newspaper
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.08.2025 | 23:49
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Έρευνα ΕΝΥΠΕΚΚ: Πως ο φόρος εισοδήματος «ροκάνισε» τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών
Οικονομία 25 Αυγούστου 2025 | 06:00

Έρευνα ΕΝΥΠΕΚΚ: Πως ο φόρος εισοδήματος «ροκάνισε» τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών

Το διάστημα 2020-2024 ο φόρος εισοδήματος για τους μισθωτούς αυξήθηκε κατά 118%, έναντι ονομαστικών αυξήσεων στους μισθούς 28%. Τι καταγράφει και τι προτείνει νέα έρευνα της ΕΝΥΠΕΚΚ

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Spotlight

Ενώ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε – ονομαστικά όχι πραγματικά – κατά 28% το διάστημα 2020-24, ο μέσος φόρος εισοδήματος αυξήθηκε κατά 118%, τέσσερις φορές παραπάνω.

Τα παραπάνω επισημαίνει έρευνα  που παρουσιάζει η Ένωση Υπεράσπισης της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ).

Η κυβέρνηση, πιεσμένη από τις εξελίξεις, ετοιμάζεται να ανακοινώσει στη ΔΕΘ μέτρα ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών, με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά. Αρνείται ωστόσο να προχωρήσει σε τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρο που θα εξισορροπούσε εν μέρει τη διάβρωση των εισοδημάτων από τον πληθωρισμό. Αντ’αυτού προτάσσει μια «ενδιάμεση» φορολογική κλίμακα – μεταξύ των 10.000 και των 20.000 ευρώ και πιθανή αυξηση του αφορολόγητου ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση για την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας έχει ανοίξει μετ’ επιτάσεως, μετά και από τις πρόσφατες σχετικές εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδας και της Eurobank.

Fiscal Drag – Φορολογική διάβρωση

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΤτΕ, το φαινόμενο της «φορολογικής διάβρωσης» (fiscal drag) αναφέρεται «στην αύξηση των φορολογικών εσόδων που προκύπτει όταν η φορολογητέα βάση (π.χ. εισόδημα) αυξάνεται σε ονομαστικούς όρους, αλλά οι παράμετροι της φορολογικής νομοθεσίας (π.χ. φορολογικά κλιμάκια, εκπτώσεις/απαλλαγές) δεν αναπροσαρμόζονται αναλόγως».

Η φορολογική διάβρωση είναι πιο έντονη σε περιόδους πληθωρισμού, καθώς οι φορολογούμενοι ανεβαίνουν σε υψηλότερα κλιμάκια, χωρίς όμως να έχει αυξηθεί η αγοραστική τους δύναμη. Τα ταμεία του κράτους επωφελούνται, αλλά το φορολογικό σύστημα γίνεται πιο άδικο, αφού επιβαρύνονται δυσανάλογα τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα.

Αντίστοιχη έρευνα της Eurobank,, αναφέρεται στο φαινόμενο της «ολίσθησης κλιμακίου». Όταν δηλαδή αυξάνεται αυτόματα η φορολογική επιβάρυνση των νοικοκυριών ιδίως σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού, στον βαθμό που δεν τιμαριθμοποιείται η φορολογική κλίμακα. Η επιβάρυνση αυτή πλήττει πρωτίστως μισθωτούς και συνταξιούχους, που είναι και οι κύριοι «φοροδότες».

πηγή: ΕΡΓΑΝΗ – επεξεργασία ΕΝΥΠΕΚΚ

Ρεκόρ φορο-εσόδων, μείωση καθαρών μισθών

Στην έρευνα που υπογράφει ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος, γίνεται ειδική αναφορά στο ρεκόρ φοροεσόδων, σε συνδυασμό με τη φορολογική διάβρωση των μισθών.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για το 2025, τα έσοδα του κράτους από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθουν στο ποσό ρεκόρ των 15 δισ ευρώ. Το 2023 ανήλθαν σε 14,17 δισ ευρώ, αυξημένοι κατά 11,5% σε σχέση με το 2023, κατά το οποίο το εισπραχθέν ποσό από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων ήταν 12,7 δισ ευρώ .

Την τριετία 2022-24, το ελληνικό Δημόσιο εισέπραξε 17,7 δισ ευρώ υπερ-έσοδα από φόρους – με το συνολικό ποσό να αγγίζει τα 187,4 δισ ευρώ, εκ των οποίων το 54,4% είναι έμμεσοι φόροι.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, που παρέλαβε τους υψηλούς φορολογικούς  συντελεστές στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων το 2019 από την  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τους διατήρησε με συνέπεια, με ανεπαίσθητες μόνο διορθώσεις.  Αποτέλεσμα αυτής της φορολογικής πολιτικής είναι η μείωση των καθαρών μισθών κατά τη μισθολογική πενταετία 2020-2024, παρά την αύξηση στον κατώτατο μισθό και σε περιορισμένους κλάδους τής ιδιωτικής οικονομίας», επισημαίνει η έρευνα της ΕΝΥΠΕΚΚ.

