newspaper
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 09:06
Φωτιά στο Σκάλωμα Αγρινίου - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Στροφή στα μεταχειρισμένα από τους Έλληνες – Αντίδοτο στην αγοραστική δυσπραγία
Οικονομία 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:20

Στροφή στα μεταχειρισμένα από τους Έλληνες – Αντίδοτο στην αγοραστική δυσπραγία

Η ανάπτυξη της αγοράς με μεταχειρισμένα προϊόντα στην Ελλάδα φαίνεται και από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Spotlight

Από viral τάση που ενθάρρυνε τη βιωσιμότητα του πλανήτη και την κυκλικότητα των προϊόντων, τα μεταχειρισμένα είδη (το λεγόμενο και «thrifting») μεταξύ των νεότερων, εξελίχθηκε σε λύση για το μέση καταναλωτή, ο οποίος δεν φοβάται πλέον να επιλέξει ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κινητά και υπολογιστές, αλλά και ρούχα.

Έχοντας στο πλευρό του πλατφόρμες, όπως η Vinted, η TredUp, η Depop αλλά και η λειτουργία Marketplace του Facebook της Meta, ο καταναλωτής πουλάει αλλά κυρίως αγοράζει second hand προϊόντα, που λειτουργούν ως αντίδοτο στη μείωση της αγοραστικής δύναμης, κερδίζοντας ολοένα και μεγαλυτερο μερίδιο, και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, με το μέγεθος του φαινομένου γίνεται αντιληπτό και από την αύξηση των φυσικών καταστημάτων.

μεταχειρισμένα

Στα μεταχειρισμένα και οι Έλληνες

Ήδη από το 2023, η στροφή προς τα μεταχειρισμένα είχε αποτυπωθεί ως ισχυρή τάση, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που πραγματοποίησε η Focus Bari/ YouGov.

Τότε ένας στους δύο Ελληνες εμφανιζόταν να έχει αγοράσει τουλάχιστον ένα είδος από πηγή μεταχειρισμένων ειδών ή αλλιώς από δεύτερο χέρι, και όχι μόνο ρούχα. Μεγάλο ήταν το κοινό που έχει αποκτήσει στην Ελλάδα και η αγορά μεταχειρισμένων συσκευών, κυρίως των smartphones. Ηδη μέσα στο 2023 το 1/3 των Ελλήνων αγόρασε μια μεταχειρισμένη συσκευή, κατά κύριο λόγο κινητό τηλέφωνο, ενώ το 49% των καταναλωτών, εξέταζε θετικά το ενδεχόμενο κάποιας αγοράς.

Κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τη νέα πανευρωπαϊκή έρευνα που παρουσίασε η Solid Havas, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Havas Commerce, με την Ελλάδα να ξεχωρίζει μεταξύ των 13 χωρών για την αυξανόμενη αποδοχή και χρήση μεταχειρισμένων προϊόντων.

Με 1 στους 2 Έλληνες να δηλώνει ότι έχει αγοράσει μεταχειρισμένα ή επιδιορθωμένα προϊόντα μέσα στο τελευταίο 12μηνο, η χώρα καταλαμβάνει την 6η θέση παγκοσμίως, ξεπερνώντας αγορές όπως η Γερμανία και το Βέλγιο.

Η Ελλάδα εμφάνισε την πιο διαδεδομένη κουλτούρα ανταλλαγής και δανεισμού μεταξύ όλων των χωρών της έρευνας: 34% των Ελλήνων έχουν ανταλλάξει προϊόντα με άλλους, έναντι 19% διεθνώς (η υψηλότερη θέση από όλες τις χώρες), ενώ μόνο 26% δεν έχουν καμία εμπλοκή με κυκλικές πρακτικές, κάτω από τον μέσο όρο του 31%.

Στην άλλη πλευρά, η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το α’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι το λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (33,4%) και το λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (30,7%).

