Η λίστα του Ολυμπιακού για τη League Phase του Champions League

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε εύκολο έργο πέρυσι. Δεν χρειάστηκε να αφήσει εκτός λίστας κανέναν από τους ποδοσφαιριστές που είχε υπόψη του για τη λίστα του Europa League. Φέτος, όμως, ο Ολυμπιακός αναβάθμισε εντυπωσιακά το ρόστερ του, πήρε περισσότερους ποδοσφαιριστές, με σκοπό να έχει περισσότερες επιλογές ο προπονητής, ο οποίος γνώριζε εξ αρχής ότι ο καταρτισμός της λίστας του φετινού Champions League θα ήταν πιο… περίπλοκη, καθώς έπρεπε να αφήσει αρκετούς ποδοσφαιριστές εκτός.

Και αυτό συνέβη. Με τον Βάσκο τεχνικό να καταλήγει σε τέσσερις… «εύκολες» αποφάσεις, αλλά και μία πολύ δύσκολη.

Η οποία πάρθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Συγκεκριμένα, οι Νίκος Μπότης (σ.σ. τερματοφύλακας, λογίζεται ως «ξένος», καθώς δεν είναι association trained ή club trained) και Ρούμπεν Βέζο (σ.σ. υπάρχουν συζητήσεις για να παραχωρηθεί σε άλλη ομάδα), ήταν «σίγουροι». Το ίδιο και ο Γκουστάβο Μάνσα, ο οποίος μόλις ήρθε στην Ευρώπη και ο προπονητής αποφάσισε ότι από τη στιγμή που έχει τους Ρέτσο, Πιρόλα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλο, μπορεί να πάρει τον χρόνο του για να προσαρμοστεί και να δείξει τι αξίζει, στις εγχώριες υποχρεώσεις.

Αναμενόμενη ήταν και η μη επιλογή του Γιουσούφ Γιαζιτζί για τη λίστα. Ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να έχει δώσει δύο συμμετοχές στον Τούρκο στο πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι μυστικό ότι ο 28χρονος μεσοεπιθετικός δεν ταιριάζει στο προφίλ παιχνιδιού που θέλει να παίξει ο Βάσκος. Και από τη στιγμή που έχει πολλές επιλογές μεσοεπιθετικά, η απόφαση είχε παρθεί εδώ και αρκετές ημέρες. Με την άφιξη των Ταρέμι και Ποντένσε να απλοποιεί τα πράγματα στο μυαλό του προπονητή.

Η τελευταία θέση «παίχτηκε» μεταξύ των Ρεμί Καμπελά, Λορέντσο Σιπιόνι και Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Ο τελευταίος έφυγε νωρίς από την κουβέντα και τελικά ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε ότι προτιμάει να έχει τον Αργεντινό στα απαιτητικά παιχνίδια του Champions League, παρά τον Κορσικανό εξτρέμ. Για τη θέση του οποίου έχει πολλούς ποδοσφαιριστές (Ποντένσε, Ζέλσον, Στρεφέτσα, Ροντινέι, Πνευμονίδης). Ενώ για το «10» ή καλύτερα τη θέση πίσω από το φορ, έχει ξεκαθαρίσει στο μυαλό του ότι έχει ως προτεραιότητες τους Τσικίνιο, Ταρέμι. Με το τελευταίο να επηρεάζει και την απόφαση για τον Γιαζιτζί.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τη συμμετοχή στη League Phase του UEFA Champions League:

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Τζολάκης, Πασχαλάκης

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Κοστίνια, Ροντινέι, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Μπρούνο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος.

ΜΕΣΟΙ: Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Εσε, Ντιόγκο Νασιμέντο, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ζέλσον Μαρτίνς, Στρεφέτσα, Μουζακίτης (λίστα Β Ακαδημία), Λιατσικούρας (λίστα Β Ακαδημία), Πνευμονίδης (λίστα Β Ακαδημία)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Ελ Κααμπί, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ

*Η υπόλοιπη λίστα Β θα δηλωθεί προσεχώς.