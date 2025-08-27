Έσπασε τον κώδικα φιλίας: Οι Swifties έβαλαν στο στόχαστρο τη Ζόι Κράβιτζ για μια φήμη

Οι θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ, γνωστοί ως Swifties, φημίζονται για την πίστη τους. Όπως και για τις online σκληροπυρηνικές αντιδράσεις τους όταν νιώθουν ότι το είδωλό τους αδικείται. Ωστόσο, μάλλον αυτή τη φορά το παρατράβηξαν, βάζοντας στο στόχαστρό τους την Ζόι Κράβιτζ.

Η γνωστή ηθοποιός και η Τέιλορ Σουίφτ είναι κολλητές εδώ και χρόνια, με τον φωτογραφικό φακό να τις έχει «συλλάβει» ουκ ολίγες φορές σε νυχτερινές εξόδους. Ωστόσο, οι Swifties, ζητούν από την 35χρονη σούπερ σταρ να διακόψει κάθε δεσμό μαζί της. Και ο λόγος έχει ονοματεπώνυμο: Χάρι Στάιλς.

Οι φήμες θέλουν τις τελευταίες εβδομάδες τη Ζόι Κράβιτζ και τον 31χρονο popstar να έχουν σχέση. Το θέμα είναι ότι ο Χάρι Στάιλς είναι ένας από τους πρώην της Τέιλορ και αυτό οι Swifties δεν το είδαν με καλό μάτι.

«Έσπασε τον κώδικα φιλίας», «η Τέιλορ πρέπει να σταματήσει να κάνει παρέα με την Ζόι. Όλοι ξέρουμε ότι δεν βγαίνεις με πρώην σχέση της κολλητής σου». «Είναι αστείο που κάποιοι λένε να βγουν ραντεβού η Ζόι και ο Χάρι με την Τέιλορ και τον Τράβις», «πως γίνεται να το έκανε αυτό από την ώρα που είναι κολλητές;» ήταν μερικά από τα σχόλια της στρατιάς της Σουίφτ.

Βέβαια κάποιοι, μάλλον αρκετά πιο ρεαλιστές, αντέδρασαν λέγοντας πως έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε που η popstar και ο Χάρι Στάιλς ήταν ζευγάρι και κατά πάσα πιθανότητα ούτε την ενδιαφέρει.

Και μάλλον θα συμφωνήσουμε με αυτή την άποψη, καθώς εδώ και λίγες ώρες η Τέιλορ Σουίφτ είναι αρραβωνιασμένη με τον Τράβις Κέλσι.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η γνωστή μουσικός πόσταρε με μια φωτογραφία του ζευγαριού, γράφοντας στη λεζάντα: « Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται».