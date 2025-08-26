Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση ηλικιωμένης από τα Χανιά

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 95χρονης η οποία έφυγε από το σπίτι της στην περιοχή Νεροκούρου την Κυριακή το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost η άτυχη ηλικιωμένη εντοπίστηκε χθες το βράδυ νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα σε χαντάκι, στην άκρη παράδρομου της περιοχής Νεροκούρου.

Υπενθυμίζεται ότι 95χρονη έφυγε από το σπίτι της το πρωί της Κυριακής πιθανότητα για να πάει σε μνημόσυνο στις Καλύβες.

Η οικογένειά της από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε την αναζήτησή της ενώ ενημερώθηκε και η αστυνομία.

Την ίδια ώρα συγγενείς της είχαν προχωρήσει και σε αναρτήσεις στο διαδίκτυο για τον εντοπισμό της, ζητώντας πληροφορίες αλλά και βοήθεια από όσους μπορεί να γνωρίζουν κάτι.