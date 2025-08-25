Ενώ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε – ονομαστικά όχι πραγματικά – κατά 28% το διάστημα 2020-24, ο μέσος φόρος εισοδήματος αυξήθηκε κατά 118%, τέσσερις φορές παραπάνω.

Τα παραπάνω επισημαίνει έρευνα που παρουσιάζει η Ένωση Υπεράσπισης της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ).

Η κυβέρνηση, πιεσμένη από τις εξελίξεις, ετοιμάζεται να ανακοινώσει στη ΔΕΘ μέτρα ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών, με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά. Αρνείται ωστόσο να προχωρήσει σε τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρο που θα εξισορροπούσε εν μέρει τη διάβρωση των εισοδημάτων από τον πληθωρισμό. Αντ’αυτού προτάσσει μια «ενδιάμεση» φορολογική κλίμακα – μεταξύ των 10.000 και των 20.000 ευρώ και πιθανή αυξηση του αφορολόγητου ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση για την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας έχει ανοίξει μετ’ επιτάσεως, μετά και από τις πρόσφατες σχετικές εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδας και της Eurobank.

Fiscal Drag – Φορολογική διάβρωση

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΤτΕ, το φαινόμενο της «φορολογικής διάβρωσης» (fiscal drag) αναφέρεται «στην αύξηση των φορολογικών εσόδων που προκύπτει όταν η φορολογητέα βάση (π.χ. εισόδημα) αυξάνεται σε ονομαστικούς όρους, αλλά οι παράμετροι της φορολογικής νομοθεσίας (π.χ. φορολογικά κλιμάκια, εκπτώσεις/απαλλαγές) δεν αναπροσαρμόζονται αναλόγως».

Η φορολογική διάβρωση είναι πιο έντονη σε περιόδους πληθωρισμού, καθώς οι φορολογούμενοι ανεβαίνουν σε υψηλότερα κλιμάκια, χωρίς όμως να έχει αυξηθεί η αγοραστική τους δύναμη. Τα ταμεία του κράτους επωφελούνται, αλλά το φορολογικό σύστημα γίνεται πιο άδικο, αφού επιβαρύνονται δυσανάλογα τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα.

Αντίστοιχη έρευνα της Eurobank,, αναφέρεται στο φαινόμενο της «ολίσθησης κλιμακίου». Όταν δηλαδή αυξάνεται αυτόματα η φορολογική επιβάρυνση των νοικοκυριών ιδίως σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού, στον βαθμό που δεν τιμαριθμοποιείται η φορολογική κλίμακα. Η επιβάρυνση αυτή πλήττει πρωτίστως μισθωτούς και συνταξιούχους, που είναι και οι κύριοι «φοροδότες».

Ρεκόρ φορο-εσόδων, μείωση καθαρών μισθών

Στην έρευνα που υπογράφει ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος, γίνεται ειδική αναφορά στο ρεκόρ φοροεσόδων, σε συνδυασμό με τη φορολογική διάβρωση των μισθών.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για το 2025, τα έσοδα του κράτους από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθουν στο ποσό ρεκόρ των 15 δισ ευρώ. Το 2023 ανήλθαν σε 14,17 δισ ευρώ, αυξημένοι κατά 11,5% σε σχέση με το 2023, κατά το οποίο το εισπραχθέν ποσό από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων ήταν 12,7 δισ ευρώ .

Την τριετία 2022-24, το ελληνικό Δημόσιο εισέπραξε 17,7 δισ ευρώ υπερ-έσοδα από φόρους – με το συνολικό ποσό να αγγίζει τα 187,4 δισ ευρώ, εκ των οποίων το 54,4% είναι έμμεσοι φόροι.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, που παρέλαβε τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων το 2019 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τους διατήρησε με συνέπεια, με ανεπαίσθητες μόνο διορθώσεις. Αποτέλεσμα αυτής της φορολογικής πολιτικής είναι η μείωση των καθαρών μισθών κατά τη μισθολογική πενταετία 2020-2024, παρά την αύξηση στον κατώτατο μισθό και σε περιορισμένους κλάδους τής ιδιωτικής οικονομίας», επισημαίνει η έρευνα της ΕΝΥΠΕΚΚ.

Αυξήθηκε 118% ο φόρος εισοδήματος

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας (Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»), ενώ ο μέσος μισθός τη μισθολογική πενταετία 2020-2024 αυξήθηκε κατά 28%, ο φόρος εισοδήματος, την ίδια περίοδο, αυξήθηκε κατά 118%.

Ενώ το ετήσιο εισόδημα για πέντε μισθολογικά έτη αυξήθηκε συνολικά κατά 4.086 ευρώ (αύξηση 28%), ο αναλογούν φόρος, αυξήθηκε κατά 858 ευρώ (αύξηση 118%).

Οι εκτιμήσεις για το 2027 δείχνουν αύξηση ετησίου εισοδήματος από μισθούς, για την περίοδο 2024-2027, κατά επιπλέον 12% (2.210 ευρώ) και αύξηση του φόρου εισοδήματος μισθωτών κατά επιπλέον 29% (459 ευρώ).

«Αν διατηρηθούν οι ίδιοι φορολογικοί συντελεστές σε μισθούς και συντάξεις, κατά την οκταετία 2020-2027, το ετήσιο εισόδημα θα αυξηθεί κατά 30%, ενώ ο φόρος εισοδήματος θα αυξηθεί, για την ίδια περίοδο, κατά 147%», δηλώνει ο κ. Μητρόπουλος.

Τα βάρη των συνταξιούχων

Για τους συνταξιούχους η κατάσταση είναι χειρότερη, υπογραμμίζει η ΕΝΥΠΕΚΚ, αφού συνεχίζουν

να υπάρχουν και ιδιότυποι φόροι επί των συντάξεων, όπως η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), η εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ καθώς και η «Προσωπική Διαφορά» που κοστίζουν ετησίως στους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους πάνω από 4 δισ ευρώ.

«Επειδή η αλματώδης αύξηση των φορολογικών βαρών των μισθωτών και συνταξιούχων δεν συνδυάζεται με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών, είναι επιτακτική η ανάγκη να τροποποιηθούν τόσο τα όρια των φορολογικών συντελεστών όσο και οι ίδιοι οι συντελεστές. Ασφαλώς είναι επιβεβλημένη η κατ’έτος τιμαριθμική αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών ή/και των μισθών», καταλήγει η μελέτη.

Προτάσεις πολιτικής

Τα αιτήματα της ΕΝΥΠΕΚΚ είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

– Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) των εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις.

– Αναπροσαρμογή προς τα κάτω των φορολογικών συντελεστών.

– Δημιουργία ενδιάμεσων φορολογικών συντελεστές μεταξύ των 9% και 22% και μεταξύ των 22% και 28%, ώστε να ενισχυθεί το εισόδημα της συντριπτικής πλειοψηφίας μισθωτών και συνταξιούχων.

-Να οριστεί ως αφορολόγητο εισόδημα το εκάστοτε ύψος τού κατώτατου μισθού, χωρίς εξαιρέσεις.