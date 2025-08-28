Συνάντηση Μακρόν – Μερτς, με φόντο την πολιτική ρευστότητα στη Γαλλία

Η πολιτική ρευστότητα στη Γαλλία, που πυροδοτήθηκε απο την απόφαση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για την κυβέρνησή του και (ουσιαστικά) για το νέο σχέδιο προυπολογισμού, ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στη γαλλική πρωτεύουσα. Ειδικά, μετα τους υψηλούς τόνους των πολιτικών πρωταγωνιστών αλλα και τα δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο για το υψηλό χρέος της Γαλλίας και την πιθανή εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικου Ταμείου.

Την ίδια ώρα τα στοιχήματα για την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού δίνουν και παίρνουν ενώ μεγαλώνει το μπλοκ δυνάμεων που ετοιμάζουν εθνική απεργία στη Γαλλία στις 10 Σεπτεμβρίου, δυο ημέρες μετα τη συζήτηση στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση της πρότασης εμπιστοσύνης για τον προυπολογισμό και τις μειώσεις δαπανών των 44 δισ. ευρώ που κουβαλάει…

Το δείπνο στο Μπρεγκανσόν

Την ατμόσφαιρα αυτη θα προσπαθήσει να αλλάξει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδεχόμενος το βράδυ τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στη θερινή προεδρική κατοικία στο Φρούριο Μπρεγκανσόν, στη γαλλική Ριβιέρα.

Την επόμενη ημέρα οι δύο ηγέτες θα μεταβούν στην Τουλόν για το 25ο γαλλο-γερμανικό υπουργικό συμβούλιο, σύμβολο της στενής συνεργασίας των δυο χωρών αλλά και του ρόλου που διαδραματίζει ο «γαλλογερμανικός άξονας» και για την ακρίβεια οι δυο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαικής Ενωσης.

Η συνάντηση είναι μια ακόμα ευκαιρία για τις δυο πλευρές να προβάλουν τη σχέση των δύο χωρών, η οποια είχε αρχίσει να ατονεί το τελευταίο διάστημα της κυβέρνησης του Ολαφ Σολτς και ενισχύθηκαν εκ νέου με την ανάδειξη του Φρίντριχ Μέρτς στη γερμανική καγκελαρία.

Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Οι δύο χώρες αναζητούν κοινό βηματισμό μετα την δασμολογική επίθεση Τραμπ και τη συμφωνία που τελικά επιτεύχθηκε αλλά και θέλουν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και να επενδύσουν στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου είναι εμφανής η απόσταση με τις ΗΠΑ αλλά και την Κίνα.

Γαλλία και Γερμανία έχουν μπροστά τους ενα κολοσιαίο πρόγραμμα εξοπλισμών στο στρατιωτικό τομέα μετα και τις κοινές αποφάσεις (Rearm Europe, EuroSafe) που χρειάζεται επικαιροποίηση των κοινών προσπαθειων που είχαν ήδη ξεκινήσει απο τις δύο χώρες πολυ πριν ακόμα απο τη ρωσική επέμβωαση στην Ουκρανια , όπως το πρόγραμμα για την κατασκευή του κοινού ευρωπαϊκου άρματος μάχης.

Παρ΄ολα αυτά υπάρχουν ζητήματα όπου οι δυο πλευρές διατυπώνουν και διατηρούν αντιθετες θέσεις όπως η συμφωνία εμπορίου της Ευρωπαικης Ενωσης με τις χωρες της Mercosur (Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη, Αργεντινή) την οποία υποστηρίζει το Βερολίνο (λογω των εξαγωγών αυτοκινητων) και στην οποία αντιτίθεται το Παρίσι (εξαιτιας των μεγάλων εισαγωγών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων).

Ακόμα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που συντηρούν τον διαγκωνισμό αναμεσα στις δυο χώρες. Οπως το αμυντικό project της κατασκευής του μελλοντικού ευρωπαικου μαχητικού αεροσκάφους (Future Combat Air System – FCAS), το οποία συνεχίζει να διατηρει τον ανταγωνισμό μεταξύ της Dassault και της γερμανικής Airbus.

