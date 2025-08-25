newspaper
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Απόγνωση ή ευρηματικότητα; Σε αεροπλάνα του Ψυχρού Πολέμου και τακτικές Α’ ΠΠ καταφεύγουν οι Ουκρανοί
Κόσμος 25 Αυγούστου 2025 | 13:36

Απόγνωση ή ευρηματικότητα; Σε αεροπλάνα του Ψυχρού Πολέμου και τακτικές Α’ ΠΠ καταφεύγουν οι Ουκρανοί

«Αρχαία» αεροπλάνα των Ουκρανών που ευθύνονται για το 10–12% των ρωσικών drones που αναχαιτίζει η Ουκρανία

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η Ουκρανία διαθέτει ορισμένα από τα πιο προηγμένα δυτικά συστήματα αεράμυνας, όπως το αντιαεροπορικό Patriot, το σύστημα HIMARS αλλά και τα εγχώρια Flamingo (FP-5). Ωστόσο, η στρατιωτική της μηχανή έχει εδώ και καιρού επιλέξει να κάνει ένα άλμα πίσω στον χρόνο, υιοθετώντας τακτικές του… 1918 με αεροπλάνα της δεκαετίας του 1970!

Και όμως, η 11η Αεροπορική Ταξιαρχία του ουκρανικού στρατού έχει μετατρέψει διθέσια εκπαιδευτικά ελικοφόρα της δεκαετίας του 1970, τα Yak-52, σε πολεμικά αεροσκάφη για να καταρρίπτει τα φονικά drones του ρωσικού στρατού.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη τακτική στο πλαίσιο φθηνότερων πρακτικών, όπως αναφέρει η Wall Street Journal, που επιστρατεύουν οι Ουκρανοί για την αντιμετώπιση της εναέριας απειλής.

Πως είναι δυνατόν όμως να αντέξουν τις τεχνολογίες του 2025 οι πρακτικές 100 ετών;

Όταν ένα drone εμφανίζεται στις στρατιωτικές οθόνες ραντάρ, τα πληρώματα σπεύδουν στα διθέσια εκπαιδευτικά Yak-52, με συρόμενο γυάλινο θόλο που θυμίζει μαχητικά του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Συνήθως βρίσκονται στον αέρα μέσα σε 15 λεπτά.

Το Yak-52 είναι τόσο λιτό τεχνολογικά που δεν διαθέτει δικό του ραντάρ και πρέπει να πετάει την ημέρα, καθοδηγούμενο με ραδιοεπικοινωνία μέχρι την οπτική επαφή. Το πιλοτήριό του γίνεται τόσο ψυχρό τον χειμώνα ώστε χρειάζονται χοντρά μπουφάν, γάντια και κλασικά, γούνινα κράνη πτήσης.

Οι πιλότοι κάθονται δίπλα στα αεροσκάφη τους περιμένοντας την εντολή απογείωσης. Όπως οι πιλότοι του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ζωγράφιζαν πάνω στο αεροπλάνο τα drones που είχαν καταρρίψει.

Οι κύριοι στόχοι τους είναι τα αναγνωριστικά Orlan και Zala και τα εκρηκτικά Shahed. Τα ελικοφόρα Orlan και Zala μοιάζουν αντίστοιχα με μικρογραφία αεροπλάνου και με χαρταετό, ενώ το χαρακτηριστικό τριγωνικό σχήμα των Shahed έχει γίνει από τα πιο αναγνωρίσιμα της σύγκρουσης.

Τα ελικοφόρα μοντέλα αυτών των drones πετούν με ταχύτητες έως 185 χλμ/ώρα, κάτι που τα καθιστά εύκολα να τα καταδιώξει το Yak, το οποίο μπορεί να φτάσει πάνω από 290 χλμ/ώρα.

Επιτυχίες από τα αεροπλάνα Yak

Οι επιτυχίες αυτών των αεροπλάνων και ελικοπτέρων αντιστοιχούν περίπου στο 10–12% των drones που αναχαιτίζει η Ουκρανία σε μια τυπική ημέρα, είπε ο υποδιοικητή της, συνταγματάρχη Μίκολα Λιχάτσκι. Τον περασμένο μήνα, περίπου 11% όλων των ρωσικών drones μεγάλου βεληνεκούς κατάφεραν να διαπεράσουν την ουκρανική αεράμυνα, σύμφωνα με δεδομένα που ανέλυσε το βρετανικό Center for Information Resilience.

Τα ουκρανικά ελικοφόρα πλησιάζουν συνήθως σε απόσταση 60–90 μέτρων από το drone, πριν ο πυροβολητής ανοίξει τον θόλο, γείρει έξω και αρχίσει να πυροβολεί.

«Υπάρχει τόση σπουδαία νέα τεχνολογία κι όμως εγώ κρέμομαι από το πιλοτήριο και πυροβολώ drones με καραμπίνα», λέει ένας πρώην μηχανικός αυτοκινήτων που έγινε πυροβολητής. Παρομοίασε την εμπειρία με το να πυροβολεί κανείς από άλογο. Έχει δοκιμάσει διάφορα όπλα και προς το παρόν προτιμά ένα γερμανικό αυτόματο τυφέκιο Haenel MK55.

Ενδεικτικά το πλήρωμα ενός αεροπλάνου, τον τελευταίο χρόνο, έχει εκτελέσει περίπου 300 αποστολές καταρρίπτοντας σχεδόν τα μισά από τα συνολικά 120 drones που εξουδετέρωσε η μονάδα, σύμφωνα με τον Λιχάτσκι.

Όπως υπογραμμίζει το αμερικανικό δημοσίευμα, κάποιες φορές οι πιλότοι πλησιάζουν τόσο κοντά ώστε χρησιμοποιούν τα φτερά του αεροπλάνου για να γείρουν τα φτερά του drone και να το βγάλουν εκτός πορείας, είπε ο Λιχάτσκι.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, οι Βρετανοί πιλότοι εφάρμοσαν αυτή την τακτική στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εναντίον των V-1, που θεωρούνται ο πρώτος πύραυλος στην ιστορία.

Η Ρωσία αναβαθμίζει συνεχώς την τεχνολογία και τις τακτικές της, τοποθετώντας, για παράδειγμα, κάμερες στο πίσω μέρος των Orlan ώστε να εντοπίζουν ερχόμενα αεροπλάνα ή πυραύλους και να εκτελούν ελιγμούς αποφυγής.

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
