28.08.2025 | 19:09
Πυρκαγιά στην Κομοτηνή - Ήχησε το 112
Γερουλάνος: Η κυβέρνηση μιλάει για αξιολόγηση, αλλά φοβάται να αξιολογηθεί σε αναπληρωματικές εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 28 Αυγούστου 2025 | 18:44

Γερουλάνος: Η κυβέρνηση μιλάει για αξιολόγηση, αλλά φοβάται να αξιολογηθεί σε αναπληρωματικές εκλογές

«Το σκεπτικό είναι απλοϊκό: Την αδυναμία εξυπηρέτησης του πολίτη από το κράτος, θα λύσουν οι αυστηρότερες ποινές στους δημόσιους υπάλληλους», σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος για το ν/σ του ΥΠΕΣ

Σε ποια χώρα πλένονται περισσότερο;

Σε ποια χώρα πλένονται περισσότερο;

Spotlight

Για μία κυβέρνηση «σε αποδρομή, που φοβάται να αξιολογηθεί αλλά θέλει να αξιολογήσει τους άλλους», μίλησε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ολομέλεια της Βουλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

«Εδώ και 80 μέρες, το ελληνικό Κοινοβούλιο λειτουργεί με 297 βουλευτές, ενώ το Σύνταγμα λέει ξεκάθαρα ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Και το ερώτημα που κατέθεσε ο συνάδελφος κ. Δουδωνής, είναι και ερώτημα όλων μας: Πότε θα γίνουν εκλογές στις Περιφέρειες Β’ Πειραιώς, Β’ Θεσσαλονίκης και Νοτίου Τομέα Αθηνών»;», σημείωσε αρχικά ο κ. Γερουλάνος.

Και υπογράμμισε, απευθυνόμενος στον υπουργό Εσωτερικών, πως «η τελευταία ψηφοφορία, πριν τη διακοπή για το καλοκαίρι, απέδειξε περίτρανα ότι αβίαστα επιλέγετε να εξευτελίζετε θεσμούς και βουλευτές για να προστατεύσετε υπουργούς και κυβέρνηση από κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αλλά εδώ, έχω την υποψία, ότι κάτι άλλο τρέχει. Ότι δεν προστατεύετε βουλευτές και υπουργούς. Αλλά ότι προστατεύετε τον κ. Μητσοτάκη».

«Χωρίζει χάος το τι χρειάζεται το Δημόσιο σε σχέση με αυτό το νομοσχέδιο»

Για να τονίσει χαρακτηριστικά: «Από τι; Από έκθεση στην κρίση του ελληνικού λαού. Δηλαδή, από αξιολόγηση. Από το να καταγραφεί σε κάλπη, ότι αυτός και η κυβέρνησή του, στο μυαλό της Ελληνίδας και του Έλληνα, έχουν τελειώσει. Καλές οι δημοσκοπήσεις, κ. υπουργέ, αλλά τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τη φωνή του λαού στην κάλπη. Εκεί, τελειώνουν τα ψέματα. Εκεί, έρχεται ο λογαριασμός».

Ο Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας για το νομοσχέδιο, ανέφερε πως χωρίζει «χάος το τι χρειάζεται το Δημόσιο σε σχέση με αυτό το νομοσχέδιο. Όπως χάος χωρίζει τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις με τα δικά σας πεπραγμένα».

«Στέκεστε, σήμερα, μπροστά στην Ελληνίδα και τον Έλληνα και του λέτε: ‘Ξέρουμε ότι υποφέρεις, από ένα κράτος που δε λειτουργεί. Από ένα κράτος που βάζει τρικλοποδιές, που σε κρατάει εγκλωβισμένο και σε ομηρία. Έχω λύση. Θα άρω τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Βέβαια, αυτό δε γίνεται ακόμα. Πάω πιο κάτω: θα κάνω αξιολόγηση. Ούτε αυτό με παίρνει να το κάνω. Οπότε, θα βάλω αυστηρότερες ποινές και έτσι θα σου λύσω το πρόβλημα’. Το σκεπτικό είναι απλοϊκό: Την αδυναμία εξυπηρέτησης του πολίτη από το κράτος, θα λύσουν οι αυστηρότερες ποινές στους δημόσιους υπάλληλους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Την αξιολόγηση που ζητάτε από όλους τους άλλους, αρνείστε να την κάνετε στον εαυτό σας»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ άσκησε δριμεία κριτική για τη λειτουργία του κράτους, λέγοντας πως «μετά από 6 χρόνια διακυβέρνησης, όπου δεν βάλατε στόχους, δεν φτιάξατε δομές, δεν σχεδιάσατε οργανογράμματα, δεν περιγράψατε αρμοδιότητες, μετά από έξι χρόνια που συνεχίσατε να ταλαιπωρείτε τον κόσμο, συνεχίσατε να τον έχετε σε κρατική ομηρία, συνεχίσατε να τον αφήνετε ανήμπορο να κάνει αυτά που θέλει και μπορεί να κάνει, διότι αυτό σας βολεύει, εσείς έρχεστε και λέτε: ‘Μη σας νοιάζει. Τον βλέπετε αυτόν τον υπάλληλο; Θα του ρίξω μια καμπάνα και όλα σου τα θέματα θα λυθούν δια μαγείας’. Και τα ερωτήματα είναι δύο: Ποιον κοροϊδεύετε; Και για πόσο ακόμα πιστεύετε ότι θα τον κοροϊδεύετε»;

Για να καταλήξει, λέγοντας: «Κάντε μου μια χάρη. Πριν ανεβείτε σε αυτή τη ΔΕΘ, διαβάστε τι λέγατε ως αξιωματική αντιπολίτευση και κάντε τη δική σας αξιολόγηση. Πόσο χαμηλά ήταν ο πήχης τότε; Και πόσο εύκολο ήταν να περάσεις από πάνω σε όλους τους τομείς; Και είχατε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρωπαϊκών κονδυλίων για να απογειώσετε την Ελλάδα. Και όμως καταφέρατε να περάσετε κάτω από τον πήχη που είχατε μπροστά σας. Διαβάστε τι λέγατε και κοιταχτείτε στον καθρέφτη σε όλα τα θέματα».

«Ξοδέψατε 60 δισ. και σήμερα το μόνο στο οποίο μπορεί να ελπίζει η Ελληνίδα και ο Έλληνας, είναι ότι θα φύγετε μια ώρα αρχύτερα. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα; Αυτός δεν είναι ο λόγος που φοβάστε να κάνετε εκλογές στις τρεις Περιφέρειες; Την αξιολόγηση, δηλαδή, που ζητάτε από όλους τους άλλους, αρνείστε να την κάνετε στον εαυτό σας. Και δεν υπάρχει τίποτα, κύριε υπουργέ, πιο ποταπό από το να ζητάς από άλλους, αυτό που δεν είσαι έτοιμος να κάνεις ο ίδιος. Και τίποτα δεν χαρακτηρίζει πιο γλαφυρά έναν πρωθυπουργό που ουσιαστικά έχει τελειώσει».

ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
«Αναξιοπιστία» 28.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Είναι τουλάχιστον προκλητικό να παρουσιάζονται ως 'εμβληματικά' έργα που απλώς καταγράφονται στην ατζέντα και εξαγγέλλονται κάθε χρόνο», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών
Διπλωματία 28.08.25

ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΥΠΕΞ για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, την οποία καταδίκασε απερίφραστα, ενώ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του στην Ουκρανία και το λαό της

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Επανακατέθεσε τροπολογία για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο
«Δικαίωμα όχι φιλοδώρημα» 28.08.25

Επανακατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ την τροπολογία για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο

«Ενώ η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια ήδη από το 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να συζητήσει το ενδεχόμενο αποκατάστασης της μισθολογικής απώλειας των δημοσίων υπαλλήλων», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέο επεισόδιο στην κόντρα Μαρινάκη-ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια και 13ο μισθό: «Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου»
Πολιτική Γραμματεία 28.08.25

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Μαρινάκη-ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια και 13ο μισθό: «Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου»

Μετωπική σύγκρουση με αφορμή τον 13ο μισθό και τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για «λαθροχειρία» και παραπλάνηση των πολιτών

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ
Επικαιρότητα 28.08.25

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ

Live από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η θεματική εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» παρουσία Μητσοτάκη - Η εκδήλωση γίνεται στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της 89ης ΔΕΘ

Σύνταξη
Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου
Πολιτική 28.08.25

Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου

Στην έναρξη της πρώτης συνεδρίασης για τη νέα σεζόν, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του κ. Βεσυρόπουλου με τους συναδέλφους να αφήνουν λευκά τριαντάφυλλα στο έδρανο του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Φθιώτιδα: Καταγγελίες, απειλές και παρ’ ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)
Στη Φθιώτιδα 28.08.25

Καταγγελίες, απειλές και παρ' ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)

Δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης αποκάλεσε κάτοικο του Αγίου Γεωργίου, στη Φθιώτιδα, πολιτικάντη με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που λειτουργεί σαν να ασκεί διοίκηση για λογαριασμό του Δήμου

Σύνταξη
ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν
Damage control 28.08.25

ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν

Σε συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν, για την κατάσταση στο ΕΣΥ κατέφυγε ο υφ. Υγείας Μ. Θεμιστοκλέους - Επιχείρησε να πείσει ότι η είσοδος ιδιωτών στα νοσοκομεία ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα της περίθαλψης

Σύνταξη
Στην Ελλάδα καταρρέει το Μητσοτάκης ή χάος, στη Γαλλία το χάος ή υπευθυνότητα γιατί πού και πού οι λαοί αντιδρούν στην εξαθλίωση και την αθλιότητα
in Confidential 28.08.25

Στην Ελλάδα καταρρέει το Μητσοτάκης ή χάος, στη Γαλλία το χάος ή υπευθυνότητα γιατί πού και πού οι λαοί αντιδρούν στην εξαθλίωση και την αθλιότητα

Ντράπηκε και η αστική Δημοκρατία, που είναι κάπως πιο… ελαστική, με όσα συμβαίνουν στην ελληνική και στη γαλλική Βουλή. Τα παραμύθια μείναν χωρίς δράκο και τώρα οι αφηγητές είναι αυτοί που τρέμουν μήπως ξυπνήσουν οι ορδές

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Παύλος Μαρινάκης πάει να χτυπήσει τον Τσίπρα και καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Πανικός στο Μαξίμο 28.08.25

Ο Παύλος Μαρινάκης πάει να χτυπήσει τον Τσίπρα και καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Μπούμερανγκ για την κυβέρνηση τα στοιχεία με τα οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθεί να αντικρούσει τις κατηγορίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε «ξέρα» πέφτει η προσπάθεια αναβίωσης του καταστροφικού 2015 με τους αριθμούς να λειτουργούν υπέρ του Τσίπρα.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Σεπτέμβρης των νέων αποκαλύψεων – Προ των πυλών η νέα δικογραφία στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 28.08.25

Ο Σεπτέμβρης των νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Προ των πυλών της Βουλής η νέα δικογραφία

Με αιτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου, νομοθετική εργασία στις επιτροπές και ανακοινώσεις προς το Σώμα επανεκκίνησε η Βουλή. Η κυβέρνηση γνωρίζει καλά πως τα «πρωτοβρόχια» δεν θα αργήσουν, αναμένοντας τη νέα δικογραφία για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φαραντούρης ενώπιον Ακάρ: Για την Ελλάδα και την Κύπρο, οι απειλές έρχονται από την Τουρκία
Κοπεγχάγη 27.08.25

