Ένας στους 4 δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό – Δισεκατομμύρια χωρίς τουαλέτα

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, ένας στους τέσσερις ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, ενώ ακόμα περισσότεροι ζουν χωρίς τουαλέτες και αποχέτευση, αναφέρουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η UNICEF.

Κοινή έκθεση των δύο οργανισμών του ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η διεθνής κοινότητα παραμένει μακριά από την επίτευξη του στόχου για καθολική κάλυψη στις υπηρεσίες υδροδότησης και αποχέτευσης. Αντίθετα, ο στόχος «δείχνει να απομακρύνεται όλο και περισσότερο».

«Το νερό, η αποχέτευση και η υγιεινή δεν είναι προνόμια. Είναι βασικά ανθρώπινα δικαιώματα» δήλωσε Ρούντιγκερ Κρεχ, επικεφαλής του ΠΟΥ για θέματα Περιβάλλοντος. «Πρέπει να επιταχύνουμε τη δράση, ιδιαίτερα για τις πιο περιθωριοποιημένες κοινότητες» είπε.

Βασικά ευρήματα της έκθεσης για το νερό, την αποχέτευση και την υγιεινή (WASH).

2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι, περίπου 1 στους 4, δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό ασφαλούς διαχείρισης, το οποίο ορίζεται ως νερό απαλλαγμένο απαλλαγμένο που είναι πάντα διαθέσιμο από βρύσες στο σπίτι. Συνολικά 106 εκατομμύρια άνθρωποι πίνουν από επιφανειακά ύδατα, όπως λίμνες και κανάλια.

3,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν χωρίς αποχέτευση. Από αυτούς, τα 354 εκατομμύρια αφοδεύουν σε ανοιχτούς χώρους.

1,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις υγιεινής στο σπίτι και 611 δεν έχουν πρόσβαση σε υποδομές υγιεινής γενικά,

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι κάτοικοι είναι δύο φορές πιο πιθανό να μην έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και υποδομές υγιεινής.

Η έκθεση αναγνωρίζει ωστόσο βελτίωση της κατάστασης, καθώς από το 2015 μέχρι σήμερα 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε υπηρεσίες βασικής υγιεινής –[όπως μια σκάφη στην οποία μπορούν να πλένουν τα ρούχα με σαπούνι- με την κάλυψη να αυξάνεται από το 66 στο 80 τοις εκατό.

Επίσης, ο αριθμός των χωρών στις οποίες δεν χρησιμοποιείται πόσιμο νερό από επιφανειακές πηγές αυξήθηκε από τις 142 το 2015 στις 154 το 2024.

Στις αγροτικές περιοχές η πρόσβαση σε ασφαλές νερό βρύσης αυξήθηκε από το 50 στο 60 τοις εκατό από το 2015 έως το 2024, ενώ η πρόσβαση σε τουαλέτες βελτιώθηκε από το 52 στο 71 τοις εκατό.

Στις πόλεις, αντίθετα, δεν καταγράφεται βελτίωση στην πρόσβαση στο πόσιμο νερό και τις τουαλέτες.

«Όταν τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό, αποχέτευση και εγκαταστάσεις υγιεινής, η υγεία, η εκπαίδευση και το μέλλον τους τίθενται σε κίνδυνο» δήλωσε η Σεσίλια Σαρπ, διευθύντρια του ΠΟΥ για το WASH.

«Αυτές οι ανισότητες είναι ιδιαίτερα έντονες για τα κορίτσια, τα οποία συχνά επωμίζονται το βάρος της συλλογής νερού και αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσης».

«Με τον τρέχοντα ρυθμό, η υπόσχεση για ασφαλές νερό και αποχέτευση για κάθε παιδί απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο».