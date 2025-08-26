Πελώριο κύμα σκόνης haboob σάρωσε το Φοίνιξ – Απόκοσμες εικόνες
Μετά τη σκόνη και το φαινόμενο haboob ακολούθησαν γρήγορα σοβαρές καταιγίδες
Πελώριο κύμα σκόνης σάρωσε την περιοχή του Φοίνιξ τη Δευτέρα αφήνοντας χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, προκαλώντας προσωρινή διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο της πόλης.
Συγκεκριμένα, περίπου 39.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό στην Αριζόνα, ενώ η ορατότητα στους δρόμους περιορίστηκε κάτω του μισού χιλιομέτρου.
Εν μέσω ισχυρής βροχόπτωσης και ανέμων και καθώς πλησίαζε ο όγκος αυτός σκόνης, γνωστός ως haboob, όσοι βρίσκονταν στους δρόμους έσπευσαν, να επιστρέψουν στα σπίτια τους ή να βρουν ασφαλές καταφύγιο.
Το φαινόμενο haboob
Τα haboobs είναι ένα φαινόμενο έντονης σκόνης που μεταφέρεται από τον άνεμο ενός μετεωρολογικού μετώπου ή καταιγίδας. Εμφανίζονται συχνά σε περιοχές με μεγάλη ξηρασία καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου και θεωρούνται επικίνδυνα.
Το Υπουργείο Μεταφορών της Αριζόνα έγραψε σε μια ανάρτηση στην κοινωνική πλατφόρμα X ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να οδηγούν σε μια σκόνη, «Αλλά αν βρίσκεστε στο δρόμο όταν χτυπήσει, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ, ΜΕΙΝΕΤΕ ΖΩΝΤΑΝΟΙ!»
Τα αεροπλάνα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Phoenix Sky Harbor καθηλώθηκαν προσωρινά λόγω «ακραίων καιρικών συνθηκών».
#BREAKING : Dust Storm Blows Off Part of Roof at Phoenix Sky Harbor Airport, Power Outages, Flights Cancelled
Massive haboob wreaked havoc in the US state of Arizona on Monday, as it struck Phoenix city, leaving the entire Valley without electricity.
Several flights from and… pic.twitter.com/QYqEEtYZFs
— upuknews (@upuknews1) August 26, 2025
