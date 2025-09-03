newspaper
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Σάντσεθ: Η αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο της Γάζας συνιστά αποτυχία
03 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:16

Σάντσεθ: Η αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο της Γάζας συνιστά αποτυχία

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μίλησε στον βρετανικό Guardian πριν από τη συνάντησή του με τον Κιρ Στάρμερ και τόνισε ότι τα διπλά στάνταρ της ΕΕ πλήττουν την αξιοπιστία της

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Τα δύο μέτρα και σταθμά της Ευρώπης και της Δύσης σχετικά με τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα απειλούν να υπονομεύσουν την παγκόσμια θέση της Ένωσης, προειδοποίησε ο ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, περιγράφοντας την αντίδραση στην ισραηλινή επιθετικότητα στα παλαιστινιακά εδάφη ως ένα από τα πιο σκοτεινά επεισόδια των διεθνών σχέσεων στον 21ο αιώνα.

Σε συνέντευξή του στον Guardian πριν από τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, στο Λονδίνο την Τετάρτη, ο σοσιαλδημοκράτης ηγέτης δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ προσπαθούσαν να βάλουν τέλος στην παγκόσμια τάξη που δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η οποία «βασίζεται σε κανόνες».

Υπερασπίστηκε επίσης τα οφέλη της μετανάστευσης και κατηγόρησε τα παραδοσιακά δεξιά κόμματα ότι έσπασαν τη συναίνεση σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, αντιγράφοντας τις πολιτικές των λαϊκιστών αντιπάλων τους.

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι ήταν ευχαριστημένος που άλλα ευρωπαϊκά έθνη ακολουθούσαν το παράδειγμα της Ισπανίας στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, αλλά παραδέχτηκε ότι η αντίδραση της Ευρώπης ήταν κακή.

«Είναι μια αποτυχία», είπε. «Απολύτως. Είναι επίσης η πραγματικότητα ότι, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν χώρες που είναι διχασμένες όσον αφορά τον τρόπο επηρεασμού του Ισραήλ. Αλλά κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν είναι αποδεκτό και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι αν θέλουμε να αυξήσουμε την αξιοπιστία μας όσον αφορά άλλες κρίσεις, όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε στην Ουκρανία.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά

«Οι ρίζες αυτών των πολέμων είναι εντελώς διαφορετικές, αλλά, στο τέλος της ημέρας, ο κόσμος κοιτάζει την ΕΕ και επίσης τη δυτική κοινωνία και ρωτάει: «Γιατί εφαρμόζετε δύο μέτρα και σταθμά όσον αφορά την Ουκρανία και όσον αφορά τη Γάζα;»»

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πιέζει την Ευρώπη να κάνει περισσότερα, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής τιμωρίας του Ισραήλ.

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι ήταν ευχαριστημένος που άλλα ευρωπαϊκά έθνη ακολουθούσαν το παράδειγμα της Ισπανίας στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, αλλά παραδέχτηκε ότι η αντίδραση της Ευρώπης ήταν κακή

«Αυτό που βλέπουμε τώρα στη Γάζα είναι ίσως ένα από τα πιο σκοτεινά επεισόδια των διεθνών σχέσεων στον 21ο αιώνα, και από αυτή την άποψη αυτό που έχω να πω είναι ότι η Ισπανία ήταν πολύ ξεκάθαρη εντός της ΕΕ και επίσης εντός της διεθνούς κοινότητας»

«Εντός της ΕΕ, αυτό που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής είναι να υποστηρίξουμε την αναστολή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που έχει η ΕΕ με το Ισραήλ».

«Η πιο σοκαριστική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι ο κύριος αρχιτέκτονας της διεθνούς τάξης – που είναι οι ΗΠΑ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο – αποδυναμώνει τώρα αυτήν τη διεθνή τάξη, και αυτό είναι κάτι που δεν θα είναι θετικό για την αμερικανική κοινωνία ή για τον υπόλοιπο κόσμο, ιδίως για τις δυτικές χώρες», είπε. «Γι’ αυτό πιστεύω ότι υπάρχει μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης για το Ηνωμένο Βασίλειο».

Πρόσθεσε ότι, ενώ εξακολουθούν να είναι πιστές στον «διατλαντικό δεσμό», οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη δύναμη και την επιρροή τους – αν ενεργούσαν ηθικά και με συνέπεια.

Στην πολιτική δεν υπάρχουν κενά

«Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι πρέπει να αποφύγουμε αυτά τα διπλά στάνταρ. Σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας όσον αφορά τις πράσινες συμφωνίες. Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα ανθρωπιστικό και ηθικό όραμα – και επίσης ένα ρεαλιστικό – όσον αφορά τη μετανάστευση».

Πρόσθεσε: «Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, όταν αφήνεις ένα κενό, υπάρχει πάντα κάποιος που θα το καλύψει. Και πιστεύω ότι αυτό βλέπουμε και σε ορισμένες χώρες της ανατολικής Ασίας».

