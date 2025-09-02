newspaper
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
02.09.2025 | 14:31
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Πειραιά – Συναγερμός στην Πυροσβεστική
02.09.2025 | 12:56
Συνελήφθη 14χρονος για εμπρησμό κοντά στον προαστιακό στην Πάτρα– Αναζητούνται άλλοι 2
Τι θα γινόταν αν ξαφνικά οι ΗΠΑ σταματούσαν να υποστηρίζουν το Ισραήλ;
Κόσμος 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:03

Τι επιπτώσεις θα είχε η παύση της υποστήριξης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, στον πόλεμο στη Γάζα;

Βασιλική Δρίβα
Το Ισραήλ συνεχίζει τις αναίσχυντες πράξεις του στη Γάζα, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να «απολαμβάνει» την υποστήριξη των ΗΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Ενώ η κυβέρνηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μπορεί να εξέφρασε περιστασιακά την ανησυχία της για τις κρίσεις που προκαλούσε στη Γάζα το Ισραήλ, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής παρόμοιους ενδοιασμούς, φτάνοντας μάλιστα τον Φεβρουάριο στο σημείο να προτείνει την εθνοκάθαρση όλου του πληθυσμού της Γάζας.

Η υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Η υποστήριξη των ΗΠΑ ήταν ζωτικής σημασίας για τον πολεμικό μηχανισμό του Ισραήλ, παρέχοντας του όπλα που συνέβαλαν στο να σκοτωθούν περισσότεροι από 63.000 άνθρωποι στη Γάζα. Διπλωματικά, χρησιμοποιεί το δικαίωμα βέτο του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να μπλοκάρει τα αιτήματα για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, παρά τον αυξανόμενο αριθμό των θυμάτων.

Υποστήριξε επίσης το Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο, το οποίο κατηγορείται για γενοκτονία, και επέβαλε κυρώσεις σε μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ με την κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου.

Τι θα συνέβαινε αν οι ΗΠΑ σταματούσαν αύριο κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ;

Η πιθανή συνενοχή των ΗΠΑ σε αυτό που πολλά κράτη και οργανισμοί αναγνωρίζουν ως γενοκτονία έχει καταγγελθεί από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες καλούν τις ΗΠΑ να σταματήσουν την υποστήριξή τους προς το Ισραήλ.

Αλλά τι θα γινόταν αν συνέβαινε αυτό; Τι θα συνέβαινε αν οι ΗΠΑ σταματούσαν αύριο κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ;

Το Al Jazeera συνομίλησε με τέσσερις ειδικούς σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις: τον Χάμζε Αττάρ, αναλυτή σε θέματα άμυνας, τον Όρι Γκόλντμπεργκ, ισραηλινό πολιτικό επιστήμονα, τον ΧΑ Χέλγερ, ανώτερο ερευνητή στο Royal United Service Institute και στο Center for American Progress, και τον Ντάνιελ Λέβι, πρώην σύμβουλο της ισραηλινής κυβέρνησης.

Οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο

«Έχω την αίσθηση ότι πολλά από τα δυτικά κράτη που αρχικά υποστήριζαν το Ισραήλ αισθάνονται τώρα ιδιαίτερα αβοήθητα και στην πραγματικότητα επιθυμούν την πτώση του Ισραήλ. Για πολλά κράτη, ακόμη και για τη Γερμανία, ο μεταπολεμικός δεσμός που τα συνέδεε με το Ισραήλ έχει φθαρεί τόσο πολύ που πιθανότατα δεν θα αντέξει χωρίς τις ΗΠΑ», ανέφερε ο Όρι Γκόλντμπεργκ.

Εκτοπισμένι Παλαιστίνιοι βρίσκουν καταφύγιο σε ένα καταυλισμό με σκηνές στη Γάζα. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

«Η εκτίμησή μου είναι ότι [αν η υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ τερματιζόταν αύριο] θα κινηθούν όλοι αμέσως εναντίον του Ισραήλ, αν και κανείς δεν θα ήθελε πραγματικά να είναι ο πρώτος».

Τόνισε ότι, «δεν ξέρω τι μορφή θα έπαιρνε αυτό, αν θα ήταν κυρώσεις ή ακόμα και η εφαρμογή του Κεφαλαίου 7 [του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που επιτρέπει την άμεση παρέμβαση], αλλά θα ήταν άμεσο».

Τι θα συνέβαινε σε περιφερειακό επίπεδο

«Νομίζω ότι αν ξαφνικά αφαιρούσατε τις ΗΠΑ από την εξίσωση, θα αφαιρούσατε το μεγαλύτερο εμπόδιο που υπήρχε μέχρι τώρα για την επίτευξη κάποιας συμφωνίας. Η επιτακτική ανάγκη του Ισραήλ να ενταχθεί πραγματικά στην περιοχή θα είναι πάντα δεύτερης ή τρίτης προτεραιότητας, επειδή η αμερικανική υποστήριξη εγγυάται τη δυνατότητα του να ενεργεί ατιμώρητα, όπως έχουμε δει σε σχέση με τους Παλαιστινίους, τους Λιβανέζους, τους Σύρους και ούτω καθεξής» υποστήριξε ο ΧΑ Χέλγερ.

«Η ιδέα ότι το Ισραήλ απέχει ένα βήμα από το να δεχτεί επίθεση απλά δεν ισχύει και, όπως θα υποστήριζαν πολλοί, δεν ισχύει εδώ και δεκαετίες», συμπλήρωσε.

Καπνός μετά από έκρηξη στη Λωρίδα της Γάζας. REUTERS/Amir Cohen

«Ο συριακός στρατός δεν απέχει επί του παρόντος από την αντεπίθεση εναντίον του Ισραήλ λόγω των ΗΠΑ. Απέχει από την επίθεση επειδή δεν ενδιαφέρεται για περισσότερους πολέμους, γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει μαζική αντίσταση. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους».

Οι οικονομικές συνέπειες

Σύμφωνα με το Al Jazeera, για τον Όρι Γκόλντμπεργκ, «το Ισραήλ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ από οικονομική άποψη, αλλά δεν θα καταρρεύσει εντελώς. Το Ισραήλ εξαρτάται όλο και περισσότερο από τον τομέα των όπλων υψηλής τεχνολογίας, τον οποίο υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό οι ΗΠΑ, τόσο σε ό,τι αφορά τη βοήθεια όσο και τις σχεδόν απεριόριστες ευκαιρίες έρευνας και ανάπτυξης».

«Πιστεύω ότι η ξαφνική απώλεια της στήριξης των ΗΠΑ θα δυσχέραινε την κατάσταση».

Κάτοικοι θρηνούν τα θύματα της επίθεσης σε νοσοκομείο. REUTERS/Mahmoud Issa

«Ωστόσο, το Ισραήλ εξαρτάται επίσης οικονομικά από την παρουσία των ΗΠΑ στο πλευρό του».

«Πιστεύω ότι η ξαφνική απώλεια της στήριξης των ΗΠΑ θα δυσχέραινε την κατάσταση, αλλά δεν θα ήταν άμεση, μέχρι να δούμε μαζικές απολύσεις στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και το στρατό να αρχίζει να κλονίζεται», δήλωσε.

Πώς θα επηρεαζόταν η ισραηλινή πολιτική;

«Όχι τόσο πολύ όσο νομίζετε. Η κοινότητα των εποίκων του Ισραήλ είναι ήδη σε πλεονεκτική θέση. Θα συνεχίσουν με αυτό που θεωρούν ως αποστολή που τους έχει ανατεθεί από τον Θεό, ό,τι και αν συμβεί. Ο Νετανιάχου πιθανότατα θα συνέχιζε επίσης. Δεν είναι μάγος. Πολλά από αυτά που λέει και κάνει απλώς αντικατοπτρίζουν αυτό που πιστεύει ούτως ή άλλως το μεγαλύτερο μέρος της ισραηλινής κοινωνίας», υποστήριξε ο Όρι Γκόλντμπεργκ.

Κατά την άποψή του, «σίγουρα, θα το διατυπώσει διαφορετικά. Θα μπορούσε να πει ότι ο λόγος που επιτεθήκαμε στη Γάζα ήταν για να μην εξαρτηθούμε ποτέ ξανά από άλλο κράτος, αλλά νομίζω ότι πιθανότατα θα επιβιώσει».

«Οι ΗΠΑ παρέχουν επίσης απόλυτη ατιμωρησία στο Ισραήλ».

