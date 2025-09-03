Στη φετινή ΔΕΘ το κυβερνητικό «πακέτο» των 1,5 δισ. ευρώ εστιάζει στις φοροελαφρύνσεις και συνδέεται άμεσα με το οξύ πρόβλημα του δημογραφικού. Έξυπνες φοροελαφρύνσεις που θα δίνουν απάντηση και στο δημογραφικό είναι άλλωστε το μότο πολλών κυβερνητικών στελεχών τις τελευταίες ημέρες.

Η αύξηση του αφορολόγητου στις 10.000 ευρώ, οι μειώσεις συντελεστών (από 22% σε 18%-15% για εισοδήματα 10.000–16.000 ευρώ και από 44% σε 42% για εισοδήματα 40.000–50.000 ευρώ), αλλά και το μπόνους 1.500–2.000 ευρώ για κάθε παιδί, δείχνουν την κατεύθυνση της κυβέρνησης: στήριξη των οικογενειών με παιδιά, που σηκώνουν το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος.

Το δημογραφικό πρόβλημα

Όλα τα παραπάνω συνδέονται με το δημογραφικό πρόβλημα που ταλανίζει τη χώρα. Οι γεννήσεις μειώνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να υποχωρεί η ζήτηση για μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την παιδική ηλικία.

Η μείωση των γεννήσεων πλήττει άμεσα έναν ολόκληρο παραγωγικό ιστό. Από τα καρότσια και τα σχολικά είδη, μέχρι τα παιδικά ρούχα και τα παιχνίδια, δεκάδες επιχειρήσεις εξαρτούν την πορεία τους από τη δυναμική του δημογραφικού.

Η παιδική ένδυση

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική αγορά παιδικών ειδών παραμένει ζωντανή, αλλά υπό πίεση. Ο τζίρος στον κλάδο της παιδικής ένδυσης το 2022 διαμορφώθηκε στα 71 εκατ. ευρώ, με αύξηση 23,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το 2013 είχε αγγίξει τα 500 εκατ. ευρώ, προτού συρρικνωθεί λόγω της κρίσης.

Στα σχολικά είδη, η μεγαλύτερη εταιρεία, που κυριαρχεί στην αγορά τετραδίων και αρχειοθέτησης, καταγράφει κύκλο εργασιών περί τα 9 εκατ. ευρώ. Στον κλάδο των παιχνιδιών, το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκε άνοδος τζίρου κατά 45,5 εκατ. ευρώ (+8,9%), δείγμα ότι παρά τις πιέσεις, η κατηγορία των παιδιών παραμένει ακόμη και κάτω από πολλές δυσκολίες που σηκώνουν στον ώμο τους οι σημερινοί γονείς κινητήριος δύναμη στο λιανεμπόριο.

Άμεσες οικονομικές συνέπειες

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η δημογραφική κρίση δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά μια πραγματικότητα με άμεσες οικονομικές συνέπειες. Όσο λιγότερα παιδιά γεννιούνται, τόσο θα συρρικνώνεται η κατανάλωση σε μια σειρά από βασικά αγαθά που κινούν ολόκληρους παραγωγικούς κλάδους. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις αυτές δεν στηρίζουν μόνο θέσεις εργασίας, αλλά και μια αλυσίδα εφοδιασμού που ξεκινά από την παραγωγή και φτάνει μέχρι το λιανεμπόριο.

Η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να «δέσει» τις φοροελαφρύνσεις με μέτρα για την οικογένεια έχει, επομένως, διττό στόχο: να ανακουφίσει άμεσα τα νοικοκυριά που σηκώνουν το βάρος της ανατροφής παιδιών και ταυτόχρονα να στηρίξει κλάδους της οικονομίας που απειλούνται εάν όχι σήμερα αλλά θα απειληθούν από τη μείωση του πληθυσμού. Το ζητούμενο είναι αν τα μέτρα αυτά θα έχουν τη διάρκεια και την ένταση που απαιτείται, ώστε να αναστρέψουν μια τάση που δεν υπονομεύει μόνο την αγορά, αλλά και το ίδιο το μέλλον της χώρας.