Το εισόδημα και οι εκπτώσεις

Με έξι στις δέκα επιχειρήσεις να έχουν καταγράψει πτώση πωλήσεων και μειωμένη δυνατότητα κατανάλωσης, οι καταναλωτές δεν προσέγγισαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ρυθμό που επιθυμούσε ο εμπορικός κόσμος κατά τις τελευταίες θερινές εκπτώσεις.

Σε αυτό έρχεται να προστεθεί ο υψηλός πληθωρισμός που «τρώει» τα αγοραστικά εισοδήματα. Όταν το μεγαλύτερο ποσοστό, άνω του 75%, του εισοδήματος προορίζεται για την κάλυψη βασικών αναγκών, η κατάσταση θα χειροτερεύει κάθε χρόνο, με μειωμένη κατανάλωση στις εκπτωτικές περιόδους.

μεταχειρισμένα

Τα μεταχειρισμένα και οι δασμοί

Όταν ανακοινώθηκαν οι σαρωτικοί δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στελέχη λιανικής πώλησης προέβλεψαν ότι οι εταιρείες μεταχειρισμένων ειδών και μεταχειρισμένων ειδών θα ήταν οι απροσδόκητοι νικητές. Τώρα, αυτή η πρόβλεψη έχει επαληθευτεί, καθώς οι σχετικές πλατφόρμες αναφέρουν ρεκόρ αύξησης χρηστών, αυξημένη αλληλεπίδραση και αυξήσεις πωλήσεων, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν ευκαιρίες σε πιο φτηνά είδη.

«Οι δασμοί αρχίζουν να εισχωρούν στην ψυχολογία του καταναλωτή, είτε συνειδητοποιούν την τιμή είτε απλώς φοβούνται για τις τιμές», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ThredUp, James Reinhart, στο Modern Retail.

Αυτή η νοοτροπία βοήθησε την πλατφόρμα μεταπώλησης να καταγράψει τα καλύτερα δύο τρίμηνα απόκτησης πελατών στην ιστορία της, με τους νέους αγοραστές να αυξάνονται κατά 95% το πρώτο τρίμηνο και σχεδόν 75% το δεύτερο. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση, φτάνοντας στο επίπεδο ρεκόρ των 77,7 εκατομμυρίων δολαρίων στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους πλησίασε το 80%. Η εταιρεία αναβάθμισε επίσης τις προβλέψεις της για τα έσοδα για ολόκληρο το έτος και προσάρμοσε το περιθώριο EBITDA.

Η πλατφόρμα μεταπώλησης ειδών μόδας στο διαδίκτυο, Depop, αντιμετωπίζει παρόμοια άνοδο. Η πλατφόρμα, ιδιοκτησίας της Etsy, κατέγραψε αύξηση 35% στις παγκόσμιες πωλήσεις ακαθάριστων εμπορευμάτων το δεύτερο τρίμηνο, με τις πωλήσεις στις ΗΠΑ να αυξάνονται κατά 54% σε ετήσια βάση, εξήγησε στο Modern Retail ο Steve Dool, ανώτερος διευθυντής στρατηγικής μάρκας και δημιουργικού της Depop. Στην έκθεση κερδών της, η Etsy ανέφερε ότι οι ακαθάριστες πωλήσεις εμπορευμάτων της Depop ήταν «οι υψηλότερες από την εξαγορά της επιχείρησης το 2021». Σύμφωνα με τον Dool, οι δασμοί έχουν διευρύνει και το κοινό της πλατφόρμας. Κάποτε καθοδηγούμενη σχεδόν αποκλειστικά από τη Gen Z, η Depop βλέπει τώρα τους μεγαλύτερους σε ηλικία αγοραστές να πειραματίζονται με τη μεταπώληση καθώς το διαθέσιμο εισόδημα μειώνεται.

Η άνθηση των αγορών μεταχειρισμένων ειδών έφτασε σε μια κρίσιμη στιγμή για τον κλάδο της μεταπώλησης, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό δυσκολεύεται με την κερδοφορία. Η διαδικτυακή μεταπώληση δεν είναι πλέον μια περιθωριακή βιομηχανία, αλλά παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά της – μια εκτίμηση προβλέπει ότι η αγορά μεταχειρισμένων ενδυμάτων στις ΗΠΑ θα αυξηθεί στα 74 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2029 – η κερδοφορία παραμένει μια δύσκολη περίοδος ακόμη και μεταξύ των μεγαλύτερων παικτών της.

Την ίδια στιγμή, οι υψηλότεροι δασμοί στα εισαγόμενα είδη πολυτελείας στρέφουν τους καταναλωτές προς τα μεταχειρισμένα.

Στην πλατφόρμα πολυτελείας RealReal, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 14% το τελευταίο τρίμηνο στα 165 εκατομμύρια δολάρια, η ισχυρότερη επίδοση της εταιρείας μέχρι σήμερα. Η μέση αξία των παραγγελιών αυξήθηκε κατά 8% στα 581 δολάρια, καθώς οι αγοραστές έστρεψαν την προσοχή τους σε τσάντες και κοσμήματα.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Business
Σούπερ μάρκετ: Σε πόσες ημέρες πληρώνουν τους προμηθευτές 

Σούπερ μάρκετ: Σε πόσες ημέρες πληρώνουν τους προμηθευτές 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πληθωρισμός «δύο ταχυτήτων» στη νότια Ευρώπη – Η Ελλάδα οδηγεί την «κούρσα»
Οικονομικές Ειδήσεις 01.09.25

Πληθωρισμός «δύο ταχυτήτων» στο Νότο της Ευρώπης με την Ελλάδα να οδηγεί την «κούρσα»

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο πληθωρισμός συνεχίζει να αποτελεί βραχνά ιδιαίτερα τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Τι συμβαίνει με τις άλλες χώρες του νότου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Wall Street: Τα στοιχεία για την απασχόληση κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας
Διεθνής Οικονομία 01.09.25

Τα στοιχεία για την απασχόληση, κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας

H έκθεση με τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας αναμένεται να δώσει μια κρίσιμη εικόνα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας και να δοκιμάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη Wall Street.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Τραμπ: Αν δεν υπήρχαν οι δασμοί η Αμερική θα είχε καταστραφεί
Παράνομοι 31.08.25

«Αν δεν υπήρχαν οι δασμοί η Αμερική θα είχε καταστραφεί» λέει ο Τραμπ μετά την απόφαση του δικαστηρίου

Με καταστροφολογία απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στο δικαστήριο το οποίο έκρινε παράνομους τους αμερικανικούς δασμούς εναντίον δεκάδων χωρών σε όλο τον κόσμο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συγκατοικούν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή: Το co-living στην εποχή της κρίσης
Διεθνής Οικονομία 31.08.25

Συγκατοικούν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή: Το co-living στην εποχή της κρίσης

Η στεγαστική κρίση πιέζει ολοένα και περισσότερο τους ενοικιαστές, με τα ενοίκια να ξεπερνούν συχνά το 30% του εισοδήματός τους. Το co-living εμφανίζεται ως εναλλακτική που υπόσχεται προσιτή στέγη.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τα «fake news» για το εργασιακό νομοσχέδιο και η κυβέρνηση – Κοίτα ποιος μιλάει
13ωρο 31.08.25

Τα «fake news» για το εργασιακό νομοσχέδιο και η κυβέρνηση – Κοίτα ποιος μιλάει

Το «Παρατηρητήριο Fake News» της ΝΔ, στα βήματα της «Ομάδας Αλήθειας», παρουσιάζει «9 fake news για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο». Μόνο του ρωτάει, μόνο του απαντάει, όπως το βολεύει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουρισμός: Το ελληνικό καλοκαίρι γίνεται «μακρύτερο»
Καλά σημάδια 31.08.25

Το ελληνικό καλοκαίρι γίνεται «μακρύτερο»