Η συνάντηση της Τετάρτης στο Λονδίνο θα είναι η πρώτη σημαντική διμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία. Κατέστη δυνατή χάρη στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ισπανίας για το μέλλον του Γιβραλτάρ, τερματίζοντας τη μακροχρόνια διαμάχη για το έδαφος μετά το Brexit και διευκολύνοντας την κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών πέρα ​​από τα σύνορα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Το υπουργείο Ανάπτυξης απαντά στο ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Το υπουργείο Ανάπτυξης απαντά στο ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια

Το υπ. Ανάπτυξης απαντά στο ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια υποστηρίζοντας πως πολλές από τις αιτιάσεις του κόμματος είτε δεν συνοδεύονται από τεκμηριωμένα στοιχεία είτε αποσιωπούν κρίσιμες παρεμβάσεις

Σύνταξη
Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»
Μπάσκετ 03.09.25

Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»

Πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι το παζλ των ομίλων του Eurobasket μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση τους – Οι ομάδες που έχουν περάσει και αυτές που διεκδικούν την πρόκριση…

Σύνταξη
Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας
Πλάτη στον τοίχο 03.09.25

Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας

Το «Dead Man’s Wire» που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Άντονι Κυρίτση, ενός περιθωριοποιημένου άνδρα που αισθανόταν ότι εξαπατήθηκε από τους πλούσιους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεκμαρτό εισόδημα: Επαγγελματίες το αμφισβήτησαν και κατέληξαν με… έξτρα φόρους
Οικονομικές Ειδήσεις 03.09.25

Επαγγελματίες αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα και... φορολογήθηκαν παραπάνω

Η προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών όχι μόνο δεν δικαίωσε επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά κατέληξαν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο

Βασίλης Τσεκούρας
Αυτοί που έζησαν την 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ – «Αισθανόμασταν ότι όσα γίνονται θα μείνουν στην Ιστορία»
Ιδρυτική διακήρυξη 03.09.25

Αυτοί που έζησαν την 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ – «Αισθανόμασταν ότι όσα γίνονται θα μείνουν στην Ιστορία»

Τις συναντήσεις στο Καστρί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έντονο κλίμα της εποχής μετά τη Χούντα και το αίσθημα της ιστορικότητας των στιγμών περιγράφουν στο in η Ελένη Βούλγαρη και ο Νίκος Μιχαλόπουλος που υπέγραψαν τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ανδρουλάκης στο in για την 3η Σεπτέμβρη: Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, ισχυρή, ανθρώπινη
Το μήνυμά του 03.09.25

Ανδρουλάκης στο in για την 3η Σεπτέμβρη: Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, ισχυρή, ανθρώπινη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του στο in αναφέρεται στο μήνυμα της φετινής επετείου της 3ης Σεπτέμβρη - «Πέρασαν 51 χρόνια, το αποτύπωμα όμως παραμένει ισχυρό», επισημαίνει

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Το DNA του ΠΑΣΟΚ και η στρατηγική της ολικής επαναφοράς του
Πολιτική 03.09.25

Το DNA του ΠΑΣΟΚ και η στρατηγική της ολικής επαναφοράς του

Ένα κείμενο του Κώστα Λαλιώτη, γραμμένο το 2023, με αφορμή τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τον ίδιο είναι ένα κείμενο στοχασμού και αυτογνωσίας για την ίδρυση, την εξέλιξη και την προοπτική του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Με τα βλέμματα στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη, επιχειρεί να θέσει ατζέντα στο δημογραφικό
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

ΠΑΣΟΚ: Με τα βλέμματα στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη, επιχειρεί να θέσει ατζέντα στο δημογραφικό

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα παρουσιάσει το σχέδιό του για το δημογραφικό, επιχειρώντας να βρεθεί βήματα μπροστά των κυβερνητικών εξαγγελιών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Παπανδρέου στο in: Η 3η Σεπτέμβρη υπενθυμίζει ότι οι αγώνες για την απελευθέρωση δεν τελειώνουν ποτέ
Επέτειος ΠΑΣΟΚ 03.09.25

Παπανδρέου στο in: Η 3η Σεπτέμβρη υπενθυμίζει ότι οι αγώνες για την απελευθέρωση δεν τελειώνουν ποτέ

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε παρέμβασή του στο in τονίζει τη διαχρονικότητα της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ - «Η Ελλάδα της 3ης Σεπτέμβρη είναι η Ελλάδα της Αξιοπρέπειας, της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας», αναφέρει

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική
Deutsche Welle 03.09.25

«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική

Ξεκίνησε η μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση Quadriga 2025 στη Βαλτική υπό γερμανική ηγεσία. Συμπίπτει χρονικά με τη ρωσική άσκηση Zapad, παραπέμποντας σε προσομοίωση πολέμου.

Σύνταξη
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
