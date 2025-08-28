Μεξικό: Θα ζητήσει από τις ΗΠΑ μέρος της περιουσίας του Ελ Μάγιο για τους φτωχότερους Μεξικανούς
Το Μεξικό σκοπεύει να ζητήσει μέρος των 15 δισ. από την περιουσία του Ελ Μάγιο που προβλέπεται να κατασχεθούν από τις ΗΠΑ, προκειμένου να τα μοιράσει στους φτωχότερους Μεξικανούς.
- Κοζάνη: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στην Εγνατία οδό – Συνελήφθη η οδηγός
- Τροχαίο για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε ελαφρά – Συνελήφθη 35χρονος που την τράκαρε και διέφυγε
- Διαδηλώσεις στην Ελβετία για τον θάνατο 17χρονου που προσπάθησε να ξεφύγει από την αστυνομία
- Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα
Η κυβέρνηση του Μεξικού έχει σκοπό να ζητήσει από τις αρχές των ΗΠΑ μέρος των πόρων ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων που διακρατεί ο βαρόνος των ναρκωτικών Ισμαέλ «Μάγιο» Σαμπάδα και προβλέπεται να κατασχεθούν, προκειμένου να διανεμηθούν στους φτωχότερους πολίτες της χώρας, δήλωσε χθες Τετάρτη η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Raquel Cunha, επάνω).
Στον Μάγιο αναμένεται να επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ και να κατασχεθεί ποσό 15 δισ. δολαρίων
Ο συνιδρυτής του ισχυρού καρτέλ Σιναλόα, ο οποίος συνελήφθη από τις αμερικανικές αρχές κοντά στα σύνορα τον Ιούλιο του 2024, ομολόγησε την ενοχή του τη Δευτέρα, αποφεύγοντας έτσι τη διεξαγωγή δημόσιας δίκης στη Νέα Υόρκη.
Στον «Μάγιο», 77 ετών, αναμένεται πλέον να επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης και να κατασχεθεί ποσό 15 δισ. δολαρίων από την αμύθητη περιουσία που έχει επισωρεύσει.
«Αν τα κεφάλαια αυτά ανακτώνταν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, τότε ναι, θα ζητούσαμε» μέρος τους «να δοθεί στο Μεξικό για τους φτωχότερους», είπε η κυρία Σέινμπαουμ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί κάθε πρωί.
«Αν οι πόροι αυτοί κατάσχονταν (…) στο Μεξικό», στο πλαίσιο πρωτοκόλλων για το ξέπλυμα χρήματος που έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στα υπουργεία Οικονομικών των δυο χωρών, «επίσης θα ζητηθεί τα κεφάλαια αυτά (…) να δοθούν πίσω στο Μεξικό για το καλό του λαού» του, επέμεινε η κ. Σέινμπαουμ.
«Ατρωτο» το καρτέλ Σιναλόα
Από την πλευρά του, ο υπουργός Ασφάλειας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους επισήμανε πως δεν μπορεί να γίνεται λόγος περί εξάλειψης του καρτέλ Σιναλόα, παρά την πτώση τόσο του κ. Σαμπάδα όσο και του άλλου συνιδρυτή του, του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ από το 2019.
«Το καρτέλ (αυτό) δεν μπορεί να θεωρηθεί πως έχει εξαρθρωθεί, διότι έχει διάφορους ηγέτες» και «υπάρχουν ακόμη εγκληματικοί πυρήνες και σημαντικοί ηγέτες (του) που πρέπει να συλληφθούν, εξήγησε ο κ. Χάρφους, προσθέτοντας πως μερικές από τις φράξιες τους έχουν «αποδυναμωθεί».
Πηγή: ΑΠΕ
- Κολομβία: Μόνο 7 χρόνια κάθειρξης στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε δυνάμει της… νομοθεσίας
- Μεξικό: Θα ζητήσει από τις ΗΠΑ μέρος της περιουσίας του Ελ Μάγιο για τους φτωχότερους Μεξικανούς
- Ελ Σαλβαδόρ: Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως εξάρθρωσε τις συμμορίες
- Συρία: Σειρά πληγμάτων εξαπέλυσε το Ισραήλ για δεύτερη συνεχόμενη μέρα
- Αργεντινή: Στόχος διαδηλωτών ο Μιλέι – Του πέταξαν πέτρες και μπουκάλια
- Γάζα: Ολο το ΣΑ του ΟΗΕ, πλην ΗΠΑ, ζητά να σταματήσει τώρα η λιμοκτονία από το Ισραήλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις