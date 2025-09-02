Back to School – Σε κάθε αρχή η σωστή καθοδήγηση είναι σημαντική!

Το Λύκειο αποτελεί μια από τις πιο απαιτητικές φάσεις της σχολικής διαδρομής. Οι μαθητές καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες ακαδημαϊκές απαιτήσεις, να επιλέξουν κατεύθυνση σπουδών και να προετοιμαστούν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η σωστή καθοδήγηση και η οργανωμένη μελέτη μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να οδηγήσουν στην επιτυχία.

Με 37 χρόνια εμπειρίας, τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς έχουν αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που συνδυάζει γνώση, στρατηγική και εξατομικευμένη καθοδήγηση. Έτσι, προσφέρουν στους μαθητές τα εφόδια για να ανταποκριθούν με συνέπεια στις απαιτήσεις και να προχωρήσουν με σιγουριά προς τον στόχο των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς εφαρμόζεται το Σύστημα Επιτυχίας Πουκαμισάς, ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικών αλληλεπιδράσεων, με το οποίο οι μαθητές, και στις 3 τάξεις του Λυκείου εξασφαλίζουν:

μάθημα με τους καλύτερους καθηγητές, που εγκρίνονται από το Ακαδημαϊκό Τμήμα, επιμορφώνονται και αξιολογούνται συνεχώς

μάθημα στο τραπέζι με τον καθηγητή δίπλα τους

βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς, που συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων του Ομίλου

πραγματική Προσομοίωση Εξετάσεων

συστηματική παρακολούθηση της εκπαιδευτικής τους πορείας από τον Σύμβουλο Καθηγητή τους

Α΄ Λυκείου: η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται όλα

Η Α΄ Λυκείου λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο Γυμνάσιο και στις αυξημένες απαιτήσεις του Λυκείου. Σε αυτή τη φάση οι μαθητές συχνά χρειάζονται στήριξη για να προσαρμοστούν στη μεγαλύτερη ύλη και στο νέο πλαίσιο μελέτης.

Το φροντιστήριο προσφέρει ένα σταθερό πλαίσιο, βοηθώντας τον μαθητή να προσαρμοστεί ομαλά, να οργανώσει τη μελέτη του και να αποφύγει τα κενά που θα τον επιβαρύνουν στα επόμενα χρόνια. Η Α΄ Λυκείου αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται όλη η τριετής διαδρομή με τελικό στόχο την επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς οι μαθητές:

εμπεδώνουν σωστά τη σχολική ύλη με έμφαση στα μαθήματα του Προσανατολισμού που θα ακολουθήσουν στη Β΄ Λυκείου,

εξοικειώνονται με την εξεταστική διαδικασία και την Τράπεζα Θεμάτων μέσα από Διαγωνίσματα Προσομοίωσης,

προετοιμάζονται μεθοδικά για τις προαγωγικές εξετάσεις.

Β΄ Λυκείου: η χρονιά των προκλήσεων

Η Β΄ Λυκείου χαρακτηρίζεται από αυξημένη δυσκολία και πιο απαιτητικούς ρυθμούς και οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν Προσανατολισμό Σπουδών, ενώ η πίεση για τη Γ΄ Λυκείου αρχίζει να γίνεται αισθητή. Χωρίς κατάλληλη υποστήριξη, η κούραση ή η απογοήτευση μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην πορεία τους.

Αυτή τη χρονιά, το φροντιστήριο λειτουργεί ως σταθερό σημείο αναφοράς και ο μαθητής λαμβάνει υποστήριξη που του εξασφαλίζει:

σταθερό ρυθμό στη μελέτη,

συστηματική εξάσκηση με Διαγωνίσματα Προσομοίωσης,

έγκαιρη εισαγωγή μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου, ώστε οι μαθητές να αποκτούν προβάδισμα ενόψει Πανελλαδικών.

Στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς, οι μαθητές της Β΄ Λυκείου θέτουν τα θεμέλια για την επιτυχία τους και βαδίζουν με σιγουριά προς την τελική ευθεία.

Γ΄ Λυκείου: η τελική ευθεία προς τις Πανελλαδικές

Στη Γ΄ Λυκείου οι Πανελλαδικές Εξετάσεις πλησιάζουν και οι μαθητές βρίσκονται στην κορύφωση της προσπάθειάς τους. Πλησιάζουν στην ολοκλήρωση μιας τριετούς διαδρομής, η οποία απαιτεί μεθοδική διαχείριση και προσοχή πριν την τελική ευθεία.

Το φροντιστήριο λειτουργεί ως καθοδηγητής που στηρίζει τον μαθητή σε κάθε του βήμα. Αυτή τη χρονιά η έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης, η συστηματική επανάληψη και οι πραγματικές Προσομοιώσεις Εξετάσεων, που εξασφαλίζει το Σύστημα Επιτυχίας Πουκαμισάς αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας.

ΕΠΑΛ: μια έξυπνη επιλογή πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο

Ωστόσο, δεν πρέπει να παρακάμπτεται και η επιλογή των ΕΠΑΛ. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν τη φοίτησή τους σε Επαγγελματικό Λύκειο είτε ολοκληρώνοντας την Γ΄ Γυμνασίου είτε μετά την Α΄ Λυκείου. Η φοίτηση στα ΕΠΑΛ, πέρα από την επιλογή της τεχνικής εκπαίδευσης σε κάποιο αντικείμενο, δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ακολουθώντας μία διαδρομή λιγότερο απαιτητική.

Τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς προσφέρουν προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για τους μαθητές των ΕΠΑΛ και τους εξασφαλίζουν:

προετοιμασία στα μαθήματα γενικής παιδείας σε τμήματα αποκλειστικά για μαθητές ΕΠΑΛ

προετοιμασία για όλες τις ειδικότητες από εξειδικευμένους καθηγητές

Διαγωνίσματα Προσομοίωσης

εξατομικευμένη Συμβουλευτική

Με τη σωστή υποστήριξη και προετοιμασία η επιλογή των ΕΠΑΛ ανοίγει νέους δρόμους προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Με οργανωμένη στήριξη, οι μαθητές βαδίζουν με αυτοπεποίθηση προς τον στόχο τους

Η τριετής διαδρομή του Λυκείου, είτε στο Γενικό είτε στο Επαγγελματικό Λύκειο, είναι μια πορεία πολύ σημαντική για το μέλλον του κάθε μαθητή. Με τη συστηματική στήριξη και την πολυετή εμπειρία των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς, οι μαθητές αποκτούν τα εφόδια για να βαδίσουν με σιγουριά, αυτοπεποίθηση και οργάνωση προς την επίτευξη των στόχων τους.