Γαλλία: Νεκρός από πυρά αστυνομικών άνδρας που μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους στη Μασσαλία (βίντεο)
Ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Μετά την επίθεση στο ξενοδοχείο στη Μασσαλία ο δράστης χτύπησε άλλους δύο με σιδηρολοστό - Παρέμενε σε αμόκ και αρνιόταν να παραδώσει τα δύο μαχαίρια
- Τουλάχιστον 21.000 παιδιά έχουν καταστεί ανάπηρα στη Γάζα - Έκκληση από τον ΟΗΕ
- Μονή Σινά: Άκαρπες οι προσπάθειες εξεύρεσης λύσης – Τα επόμενα βήματα
- Τέλος στη ζωή της έβαλε διευθύντρια σχολείου μετά από συνεχές ομοφοβικό bullying
- Προς απαγόρευση τα ενεργειακά ποτά στη Βρετανία για τους κάτω των 16 ετών
Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε ένας άνδρας που λίγο νωρίτερα είχε μαχαιρώσει τρεις ανθρώπους σε ξενοδοχείο στη Μασσαλία και είχε τραυματίσει άλλους δύο με σιδηρολοστό.
Τα πλάνα από τις κάμερες των περαστικών που κατέγραψαν τη στιγμή που αστυνομικοί με πολιτικά τον πυροβολούν σοκάρουν. Ο δράστης διακρίνεται να κρατά δύο μαχαίρια και λίγο μετά πέφτει νεκρός.
Ο ένοπλος ήταν πολίτης Τυνησίας και γνωστός στις γαλλικές Αρχές. Διέμενε σε ξενοδοχείο της Μασσαλίας, στη Νότια Γαλλία, και όταν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του τού ζήτησαν να φύγει επειδή δεν πλήρωνε για τη διαμονή του, τους μαχαίρωσε.
Ο Τυνήσιος μετά το ξενοδοχείο μπήκε σε ένα κοντινό εστιατόριο και προσπάθησε να μαχαιρώσει πελάτες
Επίσης, μαχαίρωσε και τον ένοικο του δωματίου στο οποίο έμενε, ενώ στη συνέχεια φέρεται να τραυμάτισε και άλλους με σιδηρολοστό.
Μασσαλία: Σε αμόκ ο δράστης
Η δολοφονική του μανία όμως δεν σταμάτησε εκεί. Ο Τυνήσιος μπήκε σε ένα κοντινό εστιατόριο και προσπάθησε να μαχαιρώσει πελάτες.
Στη συνέχεια έφτασε στον εμπορικότερο δρόμο της Μασσαλίας και εκεί επιχείρησε να μαχαιρώσει περαστικούς οι οποίοι προσπαθούσαν να τον απωθήσουν με κοντάρια και καρέκλες.
Σύμφωνα με τη γαλλική αστυνομία, το ένα από τα θύματα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του αιματηρού περιστατικού.
Μια γυναίκα δήλωσε στις κάμερες ότι βρέθηκε στο σημείο μερικά λεπτά αργότερα και «είδαμε έναν άνδρα στο έδαφος, μέσα σε μια λίμνη αίματος».
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Μασσαλίας, Νικολά Μπεσόν, «οι αστυνομικοί του ζήτησαν να πετάξει τα όπλα του αλλά αυτός δεν συμμορφώθηκε. Τότε χρησιμοποίησαν τα δικά τους και τον εξουδετέρωσαν».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν από διασώστες και πυροσβέστες που είχαν φτάσει στο σημείο, ο δράστης εξέπνευσε.
- Ντέμι Μουρ για Μπρους Γουίλις: «Είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις έναν τόσο δυνατό άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση»
- Έρευνες του Λιμενικού για 50χρονο ψαροντουφεκά που αγνοείται στα Χανιά
- Το καλοκαίρι με τα περισσότερα μελτέμια εδώ και 17 χρόνια – Αλλάζει το πυρομετεωρολγικό προφίλ της Ελλάδας
- Η Μεγάλη Βρετανία «σόκαρε» το Μαυροβούνιο και… έστειλε τη Σουηδία στους «16» (89-83)
- Φωτιά ξέσπασε σε φυτώριο στο Μενίδι – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
- Καινούρια μόδα η… εκδικητική παραίτηση – Γιατί οι εργαζόμενοι κάνουν την τελευταία τους «έξοδο» με πάταγο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις