αποφύγουμε αυτά τα διπλά στάνταρ. Σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας όσον αφορά τις πράσινες συμφωνίες. Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα ανθρωπιστικό και ηθικό όραμα – και επίσης ένα ρεαλιστικό – όσον αφορά τη μετανάστευση».

Πρόσθεσε: «Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, όταν αφήνεις ένα κενό, υπάρχει πάντα κάποιος που θα το καλύψει. Και πιστεύω ότι αυτό βλέπουμε και σε ορισμένες χώρες της ανατολικής Ασίας».

Η συνάντηση της Τετάρτης στο Λονδίνο θα είναι η πρώτη σημαντική διμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία. Κατέστη δυνατή χάρη στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ισπανίας για το μέλλον του Γιβραλτάρ, τερματίζοντας τη μακροχρόνια διαμάχη για το έδαφος μετά το Brexit και διευκολύνοντας την κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών πέρα ​​από τα σύνορα.