Οι νέοι δεν τα πάνε καλά με την σκέψη του γάμου

Πώς βλέπουν οι νέοι το γάμο στη σημερινή εποχή; Ποιες είναι οι προτεραιότητες και τα κριτήριά τους; Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Education Economics, δείχνει ότι οι νέοι με πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι σημαντικά λιγότερο πιθανό να παντρευτούν, ιδιαίτερα στα 20 και 30 τους χρόνια.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Iowa ανέλυσαν δεδομένα του αμερικανικού απογραφικού πληθυσμού για περισσότερους από 8 εκατομμύρια ανθρώπους, με σκοπό να κατανοήσουν πώς η εκπαίδευση αλλάζει τον τρόπο που οι νέοι βλέπουν τις σχέσεις και το γάμο.

«Η εκπαίδευση δεν επηρεάζει μόνο το βιογραφικό ενός ατόμου, αλλάζει και τις ευκαιρίες, τα χρονοδιαγράμματα και τις προσδοκίες του. Από την επέκταση των επαγγελματικών επιλογών έως την αύξηση της ανεξαρτησίας, η εκπαίδευση καθορίζει τι ψάχνουμε σε έναν σύντροφο, πότε είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε και αν θέλουμε καν να παντρευτούμε», εξηγεί ο Τζον Β. Γουίντερς, καθηγητής Οικονομικών στο Iowa State.

Σύμφωνα με την έρευνα, κάθε επιπλέον χρόνο που κάποιος παραμένει στο πανεπιστήμιο μειώνεται η πιθανότητα να έχει παντρευτεί μεταξύ 25 και 34 ετών κατά περίπου 4%.

Ωστόσο, η θετική πλευρά είναι ότι όσοι παντρεύονται αργότερα, μετά την έντονη ενασχόληση με την καριέρα, τις μεταπτυχιακές σπουδές και ίσως αρκετά αποτυχημένα ραντεβού, έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να χωρίσουν.

Η τάση δείχνει ότι όσο πιο πολύ καθυστερεί κάποιος να πει «ναι» εξαιτίας της καριέρας και της ανεξαρτησίας, τόσο πιο απαιτητικός γίνεται στην επιλογή του συντρόφου, αν τελικά αποφασίσει να παντρευτεί. Στο παρελθόν, πάνω από το 80% των ανθρώπων ηλικίας 25-34 ετών ήταν παντρεμένοι. Σήμερα, το ποσοστό έχει μειωθεί στο 38% σύμφωνα με τα δεδομένα της απογραφής του 2023.

Η εκπαίδευση αυξάνει τις απαιτήσεις μας στον γάμο

Όσο πιο μορφωμένος είναι κάποιος, τόσο πιο πιθανό είναι να θέλει έναν σύντροφο με παρόμοιο μορφωτικό υπόβαθρο και είναι διατεθειμένος να περιμένει για αυτό.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Social Psychological and Personality Science δείχνει ότι οι γυναίκες δεν έχουν πρόβλημα να περιμένουν τον ιδανικό σύντροφο, γιατί απολαμβάνουν την ελευθερία της μοναξιάς.

Μετά από ανάλυση δεδομένων σχεδόν 6.000 ατόμων, οι ψυχολόγοι Ελέιν Χόαν και Τζοφ ΜακΝτοναλντ από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες είναι πιο ευτυχισμένες, πιο ικανοποιημένες όταν είναι μόνες τους.

Ο λόγος είναι ότι οι γυναίκες έχουν υποστηρικτικές πλατωνικές σχέσεις, που τους παρέχουν κοινωνική στήριξη και δεν νιώθουν την έλλειψη ενός ρομαντικού συντρόφου. Αντίθετα, οι άνδρες έχουν περισσότερα να κερδίσουν από τη σύνδεση με μία σύντροφο.

Σήμερα, με εκπαίδευση και καλή καριέρα, οι γυναίκες είναι οικονομικά ανεξάρτητες και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν: για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, οι γυναίκες που ζουν μόνες τους έχουν περισσότερα ακίνητα από τους άνδρες που ζουν μόνους τους.

Η καριέρα και η ανεξαρτησία επηρεάζουν το πότε, αν και πώς παντρευόμαστε, ενώ οι γυναίκες φαίνεται να αξιοποιούν τη μοναξιά τους για προσωπική και οικονομική αυτονομία.

* Πηγή: Vita