Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτα ασυλία, μετά δούλεμα κανονικό
03 Σεπτεμβρίου 2025

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτα ασυλία, μετά δούλεμα κανονικό

Η κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αφού εξασφάλισε ασυλία για τους υπουργούς τώρα προχωράει στον εμπαιγμό της κοινής γνώμης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Spotlight

Σίγουρα η πολιτική επικοινωνία κάποιες φορές έχει το στοιχείο του «χειρισμού» ή ακόμη και της προσπάθειας χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Ιδίως όταν μια κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση, έχει να υπερασπιστεί αντιδημοφιλείς επιλογές ή, πολύ απλά, πληρώνει το κόστος αντικοινωνικών πολιτικών της.

Όμως, στην περίπτωση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στάση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό φαίνεται να παίρνει τη μορφή κανονικού δουλέματος.

Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να περιγραφεί αυτό που έκανε η κυβέρνηση δια στόματος Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Βγήκε λοιπόν η κυβέρνηση και μας είπε ότι ήδη ψάχνει την υπόθεση και ότι χιλιάδες είναι αυτοί που έχουν λάβει ή θα λάβουν το «ραβασάκι» που αφορά τις αχρεωστήτως καταβληθείσες επιδοτήσεις που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα ζητά να τις επιστρέψουν άμεσα.

Γύρω από αυτό ήδη φτιάχνεται ένα ολόκληρο αφήγημα για το πόσο αποφασισμένη είναι η κυβέρνηση να πατάξει την παραβατικότητα και να εξασφαλίσει ότι όλες οι παράνομες επιδοτήσεις θα επιστραφούν και ότι αυτό θα επιτρέψει και την απόδοση ευθυνών. Κοντολογίς ένα αφήγημα για να μας πείσουν ότι στο τέλος η κυβέρνηση θα βγει και από πάνω.

Βεβαίως, αυτό το αφήγημα είναι στην πραγματικότητα μια μαγική εικόνα. Μια πολιτική οφθαλμαπάτη. Μια θεσμική φάτα μοργκάνα.

Γιατί όλα αυτά θα είχαν νόημα υπό μία βασική προϋπόθεση: ότι όντως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα σκάνδαλο που αφορούσε μόνο το γεγονός ότι κάποιοι αγρότες και κτηνοτρόφοι πήγαν και έκαναν ανακριβείς δηλώσεις και έτσι πήραν επιδοτήσεις που δεν τις δικαιούνταν.

Μόνο που προφανώς δεν συζητάμε αυτό.

Αυτό που συζητάμε είναι το γεγονός ότι με συμμετοχή κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατία, προφανώς σε επίγνωση των πολιτικών προϊσταμένων υπουργών άρα και του Μεγάρου Μαξίμου, είχε στηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός ο οποίος κατεύθυνε και συντόνιζε αυτές τις μαζικές παράτυπες δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ με σαφή πολιτικό στόχο αυτή η διασπάθιση των επιδοτήσεων να αυξήσει την κομματική επιρροή της Νέας Δημοκρατίας σε κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες ξεκινώντας από την Κρήτη και υπαρκτό ενδεχόμενο ένα μέρος από αυτές τις παράνομες επιδοτήσεις να λειτουργούσε και ως «μαύρο» πολιτικό χρήμα.

Αυτό είναι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό είναι το σκάνδαλο για το οποίο η κυβέρνηση αποφάσισε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ενοχής για τους αρμόδιους υπουργούς στους οποίους προσέφερε διά της Βουλής πλήρη ασυλία, παρά το πλήθος στοιχείων που υπήρχαν από την έρευνα που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που άλλωστε έστειλε τα στοιχεία στη Βουλή.

Επομένως κομμένο το δούλεμα.

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι απλώς ότι κάποιοι έκαναν ψευδείς δηλώσεις και πήραν επιδοτήσεις που δεν τις δικαιούνταν και τώρα η κυβέρνηση θα τις πάρει πίσω.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά την ευθύνη της κυβέρνησης και κομματικών στελεχών για το πώς εκτέθηκε η χώρα στην Ευρώπη και βρέθηκε σε κίνδυνο συνολικά ο εξαιρετικά σημαντικός για τον αγροτικό κόσμο μηχανισμός των επιδοτήσεων.

Αφορά τον τρόπο που ο κομματικός μηχανισμός μετατράπηκε σε μηχανισμό διασπάθισης επιδοτήσεων.

Αφορά την άρνηση της κυβέρνησης να παραδεχτεί τη δική της ευθύνη, πετώντας την μπάλα στην… εξέδρα των διαχρονικών ευθυνών, με αποκορύφωμα την άρνηση της προανακριτικής επιτροπής.

Αφορά την παραβατικότητα όχι μόνο όσων έκαναν τις ψευδείς δηλώσεις αλλά και αυτών που τους είπαν να κάνουν αυτές τις δηλώσεις και εγγυήθηκαν την όλη διαδικασία με σαφή κομματική ιδιοτέλεια.

Αφορά ένα μοντέλο διακυβέρνησης που αντιμετωπίζει τη δημόσια και ευρωπαϊκή δαπάνη ως κατεξοχήν κομματικό εργαλείο, είτε αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε αφορά όλες τις παραλλαγές της διαβόητης «Λίστας Πέτσα», είτε αφορά τη διαχείριση της χρηματοδότησης της έρευνας.

Και όλα αυτά η κοινωνία τα διαισθάνεται. Γι’ αυτό και θα αποτύχει η κυβερνητική προσπάθεια συγκάλυψης. Όσα επικοινωνιακά τρικ και εάν χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση.

Economy
Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

