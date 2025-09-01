newspaper
01.09.2025 | 09:06
Φωτιά στο Σκάλωμα Αγρινίου - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα
Ουκρανία: Νεκρό ζευγάρι μετά από ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια – Ουκρανική επίθεση στην Κρασνοντάρ
Κόσμος 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:37

Ουκρανία: Νεκρό ζευγάρι μετά από ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια – Ουκρανική επίθεση στην Κρασνοντάρ

Ο πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζεται - Σπίτια καταστράφηκαν στη Ζαπορίζια, όπου σκοτώθηκε ένα ζευγάρι Ουκρανών στην οικία του

Spotlight

Ένα ζευγάρι σκοτώθηκε σε πλήγμα της Ρωσίας στο σπίτι του στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί η στρατιωτική διοίκηση της περιοχής.

Εκατέρωθεν επιθέσεις από Ρωσία και Ουκρανία

«Οι Ρώσοι επιτέθηκαν στο χωριό Ομελνίκ με κατευθυνόμενες βόμβες. Σπίτια καταστράφηκαν. Σε ένα από αυτά, ένα ζευγάρι σκοτώθηκε», δήλωσε ο αξιωματούχος της στρατιωτικής διοίκησης της Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ, διευκρινίζοντας ότι ο άνδρας ήταν 64 ετών.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ουκρανία αποτελεί καθημερινά στόχο νυχτερινών ρωσικών πληγμάτων. Την περασμένη εβδομάδα τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη 25 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στα ρωσικά πλήγματα.

Επίθεση της Ουκρανίας σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στην Κρασνοντάρ

Παράλληλα η διοίκηση της περιφέρειας Κρασνοντάρ της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε φωτιά που σβήστηκε σύντομα σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στην πόλη Κροπότκιν στην περιφέρεια αυτή.

«Οι πρώτες πληροφορίες δεν αναφέρουν τραυματισμούς», σημείωσε η διοίκηση της περιφέρειας σε μήνυμά της στην εφαρμογή Telegram.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή η πλήρης κλίμακα της επίθεσης και δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητες πηγές.

Ορισμένες περιφέρειες στη νότια και νοτιοδυτική Ρωσία βρίσκονταν σε συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές για ώρες στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν σε επίσημους περιφερειακούς λογαριασμούς στο Telegram.

Σταμάτησαν οι πτήσεις σε ορισμένα αεροδρόμια

Οι πτήσεις σε ορισμένα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Σαράτοφ και του Βόλγκογκραντ, σταμάτησαν για ορισμένες ώρες ώστε να είναι εγγυημένη η ασφάλειά τους, ανακοίνωσε σε ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Telegram η ρωσική αρχή πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia.

Προς το παρόν το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές. Η Ουκρανία δηλώνει ότι τα πλήγματά της στο ρωσικό έδαφος στοχοθετούν υποδομές που είναι κρίσιμες για τη συνολική πολεμική προσπάθεια της Μόσχας. Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοθετούν αμάχους στον πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Business
Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

