Η λίστα του Ολυμπιακού για τη League Phase του Champions League
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αφήσει Καμπελά, Γαιζιτζί και Μάνσα εκτός της λίστας που έστειλε ο Ολυμπιακός στην UEFA για τη League Phase του Champions League. Οι άλλοι δύο που «κόπηκαν» και το… θρίλερ για την απόφαση.
- Πώς η αγορά εργασίας τιμωρεί τις γυναίκες για τα παιδιά τους – Η άνιση μάχη για καριέρα και οικογένεια
- Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου – Βίντεο
- Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου
- Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι – Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ένα άτομο
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε εύκολο έργο πέρυσι. Δεν χρειάστηκε να αφήσει εκτός λίστας κανέναν από τους ποδοσφαιριστές που είχε υπόψη του για τη λίστα του Europa League. Φέτος, όμως, ο Ολυμπιακός αναβάθμισε εντυπωσιακά το ρόστερ του, πήρε περισσότερους ποδοσφαιριστές, με σκοπό να έχει περισσότερες επιλογές ο προπονητής, ο οποίος γνώριζε εξ αρχής ότι ο καταρτισμός της λίστας του φετινού Champions League θα ήταν πιο… περίπλοκη, καθώς έπρεπε να αφήσει αρκετούς ποδοσφαιριστές εκτός.
Και αυτό συνέβη. Με τον Βάσκο τεχνικό να καταλήγει σε τέσσερις… «εύκολες» αποφάσεις, αλλά και μία πολύ δύσκολη.
Η οποία πάρθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Συγκεκριμένα, οι Νίκος Μπότης (σ.σ. τερματοφύλακας, λογίζεται ως «ξένος», καθώς δεν είναι association trained ή club trained) και Ρούμπεν Βέζο (σ.σ. υπάρχουν συζητήσεις για να παραχωρηθεί σε άλλη ομάδα), ήταν «σίγουροι». Το ίδιο και ο Γκουστάβο Μάνσα, ο οποίος μόλις ήρθε στην Ευρώπη και ο προπονητής αποφάσισε ότι από τη στιγμή που έχει τους Ρέτσο, Πιρόλα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλο, μπορεί να πάρει τον χρόνο του για να προσαρμοστεί και να δείξει τι αξίζει, στις εγχώριες υποχρεώσεις.
Αναμενόμενη ήταν και η μη επιλογή του Γιουσούφ Γιαζιτζί για τη λίστα. Ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να έχει δώσει δύο συμμετοχές στον Τούρκο στο πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι μυστικό ότι ο 28χρονος μεσοεπιθετικός δεν ταιριάζει στο προφίλ παιχνιδιού που θέλει να παίξει ο Βάσκος. Και από τη στιγμή που έχει πολλές επιλογές μεσοεπιθετικά, η απόφαση είχε παρθεί εδώ και αρκετές ημέρες. Με την άφιξη των Ταρέμι και Ποντένσε να απλοποιεί τα πράγματα στο μυαλό του προπονητή.
Η τελευταία θέση «παίχτηκε» μεταξύ των Ρεμί Καμπελά, Λορέντσο Σιπιόνι και Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Ο τελευταίος έφυγε νωρίς από την κουβέντα και τελικά ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε ότι προτιμάει να έχει τον Αργεντινό στα απαιτητικά παιχνίδια του Champions League, παρά τον Κορσικανό εξτρέμ. Για τη θέση του οποίου έχει πολλούς ποδοσφαιριστές (Ποντένσε, Ζέλσον, Στρεφέτσα, Ροντινέι, Πνευμονίδης). Ενώ για το «10» ή καλύτερα τη θέση πίσω από το φορ, έχει ξεκαθαρίσει στο μυαλό του ότι έχει ως προτεραιότητες τους Τσικίνιο, Ταρέμι. Με το τελευταίο να επηρεάζει και την απόφαση για τον Γιαζιτζί.
Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τη συμμετοχή στη League Phase του UEFA Champions League:
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Τζολάκης, Πασχαλάκης
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Κοστίνια, Ροντινέι, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Μπρούνο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος.
ΜΕΣΟΙ: Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Εσε, Ντιόγκο Νασιμέντο, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ζέλσον Μαρτίνς, Στρεφέτσα, Μουζακίτης (λίστα Β Ακαδημία), Λιατσικούρας (λίστα Β Ακαδημία), Πνευμονίδης (λίστα Β Ακαδημία)
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Ελ Κααμπί, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ
*Η υπόλοιπη λίστα Β θα δηλωθεί προσεχώς.
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Χρυσάφι το κρέας
- Γιατί η Σνάμπελ (ΕΚΤ) ζητά «πάγωμα» των επιτοκίων
- Προειδοποίηση Ρέι Ντάλιο: Ο Τραμπ μας γυρνάει στον αυταρχισμό του 1930
- Γαλλία – Πολωνία 83-76: Έβαλαν «φωτιά» στον όμιλο οι Γάλλοι!
- Eurobasket 2025: Το πανόραμα της 4ης αγωνιστικής
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 03.09.2025]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις