Εύβοια: Επικάθηση φορτηγού πλοίου στον λιμένα Μαντουδίου
Το πλοίο, φορτωμένο με περίπου 5.000 τόνους λευκόλιθο, επρόκειτο να αποπλεύσει με 13μελές πλήρωμα και προορισμό την Ιρλανδία
Σε αμμώδη βυθό του λιμένα Μαντουδίου, στην Εύβοια, επικάθησε φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαρμπάντος, λίγο μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσής του, το βράδυ της Κυριακής, 31 Αυγούστου.
Το πλοίο, φορτωμένο με περίπου 5.000 τόνους λευκόλιθο, επρόκειτο να αποπλεύσει με 13μελές πλήρωμα και προορισμό την Ιρλανδία.
Έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού
Στο σημείο βρίσκονται στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού και εξετάζονται οι ενέργειες για την ασφαλή αποκόλλησή του.
Μέχρι στιγμής, έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση.
