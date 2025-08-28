Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της

Η Microsoft δήλωσε την Πέμπτη ότι απέλυσε δύο υπαλλήλους που εισέβαλαν στο γραφείο του Προέδρου Μπραντ Σμιθ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η είδηση ​​έρχεται μετά από διαμαρτυρία επτά νυν και πρώην υπαλλήλων της Microsoft την Τρίτη που πραγματοποίησαν στο κτίριο της εταιρείας στο Ρέντμοντ της Ουάσινγκτον, σε ένδειξη αντίθεσης στην φερόμενη χρήση του λογισμικού της εταιρείας από τον ισραηλινό στρατό ως μέρος της εισβολής του στη Γάζα.

Οι διαδηλωτές, που συνδέονται με την ομάδα No Azure for Apartheid, μπήκαν στο γραφείο του Σμιθ και απαίτησαν από τη Microsoft να τερματίσει την άμεση και έμμεση υποστήριξή της προς το Ισραήλ.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, το No Azure for Apartheid ανέφερε ότι οι Ρίκι Φάμελι και Άνα Χατλ απολύθηκαν από την εταιρεία.

«Δύο υπάλληλοι απολύθηκαν σήμερα μετά από σοβαρές παραβιάσεις των πολιτικών της εταιρείας και του κώδικα δεοντολογίας μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Microsoft σε μια ανακοίνωση, σημειώνοντας παράνομες διαρρήξεις στα γραφεία της διοίκησης.

«Αυτά τα περιστατικά είναι ασυμβίβαστα με τις προσδοκίες που διατηρούμε για τους υπαλλήλους μας. Η εταιρεία συνεχίζει να διερευνά και συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με αυτά τα θέματα», πρόσθεσε η δήλωση.

Μετά τις διαμαρτυρίες, ο Σμιθ ισχυρίστηκε ότι οι διαδηλωτές είχαν εμποδίσει άτομα να βγουν από το γραφείο, είχαν τοποθετήσει συσκευές παρακολούθησης με τη μορφή τηλεφώνων και αρνήθηκαν να φύγουν μέχρι να απομακρυνθούν από την αστυνομία.

Το κίνημα No Azure For Apartheid

Το No Azure For Apartheid αυτοπροσδιορίζεται ως «ένα κίνημα εργαζομένων της Microsoft που απαιτεί από τη Microsoft να τερματίσει την άμεση και έμμεση συνενοχή της στο ισραηλινό απαρτχάιντ και τη γενοκτονία».

Η εφημερίδα Guardian ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε την υποδομή cloud Azure της Microsoft για την αποθήκευση των τηλεφωνικών κλήσεων Παλαιστινίων, οδηγώντας την εταιρεία να εγκρίνει έρευνα από τρίτους σχετικά με το εάν η τεχνολογία της έχει χρησιμοποιηθεί στην παρακολούθηση.

Ο Σμιθ δήλωσε την Τρίτη ότι η εταιρεία θα «ερευνήσει και θα φτάσει στην αλήθεια» για το πώς χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον Σμιθ, η οργάνωση No Azure For Apartheid διοργάνωσε επίσης διαμαρτυρίες γύρω από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας την περασμένη εβδομάδα, οδηγώντας σε 20 συλλήψεις σε μία ημέρα, εκ των οποίων οι 16 δεν είχαν εργαστεί ποτέ στη Microsoft.

Η οργάνωση No Azure for Apartheid έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από δράσεις φέτος, συμπεριλαμβανομένων του συνεδρίου προγραμματιστών Build της Microsoft και του εορτασμού της 50ής επετείου της εταιρείας. Το Bloomberg ανέφερε την Τρίτη ότι ένας διευθυντής της Microsoft επικοινώνησε με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών σχετικά με τις διαμαρτυρίες.

Οι ενέργειες της Microsoft έρχονται μετά την απόλυση 28 υπαλλήλων από τον τεχνολογικό γίγαντα Google πέρυσι μετά από μια σειρά διαμαρτυριών κατά των εργασιακών συνθηκών και της σύμβασης της εταιρείας με την ισραηλινή κυβέρνηση και τον στρατό για υπηρεσίες cloud computing και τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτή την περίπτωση, ορισμένοι υπάλληλοι είχαν αποκτήσει πρόσβαση στο γραφείο του Τόμας Κούριαν, Διευθύνοντος Συμβούλου της μονάδας cloud της Google.

Πηγή: ΟΤ