Ανθεκτικός τουρισμός και ανάπτυξη - Νέα περίοδος αιχμής για την Ελλάδα με Σεπτέμβριο και Οκτώβριο - Περισσότεροι προορισμοί ανοιχτοί, ακόμα και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου

Κώστας Ντελέζος
Πακέτο ΔΕΘ: Διπλή ενίσχυση στα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων
Ποιοι κερδίζουν 31.08.25

Διπλή ενίσχυση στα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων

Έξτρα φοροελαφρύνσεις για οικογένειες και πολυτέκνους ενσωματώνει το πακέτο ΔΕΘ - Στοίχημα η αντιμετώπιση της ακρίβειας - Ειδικές παρεμβάσεις στη φορολογία και τις εισφορές για τη μεσαία τάξη

Μαρία Βουργάνα, Ηλίας Γεωργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το «αντίο» του Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό: «Έφτασε η δύσκολη στιγμή να αποχαιρετήσω την οικογένειά μου» (pics)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Το «αντίο» του Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό: «Έφτασε η δύσκολη στιγμή να αποχαιρετήσω την οικογένειά μου» (pics)

Ο Φώτης Ιωαννίδης, με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, αποχαιρέτησε τους φίλους του Παναθηναϊκού, λίγο πριν την επισημοποίηση της μεταγραφής του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σύνταξη
FlexCar: Η ελληνική επανάσταση στο Car-as-a-Service
Τα Νέα της Αγοράς 01.09.25

FlexCar: Η ελληνική επανάσταση στο Car-as-a-Service

Η FlexCar πέτυχε 70 εκατ. ευρώ τζίρο σε 5 χρόνια και συγκέντρωσε 300 εκατ. ευρώ από διεθνείς επενδυτές – Στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης.

Σύνταξη
Ο Ρίντλεϊ Σκοτ δηλώνει περήφανος που αρνήθηκε 20 εκατομμύρια δολάρια για να σκηνοθετήσει το «Εξολοθρευτής 3»
«Θα το δοκιμάσω» 01.09.25

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ δηλώνει περήφανος που αρνήθηκε 20 εκατομμύρια δολάρια για να σκηνοθετήσει το «Εξολοθρευτής 3»

Σε μια νέα συνέντευξη για την εφημερίδα The Guardian, ο σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ Σκοτ επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και δύο δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γράφει Ιστορία ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Το εντυπωσιακό 68% και ο… Μπάγεβιτς
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Γράφει Ιστορία ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Το εντυπωσιακό 68% και ο… Μπάγεβιτς

Σπάει όλα τα κοντέρ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού – Το φοβερό 68% και τι χρειάζεται για να γίνει ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου.

Σύνταξη
Πούτιν: Οι συμφωνίες με τον Τραμπ στην Αλάσκα ανοίγουν τον δρόμο για να βρεθεί λύση στην κρίση στην Ουκρανία
Ομιλία στον SCO 01.09.25

Πούτιν: Οι συμφωνίες με τον Τραμπ στην Αλάσκα ανοίγουν τον δρόμο για να βρεθεί λύση στην κρίση στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε και πάλι τη Δύση για τη στάση της - Ένας από τους λόγους της κρίσης είναι η προσπάθεια να συρθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, όπως είπε

Σύνταξη
Κρήτη: Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της εγκληματικής οργάνωσης με τις 48 συλλήψεις
Στην Κρήτη 01.09.25

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της εγκληματικής οργάνωσης με τις 48 συλλήψεις

Πολύμηνη έρευνα της Ασφάλειας Χανίων, που ξεκίνησε με τη διερεύνηση της τοποθέτηση βόμβας σε σπίτι εν ενεργεία αστυνομικού στα Χανιά, οδήγησε στην αποκάλυψη μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Χάος μετά τα 6 Ρίχτερ – Νέες αναφορές για 500 νεκρούς, μετ΄ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης
Εικόνες 01.09.25 Upd: 08:47

Χάος μετά τα 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Νέες αναφορές για 500 νεκρούς, μετ΄ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης

Ολόκληρα χωριά έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια μετά το σεισμό των 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Νεότερες αναφορές κάνουν λόγο για 500 νεκρούς - Φόβοι ότι ο τραγικός απολογισμός θα αυξηθεί

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ισραηλινά ΜΜΕ: Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» ενάντια στη Χαμάς – «Το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος»
Απόρρητο έγγραφο 01.09.25

Ισραηλινά ΜΜΕ: Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» ενάντια στη Χαμάς – «Το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος»

Το απόρρητο έγγραφο των IDF αναφέρει ότι αρκετοί από τους βασικούς στόχους του Ισραήλ δεν επιτεύχθηκαν: η Χαμάς δεν ηττήθηκε και οι όμηροι δεν απελευθερώθηκαν

Σύνταξη
Τσίπρας: Εμείς μειώσαμε τη φτώχεια, η κυβέρνηση χωρίς μνημόνια την αύξησε
Πολιτική παρέμβαση 01.09.25

Τσίπρας: Εμείς μειώσαμε τη φτώχεια, η κυβέρνηση χωρίς μνημόνια την αύξησε

Με νέα παρέμβαση ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατηγορεί την κυβέρνηση τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ενώ ο ίδιος μείωσε το ποσοστό της φτώχειας, η σημερινή κυβέρνηση το αύξησε παρότι «τα βρήκε όλα στρωμένα»

Σύνταξη
Κλειστόν λόγω έλλειψης μαθητών – Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι φέτος σε δεκάδες σχολεία στην περιφέρεια
Μείωση γεννήσεων 01.09.25

Κλειστόν λόγω έλλειψης μαθητών - Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι φέτος σε δεκάδες σχολεία στην περιφέρεια

Δείγμα του δημογραφικού προβλήματος που οξύνεται είναι και ο αριθμός των παιδιών που γράφτηκαν στα σχολεία στην Πρώτη Δημοτικού για το έτος 2025-2026

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Η Κίνα χρησιμοποιεί την πολιτική Τραμπ για να ενώσει ηγέτες του κόσμου εναντίον των ΗΠΑ
Ο εχθρός του εχθρού 01.09.25

Η Κίνα χρησιμοποιεί την πολιτική Τραμπ για να ενώσει ηγέτες του κόσμου εναντίον των ΗΠΑ

Η Κίνα φιλοξενεί 20 ηγέτες χωρών που αφορούν τo 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 25% της παγκόσμιας οικονομίας, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την δυσαρέσκεια προς τις ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αμερικανικές κανονιοφόροι στην Καραϊβική: Πόλεμος κατά των ναρκωτικών ή στο στόχαστρο η Βενεζουέλα;
Διπλωματία των όπλων 01.09.25

Αμερικανικές κανονιοφόροι στην Καραϊβική: Πόλεμος κατά των ναρκωτικών ή στο στόχαστρο η Βενεζουέλα;

Καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην Καραϊβική, αξιωματούχοι και ειδικοί αναρωτιούνται για τους λόγους. Το επιχείρημα καταπολέμησης των καρτέλ δεν πείθει κι όλοι κοιτάζουν προς τη Βενεζουέλα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ένα τέλειο κοκτέιλ φόβου, βίας και παραπληροφόρησης: Το νέο κύμα αντι-μεταναστευτικής αυτοδικίας στην Ευρώπη
Αυτόκλητοι τιμωροί 01.09.25

Ένα τέλειο κοκτέιλ φόβου, βίας και παραπληροφόρησης: Το νέο κύμα αντι-μεταναστευτικής αυτοδικίας στην Ευρώπη

Οι «περιπολίες πολιτών» και οι αυτοαποκαλούμενες δυνάμεις προστασίας στην Ευρώπη τροφοδοτούν τους κοινωνικούς φόβους και την ακροδεξιά, λένε οι ειδικοί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο