newspaper
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.08.2025 | 15:37
Στο νοσοκομείο μικρά κορίτσια - Εξερράγη γκαζάκι μέσα στο σπίτι τους
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία
Διεθνής Οικονομία 27 Αυγούστου 2025 | 14:36

Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Πίσω από κλειστές πόρτες, συνομιλίες φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ ExxonMobil και Rosneft, με στόχο την έναρξη εκ νέου των δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
A
A
Vita.gr
Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Spotlight

Μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, ο ρώσος Βλαντιμίρ Πούτιν -υιοθετώντας τη ρητορική του ομολόγου του- δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερες δουλειές μαζί – για παράδειγμα, μεταξύ των ακτών τους στον Ειρηνικό.

«Ανυπομονούμε για συμφωνίες», απάντησε ο Τραμπ.

Υπάρχει όμως και κάτι, που οι δύο ηγέτες δεν είπαν ξεκάθαρα, αλλά μια σειρά από γεγονότα άφησαν να εννοηθεί: πίσω από κλειστές πόρτες, οι μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες των χωρών τους έχουν ήδη σκιαγραφήσει έναν οδικό χάρτη για την επιστροφή στην επιχειρηματική δραστηριότητα, αντλώντας κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Ρωσίας.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal, σε μυστικές συνομιλίες με τη μεγαλύτερη κρατική ενεργειακή εταιρεία της Ρωσίας φέτος, ένα ανώτερο στέλεχος της ExxonMobil συζήτησε την επιστροφή στο τεράστιο έργο Sakhalin εάν οι δύο κυβερνήσεις δώσουν το πράσινο φως στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία.

Είναι τέτοια η ευαισθησία που ελάχιστοι άνθρωποι στην ExxonMobil γνώριζαν ότι είχαν πραγματοποιηθεί οι συνομιλίες. Των συζητήσεων από την πλευρά του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού, ηγήθηκε ένα από τα κορυφαία στελέχη του, ο ανώτερος αντιπρόεδρος Νιλ Τσάπμαν, ενδεικτικό της βαρύτητας της κατάστασης.

Υπό τις κυβερνήσεις Μπάιντεν και Τραμπ, η Exxon και άλλες εταιρείες είχαν την εξουσιοδότησης αλλά και άδεια από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για να διεξάγουν συνομιλίες σχετικά με τα αχρησιμοποίητα περιουσιακά στοιχεία με Ρώσους ομολόγους τους, δήλωσε ένα από τα άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις. Ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την αποχώρηση της Exxon από τη Ρωσία το 2022.

Στήριξη από την κυβέρνηση

Μάλιστα ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης αποκάλυψε στη WSJ, ότι  στελέχη της Exxon ζήτησαν από τον Λευκό Οίκο  υποστήριξη σε περίπτωση που η εταιρεία επιστρέψει στη Ρωσία και έλαβαν θετική ανταπόκριση. Ο διευθύνων σύμβουλος Ντάρεν Γουντς συζήτησε την πιθανή επιστροφή της Exxon με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο τις τελευταίες εβδομάδες.

Η επανέναρξη των δραστηριοτήτων στη Ρωσία θα σηματοδοτούσε μια δραματική αλλαγή μετά την άτακτη ρήξη της Exxon με τη Μόσχα, όταν ο Πούτιν επιτέθηκε στην Ουκρανία το 2022. Ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου της Δύσης εισέβαλε βαθύτερα στη Ρωσία από τις περισσότερες άλλες εταιρείες μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Η υποχώρησή της μετά την εισβολή ήταν αντίστοιχα πιο έντονη.

Το Sakhalin-1, που πήρε το όνομά του από ένα ρωσικό νησί, ήταν μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της Exxon, η οποία συμφωνήθηκε για πρώτη φορά το 1995. Η Exxon διηύθυνε την επιχείρηση και κατείχε το 30% μαζί με την κρατική Rosneft, καθώς και ιαπωνικές και ινδικές εταιρείες, οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν εκεί.

Όταν οι δυτικές επιχειρήσεις εγκατέλειψαν τη Ρωσία μετά την εισβολή, η Exxon μείωσε την παραγωγή και δήλωσε ότι θα πουλούσε το μερίδιό της, μειώνοντας την αξία του κατά πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Μόσχα μπλόκαρε την πώληση και στη συνέχεια εξαφάνισε το μερίδιο της Exxon. Η Exxon είχε χαρακτηρίσει την κίνηση ως απαλλοτρίωση.

