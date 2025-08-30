Το ξέρατε πως το σκουρόχρωμα αυτοκίνητα αυξάνουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού; Σύμφωνα με νέα έρευνα από τη Λισαβόνα τα μαύρα αυτοκίνητα αυξάνουν τη θερμοκρασία κατά σχεδόν 4 °C τους θερινούς μήνες.

Σε μια καυτή καλοκαιρινή μέρα, ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο μπορεί να μοιάζει με φούρνο. Η μελέτη έδειξε ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι μόνο δυσάρεστο, αλλά μπορεί να θερμάνει ολόκληρες γειτονιές.

Στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο City and Environment Interactions, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα σκούρα χρώματα των οχημάτων εκπέμπουν πολύ περισσότερη θερμότητα από τα ανοιχτά χρώματα, αυξάνοντας τη θερμοκρασία του αέρα στην περιοχή κατά αρκετούς βαθμούς.

Αν αυτό το κρυφό φαινόμενο επεκταθεί σε χιλιάδες παρκαρισμένα αυτοκίνητα, θα μπορούσε να επιδεινώσει σημαντικά το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, όταν οι πόλεις γίνονται πολύ πιο ζεστές από τις γύρω περιοχές.

Τα σκούρα αυτοκίνητα λειτουργούν σαν καλοριφέρ

Η Márcia Matias και οι συνεργάτες της στο Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας μέτρησαν τη θερμοκρασία του αέρα γύρω από δύο αυτοκίνητα, ένα μαύρο και ένα λευκό, που αφέθηκαν σε εξωτερικό χώρο για περισσότερες από πέντε ώρες κάτω από τον ήλιο.

Σε θερμοκρασία 36 °C, το μαύρο αυτοκίνητο αύξησε τη θερμοκρασία του αέρα στην περιοχή κατά 3,8 °C ενώ το λευκό αυτοκίνητο είχε πολύ μικρότερη επίδραση.

Η διαφορά οφείλεται στο φως που αντανακλούν τα χρώματα.

Η λευκή βαφή ανακλά μεταξύ 75 και 85% της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας. Η μαύρη βαφή αντανακλά μόνο 5 έως 10% ενώ απορροφά το υπόλοιπο. Και σε αντίθεση με την άσφαλτο, η οποία είναι παχιά και θερμαίνεται αργά, το λεπτό μεταλλικό κέλυφος ενός αυτοκινήτου θερμαίνεται γρήγορα και απελευθερώνει θερμότητα κατευθείαν στον αέρα.

Τώρα φανταστείτε χιλιάδες αυτοκίνητα παρκαρισμένα σε μια πόλη, το καθένα από τα οποία λειτουργεί σαν μια μικρή πηγή θερμότητας ή ένα θερμικό ασπίδιο», λέει η Matias. «Το χρώμα τους μπορεί πραγματικά να αλλάξει την αίσθηση της θερμοκρασίας στους δρόμους».

Τι ακριβώς είναι το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας;

Σύμφωνα με το Copernicus, το πρόγραμμα παρατήρησης της Γης της ΕΕ, μια αστική θερμική νησίδα είναι μια περιοχή της πόλης που είναι σημαντικά θερμότερη από την αγροτική περιφέρεια λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας και των υποδομών.

Το ασφαλτοστρωμένο έδαφος απορροφά και αποθηκεύει θερμότητα, ενώ τα πυκνά κτίρια μειώνουν την κυκλοφορία του αέρα, παγιδεύοντας τη θερμότητα. Τα αυτοκίνητα, ο κλιματισμός και η βιομηχανική δραστηριότητα προσθέτουν ακόμη περισσότερη θερμότητα.

Τη νύχτα, το φαινόμενο είναι πιο έντονο. Οι πόλεις μπορούν να παραμείνουν έως και 10 °C θερμότερες από την γύρω ύπαιθρο, καθώς το σκυρόδεμα, η άσφαλτος και ο χάλυβας απελευθερώνουν αργά τη θερμότητα που αποθήκευσαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια των ευρωπαϊκών πόλεων μπορούν να ανέβουν 10-15 °C υψηλότερα από ό,τι στην ύπαιθρο, όπου τα φυτά, τα δάση και τα χωράφια δροσίζουν τον αέρα.

Με περίπου το 70 % των Ευρωπαίων να ζουν σε αστικές περιοχές, αυτή η διαφορά καθιστά το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας ένα επείγον ζήτημα δημόσιας υγείας.