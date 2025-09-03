Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε ένας άνδρας που λίγο νωρίτερα είχε μαχαιρώσει τρεις ανθρώπους σε ξενοδοχείο στη Μασσαλία και είχε τραυματίσει άλλους δύο με σιδηρολοστό.

Τα πλάνα από τις κάμερες των περαστικών που κατέγραψαν τη στιγμή που αστυνομικοί με πολιτικά τον πυροβολούν σοκάρουν. Ο δράστης διακρίνεται να κρατά δύο μαχαίρια και λίγο μετά πέφτει νεκρός.

Ο ένοπλος ήταν πολίτης Τυνησίας και γνωστός στις γαλλικές Αρχές. Διέμενε σε ξενοδοχείο της Μασσαλίας, στη Νότια Γαλλία, και όταν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του τού ζήτησαν να φύγει επειδή δεν πλήρωνε για τη διαμονή του, τους μαχαίρωσε.

Ο Τυνήσιος μετά το ξενοδοχείο μπήκε σε ένα κοντινό εστιατόριο και προσπάθησε να μαχαιρώσει πελάτες

Επίσης, μαχαίρωσε και τον ένοικο του δωματίου στο οποίο έμενε, ενώ στη συνέχεια φέρεται να τραυμάτισε και άλλους με σιδηρολοστό.

Μασσαλία: Σε αμόκ ο δράστης

Η δολοφονική του μανία όμως δεν σταμάτησε εκεί. Ο Τυνήσιος μπήκε σε ένα κοντινό εστιατόριο και προσπάθησε να μαχαιρώσει πελάτες.

Στη συνέχεια έφτασε στον εμπορικότερο δρόμο της Μασσαλίας και εκεί επιχείρησε να μαχαιρώσει περαστικούς οι οποίοι προσπαθούσαν να τον απωθήσουν με κοντάρια και καρέκλες.

Σύμφωνα με τη γαλλική αστυνομία, το ένα από τα θύματα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του αιματηρού περιστατικού.

Μια γυναίκα δήλωσε στις κάμερες ότι βρέθηκε στο σημείο μερικά λεπτά αργότερα και «είδαμε έναν άνδρα στο έδαφος, μέσα σε μια λίμνη αίματος».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Μασσαλίας, Νικολά Μπεσόν, «οι αστυνομικοί του ζήτησαν να πετάξει τα όπλα του αλλά αυτός δεν συμμορφώθηκε. Τότε χρησιμοποίησαν τα δικά τους και τον εξουδετέρωσαν».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν από διασώστες και πυροσβέστες που είχαν φτάσει στο σημείο, ο δράστης εξέπνευσε.