Επί του θέματος ο Ντάνιελ Λέβι θεωρεί ότι, «η Αμερική έχει πραγματικά υπάρξει ένα δώρο που συνεχίζει να παρέχει [βοήθεια], ειδικά στην ισραηλινή δεξιά. Αν ένας Δημοκρατικός είναι στην εξουσία, μπορούν να πουν: «Κοιτάξτε πόσο καλά τους διαχειριζόμαστε». Και αν κάποιος όπως ο Τραμπ είναι στην εξουσία, μπορούν να πουν: «Κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε κάτι σωστό: οι ΗΠΑ συμφωνούν μαζί μας». Σε κάθε περίπτωση, κερδίζουν νομιμότητα. Χωρίς τις ΗΠΑ, αυτό δεν ισχύει πραγματικά».

«Όσον αφορά την εσωτερική πολιτική και τη μεταχείριση των Παλαιστινίων, οι ΗΠΑ παρέχουν επίσης απόλυτη ατιμωρησία στο Ισραήλ. Για παράδειγμα, οι πολιτικοί του μπορούν να διεξάγουν έναν γενοκτονικό πόλεμο στη Γάζα ή να επευφημούν τους οικισμούς χωρίς εμφανές κόστος. Σε οποιαδήποτε άλλη κοινωνία, αυτό το κόστος θα προέρχονταν από άλλα κράτη ή από τον ηθικό προσανατολισμό της ίδιας της κοινωνίας τους. Εδώ δεν φαίνεται να έχουμε κανένα από τα δύο».

Η μοίρα του ισραηλινού στρατού

Για τον Χάμζε Αττάρ, «αν οι ΗΠΑ εξαφανίζονταν αύριο, το Ισραήλ θα μπορούσε πιθανώς να συνεχίσει τον πόλεμο στη Γάζα για περίπου ένα χρόνο, αλλά οι προτεραιότητές του θα άλλαζαν, καθώς θα γινόταν σημαντικά πιο ευάλωτο. Για παράδειγμα, θα ήταν πολύ συνειδητοποιημένοι ότι κάθε σφαίρα ή βόμβα που χρησιμοποιούσαν στη Γάζα ήταν μία λιγότερη για την άμυνά τους».

«Χωρίς τις ΗΠΑ, θα τερματιζόταν η παρεμπόδιση των εμπορικών δορυφόρων στους οποίους βασίζεται το Ισραήλ για να αποκρύψει το έδαφός του. Αυτό θα επέτρεπε στους αντιπάλους του να βλέπουν αμέσως το έδαφός του. Θα έχανε επίσης τα αμυντικά συστήματα, όπως τα συστήματα Iron Dome και Arrow, τα οποία χρηματοδοτούνται εν μέρει από τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο ευάλωτο σε επιθέσεις».

Η ισοπεδωμένη Γάζα. REUTERS/Amir Cohen

Παράλληλα, «η απώλεια των ΗΠΑ θα σήμαινε επίσης ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αναζητήσει άλλους προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού, πιθανότατα από χώρες του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, επειδή μεγάλο μέρος του εξοπλισμού είναι συμβατό. Ωστόσο, με την Ευρώπη να έχει ήδη έλλειψη όπλων σε σχέση με αυτό που θεωρεί ως απειλή από τη Ρωσία, αυτό δεν θα συμβεί γρήγορα».

«Η Ευρώπη θα χρεώσει επίσης το Ισραήλ για οποιαδήποτε όπλα, κάτι που – στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος στρατιωτικής βοήθειας – δεν κάνει η ΗΠΑ, οπότε ακόμη και αν μια άλλη χώρα αναλάβει δράση, το Ισραήλ δεν θα είναι σε θέση να αγοράσει όπλα σε κλίμακα παρόμοια με αυτή που έχει τώρα», τόνισε ο Αττάρ.

Τι θα συνέβαινε στη Γάζα

«Νομίζω ότι μόλις τα ανώτερα κλιμάκια του στρατού μάθαιναν τι συνέβαινε, θα ζητούσαν τον άμεσο τερματισμό του πολέμου», πιστεύει ο Όρι Γκόλντμπεργκ.

Ο Ντάνιελ Λέβι θεωρεί πως, «η κεντρική τράπεζα και ο στρατός θα συνειδητοποιούσαν σχεδόν αμέσως ότι δεν είχαν τα όπλα ή τα χρήματα για να συνεχίσουν τον πόλεμο. Μετά από αυτό, ανάλογα με το τι θα κάνουν τα άλλα κράτη, τόσο στην περιοχή όσο και στη Δύση, ο πόλεμος θα γινόταν πολιτικά και οικονομικά μη βιώσιμος».

«Ουσιαστικά, χωρίς τις ΗΠΑ, το Ισραήλ θα αντιμετωπιζόταν ως ένας διεθνής παρίας».

«Η εκτίμησή μου είναι ότι θα υιοθετούσαν μια στάση αναμονής στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, κερδίζοντας χρόνο. Η φήμη του Ισραήλ στην διεθνή κοινή γνώμη έχει ήδη φτάσει στο ναδίρ, αλλά η υποστήριξη των ΗΠΑ το έχει προστατεύσει από την πραγματική διεθνή λογοδοσία», ανέφερε ο ΧΑ Χέλγερ στο Al Jazeera.

«Ουσιαστικά, χωρίς τις ΗΠΑ, το Ισραήλ θα αντιμετωπιζόταν ως ένας διεθνής παρίας, όπως ήταν η Νότια Αφρική του απαρτχάιντ. Η ηγεσία του απαρτχάιντ τελικά αποφάσισε ότι έπρεπε να αλλάξει, όχι επειδή ήταν ιδιαίτερα καλοί άνθρωποι, αλλά επειδή έφτασαν σε ένα σημείο όπου δεν είχαν άλλη επιλογή και αποφάσισαν να σώσουν ό,τι μπορούσαν», συμπλήρωσε.

Τράπεζες
Γαλλία: Μπαράζ συναντήσεων του Μπαϊρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης – Έχει ελπίδες;
Απανωτά τετ-α-τετ 02.09.25

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Φρανσουά Μπαϊρού, με τον Γάλλο πρωθυπουργό να επιχειρεί να σώσει την κυβέρνησή του εν όψει της ψήφου εμπιστοσύνης την ερχόμενη Δευτέρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσίων σχέσεων και τον έλεγχο του Κογκρέσο
Παραδοχή 02.09.25

Σε μία σπάνια δημόσια αιχμή κατά του Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι το Τελ Αβίβ είναι αντιμέτωπο με διεθνή απομόνωση που αγγίζει μέχρι και το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Βρετανία: Εντολή στους αλλοδαπούς φοιτητές να μην παραμείνουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους
Από το υπουργείο Εσωτερικών 02.09.25

Περίπου 130.000 αλλοδαποί φοιτητές και οι οικογένειές τους θα λάβουν ένα μήνυμα που θα τους ενημερώνει ότι πρέπει να αποχωρήσουν από τη Βρετανία μόλις λήξει η βίζα τους

Σύνταξη
Ισραήλ: Γιατροί μπλοκάρουν δρόμο στο Τελ ΑΒίβ, ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Δείτε βίντεο 02.09.25

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιους από την αυγή της Τρίτης στη Γάζα - Άλλοι 13 θάνατοι από πείνα στον πολύπαθο παλαιστιακό θύλακα

Σύνταξη
Κίνα: Στην παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης Πούτιν, Κιμ, Πεζεσκιάν – Τι είναι ο «άξονας της αναταραχής»
Ο στόχος του Σι 02.09.25

Μετά τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, η Κίνα υποδέχεται μια σειρά από ηγέτες του κόσμου στο Πεκίνο για την παρέλαση για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ και τους δισεκατομμυριούχους την Ημέρα της Εργασίας
Φωτογραφίες και βίντεο 02.09.25

«Οι εργαζόμενοι πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» ήταν το κεντρικό σύνθημα των κινητοποιήσεων στις ΗΠΑ - Στο στόχαστρο των διαδηλωτών οι υπερπλούσιοι και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις
Doomscrolling 02.09.25

Το συναισθηματικό κόστος που έχουν οι συνεχείς αρνητικές ειδήσεις και η απεριόριστη πρόσβαση στο «doomscrolling» έχουν οδηγήσει σε ρεκόρ αποφυγής ενημέρωσης

Σύνταξη
Ινδονησία: Είκοσι άνθρωποι αγνοούνται μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή – Ο στρατός στους δρόμους
Κόσμος 02.09.25

Μεγάλες κινητοποιήσεις συνταράσσουν την Ινδονησία ενώ στην ημερήσια διάταξη είναι τα βίαια επεισόδια και οι συγκρούσεις με την αστυνομία

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο – 3 τραυματίες στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone
Κόσμος 02.09.25

Στη Ρωσία διατάχθηκε η απομάκρυνση 320 κατοίκων μετά από την επιδρομή ουκρανικών drone - Ένας άνδρας σκοτώθηκε μετά από την ρωσική επίθεση στο Κίεβο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι
InView 02.09.25

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, και το εστιακό βάθος ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα, Φόβοι ότι θα αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των νεκρών στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΚΕΔΕ:«Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς»
Ξεκάθαρο μήνυμα 02.09.25

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΕΔΕ με αφορμή το περιστατικό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σε βάρος του Δημάρχου Αλοννήσου όπου μεταξύ άλλων τονίζει ότι «Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς».

Σύνταξη
Ενοχλήσεις στο γόνατο ο Αντετοκούνμπο – Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του με Βοσνία
Eurobasket 02.09.25

Η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι της Εθνικής με αντίπαλο τη Βοσνία θα κριθεί τελευταία στιγμή λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Εκτός ο Λαρεντζάκης.

Σύνταξη
Financial Times: Η Ελλάδα αναστέλλει τη λειτουργία του 5% των σχολείων της – Μεγάλη μείωση των μαθητών
Αποκαρδιωτικά στοιχεία 02.09.25

Οι Financial Times γράφουν για τα κλεισίματα σχολείων στην Ελλάδα - Ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 111.000 τα τελευταία επτά χρόνια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΕΔΔΑ: Ασφαλιστικά μέτρα για να μην προχωρήσει η απέλαση τεσσάρων προσφύγων
Απόφαση Πλεύρη 02.09.25

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) εξέδωσε για δεύτερη φορά ασφαλιστικά μέτρα κατά της απέλασης τεσσάρων προσφύγων από την Ερυθραία

Σύνταξη
Το καλοκαίρι των 879,5 εκατομμυρίων – Οι 11 ακριβότερες μεταγραφές ανά θέση (pic)
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Από τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ μέχρι την Παρί Σεν Ζερμέν, αυτές είναι οι σπουδαιότερες μεταγραφές του καλοκαιριού του 2025 που διαμόρφωσαν μια εντυπωσιακή 11άδα αξίας 879,5 εκατ. ευρώ!

Σύνταξη
Γαλλία: Μπαράζ συναντήσεων του Μπαϊρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης – Έχει ελπίδες;
Απανωτά τετ-α-τετ 02.09.25

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Φρανσουά Μπαϊρού, με τον Γάλλο πρωθυπουργό να επιχειρεί να σώσει την κυβέρνησή του εν όψει της ψήφου εμπιστοσύνης την ερχόμενη Δευτέρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δαμάζοντας τα κύματα – Τρεις γυναίκες διασχίζουν τον Βόρειο Ατλαντικό με ένα ξύλινο καταμαράν
Ατρόμητες 02.09.25

Το ντοκιμαντέρ Woman & the Wind είναι ένα ριζοσπαστικό ταξίδι στη θάλασσα, την αδελφότητα και την αφήγηση ιστοριών - Τρεις γυναίκες πάνω σε ένα καταμαράν αντιμετωπίζουν τη φύση απολαμβάνοντας την κάλμα της και τιθασεύοντας την αγριάδα της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσίων σχέσεων και τον έλεγχο του Κογκρέσο
Παραδοχή 02.09.25

Σε μία σπάνια δημόσια αιχμή κατά του Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι το Τελ Αβίβ είναι αντιμέτωπο με διεθνή απομόνωση που αγγίζει μέχρι και το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Στη φυλακή οδηγείται ο 36χρονος που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο – Θεωρείται συνεργός του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
Ελλάδα 02.09.25

Ο 36χρονος, που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο, κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης λαθρεμπορίας τσιγάρων και κατά τις αρχές  φέρεται ως το "δεξί χέρι" του αρχιμαφιόζου «Έντικ»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa
Βίντεο 02.09.25

Η επί χρόνια συνεργάτιδα του Κάλβιν Χάρις, η Jessie Reyez, η οποία βρίσκεται πίσω από πολλές μουσικές επιτυχίες, μεταξύ άλλων και το One Kiss της Dua Lipa, ετοιμάζει μια νέα δική της κυκλοφορία με τον γνωστό παραγωγό

Σύνταξη
Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal
Τα Νέα της Αγοράς 02.09.25

Η TUDOR Royal είναι ένα κλασικό μοντέλο του οίκου, με σχεδιασμό κομψό και σπορ ταυτόχρονα. Το απόλυτο ρολόι που αποπνέει διακριτική φινέτσα και εντυπωσιακή πολυτέλεια για να ξεχωρίσεις και να λάμψεις!

Σύνταξη