Αυξήθηκε 118% ο φόρος εισοδήματος

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας (Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»), ενώ ο μέσος μισθός τη μισθολογική  πενταετία 2020-2024 αυξήθηκε κατά 28%, ο φόρος εισοδήματος, την ίδια  περίοδο, αυξήθηκε κατά 118%.

Ενώ το ετήσιο εισόδημα για πέντε μισθολογικά έτη αυξήθηκε συνολικά κατά 4.086 ευρώ (αύξηση 28%), ο αναλογούν φόρος, αυξήθηκε κατά 858 ευρώ (αύξηση 118%).

Οι εκτιμήσεις για το 2027 δείχνουν αύξηση ετησίου εισοδήματος από μισθούς, για την περίοδο 2024-2027, κατά επιπλέον 12% (2.210 ευρώ) και αύξηση του φόρου εισοδήματος μισθωτών κατά επιπλέον 29% (459 ευρώ).

«Αν διατηρηθούν οι ίδιοι φορολογικοί συντελεστές σε μισθούς και συντάξεις, κατά την οκταετία 2020-2027, το ετήσιο εισόδημα θα αυξηθεί κατά 30%, ενώ ο φόρος εισοδήματος θα αυξηθεί, για την ίδια περίοδο, κατά 147%», δηλώνει ο κ. Μητρόπουλος.

Τα βάρη των συνταξιούχων

Για τους συνταξιούχους η κατάσταση είναι χειρότερη, υπογραμμίζει η ΕΝΥΠΕΚΚ, αφού συνεχίζουν

να υπάρχουν και ιδιότυποι φόροι επί των συντάξεων, όπως η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), η εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ καθώς και η «Προσωπική Διαφορά» που κοστίζουν ετησίως στους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους πάνω από 4 δισ ευρώ.

«Επειδή η αλματώδης αύξηση των φορολογικών βαρών των μισθωτών  και συνταξιούχων δεν συνδυάζεται με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών, είναι επιτακτική η ανάγκη να τροποποιηθούν τόσο τα όρια των φορολογικών συντελεστών όσο και οι ίδιοι οι συντελεστές. Ασφαλώς είναι επιβεβλημένη η κατ’έτος τιμαριθμική αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών ή/και των μισθών», καταλήγει η μελέτη.

Προτάσεις πολιτικής

Τα αιτήματα της ΕΝΥΠΕΚΚ είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

– Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) των εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις.

– Αναπροσαρμογή προς τα κάτω των φορολογικών συντελεστών.

– Δημιουργία ενδιάμεσων φορολογικών συντελεστές μεταξύ των 9% και 22% και μεταξύ των 22% και 28%, ώστε να ενισχυθεί το εισόδημα της συντριπτικής πλειοψηφίας μισθωτών και συνταξιούχων.

-Να οριστεί ως αφορολόγητο εισόδημα το εκάστοτε ύψος τού κατώτατου μισθού, χωρίς εξαιρέσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ανακύκλωση
Υπεράκτια αιολικά: Στον «πάγο» το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξή τους

Υπεράκτια αιολικά: Στον «πάγο» το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξή τους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σε εμπορική λειτουργία τις επόμενες ώρες

Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σε εμπορική λειτουργία τις επόμενες ώρες

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Από την τσέπη του τουρίστα στην οικονομία
Οικονομία 25.08.25

Από την τσέπη του τουρίστα στην οικονομία

Πώς οι αφίξεις και οι εισπράξεις μετατρέπονται σε στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ

Λεωνίδας Στεργίου
Λεωνίδας Στεργίου
Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
«Σύγχυση κι αστάθεια» 25.08.25

Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

«Όταν μια κεντρική τράπεζα παύει να είναι ανεξάρτητη ή όταν απειλείται η ανεξαρτησία της, καθίσταται δυσλειτουργική. Αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί
Ζητούν διευκρινίσεις 24.08.25

Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί

Στις 29 Αυγούστου καταργείται η απαλλαγή de minimis για δέματα αξίας κάτω των 800 δολαρίων. Οι ταχυδρομικές εταιρείες δεν μπορούν να εγγυηθούν πως ό,τι φύγει τώρα δεν θα επιβαρυνθεί με χρεώσεις.

Σύνταξη
Ο υπερτουρισμός μπορεί να «κάψει» την Ελλάδα – Υποδομές στα όρια, περιβαλλοντική φθορά και ρωγμές στη γοητεία προορισμών
Βιωσιμότητα 24.08.25

Ο υπερτουρισμός μπορεί να «κάψει» την Ελλάδα – Υποδομές στα όρια, περιβαλλοντική φθορά και ρωγμές στη γοητεία προορισμών

Φέρνοντας ως παράδειγμα τον μύθο του Ίκαρου, ο Independent προειδοποιεί ότι ο υπερτουρισμός μπορεί να κάψει την Ελλάδα εκτός αν λάβει μέτρα υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα
Πληθωρισμός 24.08.25

Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα

H κυβέρνηση, στριμωγμένη από τα σκάνδαλα και την οργή για τις πυρκαγιές, προαναγγέλλει ελαφρύνσεις εν όψει της ΔΕΘ. Θα φανούν όμως ικανές να αντισταθμίσουν την ακρίβεια που καλπάζει;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Νέες λεπτομέρειες 24.08.25

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Παρά την παροχή κάποιων απαραίτητων διευκρινίσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορες μικρότερες, αλλά κρίσιμες, πτυχές που απουσιάζουν από το τρέχον πλαίσιο δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς
Πιέσεις και επιπτώσεις 24.08.25

Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς

Οι πιέσεις προς τις Βρυξέλλες από κλάδους όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν τεράστιες, με στόχο να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο

Γιώργος Κανελλόπουλος
Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας
Διεθνής Οικονομία 24.08.25

Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας

Οι χώρες στην Ευρώπη κατατάχθηκαν με βάση τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, την επιβίωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, το εργατικό δυναμικό και τους δισεκατομμυριούχους ιδρυτές.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη στον ανακριτή ο 40χρονος – Ερευνάται πώς βγήκε από το ψυχιατρείο
Ελλάδα 25.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη στον ανακριτή ο 40χρονος – Ερευνάται πώς βγήκε από το ψυχιατρείο

Αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί, αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο - Διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας

Σύνταξη
ΗΠΑ: ‘Οπλα κουβαλούν οι άνδρες της εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, θα αναπτυχθούν και στο Σικάγο – Σφοδρές αντιδράσεις
Δυσμενής εξέλιξη 25.08.25

'Οπλα κουβαλούν πλέον οι εθνοφρουροί στην Ουάσινγκτον, θα αναπτυχθούν και στο Σικάγο - Σφοδρές αντιδράσεις

Ο Τραμπ φέρεται να σχεδιάζει να αναπτύξει δύναμη της Εθνοφρουράς και στο Σικάγο, δικαιώνοντας τους επικριτές του που θεωρούν ότι θέλει να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης

Σύνταξη
Από την τσέπη του τουρίστα στην οικονομία
Οικονομία 25.08.25

Από την τσέπη του τουρίστα στην οικονομία

Πώς οι αφίξεις και οι εισπράξεις μετατρέπονται σε στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ

Λεωνίδας Στεργίου
Λεωνίδας Στεργίου
Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ: Βίοι παράλληλοι – Χωρίς «σκιάχτρο» το Μαξίμου, ψάχνει αφήγημα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 25.08.25

Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ: Βίοι παράλληλοι – Χωρίς «σκιάχτρο» το Μαξίμου, ψάχνει αφήγημα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό

Ξεπερνά την πρώτη αμηχανία η Κουμουνδούρου για το «κόμμα Τσίπρα», ο Φάμελλος αξιοποιεί το κεφάλαιο του πρώην, ο Χαρίτσης ξορκίζει την παρελθοντολογία, τελειώνει για τη ΝΔ το αφήγημα του «σκιάχτρου».

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη
Αποπνικτική ζέστη 25.08.25

Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη

Καύσωνας πλήττει τον βορειοδυτικό Ειρηνικό. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες στις δυτικές ΗΠΑ, ακραίο κίνδυνο για Καλιφόρνια και Αριζόνα δίνουν οι μετεωρολόγοι.

Σύνταξη
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Το Κίεβο, ένα ιστορικό δίλημμα στο Βερολίνο και οι Γερμανοί στρατιώτες
Κρίσιμη καμπή 25.08.25

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Το Κίεβο, ένα ιστορικό δίλημμα στο Βερολίνο και οι Γερμανοί στρατιώτες

Σάλος στο Βερολίνο από τους υπαινιγμούς του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για πιθανή συμμετοχή του στρατού της Γερμανίας στο πλαίσιο μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σύγκρουση Τραμπ – αντιπολίτευσης για την ανάπτυξη του στρατού σε πόλεις που κυβερνούν οι δημοκρατικοί
Ανάπτυξη στρατού 25.08.25

Δημοκρατικοί εναντίον Τραμπ: «Δικτάτορας, κατασκευάζει κρίση»

«Δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να μας επιβάλλει τη θέλησή του», λένε δημοκρατικοί στις ΗΠΑ για τον Τραμπ, που «κατασκευάζει κρίση για να εκτρέπει την προσοχή, καθώς είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής».

Σύνταξη
Το Περού πλήττεται από ισχυρό αντικυκλώνα με σφοδρούς ανέμους – Ενας νεκρός, μεγάλα κύματα κλείνουν λιμάνια
Κλείνουν λιμάνια 25.08.25

Φονικός αντικυκλώνας χτυπά το Περού με σφοδρούς ανέμους και μεγάλα κύματα

Μέλος του Πολεμικού Ναυτικού έχασε τη ζωή του εξαιτίας του ισχυρού αντικυκλώνα που πλήττει το Περού με σφοδρούς ανέμους και μεγάλα κύματα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν τα περισσότερα λιμάνια.

Σύνταξη
Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
«Σύγχυση κι αστάθεια» 25.08.25

Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

«Όταν μια κεντρική τράπεζα παύει να είναι ανεξάρτητη ή όταν απειλείται η ανεξαρτησία της, καθίσταται δυσλειτουργική. Αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Απόρρητο