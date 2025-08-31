newspaper
Τραμπ: Θέλει να περιορίσει την επιστολική ψήφο – Θα κάνει υποχρεωτική την επίδειξη ταυτότητας του εκλογέα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί εδώ και καιρό το εκλογικό σύστημα στις ΗΠΑ και επιμένει στον ισχυρισμό του ότι η ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020 ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένης νοθείας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο πως θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που θα καθιστά στο εξής υποχρεωτική για όλους τους ψηφοφόρους την επίδειξη ταυτότητας εκλογέα (Voter ID).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επίσης κατ’ επανάληψη ζητήσει να καταργηθεί η χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

«Η ταυτότητα εκλογέα πρέπει να απαιτείται σε κάθε ψηφοφορία. ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ! Θα υπογράψω εκτελεστικό διάταγμα για να τελειώσει αυτό», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Επίσης, καμία επιστολική ψήφος, εκτός από όσους είναι πολύ άρρωστοι και στρατιωτικούς που βρίσκονται μακριά», συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ,  ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί εδώ και καιρό το εκλογικό σύστημα στις ΗΠΑ και επιμένει στον ισχυρισμό του ότι η ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020 ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένης νοθείας. Τόσο ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος όσο και υποστηρικτές του έχουν διατυπώσει αβάσιμους ισχυρισμούς ότι στις εκλογές του 2020 ψήφισαν πολλοί που δεν είχαν δικαίωμα ψήφου.

Ο Τραμπ έχει επίσης κατ’ επανάληψη ζητήσει να καταργηθεί η χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, τασσόμενος υπέρ των έντυπων ψηφοδελτίων και της καταμέτρησής τους διά χειρός – μια διαδικασία που εκλογικοί αξιωματούχοι τονίζουν πως είναι χρονοβόρα, δαπανηρή και πολύ λιγότερο αξιόπιστη σε σύγκριση με την καταμέτρηση από μηχανήματα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ είχε προαναγγείλει πως θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα για τον τερματισμό της επιστολικής ψήφου και της χρήσης συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026. Ωστόσο, αρμόδιες για τη διεξαγωγή των ομοσπονδιακών εκλογών είναι οι αρχές της εκάστοτε πολιτείας και παραμένει ασαφές εάν ο πρόεδρος έχει τη συνταγματική εξουσία για να θεσπίσει ένα τέτοιο μέτρο.

Οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026 αντιπροσωπεύουν το πρώτο δημοψήφισμα σε εθνικό επίπεδο για την εσωτερική και την εξωτερική πολιτική του Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Οι Δημοκρατικοί θα επιδιώξουν να τερματίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου των ΗΠΑ από τους Ρεπουμπλικάνους, ώστε να είναι σε θέση να μπλοκάρουν την ατζέντα Τραμπ.

