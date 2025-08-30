«Σήμερα στη Ρώμη για να υπογράψει ο Τσιμίκας»
Ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται μέσα στο Σάββατο (30/8) στην Ιταλία, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στη Ρόμα.
Ημέρα Κώστα Τσιμίκα σήμερα στη Ρόμα! Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ από την Ιταλία, ο Έλληνας διεθνής μπακ αναμένεται μέσα στο Σάββατο στη Ρώμη, ώστε να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με την ομάδα του Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι.
Ο «Τσίμι» πήρε την απαραίτητη έγκριση από τη Λίβερπουλ ώστε να πραγματοποιήσει το εν λόγω ταξίδι για να διευθετηθεί στην συνέχεια η ολοκλήρωση του μονοετούς δανεισμού του στους «τζιαλορόσι».
Ο «Greek Scouser» βρίσκεται μια πενταετία στο Μέρσεϊσαϊντ, μετρώντας 115 συμμετοχές και απολογισμό 1 πρωτάθλημα, 3 Κύπελλα Αγγλίας και 1 Community Shield.
Η σχετική ανάρτηση:
Kostas #Tsimikas atterrerà all’aeroporto di Ciampino alle 15.30. Poi visite mediche e firma con l’#ASRoma@tempoweb
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 30, 2025
