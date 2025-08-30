newspaper
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# VITA
Κλιματική αλλαγή: Πώς τα σκούρα αυτοκίνητα κάνουν τις πόλεις πιο «καυτές» – Τι έδειξε νέα έρευνα
Κόσμος 30 Αυγούστου 2025 | 13:00

Κλιματική αλλαγή: Πώς τα σκούρα αυτοκίνητα κάνουν τις πόλεις πιο «καυτές» – Τι έδειξε νέα έρευνα

Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον ρόλο των μαύρων αυτοκινήτων στην άνοδο της θερμοκρασίας - Σε συνθήκες καύσωνα τα σκουρόχρωμα αυτοκίνητα μπορεί να ενισχύσουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας

Γεωργία Κανδρή
Γεωργία Κανδρή
Το ξέρατε πως το σκουρόχρωμα αυτοκίνητα αυξάνουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού; Σύμφωνα με νέα έρευνα από τη Λισαβόνα τα μαύρα αυτοκίνητα αυξάνουν τη θερμοκρασία κατά σχεδόν 4 °C τους θερινούς μήνες.

Σε μια καυτή καλοκαιρινή μέρα, ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο μπορεί να μοιάζει με φούρνο.  Η μελέτη έδειξε ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι μόνο δυσάρεστο, αλλά μπορεί να θερμάνει ολόκληρες γειτονιές.

Στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο City and Environment Interactions, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα σκούρα χρώματα των οχημάτων εκπέμπουν πολύ περισσότερη θερμότητα από τα ανοιχτά χρώματα, αυξάνοντας τη θερμοκρασία του αέρα στην περιοχή κατά αρκετούς βαθμούς.

Αν αυτό το κρυφό φαινόμενο επεκταθεί σε χιλιάδες παρκαρισμένα αυτοκίνητα, θα μπορούσε να επιδεινώσει σημαντικά το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, όταν οι πόλεις γίνονται πολύ πιο ζεστές από τις γύρω περιοχές.

Τα σκούρα αυτοκίνητα λειτουργούν σαν καλοριφέρ

Η Márcia Matias και οι συνεργάτες της στο Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας μέτρησαν τη θερμοκρασία του αέρα γύρω από δύο αυτοκίνητα, ένα μαύρο και ένα λευκό, που αφέθηκαν σε εξωτερικό χώρο για περισσότερες από πέντε ώρες κάτω από τον ήλιο.

Σε θερμοκρασία 36 °C, το μαύρο αυτοκίνητο αύξησε τη θερμοκρασία του αέρα στην περιοχή κατά 3,8 °C  ενώ το λευκό αυτοκίνητο είχε πολύ μικρότερη επίδραση.

Η διαφορά οφείλεται στο φως που αντανακλούν τα χρώματα.

Η λευκή βαφή ανακλά μεταξύ 75 και 85% της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας. Η μαύρη βαφή αντανακλά μόνο 5 έως 10% ενώ απορροφά το υπόλοιπο. Και σε αντίθεση με την άσφαλτο, η οποία είναι παχιά και θερμαίνεται αργά, το λεπτό μεταλλικό κέλυφος ενός αυτοκινήτου θερμαίνεται γρήγορα και απελευθερώνει θερμότητα κατευθείαν στον αέρα.

Τώρα φανταστείτε χιλιάδες αυτοκίνητα παρκαρισμένα σε μια πόλη, το καθένα από τα οποία λειτουργεί σαν μια μικρή πηγή θερμότητας ή ένα θερμικό ασπίδιο», λέει η Matias. «Το χρώμα τους μπορεί πραγματικά να αλλάξει την αίσθηση της θερμοκρασίας στους δρόμους».

Τι ακριβώς είναι το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας;

Σύμφωνα με το Copernicus, το πρόγραμμα παρατήρησης της Γης της ΕΕ, μια αστική θερμική νησίδα είναι μια περιοχή της πόλης που είναι σημαντικά θερμότερη από την αγροτική περιφέρεια λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας και των υποδομών.

Το ασφαλτοστρωμένο έδαφος απορροφά και αποθηκεύει θερμότητα, ενώ τα πυκνά κτίρια μειώνουν την κυκλοφορία του αέρα, παγιδεύοντας τη θερμότητα. Τα αυτοκίνητα, ο κλιματισμός και η βιομηχανική δραστηριότητα προσθέτουν ακόμη περισσότερη θερμότητα.

Τη νύχτα, το φαινόμενο είναι πιο έντονο. Οι πόλεις μπορούν να παραμείνουν έως και 10 °C θερμότερες από την γύρω ύπαιθρο, καθώς το σκυρόδεμα, η άσφαλτος και ο χάλυβας απελευθερώνουν αργά τη θερμότητα που αποθήκευσαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια των ευρωπαϊκών πόλεων μπορούν να ανέβουν 10-15 °C υψηλότερα από ό,τι στην ύπαιθρο, όπου τα φυτά, τα δάση και τα χωράφια δροσίζουν τον αέρα.

Με περίπου το 70 % των Ευρωπαίων να ζουν σε αστικές περιοχές, αυτή η διαφορά καθιστά το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας ένα επείγον ζήτημα δημόσιας υγείας.

World
Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Economy
Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

Flotilla: Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας
Ποιοι συμμετέχουν 30.08.25

Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για τη Γάζα - Συναυλία στα Προπύλαια την Κυριακή

Ο στόλος της Ελευθερίας Global Sumud Flotilla σαλπάρει την Κυριακή 31 Αυγούστου για τη Γάζα - Στους επιβαίνοντες η Σούζαν Σάραντον και η Γκρέτα Τούνμπεργκ - Συναυλία στην Αθήνα

Σύνταξη
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» – Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» 30.08.25

Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;

Στέλεχος πανίσχυρης δεξαμενής σκέψης στις ΗΠΑ ενθαρρύνει την παραγωγή πολεμικών ταινιών στην τηλεόραση πολλών χωρών, ώστε να πειστούν οι τηλεθεατές να εγκρίνουν αύξηση αμυντικών δαπανών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καναδάς: Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως
Στον Καναδά 30.08.25

Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως

Ομάδες για τα πολιτικά δικαιώματα στον Καναδά χαρακτήρισαν το μέτρο για τη δημόσια προσευχή «ανησυχητικό» καθώς στοχοποιεί θρησκευτικές μειονότητες και παραβιάζει «βασικές δημοκρατικές ελευθερίες»

Σύνταξη
Τραμπ: Νέα πρόκληση – Ακυρώνει τη βίζα του Μαχμούντ Αμπάς για να μην παραστεί στη συνέλευση του ΟΗΕ
Αδιανόητο 30.08.25

Προκαλεί ο Τραμπ - Ακυρώνει τις βίζες του Αμπάς και άλλων Παλαιστινίων για να μην παραστούν στη συνέλευση του ΟΗΕ

Επίθεση κατά των Παλαιστινίων εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν τη συνέλευση του ΟΗΕ όπου η Γαλλία και άλλα κράτη έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Σύνταξη
Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;
«Αλμυρό» πρώτο κουδούνι 30.08.25

Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA
Εκδικητική τιμωρία 30.08.25

Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA

Βιώνοντας εδώ και έξι μήνες έναν καφκικό εφιάλτη, ο 30χρονος μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, γίνεται εξιλαστήριο θύμα στο «βωμό» της ακραία αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ινδονησία: Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίριο περιφερειακού συμβουλίου – Τουλάχιστον 3 νεκροί
Ινδονησία 30.08.25

Φονική πυρπόληση κρατικού κτιρίου από διαδηλωτές

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο» όταν παγιδεύτηκαν σε φλεγόμενο κρατικό κτίριο, το οποίο πυρπόλησαν διαδηλωτές στην πόλη Μακάσαρ της Ινδονησίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Ντνιπροπετρόφσκ και τη Ζαπορίζια
Ουκρανία 30.08.25

«Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις στο Ντνίπρο και τη Ζαπορίζια

«Η περιφέρεια δέχεται μαζική επίθεση» από τη Ρωσία, αναφέρει ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για τραυματισμούς από βομβαρδισμούς και στη Ζαπορίζια.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη κενά ασφαλείας στον κυβερνοχώρο
ΗΠΑ 30.08.25

Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη... κενά ασφαλείας

Η Νόεμ κατηγόρησε 23 υπαλλήλους της FEMA για «αποτυχία», «αμέλεια», «ανικανότητα» και ανεντιμότητα, και τους απέλυσε λίγες μέρες μετά την επιστολή διαμαρτυρίας που υπέγραψαν μέλη του προσωπικού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ
Εντονη αντίδραση 30.08.25

Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς του Τραμπ

«Ενα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν», αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφετειακή απόφαση που έκρινε παράνομους τους περισσότερους δασμούς του.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» που σκοτώθηκαν στη Ρωσία
Βόρεια Κορέα 30.08.25

Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» του Κουρσκ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε με οικογένειες στρατιωτικών που πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους στο Κουρσκ της Ρωσίας, «αποτίνοντας φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν στον βωμό του καθήκοντος».

Σύνταξη
