«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού – 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»

Το να παρακολουθείς σήμερα την ταινία του Πιερ Πάολο Παζολίνι «Salò ή 120 Μέρες στα Σόδομα» είναι μια εμπειρία εξίσου ακραία και κατά περιόδους αφόρητη με ό,τι ήταν πριν από 50 χρόνια, όταν έκανε την ταραχώδη πρεμιέρα της. «Οι σκηνές βιασμού, σωματικού σαδισμού, κοπροφαγίας, ταπείνωσης και ακρωτηριασμού, γυρισμένες σε μεγαλοπρεπείς τοποθεσίες και με εξαιρετικά όμορφη τυπική τεχνική, προκαλούν τον ίδιο τρόμο, την ίδια ηθική αποστροφή» γράφει ο Ianko López στην El País και συνεχίζει:

«Αλλά πάνω απ’ όλα, η ταινία είναι πολιτική και αυτό ενδιέφερε περισσότερο τον σκηνοθέτη της. Αυτό που διακηρύσσει το Salò — μια μελέτη της βίας που υποκρύπτει την άσκηση της εξουσίας στις καπιταλιστικές κοινωνίες — δεν έχει χάσει ούτε στο ελάχιστο τη δύναμη και την εγκυρότητά του».

Το προφητικό μήνυμα της ταινίας

«Ίσως αυτό το μήνυμα ήταν το κρυφό κίνητρο πίσω από τις αρχικές επιθέσεις εναντίον της ταινίας από εξτρεμιστικές ομάδες, ενώ στα δικαστήρια ξέσπασε μια οργισμένη προσπάθεια να απαγορευτεί η προβολή της — συμπεριλαμβανομένης μιας ποινής φυλάκισης για τον παραγωγό της — δεν υπήρχε δυνατότητα να επιβληθεί η καταδίκη του Παζολίνι, του σκηνοθέτη, από το δικαστήριο, καθώς είχε δολοφονηθεί λίγο πριν την κυκλοφορία της ταινίας. Ένας θάνατος που εξακολουθεί να θεωρείται, παρεμπιπτόντως, μία από τις πιο γνωστές εγκληματικές υποθέσεις στην πρόσφατη ιστορία της Ιταλίας και που για πολλούς συνδέεται με το προφητικό μήνυμα της ίδιας της ταινίας Salò» παρατηρεί ο Ianko López.

Η ταινία του Παζολίνι προχώρησε μακριά

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, αρκετές ταινίες άνισης ποιότητας έσπρωξαν τα όρια του τι μπορούσε να προβληθεί στην οθόνη και επαναπροσδιόρισαν την ίδια την έννοια του σκανδάλου, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη γενική κακοδιαθεσία της εποχής.

Το «Τελευταίο Τανγκό στο Παρίσι» (1972) του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι και «Η Μητέρα και η Πόρνη» (1973) του Ζαν Εστάς το έκαναν αυτό από μια αίσθηση απογοήτευσης και υπαρξιακής κρίσης μετά το 1968.

Η ταινία «Εμμανουέλα» (1974) του Ζυστ Ζαεκέν αντλούσε έμπνευση από μια αίσθηση αστικής επιπολαιότητας. Η ταινία «Το Μεγάλο Φαγοπότι» (1973) του Μάρκο Φερέρι αντλούσε έμπνευση από μια αίσθηση ζωτικού μηδενισμού. Η ταινία «Ο Χορός των Διεφθαρμένων» (1974) του Μπερτράν Μπλιέ αντλούσε έμπνευση από την επιθυμία να σοκάρει. Και η ταινία «Η Αυτοκρατορία των Αισθήσεων»» του Ναγκίσα Όσιμα, ήταν ένας υπέροχος συνδυασμός ανθρωπολογίας και πνευματικότητας. Αλλά καμία από αυτές δεν προχώρησε τόσο μακριά στις προτάσεις της όσο η ταινία του Παζολίνι.

Tο έργο «Οι 120 ημέρες της Σόδομα» είναι ένα μυθιστόρημα που γράφτηκε το 1785 από τον Μαρκήσιο ντε Σαντ κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του στη Βαστίλη για διάφορους λόγους που σχετίζονταν με τη φιλελεύθερη συμπεριφορά του

Μια αισιόδοξη και αμερόληπτη ωδή στη ζωή

Μέχρι τότε, ο ίδιος ο Ιταλός σκηνοθέτης είχε συμβάλει σε αυτή την τάση με τις τρεις ταινίες που αποτελούσαν την Τριλογία της Ζωής, διασκευές του Δεκαήμερου του Βοκκάκιο, του Ιστορίες του Καντέρμπερυ και του Χίλιες και Μία Νύχτες, οι οποίες γνώρισαν τεράστια επιτυχία στο κοινό και του χάρισαν βραβεία στα φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου και των Καννών.

Σε αυτές, το σεξ και η σωματική απόλαυση απεικονίζονταν μέσα από ένα εορταστικό πρίσμα, ως μέρος μιας αισιόδοξης και αμερόληπτης ωδής στη ζωή.

Αλλά, αμέσως μετά, η διάθεση του Παζολίνι δεν ήταν πλέον σε αυτό το μήκος κύματος. Τον Ιούνιο του 1975, δημοσίευσε μια στήλη στην εφημερίδα Il Corriere della Sera με τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο «Αποκήρυξη της Τριλογίας της Ζωής», στην οποία θρηνούσε για τα κάποτε αθώα σώματα που είχαν παραβιαστεί από τη δύναμη της καταναλωτικής κοινωνίας και έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι μισούσε το σεξ και τα γεννητικά όργανα.

«Σήμερα, η εκφυλισμός των σωμάτων και των φύλων έχει αποκτήσει αναδρομική σημασία», πρόσθεσε για να δικαιολογήσει την αποκήρυξή του.

Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ και οι σουρεαλιστές

Αμέσως μετά, ξεκίνησε τα γυρίσματα μιας νέας λογοτεχνικής διασκευής ενός κλασικού κειμένου με σεξουαλικό περιεχόμενο. Αυτή τη φορά, ήταν το έργο «Οι 120 ημέρες της Σόδομα», ένα μυθιστόρημα που γράφτηκε το 1785 από τον Μαρκήσιο ντε Σαντ κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του στη Βαστίλη για διάφορους λόγους που σχετίζονταν με τη φιλελεύθερη συμπεριφορά του.

Αυτό το ημιτελές έργο, στο οποίο τέσσερις ισχυροί άνδρες εξαπέλυαν τις απολαύσεις τους, με αυξανόμενη βία, σε μια ομάδα νέων ανθρώπων, αντιπροσώπευε το άκρο του λογοτεχνικού και ιδεολογικού προγράμματος του Μαρκήσιου ντε Σαντ, ο οποίος αντέδρασε στην ορθολογικότητα του Διαφωτισμού με μια μορφή σκληρής σάτιρας.

Ως εκ τούτου, είχε εκτιμηθεί ιδιαίτερα — όπως και το υπόλοιπο έργο του συγγραφέα — από τους σουρεαλιστές, από τον Ζορζ Μπατάιγ έως τον Λουίς Μπουνουέλ.

O Ίταλο Καλβίνο, σε ένα κείμενο με τίτλο «Ο Σαντ είναι μέσα μας» που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Il Corriere della Sera, την επέκρινε σκληρά, κυρίως για την απόφαση να τοποθετηθεί σε φασιστικό περιβάλλον

Ένας ιερέας, ένας δικαστής, ένας τραπεζίτης και ένας δούκας

Ο Παζολίνι όμως είχε διαφορετικές προθέσεις. Κατ’ αρχάς, μετέφερε τη δράση από τον 18ο αιώνα του πρωτότυπου έργου στην περίοδο της Δημοκρατίας του Salò, το κύκνειο άσμα της κυβέρνησης του Μουσολίνι στην Ιταλία πριν από την πτώση της κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κάτι που ήδη υπονοούσε μια δήλωση πολιτικής πρόθεσης.

Οι τέσσερις πρωταγωνιστές έγιναν οι ηγέτες του φασιστικού καθεστώτος: ένας ιερέας, ένας δικαστής, ένας τραπεζίτης και ένας δούκας — που αντιπροσώπευαν αντίστοιχα τη θρησκευτική, δικαστική, οικονομική και κοινωνική εξουσία — οι οποίοι απήγαγαν μια ομάδα εφήβων και, με τη συνδρομή τεσσάρων έμπειρων πορνών, τους βίασαν και τους υπέβαλαν σε κάθε είδους κακοποίηση μέχρι που τους έσφαξαν σε μια αφόρητη σκηνή αίματος και καταστροφής, η οποία προηγήθηκε ενός παράξενα θεραπευτικού φινάλε, όπου δύο στρατιώτες του Εθνικού Δημοκρατικού Στρατού χόρευαν αγκαλιασμένοι, ενώ μιλούσαν για την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους στις κοπέλες τους.

Αισθήματα ενοχής

Αρχικά, η ταινία επρόκειτο να σκηνοθετηθεί από έναν άλλο Ιταλό σκηνοθέτη, τον Βιτόριο ντε Σίστι, με σενάριο του συναδέλφου του σκηνοθέτη Πούπι Αβάτι, ο οποίος, όπως θα διηγηθεί δεκαετίες αργότερα, ενέπλεξε τον Παζολίνι και τον φίλο και συνεργάτη του Σέρτζιο Τσίτι στο έργο του.

Αυτό το πρώτο σχέδιο τελικά ναυάγησε λόγω δυσκολιών στην παραγωγή, και ο ίδιος ο Παζολίνι το ανέλαβε ξανά με τη βοήθεια του πολύ εύπορου παραγωγού, Αλμπέρτο Γκριμάλντι. Η ιδέα του ήταν να ξεκινήσει μια Τριλογία του Θανάτου που θα ήταν η αντίθεση της Τριλογίας της Ζωής που μόλις είχε εγκαταλείψει, παρά την επιτυχία που του είχε φέρει (ή ίσως ακριβώς λόγω αυτής της επιτυχίας, που του προκάλεσε αισθήματα ενοχής).

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας των ηθοποιών

Η ταινία γυρίστηκε σε φυσικά τοπία και σε κτήματα της βόρειας Ιταλίας που αντιπροσώπευαν την πολυτελή βίλα — διακοσμημένη με κλασικά και αρτ ντεκό έπιπλα και πρωτοποριακά έργα τέχνης — όπου εκτυλισσόταν η ιστορία. Παρά την καλή ατμόσφαιρα που προσπάθησαν να δημιουργήσουν ο Πασολίνι και οι συνεργάτες του, τα γυρίσματα ήταν δύσκολα λόγω της αναπόφευκτης συναισθηματικής αντίδρασης που προκαλούσαν οι σκηνές βίας στους ηθοποιούς και τα άλλα μέλη του συνεργείου.

Για να χαλαρώσουν οι εντάσεις, διοργανώθηκε ένας ποδοσφαιρικός αγώνας εναντίον μιας ομάδας από την ταινία 1900 (Novecento) του Μπερτολούτσι, μια επική ταινία που γυριζόταν επίσης εκείνη την εποχή και η οποία επίσης αντανακλούσε την αθλιότητα του ιταλικού φασισμού στην πλοκή της.

Το γεγονός ότι ο ίδιος ο Παζολίνι συμμετείχε ως παίκτης δεν εμπόδισε την ομάδα του Salò να χάσει τον αγώνα (λέγεται ότι ο Μπερτολούτσι, ο οποίος αρνήθηκε να παίξει, έβαλε κρυφά δύο επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στην ομάδα του, που προσποιήθηκαν ότι ήταν μέλη του κινηματογραφικού συνεργείου).

Η κλοπή των μπομπίνων και η δολοφονία του Παζολίνι

Ωστόσο, η μεγαλύτερη αναποδιά ήρθε όταν αρκετές μπομπίνες της ταινίας κατασχέθηκαν — μαζί με αυτές της ταινίας «Καζανόβα» του Φελίνι και της ταινίας «Il Genio» του Νταμιάνο Νταμιάνι — από μια εγκληματική συμμορία που ζήτησε λύτρα για την επιστροφή τους.

Η πληρωμή δεν πραγματοποιήθηκε και, αντ’ αυτού, το υλικό συμπληρώθηκε με δεύτερες λήψεις και αντίγραφα θετικών. Η παραγωγή της ταινίας ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 1975. Τη νύχτα της 1ης προς τη 2α Νοεμβρίου, με την ταινία να μην έχει ακόμη κυκλοφορήσει, ο Πασολίνι δολοφονήθηκε σε ηλικία 53 ετών από έναν 17χρονο νεαρό, τον Τζουζέπε Πίνο Πελόσι, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως και που έκτοτε έχουν ενισχύσει τις υποψίες για πολιτική δολοφονία.

Σύμφωνα με ορισμένες θεωρίες, ο Πασολίνι έλαβε ένα τηλεφώνημα που τον προέτρεπε να τηρήσει το ραντεβού, με την υπόσχεση ότι τα κλεμμένα ρολά της ταινίας θα του επιστραφούν.

Η βαριά λογοκρισία

Τρεις εβδομάδες αργότερα, στις 22 Νοεμβρίου 1975, η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παρισιού, εν μέσω του αναμενόμενου σκανδάλου, το οποίο επιδεινώθηκε στη συνέχεια.

Στην Ιταλία, αρχικά απορρίφθηκε από την Επιτροπή Λογοκρισίας, η οποία εξακολουθούσε να λειτουργεί, λόγω των «ανώμαλων και αποκρουστικών εικόνων σεξουαλικής διαστροφής που προσβάλλουν την ηθική».

Τελικά έκανε πρεμιέρα στο Μιλάνο στις 10 Ιανουαρίου 1976, με απαγόρευση προβολής για άτομα κάτω των 18 ετών. Αλλά τότε ο Αλμπέρτο Γκριμάλντι, ο παραγωγός της, δικάστηκε για διαφθορά ανηλίκων και αισχρολογία (καταδικάστηκε σε δύο μήνες φυλάκιση, αλλά αργότερα αθωώθηκε) και η ταινία κατασχέθηκε.

Πάνω από ένα χρόνο αργότερα, επανακυκλοφόρησε με αρκετές περικοπές, και στη συνέχεια ένας κινηματογράφος της Ρώμης όπου προβάλλονταν δέχτηκε επίθεση από μια ακροδεξιά ομάδα. Οι νομικές διαδικασίες πολλαπλασιάστηκαν και τελικά, το 1978, το Εφετείο ενέκρινε την ελεύθερη κυκλοφορία της πλήρους έκδοσης της ταινίας, αν και δεν προβλήθηκε ξανά στη χώρα μέχρι το 1985.

Οι κύκλοι των διανοούμενων

Από την αρχή, η ταινία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο υπέρ όσο και κατά στους κύκλους των διανοουμένων. Ο συγγραφέας Αλμπέρτο Μοράβια ήταν ένας από τους κύριους υπερασπιστές της (ο συγγραφέας του La Romanasigned, μαζί με άλλους συγγραφείς, υπέγραψε μια αναφορά για την απαλλαγή της ταινίας, την οποία θεωρούσαν «το τελευταίο σημαντικό έργο ενός από τους κορυφαίους Ιταλούς διανοούμενους αυτού του αιώνα»).

Ωστόσο, ο Ίταλο Καλβίνο, σε ένα κείμενο με τίτλο «Ο Σαντ είναι μέσα μας» που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Il Corriere della Sera, την επέκρινε σκληρά, κυρίως για την απόφαση να τοποθετηθεί σε φασιστικό περιβάλλον. Εν τω μεταξύ, ο φιλόσοφος Ρολάν Μπαρτ θεωρούσε επίσης την εξίσωση μεταξύ σαδισμού και φασισμού «ακατέργαστη», αν και παραδέχτηκε ότι, σε συναισθηματικό επίπεδο, ο Μαρκήσιος ντε Σαντ και οι φασίστες ίσως δεν απέχουν και τόσο πολύ.

Πρόκληση στους ηγέτες της τηλεόρασης

Στην πραγματικότητα, ο Παζολίνι δεν ενδιαφερόταν τόσο να περιοριστεί στην ιστορική περίοδο της Δημοκρατίας του Salò, όσο να υποδείξει τις επιπτώσεις του φασισμού στον ύστερο καπιταλιστικό κόσμο, τις οποίες είχε από καιρό καταγγείλει στα γραπτά του -δε δίσταζε να χαρακτηρίσει ρητά την καταναλωτική κοινωνία ως ένα νέο φασισμό, πιο διακριτικό και αποτελεσματικό από αυτόν που κυριάρχησε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Επέλεξε ως εκπροσώπους του φασισμού το πρόχειρο φαγητό (που εδώ συμβολίζεται από τα περιττώματα που αναγκάζονται να καταπιούν οι απαχθέντες νέοι) και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία επέκρινε ιδιαίτερα σκληρά.

Στο κείμενό του Sfida ai líder della televisione (Πρόκληση στους ηγέτες της τηλεόρασης) του 1973, ονόμασε την τηλεόραση υπεύθυνη για την αποανθρωποποίηση της κοινωνίας, «όχι ως τεχνικό μέσο, αλλά ως όργανο εξουσίας και ως εξουσία καθεαυτή».

Τρόμος και ποίηση

Οι θαυμαστές του Παζολίνι αναρωτιούνται συχνά τι θα έλεγε ο ίδιος για την κατεύθυνση που έχει πάρει η καταναλωτική κοινωνία, την οποία καταδίκαζε τόσο έντονα κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι όλα όσα θα μπορούσε να πει για το θέμα αυτό περιέχονται ήδη στο Salò, ή 120 Μέρες στα Σόδομα, με τον δικό του τρομερό και ποιητικό τρόπο.

Αποκαλύπτει όλη την οργή και την επιθυμία του για πρόκληση. «Δεν είναι μια σκληρή ταινία, γιατί ο Πιερ Πάολο Πασολίνι δεν ήταν σκληρός, αλλά μια μεταφορικά προκλητική ταινία» όπως εξήγησε ο συγγραφέας Αλμπέρτο Μοράβια.

*Με στοιχεία από elpais.com