Η πετρελαϊκή βιομηχανία της Ρωσίας

Η πετρελαϊκή βιομηχανία της Ρωσίας κατάφερε να διατηρήσει την παραγωγή πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα παρά τις κυρώσεις , αλλά οι αναλυτές λένε ότι η παραγωγική ικανότητα τελικά θα διαβρωθεί λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας και επενδύσεων. Οι επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήρια και αγωγούς έχουν παρεμποδίσει τον εγχώριο εφοδιασμό της χώρας με καύσιμα τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι συζητήσεις μεταξύ της Exxon και της Rosneft σχετικά με την επανεκκίνηση της συνεργασίας τους εντάθηκαν γύρω στην περίοδο της ορκωμοσίας του Τραμπ τον Ιανουάριο.

Τον Φεβρουάριο, ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας συναντήθηκαν δημόσια στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας για να ξεκινήσουν συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου. Εκείνη την εποχή, η Ρωσία αμφισβήτησε την υπόσχεση επενδυτικών ευκαιριών για αμερικανικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών αναπτύξεων στην Αρκτική.

Ιδιωτικά, ο Τσάπμαν της Exxon συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν, στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, σύμφωνα με πληροφορίες από άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις. Ο Σετσίν , στενός σύμμαχος του Πούτιν, υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ, πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί απαγορεύεται να συναλλάσσονται μαζί του χωρίς την άδεια του Υπουργείου Οικονομικών που έχει λάβει η ExxonMobil.

Ο Σετσίν αρέσκεται να συναντά ξένους επιχειρηματίες και κυβερνητικούς ηγέτες στο Κατάρ, του οποίου το κρατικό επενδυτικό ταμείο έχει μερίδιο στη Rosneft. Το Κατάρ έχει διαμορφώσει έναν ρόλο ως ουδέτερος μεσολαβητής σε παγκόσμιες συγκρούσεις.

Τα… «άλλα» ενεργειακά deals

Το Reuters ανέφερε νωρίτερα ότι αξιωματούχοι της αμερικανικής και της ρωσικής κυβέρνησης συζήτησαν ενεργειακές συμφωνίες αυτόν τον μήνα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής επιστροφής της Exxon.

Υπάρχει ένα πρότυπο για την εμπλοκή της Exxon στο κοίτασμα της Σαχαλίνης: η συμφωνία κατανομής της παραγωγής που συνήψε η κοινοπραξία με τη ρωσική κυβέρνηση τη δεκαετία του 1990. Το πετρέλαιο άρχισε να ρέει το 2005. Οι εξαγωγές από τη Σαχαλίνη κατευθύνονται κυρίως σε Ασιάτες αγοραστές, οι οποίοι συνέχισαν να αγοράζουν ρωσικό αργό πετρέλαιο μετά την εισβολή, σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές εταιρείες που την απέρριψαν.

Τα διάταγμα Πούτιν

Ο Πούτιν αφαίρεσε ένα εμπόδιο για την επιστροφή της Exxon την ίδια ημέρα με τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα. Υπέγραψε διάταγμα που επιτρέπει σε ξένες εταιρείες να κατέχουν μετοχές στη ρωσική εταιρεία που λειτουργεί το Sakhalin από την αποχώρηση της Exxon. Οι όροι περιλαμβάνουν την παροχή εξοπλισμού και ανταλλακτικών στο εξωτερικό, καθώς και την άσκηση πιέσεων για την άρση των κυρώσεων.

Η επανείσοδος της Exxon πιθανότατα θα εξαρτηθεί από τους όρους που θα προσφέρει η Ρωσία. Η εταιρεία επιδιώκει να ανακτήσει τις ζημίες από την έξοδο της από το Σαχαλίν, τουλάχιστον, ανέφεραν στη WSJ ορισμένα από τα άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Στενοί δεσμοί

Οι στενοί δεσμοί της ExxonMobil  με τη Ρωσία  χάρισαν στον τότε διευθύνοντα σύμβουλο Rex Tillerson ένα παράσημο του Τάγματος Φιλίας από τον Πούτιν το 2013. Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τον Πούτιν τον επόμενο χρόνο ανάγκασαν την Exxon να εγκαταλείψει ορισμένες από τις ρωσικές της επιχειρήσεις, αλλά το Sakhalin δεν υπέστη καμία ζημιά.

Παρά την ένταση μετά την εισβολή του 2022, η Exxon διατήρησε παρασκηνιακές επικοινωνίες με την κρατική Rosneft καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, δήλωσαν ορισμένοι από τους ανθρώπους που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Ο ενεργειακός πλούτος της Ρωσίας παραμένει ένα μεγάλο έπαθλο για τις δυτικές εταιρείες σε περίπτωση λήξης του πολέμου. Όταν η ExxonΜοβιλ αποχώρησε, το Sakhalin  αντιπροσώπευε περίπου το 3% της παραγωγής πετρελαίου της, μια μικρή αλλά αποδεδειγμένη πηγή αργού πετρελαίου. Η εταιρεία συνεργαζόταν επίσης με τη Rosneft για την ανάπτυξη των αποθεμάτων φυσικού αερίου της, τα οποία θα εξάγονταν ως κατεψυγμένο υγρό σε δεξαμενόπλοια.

Η Rosneft ελπίζει να επωφεληθεί από το κεφάλαιο, την τεχνολογία και τη διοικητική εμπειρογνωμοσύνη της Exxon, δήλωσε μία από τις πηγές.

Πώς άλλαξαν τα δεδομένα

Αν κάνει πίσω, η Exxon θα βρει ένα διαφορετικό περιβάλλον για να κάνει επιχειρήσεις. Η οικονομία της Ρωσίας έχει επιβραδυνθεί υπό την πίεση των κυρώσεων, των υψηλών επιτοκίων και του πληθωρισμού. Οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων από το κράτος είναι συνηθισμένες. Και σε καιρό πολέμου, το Κρεμλίνο έχει αναλάβει ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο της τεράστιας ενεργειακής βιομηχανίας της χώρας.

Η αγορά για το ρωσικό πετρέλαιο έχει αλλάξει . Η Ευρώπη έχει απογαλακτιστεί από το ρωσικό αργό πετρέλαιο, ενώ τα διυλιστήρια στην Ινδία και την Κίνα το έχουν αρπάξει. Οι έμποροι που αγοράζουν και πωλούν πετρέλαιο το κάνουν κυρίως μέσω αδιαφανών εταιρειών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Τραμπ είχε εκφράσει την αντίθεσή του με τον Πούτιν αυτή την άνοιξη, αποκλείοντας κάθε άμεση προοπτική επιστροφής δυτικών επιχειρήσεων στη Ρωσία, μέχρι που φάνηκε να τον συμπαθεί ξανά στην Αλάσκα αυτόν τον μήνα.

Στοιχεία παραγωγής και εσόδων

Όπως γράφει το energynewsbeat.co το έργο Sakhalin-1 επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τριών κοιτασμάτων — Chayvo, Odoptu και Arkutun-Dagi — στη θάλασσα του Okhotsk, με εκτιμώμενα αποθέματα 2,3 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και 485 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου.

Πριν από την έξοδο της Exxon, το έργο ήταν υψηλής απόδοσης, παράγοντας περίπου 220.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα (bpd) το 2021.

Εάν η Exxon επιστρέψει, αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα ευρύτερο άνοιγμα των ρωσικών ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων σε δυτικές επενδύσεις

Ωστόσο, η κήρυξη ανωτέρας βίας οδήγησε σε δραματική κατάρρευση της παραγωγής, η οποία μειώθηκε σε μόλις 10.000 βαρέλια την ημέρα στα μέσα του 2022.

Υπό τον νέο ρωσικό  φορέα εκμετάλλευσης, η παραγωγή αποκαταστάθηκε πλήρως έως τον Ιανουάριο του 2023, επιστρέφοντας στα επίπεδα προ κρίσης, περίπου 220.000 bpd. Το 2024, η παραγωγή σημείωσε μείωση 9,8% από τα επίπεδα του 2023, αν και δεν αποκαλύφθηκαν ακριβή στοιχεία για το προηγούμενο έτος, γεγονός που υποδηλώνει μείωση σε περίπου 198.000 βαρέλια την ημέρα με βάση ιστορικά benchmarks.

Τα στοιχεία εσόδων για το Sakhalin-1 είναι λιγότερο διαφανή υπό ρωσική διαχείριση, αλλά η ιστορική απόδοση παρέχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Το 2018, το έργο απέδωσε πάνω από 11,63 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου και συμπυκνωμάτων (που ισοδυναμούν με περίπου 232.000 bpd) και 2,48 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, δημιουργώντας έσοδα δισεκατομμυρίων στις ισχύουσες τιμές.

Με τις τρέχουσες τιμές πετρελαίου, περίπου στα 80 δολάρια ανά βαρέλι, τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια για παραγωγή 200.000 bpd, που κατανέμονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Για το 2025, η παραγωγή αναμένεται να σταθεροποιηθεί, αλλά οι διακοπές λειτουργίας για λόγους συντήρησης – όπως αυτή που έχει προγραμματιστεί για τον Αύγουστο και θα μπορούσε να σταματήσει προσωρινά την παραγωγή αργού – ενδέχεται να επηρεάσουν τα στοιχεία.

Η πιθανή απόδοση της Exxon θα μπορούσε να ενισχύσει την αποδοτικότητα και την παραγωγή, δεδομένου του ιστορικού της ρόλου ως φορέα εκμετάλλευσης.

Επιπτώσεις για τον ενεργειακό τομέα

Εάν η Exxon επιστρέψει, αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα ευρύτερο άνοιγμα των ρωσικών ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων σε δυτικές επενδύσεις, ενδεχομένως σταθεροποιώντας την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου εν μέσω ασταθών τιμών. Ωστόσο, παραμένουν εμπόδια όπως η συμμόρφωση με τις κυρώσεις και τα αποτελέσματα της διαιτησίας. Προς το παρόν, το διάταγμα αντιπροσωπεύει μια μισάνοιχτη πόρτα – το αν η ExxonMobil  θα τα καταφέρει εξαρτάται από τα αποτελέσματα των συνομιλιών και τους μελλοντικούς γεωπολιτικούς ελιγμούς.

Για την κυβέρνηση Τραμπ, η Ενεργειακή Κυριαρχία περιλαμβάνει την ενέργεια και τις υπηρεσίες πετρελαϊκών κοιτασμάτων ως κορυφαίες προτεραιότητες. Αυτό θα υποστήριζε επίσης τους εξαντλημένους ρωσικούς πόρους στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, οι οποίοι φαίνεται να έχουν εξαντληθεί στο έπακρο.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» μετά το ρόλερ κόστερ η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» μετά το ρόλερ κόστερ η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Λιμάνια
ΟΛΘ: Στις εγκαταστήσεις ο Ιβάν Σαββίδης – Στο επίκεντρο οι εργασίες για τον προβλήτα 6

ΟΛΘ: Στις εγκαταστήσεις ο Ιβάν Σαββίδης – Στο επίκεντρο οι εργασίες για τον προβλήτα 6

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΕΕ: Ο «αιώνας της ταπείνωσης» για την Ευρώπη και οι εκβιασμοί Τραμπ – Τι βλέπουν οι αναλυτές
Politico 27.08.25

Ο «αιώνας της ταπείνωσης» για την Ευρώπη και οι εκβιασμοί Τραμπ - Τι βλέπουν οι αναλυτές

Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει δασμούς 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, εξελήφθη από πολλούς ως «πράξη υποταγής» και «πολιτικής ήττας» της ΕΕ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Economist: Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία – «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»
Economist 27.08.25

Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία - «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»

Σύμφωνα με το Economist, ο 74χρονος Φρανσουά Μπαϊρού θα χρειαστεί ασυνήθιστη πολιτική δεξιοτεχνία για να παραμείνει πρωθυπουργός στη Γαλλία, με το περιοδικό να συμμερίζεται τις ανησυχίες του για τη λιτότητα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τέλος εποχής για τις αεροπορικές χαμηλού κόστους;
Σημαντικές αναταράξεις 27.08.25

Τέλος εποχής για τις αεροπορικές χαμηλού κόστους;

Οι low cost αεροπορικές χάνουν ύψος σε σχέση με τις παραδοσιακές εταιρείες καθώς πιέζονται από ακριβά καύσιμα, μισθολογικό βάρος και κουρασμένους επιβάτες

Γιώργος Κανελλόπουλος
Εργασία: Πριν τη «σιωπηλή παραίτηση» έρχεται η «σιωπηλή ρωγμή» – Νέες γενιές εργαζομένων, νέες τάσεις
quiet cracking 27.08.25

Πριν τη «σιωπηλή παραίτηση» έρχεται η «σιωπηλή ρωγμή» - Νέες γενιές εργαζομένων, νέες τάσεις

