ΗΠΑ: Την απόκτηση μεριδίου σε αμυντικές εταιρείες εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 27 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Την απόκτηση μεριδίου σε αμυντικές εταιρείες εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ

Δηλώσεις του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ για απόκτηση μεριδίων σε εταιρείες του στρατιωτικού τομέα λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση Τραμπ στην Intel

Το ενδεχόμενο συμμετοχής σε αμυντικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Lockheed Martin Corp, εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ. Στην πιθανότητα να αποκτηθούν μερίδια στρατιωτικών επιχειρήσεων, αναφέρθηκε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ, υπερασπιζόμενος την προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ενισχύσει τον ρόλο της κυβέρνησης στις αμερικανικές επιχειρήσεις.

«Το σκέφτονται», δήλωσε ο Λούτνικ στο CNBC, επικαλούμενος ηγέτες του Πενταγώνου, όταν ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει μερίδια σε εταιρείες όπως η Lockheed Martin, η Boeing  ή η Palantir Technologies. «Πρέπει να γίνουν πολλές συζητήσεις για το πώς θα χρηματοδοτήσουμε τις αγορές μας σε πολεμικό υλικό».

«Υπάρχει μια τεράστια συζήτηση για την άμυνα. Η Lockheed Martin αντλεί το 97% των εσόδων της από την αμερικανική κυβέρνηση. Είναι ουσιαστικά ένας βραχίονας της αμερικανικής κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Η αντίδραση της αγοράς

Η Lockheed Martin, της οποίας οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 1,7% μετά τις δηλώσεις, δήλωσε: «Συνεχίζουμε την ισχυρή συνεργασία μας με τον Πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του για την ενίσχυση της εθνικής μας άμυνας».

Η Boeing αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η Palantir δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Οι μετοχές της Boeing σημείωσαν άνοδο 2,1% και η Palantir ανέτρεψε μια μικρή αρχική πτώση περίπου 1% μετά τις δηλώσεις και σημείωσε άνοδο 1,7% στις μεσημεριανές συναλλαγές στη Νέα Υόρκη.

Τα σχόλια του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα των επιθετικών παρεμβάσεων του Λευκού Οίκου στον ιδιωτικό τομέα, με κινήσεις που ιστορικά γίνονταν μόνο σε περιόδους πολέμου ή για να σωθούν στρατηγικές εγχώριες εταιρείες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες σε περιόδους οικονομικής κρίσης, σχολιάζει το Reuters.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την απόκτηση μεριδίου σχεδόν 10% στην εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών Intel.

Κρατικές παρεμβάσεις

Προηγουμένως, είχε παρέμβει για να ολοκληρωθεί η εξαγορά της U.S. Steel από την ιαπωνική Nippon Steel τον Ιούνιο, αποκτώντας αυτό που ο Τραμπ αποκάλεσε «χρυσή μετοχή», η οποία δίνει στην Ουάσιγκτον λόγο στις δραστηριότητές της.

Επίσης, απέκτησε μερίδιο στην εταιρεία σπάνιων γαιών MP Materials και μεσολάβησε σε συμφωνία με τους κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών Nvidia και AMD για να λάβει το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις στην Κίνα μικροεπεξεργαστών που προηγουμένως απαγορεύονταν.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να αυξήσει τις επενδύσεις της αμερικανικής κυβέρνησης σε υγιείς αμερικανικές εταιρείες, ακόμη και αν οι επικριτές προειδοποιούν ότι ένας τέτοιος ρόλος της κυβέρνησης θα μπορούσε να περιορίσει την εταιρική στρατηγική και την ευελιξία της αγοράς, και εγείρονται ερωτήματα σχετικά με τον αντίκτυπο στους καταναλωτές.

Το ασυνήθιστο επίπεδο παρέμβασης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην οικονομία έχει δημιουργήσει απροσδόκητες συμμαχίες, με τον φιλελεύθερο αμερικανό γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς να υποστηρίζει τη συμμετοχή στην Intel.

Ακομα, ο Λούτνικ δήλωσε την Τρίτη ότι οι εταιρείες που χρειάζονται ομοσπονδιακή βοήθεια πρέπει να είναι προετοιμασμένες να συνεργαστούν με τον Τραμπ.

«Αν μια εταιρεία απευθυνθεί στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και πει: «Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, θέλουμε να αλλάξουμε τα πάντα»… νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, αν θα τους ακούσει και θα αλλάξει τους κανόνες», δήλωσε στο CNBC, αναφερόμενος στη συμφωνία με την Nvidia.

«Αν προσθέτουμε θεμελιώδη αξία στην επιχείρησή σας, νομίζω ότι είναι δίκαιο ο Ντόναλντ Τραμπ να σκεφτεί τον αμερικανικό λαό», πρόσθεσε ο υπουργός Εμπορίου.

Πηγή: ΟΤ