Φαραντούρης ενώπιον Ακάρ: Για την Ελλάδα και την Κύπρο, οι απειλές έρχονται από την Τουρκία

«Προτού προχωρήσουμε σε χρηματοδότηση επιχειρήσεων και πολιτικών, πρέπει να αποσαφηνίσουμε ποιες είναι οι απειλές και ποιοι αυτοί που απειλούν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα κάθε κράτους μέλους της ΕΕ», τόνισε ο Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
«Αναξιοπιστία» 28.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Είναι τουλάχιστον προκλητικό να παρουσιάζονται ως 'εμβληματικά' έργα που απλώς καταγράφονται στην ατζέντα και εξαγγέλλονται κάθε χρόνο», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες σεξουαλικές φωτογραφίες διάσημων γυναικών προκαλούν θύελλα αντιδράσεων
Deepfake 28.08.25

Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες σεξουαλικές φωτογραφίες διάσημων γυναικών προκαλούν θύελλα αντιδράσεων

Παραποιημένες φωτογραφίες διάσημων γυναικών από την Ιταλία, μεταξύ των οποίων και η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα μαζί με χυδαίες και σεξιστικές λεζάντες

Σύνταξη
Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης – Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στις ΗΠΑ το 2025;
ΗΠΑ 28.08.25

Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης - Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στην Αμερική το 2025;

Ανάλογα με τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται, το 2025 σημειώθηκαν μεταξύ 8 και 146 περιστατικά ένοπλων επιθέσεων σε σχολεία σε όλες τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός
Europa League 28.08.25

LIVE: Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός

LIVE: Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών
Διπλωματία 28.08.25

ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΥΠΕΞ για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, την οποία καταδίκασε απερίφραστα, ενώ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του στην Ουκρανία και το λαό της

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία ενεργοποιούν την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν
Πυρηνικές εγκαταστάσεις 28.08.25

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία ενεργοποιούν την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν

Η κίνηση των τριών ευρωπαϊκών δυνάμεων δίνει στο Ιράν 30 ημέρες για να βελτιώσει την πρόσβαση για επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεών του

Σύνταξη
«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας
«Ζούμε σε δυστοπία» 28.08.25

«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας

Την ώρα που άλλοι δημιουργοί επιλέγουν τη σιωπή ή την αισχρή διπλωματία, ο Γιώργος Λάνθιμος στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία

Νέα έρευνα στη Γερμανία δείχνει ότι οι καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για ανεργία και παρατεταμένο πληθωρισμό

Σύνταξη
Ακρίβεια: Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος
Θεατής η κυβέρνηση 28.08.25

Το «καλάθι» της ακρίβειας επιμένει - Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Τρίτη κατά σειρά αύξηση του πληθωρισμού και άλμα στο μέσο ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025. Μέτρα αντιστροφής του κλίματος υπόσχεται η κυβέρνηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
Κόσμος 28.08.25

Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάσυρσης της σορού του Τούρκου επιχειρηματία που παραμένει στον βυθό της θάλασσας για 23η ημέρα.

Σύνταξη
Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
Ο αληθινός κίνδυνος 28.08.25

Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Η πράσινη μετάβαση θεωρείται ότι θα απειλήσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η καθυστέρηση επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες στην Ευρώπη αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από την ίδια τη μετάβαση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»
«Εκτενή έρευνα» 28.08.25

Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»

Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ απειλείται με οριστικό κλείσιμο, εκτός εάν το ολλανδικό κράτος τηρήσει τη συμφωνία του 1962 με τον ανιψιό του Βίνσεντ βαν Γκογκ, παρέχοντας τα απαραίτητα κονδύλια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»
Τρεις εκκλήσεις 28.08.25

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»

«Η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλου πολέμου απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο», αναφέρουν και καλούν σε άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα, άνοιγμα των οδών για τη βοήθεια και απελευθέρωση των ομήρων.

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

