Ρωσία: Οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να σαμποτάρουν τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ στην Αλάσκα
Οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να σαμποτάρουν τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, δηλώνει ο Σεργκέι Ριαμπκόφ.
Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι μια επαφή Ρωσίας – ΗΠΑ για να συζητηθούν «αμοιβαία ζητήματα που προκαλούν ανησυχία» στις διμερείς σχέσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS (στη φωτογραφία αρχείου από EPA/Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin, επάνω, ο Ριαμπκόφ).
Πιθανή μια επαφή Ρωσίας – ΗΠΑ τις επόμενες εβδομάδες για να συζητηθούν «αμοιβαία ζητήματα που προκαλούν ανησυχία»
Ο Ριαμπκόφ είπε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να σαμποτάρουν τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, αλλά η Μόσχα αναμένει από την Ουάσιγκτον να συνεχίσει τις προσπάθειές της.
«Προχωράμε με δεδομένο το γεγονός ότι δεν θα υπάρξουν αποκλίσεις από αυτές τις συμφωνίες (που επιτεύχθηκαν στην Αλάσκα). Αναμένουμε ότι έτσι θα γίνει τελικά αντιληπτή η κατάσταση στο Κίεβο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες τις σαμποτάρουν ευθέως», δήλωσε ο Ριαμπκόφ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, επικαλούμενο το TASS.
Συνεχίζει ο Τραμπ…
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο μεταξύ, «συνεχίζει να εργάζεται από κοινού με ουκρανούς και ρώσους αξιωματούχους για μια διμερή συνάντηση για «τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.
Η αξιωματούχος απαντούσε σε δηλώσεις που έκανε χθες Παρασκευή ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.
Εάν η συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πραγματοποιηθεί μέχρι τη Δευτέρα, «πιστεύω ότι για άλλη μια φορά, αυτό θα σημαίνει πως ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει εξαπατήσει τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Μακρόν.
