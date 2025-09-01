Στροφή στα μεταχειρισμένα από τους Έλληνες – Αντίδοτο στην αγοραστική δυσπραγία

Από viral τάση που ενθάρρυνε τη βιωσιμότητα του πλανήτη και την κυκλικότητα των προϊόντων, τα μεταχειρισμένα είδη (το λεγόμενο και «thrifting») μεταξύ των νεότερων, εξελίχθηκε σε λύση για το μέση καταναλωτή, ο οποίος δεν φοβάται πλέον να επιλέξει ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κινητά και υπολογιστές, αλλά και ρούχα.

Έχοντας στο πλευρό του πλατφόρμες, όπως η Vinted, η TredUp, η Depop αλλά και η λειτουργία Marketplace του Facebook της Meta, ο καταναλωτής πουλάει αλλά κυρίως αγοράζει second hand προϊόντα, που λειτουργούν ως αντίδοτο στη μείωση της αγοραστικής δύναμης, κερδίζοντας ολοένα και μεγαλυτερο μερίδιο, και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, με το μέγεθος του φαινομένου γίνεται αντιληπτό και από την αύξηση των φυσικών καταστημάτων.

Στα μεταχειρισμένα και οι Έλληνες

Ήδη από το 2023, η στροφή προς τα μεταχειρισμένα είχε αποτυπωθεί ως ισχυρή τάση, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που πραγματοποίησε η Focus Bari/ YouGov.

Τότε ένας στους δύο Ελληνες εμφανιζόταν να έχει αγοράσει τουλάχιστον ένα είδος από πηγή μεταχειρισμένων ειδών ή αλλιώς από δεύτερο χέρι, και όχι μόνο ρούχα. Μεγάλο ήταν το κοινό που έχει αποκτήσει στην Ελλάδα και η αγορά μεταχειρισμένων συσκευών, κυρίως των smartphones. Ηδη μέσα στο 2023 το 1/3 των Ελλήνων αγόρασε μια μεταχειρισμένη συσκευή, κατά κύριο λόγο κινητό τηλέφωνο, ενώ το 49% των καταναλωτών, εξέταζε θετικά το ενδεχόμενο κάποιας αγοράς.

Κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τη νέα πανευρωπαϊκή έρευνα που παρουσίασε η Solid Havas, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Havas Commerce, με την Ελλάδα να ξεχωρίζει μεταξύ των 13 χωρών για την αυξανόμενη αποδοχή και χρήση μεταχειρισμένων προϊόντων.

Με 1 στους 2 Έλληνες να δηλώνει ότι έχει αγοράσει μεταχειρισμένα ή επιδιορθωμένα προϊόντα μέσα στο τελευταίο 12μηνο, η χώρα καταλαμβάνει την 6η θέση παγκοσμίως, ξεπερνώντας αγορές όπως η Γερμανία και το Βέλγιο.

Η Ελλάδα εμφάνισε την πιο διαδεδομένη κουλτούρα ανταλλαγής και δανεισμού μεταξύ όλων των χωρών της έρευνας: 34% των Ελλήνων έχουν ανταλλάξει προϊόντα με άλλους, έναντι 19% διεθνώς (η υψηλότερη θέση από όλες τις χώρες), ενώ μόνο 26% δεν έχουν καμία εμπλοκή με κυκλικές πρακτικές, κάτω από τον μέσο όρο του 31%.

Στην άλλη πλευρά, η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το α’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι το λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (33,4%) και το λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (30,7%).

Το εισόδημα και οι εκπτώσεις

Με έξι στις δέκα επιχειρήσεις να έχουν καταγράψει πτώση πωλήσεων και μειωμένη δυνατότητα κατανάλωσης, οι καταναλωτές δεν προσέγγισαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ρυθμό που επιθυμούσε ο εμπορικός κόσμος κατά τις τελευταίες θερινές εκπτώσεις.

Σε αυτό έρχεται να προστεθεί ο υψηλός πληθωρισμός που «τρώει» τα αγοραστικά εισοδήματα. Όταν το μεγαλύτερο ποσοστό, άνω του 75%, του εισοδήματος προορίζεται για την κάλυψη βασικών αναγκών, η κατάσταση θα χειροτερεύει κάθε χρόνο, με μειωμένη κατανάλωση στις εκπτωτικές περιόδους.

Τα μεταχειρισμένα και οι δασμοί

Όταν ανακοινώθηκαν οι σαρωτικοί δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στελέχη λιανικής πώλησης προέβλεψαν ότι οι εταιρείες μεταχειρισμένων ειδών και μεταχειρισμένων ειδών θα ήταν οι απροσδόκητοι νικητές. Τώρα, αυτή η πρόβλεψη έχει επαληθευτεί, καθώς οι σχετικές πλατφόρμες αναφέρουν ρεκόρ αύξησης χρηστών, αυξημένη αλληλεπίδραση και αυξήσεις πωλήσεων, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν ευκαιρίες σε πιο φτηνά είδη.

«Οι δασμοί αρχίζουν να εισχωρούν στην ψυχολογία του καταναλωτή, είτε συνειδητοποιούν την τιμή είτε απλώς φοβούνται για τις τιμές», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ThredUp, James Reinhart, στο Modern Retail.

Αυτή η νοοτροπία βοήθησε την πλατφόρμα μεταπώλησης να καταγράψει τα καλύτερα δύο τρίμηνα απόκτησης πελατών στην ιστορία της, με τους νέους αγοραστές να αυξάνονται κατά 95% το πρώτο τρίμηνο και σχεδόν 75% το δεύτερο. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση, φτάνοντας στο επίπεδο ρεκόρ των 77,7 εκατομμυρίων δολαρίων στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους πλησίασε το 80%. Η εταιρεία αναβάθμισε επίσης τις προβλέψεις της για τα έσοδα για ολόκληρο το έτος και προσάρμοσε το περιθώριο EBITDA.

Η πλατφόρμα μεταπώλησης ειδών μόδας στο διαδίκτυο, Depop, αντιμετωπίζει παρόμοια άνοδο. Η πλατφόρμα, ιδιοκτησίας της Etsy, κατέγραψε αύξηση 35% στις παγκόσμιες πωλήσεις ακαθάριστων εμπορευμάτων το δεύτερο τρίμηνο, με τις πωλήσεις στις ΗΠΑ να αυξάνονται κατά 54% σε ετήσια βάση, εξήγησε στο Modern Retail ο Steve Dool, ανώτερος διευθυντής στρατηγικής μάρκας και δημιουργικού της Depop. Στην έκθεση κερδών της, η Etsy ανέφερε ότι οι ακαθάριστες πωλήσεις εμπορευμάτων της Depop ήταν «οι υψηλότερες από την εξαγορά της επιχείρησης το 2021». Σύμφωνα με τον Dool, οι δασμοί έχουν διευρύνει και το κοινό της πλατφόρμας. Κάποτε καθοδηγούμενη σχεδόν αποκλειστικά από τη Gen Z, η Depop βλέπει τώρα τους μεγαλύτερους σε ηλικία αγοραστές να πειραματίζονται με τη μεταπώληση καθώς το διαθέσιμο εισόδημα μειώνεται.

Η άνθηση των αγορών μεταχειρισμένων ειδών έφτασε σε μια κρίσιμη στιγμή για τον κλάδο της μεταπώλησης, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό δυσκολεύεται με την κερδοφορία. Η διαδικτυακή μεταπώληση δεν είναι πλέον μια περιθωριακή βιομηχανία, αλλά παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά της – μια εκτίμηση προβλέπει ότι η αγορά μεταχειρισμένων ενδυμάτων στις ΗΠΑ θα αυξηθεί στα 74 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2029 – η κερδοφορία παραμένει μια δύσκολη περίοδος ακόμη και μεταξύ των μεγαλύτερων παικτών της.

Την ίδια στιγμή, οι υψηλότεροι δασμοί στα εισαγόμενα είδη πολυτελείας στρέφουν τους καταναλωτές προς τα μεταχειρισμένα.

Στην πλατφόρμα πολυτελείας RealReal, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 14% το τελευταίο τρίμηνο στα 165 εκατομμύρια δολάρια, η ισχυρότερη επίδοση της εταιρείας μέχρι σήμερα. Η μέση αξία των παραγγελιών αυξήθηκε κατά 8% στα 581 δολάρια, καθώς οι αγοραστές έστρεψαν την προσοχή τους σε τσάντες και κοσμήματα.

