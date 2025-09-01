Ράγιο Βαγεκάνο – Μπαρτσελόνα 1-1: Απώλεια για τους «μπλαουγκράνα»

Πρώτη απώλεια βαθμών τη φετινή σεζόν για την Μπαρτσελόνα, η οποία δεν μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση της Ράγιο Βαγεκάνο εκτός έδρας, με αποτέλεσμα να μείνει ισόπαλη 1-1 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της La Liga.

Οι Καταλανοί δεν παρουσιάστηκαν όπως θα έπρεπε, είχαν κάποιες καλές στιγμές για να κλειδώσουν το ματς, αλλά δέχθηκαν αρκετή πίεση από την αντίπαλό τους, η οποία βρήκε τη λύση για να φέρει το ματς στα ίσα και να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας.

Στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν σχετικά ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να έχουν τις καλές στιγμές τους, αλλά καμία να μην μπορεί να βρει στόχο. Εν τέλει αυτό το κατάφερε η Μπαρτσελόνα, η οποία προηγήθηκε χάρη σε εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Λαμίν Γιαμάλ στο 40ο λεπτό για το 1-0, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος, οι Καταλανοί είχαν ξανά την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά η Ράγιο ήταν εκείνη που είχε… μεγαλύτερη ποιότητα στις ευκαιρίες της. Μία από αυτές επέδωσε καρπούς, με τον Φραν Πέρεθ να νικά τον Γκαρσία και να διαμορφώνει το τελικό 1-1.

Ράγιο Βαγιεκάνο (Ινίγο Πέρεθ): Μπατάλια, Ράτσιου, Λεγιούν, Φελίπε (76′ Βαλεντίν), Τσαβαρία, Παλαθόν (90+2′ Πάτσα), Σις, Λόπεθ (57′ Πέρεθ), Άλβαρο Γκαρθία (90+3′ Γκουμπάο), Ντίαθ, Ντε Φρούτος (76′ Καμέγιο)

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Γκαρθία, Κουντέ, Έρικ Γκαρθία, Κρίστενσεν, Μπαλντέ (78′ Μαρτίν), Ντε Γιονγκ, Πέδρι, Γαμάλ, Ραφίνια (62′ Ράσφορντ), Όλμο (63′ Λόπεθ), Τόρες (78′ Λεβαντόφσκι).

Το αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής της La Liga:

Έλτσε – Λεβάντε 2-0 (46′ Μιρ, 51′ Μεντόζα)

Βαλένθια – Χετάφε 3-0 (30′ Ντιακαμπί, 54′ Ντανζούμα, 90+7′ Ντούρο)

Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1 (14 (πεν.) Κάρλος Βιθέντε – 7′ Τζουλιάνο Σιμεόνε)

Οβιέδο – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0 (40′ Ντεντόνκερ)

Χιρόνα – Σεβίλλη 0-2 (30′ Γκονζάλεθ, 55′ Ρομέρο)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα 2-1 (37′ Γκιουλέρ, 38′ Βινίσιους – 18′ Μουρίτσι)

Θέλτα – Βιγιαρεάλ 1-1 (90+4′ Ιγκλέσιας – 53′ Πεπέ)

Μπέτις – Αθλέτικ 1-2 (90+7′ Μπακαμπού – 60′ αυτ. Μπαρτρά, 85′ Παρέδες)

Εσπανιόλ – Οσασούνα 1-0 (52′ Ρομέρο)

Ράγιο Βαγεκάνο – Μπαρτσελόνα 1-1 (67′ Πέρεθ – 40′ πεν. Γιαμάλ)



Η βαθμολογία της La Liga (σε 2 αγωνιστικές)



Η επόμενη αγωνιστική της La Liga (4η):