Πριν οι εργαζόμενοι βρεθούν σε κατάσταση «σιωπηλής παραίτησης», έρχονται τα πρώτα σημάδια της «σιωπηλής ρωγμής». Η εργασία υπερεντατικοποιείται και όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αισθάνονται βαθιά δυσαρέσκεια για τη δουλειά τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι Βρυξέλλες απαντούν στις απειλές Τραμπ: «Η ρύθμιση των οικονομικών κανόνων είναι κυριαρχικό δικαίωμα»
«Αβάσιμες κατηγορίες» 26.08.25

Οι Βρυξέλλες απαντούν στις απειλές Τραμπ: «Η ρύθμιση των οικονομικών κανόνων είναι κυριαρχικό δικαίωμα»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Κομισιόν στις απειλές που εξαπέλυσε ο Τραμπ ότι θα επιβάλει κυρώσεις για την εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού και προστασίας προσωπικών δεδομένων στις εταιρείες τεχνολογίας.

Σύνταξη
Γάζα: Το κρατικό ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας αποσύρεται από την Caterpillar και 5 ισραηλινές τράπεζες
«Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» 26.08.25

Το ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας αποσύρεται από την Caterpillar και ισραηλινές τράπεζες με αιχμές για τη Γάζα

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι προϊόντα της Caterpillar χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη γενικευμένων και συστηματικών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» στη Γάζα, αναφέρει το ταμείο

Σύνταξη
Ο Τραμπ απέλυσε τη διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ
«Δόλια συμπεριφορά» 26.08.25

Ο Τραμπ απέλυσε τη διοικητή της Fed Λίζα Κουκ

Σε επιστολή του προς τη Λίζα Κουκ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι είχε «επαρκή λόγο να την απομακρύνει από τη θέση της» καθώς επέδειξε «δόλια και εγκληματική συμπεριφορά σε ένα οικονομικό ζήτημα».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής
Ελλάδα 27.08.25

Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 30 ιδιοκτητών οικιών και επιχειρήσεων κατηγορούμενοι για κλοπή - Η εκτιμώμενη αξία του κλεμμένου ρεύματος ξεπερνά τις 190.000 ευρώ

Σύνταξη
Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της
Κοπεγχάγη 27.08.25

Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της

Τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το σχέδιο ReArm, καθώς «κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμποδίζει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παραβιάζοντας ακόμα και την ελληνική ΑΟΖ», ζήτησε ο Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος

Ο Κώστας Γαλανόπουλος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ΠΑΕ Άρης - Τίθεται άμεσα στη διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Σύνταξη
Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»
Μπάσκετ 27.08.25

Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στις συγκρίσεις ανάμεσα σε ευρωπαϊκό και αμερικάνικο μπάσκετ και εξήγησε πως για να λέγεται κάποιος πρωταθλητής κόσμου, θα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο.

Σύνταξη
Ολομέλεια των προέδρων των ΔΣΕ: «Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό
«Φωνές» 27.08.25

«Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό

«Η ανάγκη λήψης μέτρων από την Πολιτεία δεν μπορεί να οδηγούν σε οπισθοδρόμηση από τα δικαιοκρατικά κεκτημένα και τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις που διέπουν το Κράτος Δικαίου».

Σύνταξη
Γιατί γερμανικός διαγωνισμός για αποκέντρωση σε πόλη της σοβιετικής εποχής αποδεικνύεται παγκόσμια επιτυχία;
Στο Βραδεμβούργο 27.08.25

Γιατί γερμανικός διαγωνισμός για αποκέντρωση σε πόλη της σοβιετικής εποχής αποδεικνύεται παγκόσμια επιτυχία;

Η πόλη Eisenhüttenstadt προσέφερε δωρεάν για δύο εβδομάδες ευρύχωρα διαμερίσματα σε κεντρική τοποθεσία, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει αξιόλογους επαγγελματίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Δεν βλέπω ταινίες και δεν πηγαίνω σινεμά, έχω κουραστεί»
«Πενήντα ταινίες!» 27.08.25

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Δεν βλέπω ταινίες και δεν πηγαίνω σινεμά, έχω κουραστεί»

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον δεν νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ, δεν πηγαίνει πλέον στον κινηματογράφο και θεωρεί τον ευατό του πρωτίστως ηθοποιού του θεάτρου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Κωνσταντίνος Πυλαρινός – «Προσέφερε ανιδιοτελώς στον τόπο», λέει ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 27.08.25

Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Κωνσταντίνος Πυλαρινός – «Προσέφερε ανιδιοτελώς στον τόπο», λέει ο Μητσοτάκης

Ο Κωνσταντίνος Πυλαρινός ξεκίνησε την σταδιοδρομία του το 1957, ως μέλος του πολιτικού γραφείου του τότε πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Καραμανλή

Σύνταξη
Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 22χρονου που ξεσήκωσε τη γειτονιά με τη μουσική – Κατασχέθηκε το ηχοσύστημα
Ελλάδα 27.08.25

Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 22χρονου που ξεσήκωσε τη γειτονιά με τη μουσική – Κατασχέθηκε το ηχοσύστημα

Ο νεαρός έβαζε τέρμα τη μουσική νυχτερινές ώρες αναστατώνοντας ολόκληρη γειτονιά στον Κορυδαλλό - Συνελήφθη μετά την επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του

Σύνταξη
Μάνα, θα γίνω startupper: Γιατί ο ένας στους δύο νέους θέλει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση
Νεανική επιχειρηματικότητα 27.08.25

Μάνα, θα γίνω startupper: Γιατί ο ένας στους δύο νέους θέλει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση

Ο ένας στους δύο νέους στην Ελλάδα θέλει να ανοίξει δική του επιχείρηση, να γίνει startupper ή «αφεντικό του εαυτού του». Πρόκειται όμως για όνειρο ζωής ή για λύση ανάγκης;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ολλανδία: Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η κυβέρνηση – Συζήτηση για πρόταση μομφής στη Βουλή
Πολιτική κρίση 27.08.25

Ολλανδία: Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η κυβέρνηση – Συζήτηση για πρόταση μομφής στη Βουλή

Η ολλανδική Βουλή συζητά το μέλλον της κυβέρνησης του Ντικ Σκοφ, που έχει απομείνει με 32 βουλευτές σε σύνολο 150. Αν περάσει η πρόταση μομφής, ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσπευσης των εκλογών.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες
Πειθαρχικό στο Δημόσιο 27.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ αύριο, Πέμπτη, ημέρα ψήφισης του εργασιακού νομοσχεδίου

Σύνταξη
Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία 27.08.25

Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί

«Δεν θέλω να περνάω μία περίοδο αργής εξασθένησης με πόνο και ντροπή» σχολίασε στη συνέντευξη της η Βρετανίδα Μίριαμ Μαργκόλις, γνωστή και από τον ρόλο της ως καθηγήτριας Σπράουτ στις ταινίες του Χάρι Πότερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου
Σημείο καμπής 27.08.25

Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Ομόφωνη έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου για το σχέδιο - γέφυρα που θα εφαρμοστεί μέχρι την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη από τον Διεθνή Διαγωνισμό.

Σύνταξη
Έρευνα ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ: Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις
Έρευνα ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ: 27.08.25

Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται σε συμπληγάδες, λόγω αυξημένου λειτουργικού κόστους, έλλειψης ρευστότητας και μειωμένου τζίρου. Τι έδειξε η νέα έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ.

Σύνταξη
Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος
Επιστήμες 27.08.25

Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος

Νέα μέθοδος χρονολόγησης δείχνει ότι το μυστηριώδες κρανίο των Πετραλώνων έχει ηλικία άνω των 280.000 ετών και πιθανότατα ανήκει στον «άνθρωπο της Χαϊδελβέργης».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κόντρα Ανδρουλάκη-Μαρινάκη: «Μετρ της τοξικότητας και του διχασμού» – «Το ΠΑΣΟΚ έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό»
Μετωπική σύγκρουση 27.08.25

Κόντρα Ανδρουλάκη-Μαρινάκη: «Μετρ της τοξικότητας και του διχασμού» – «Το ΠΑΣΟΚ έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό»

Για μία ακόμη φορά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χρησιμοποίησε απαξωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη, με την σύγκρουση των δύο να μεταφέρεται από την «τοξικότητα» στην χρήση της... ελληνικής γλώσσας

Σύνταξη
Τραμπισμοί
«Όπως Αμερική» 27.08.25

Τραμπισμοί

Η όχι και τόσο κρυφή γοητεία που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στην ελληνική κυβέρνηση

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ώπα και γεια σου: Παίκτες σχολικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου χορεύουν ζεϊμπέκικο στα αποδυτήρια
Περήφανα 27.08.25

Ώπα και γεια σου: Παίκτες σχολικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου χορεύουν ζεϊμπέκικο στα αποδυτήρια

Με τη Ρόζα του Δημήτρη Μητροπάνου και ζεϊμπέκικο ξεσάλωσαν οι παίκτες της σχολικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου Τάρπον Σπρινγκς και έγιναν viral.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο